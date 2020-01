DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ERZİNCAN’DA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

ERZİNCAN’ın Refahiye ilçesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 terörist savaş uçakları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.Dün akşam saat 18:00 sıralarında Erzincan’a 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesine bağlı Gülen Ormanları Bölgesinde, Molla Ahmetler Mezra yakınlarında İHA tarafından en az 5 kişi olduğu değerlendirilen terörist grup tespit edildi. F4 savaş uçakları ve diğer hava araçları düzenlenen operasyonda teröristlerin üzerlerine bomba yağdırıldı. Hava harekatının ardından jandarma komando timlerinin bölgede yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde 5 teröristin cesedine ulaşıldı.Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklama da bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

2)İZMİR\'DE TERÖR OPERASYONU, 16 GÖZALTI

İZMİR\'de, bölücü terör örgütü PKK\'nın gençlik yapılanması YDG-H\'ye yönelik operasyonda, molotofkokteyli attıkları ve kamu mallarına zarar verdikleri belirlenen 16 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK\'nın gençlik yapılanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenledi. YDG-H adına kentteki bazı toplumsal olaylarda molotofkokteyli atan ve kamu mallarına zarar verdikleri belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

3)KONYA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI

KONYA\'da sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen 10 kişi polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik bu sabah şafak operasyonu gerçekleştirdi. 15 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde esrar, eorin ve uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

4)AKSARAY\'DA FETÖ OPERASYONU: 21 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

AKSARAY merkezli 2 ilde Fetullançı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda mesleğinden ihraç edilen aralarında kadınlarında bulunduğu 21 öğretmen gözlatına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığ darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgüt içinde faaliyet yaptığı ileri sürülen ve mesleğinden ihraç edilen 21 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine bugün Aksaray ve Ankara\'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 21 öğretmen gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi.

5)KAYIP KIZ, 4 AY SONRA BULUNDU

HATAY\'ın Dörtyol İlçesi\'nde ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği için evden kaçan 17 yaşındaki D.P., Adana\'da eski nişanlısının evinde bulunarak ailesine teslim edildi.

İddiaya göre ailesiyle yaşayan lise öğrencisi D.P., zorla evlendirilmek istenince geçen Haziran ayında evden kaçtı. Aile tüm aramalarına rağmen kızlarını bulamayınca, Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvurdu. Bu arada aile, özel bir televizyon kanalındaki programa da başvurup D.P. ile ilgili yapılan yayına bağlandı. Aile, yayında kızlarının Adana\'da bir arkadaşının yanında olabileceğini de söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kayıp Şahıslar Amirliği görevlileri, kızın Adana\'da olduğunu belirleyip buldu. Emniyete götürülen genç kız, ifadesinde, \"Ailem beni zorla evlendirmek istedi \" dedi. Daha sonra aileye haber veren polis, genç kızı ailesine teslim etti. Gözyaşları içinde kızlarına sarılan anne Songül P. ile baba Ali P. kızlarına kavuşmanın mutluluğu yaşadıklarını söyleyerek evlerinin yolunu tuttu.

Genç kızın yanında bulunduğu adı açıklanmayan eski nişanlısı ise kız ve ailesi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

6)SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BULUP, İLİŞKİ KURMA BAHANESİYLE GASP ETTİLER

ADANA\'da 35 yaşındaki Mustafa A., sevgilisinin sosyal medya hesabı üzerinden bağlantı kurduğu 6 bin 500 lira borç verdiği 47 yaşındaki Ali L.\'yi ilişki kurma bahanesiyle çağırıp gasp etti. Mustafa A. ile sevgilisinin de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Olay merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yeşilbağlar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A., 2 yıl önce 6 bin 500 lira borç verdiği Ali L.\'ye bir daha ulaşamadı. Parasını alamayan Mustafa A., bunun üzerine kız arkadaşı Şeyma Ö.\'nün sosyal medya hesabından Ali L.\'yi bulup arkadaşlık isteği gönderdi. Ali L.\'nin isteği kabul etmesi üzerine Mustafa A., kendisini Şeyma Ö. gibi göstererek buluşma talep etti. Teklifi kabul eden Ali L., verilen adrese gelince, Mustafa A., kardeşi 29 yaşındaki İsa A., kuzenleri 21 yaşındaki Abdullah A. ve arkadaşları 20 yaşındaki Mustafa T. ile karşılaştı. Bir eve götürdükleri Ali L.\'yi darp edip zorla senet imzalatan 4 kişi, 500 lira parası ve motosikletini de alıp serbest bıraktı. Olayın ardından Ali L. polise giderek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mustafa A., sevgilisi Şeyma Ö., İsa A., Abdullah A. ve Mustafa T.\'yi gözaltına aldı. Sorguların da suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

7)VAN’IN AKDAMAR ADASI\'NI 9 AYDA 109 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

VAN Gölü\'nde bulunan ve 21 Temmuz 2006\'da restore edilerek yılda bir kez farklı tarihlerde ibadete açılan ancak son 2 yılda ayin yapılmayan tarihi Akdamar Kilisesi\'nin de bulunduğu Akdamar Adası\'nı bu yılın ilk 9 ayında 109 bin 583 tatilci ve turist ziyaret etti. Ada, geçen yıl ise 82 bin kişiyi ağırlamıştı. Gevaş İlçesi\'nde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile büyük öneme sahip olan Akdamar Adası, her yıl yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle yaz aylarında Van\'a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdamar Adası\'na gelen turislerin büyük çoğunluğu İranlılar\'dan oluşuyor. Tekne ile Akdamar adasına gelen tatilci ve turistler, seyrine doyum olmayan Van Gölü’nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor. Turistler, bol bol selfie çekiyor. Özellikle İranlılar\'ın ilgi gösterdiği adayı, geçen yıl 82 bin kişi ziyaret ederken, 1 Ocak ile 26 Eylül 2017 tarihleri arasında 109 bin 583 yerli ve yabancı turistin Akdamar adasını ziyaret ettiği belirtidi.

ADA TAM BİR CENNET

Tahran\'dan eşi Masume ile gelen İranlı Sina Esayena, daha önce internette gördüğü Van’ın Akdamar Adası\'na ilk kez geldiğini belirterek, \"Burası tam bir doğa cenneti. Daha önce İnternet üzerinde Akdamar Adası\'nı takip ediyordum, merak ettim. Bu merakım beni buraya getirdi. Eşimle birlikte buraya geldik ve Akdamar Kilises\'ini ziyaret ettik. Çok güzel anılarımız oldu. Önümüzdeki yıl kalabalık bir grupla yine buraya ziyarete geleceğiz\" dedi. İzmir’den eşi ile Van\'a gelen Emekli Mühendis Tevfik Ulutaş ise, Akdamar Adası\'nın görülmeye değer bir yer olduğunu, herkesin gelip burayı görmesi gerektiğini söyledi.

ZİYARETÇİ SAYISI HER YIL ARTIYOR

Van’da gelen turistlere organizatörlük yapan Harun Toprak da, Van’ın Gevaş ilçesi’nde bulunan Akdamar Adası\'nın görülmeye değer doğal bir cennet olduğunu belirterek şöyle dedi:

Buraya gelen misafirlere yardımcı oluyoruz. Bölgemizi tanıtıyoruz.Akdamar Adası bin 100 yıllık bir tarihe sahip. Her yıl gelen misafir sayısı artıyor. Bu yıl 100 bin civarında misafir ağırladık. Zaten kiliseye gelenler aşık oluyor. Çünkü duvarlardaki rövlefler hepsi Tevrat\'tan, incil’den olan işlemeler ve insanları hayran bırakıyor. Van Gölü halk arasında \'deniz\' olarak adlandırılıyor. Yeni gelip, görenler de \'deniz\' diyor. Van Gölü suyunun sudalı ve temiz oluşu, aynı zamanda cilt hastalıklarına ve mantar gibi hastalıklara iyi gelmesi de turistlerin ilgisini çekiyor. Bizim de çağrımız, daha çok tanıtım ve daha çok turist.\"

8)BALIKESİR SANAYİCİSİNDEN İHRACAT SEFERBERLİĞİ

BALIKESİR\'deki 19 sanayi kuruluşunun ürünleri, aralarında ABD, Almanya ve Çin\'in de bulunduğu 15 ülkeye ihraç edildi. Gökköy Lojistik Merkezi\'nden konteyner yüklü 85 vagondan oluşan ilk trenler, İzmir ve Bandırma limanlarına uğurlandı.

Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Odası, 80 milyon liraya mal olan Gökköy Lojistik Merkezi\'nin işlerliğini arttırmak için ihracat seferberliği başlattı. Konteyner yüklü 85 vagondan oluşan ilk trenler, İzmir ve Bandırma limanlarına uğurlandı. Balıkesir\'deki 19 sanayi kuruluşunun ürünleri, aralarında, ABD, Almanya ve Çin\'in de bulunduğu 15 ülkeye ihraç edildi. İhracat seferberliği törenine Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Devlet Demiryolları 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay, Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Ege Bölge Koordinatörü Müslüm Yurdakul, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, daire başkanları, il müdürleri, ihracat yapan firma yöneticiler ve çok sayıda konuk katıldı. İsmail Uğur, lojistik taşımanın iş dünyası için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek Balıkesir\'in ulaşımda yaptığı vizyon projelerle cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Uğur, \"Bugün Balıkesir sanayisi için dönüm noktalarından birine tanıklık ediyoruz. Balıkesir Gökköy Lojistik Merkezi\'nde ihracat seferberliğini ilk katarımızın hareketiyle başlatıyoruz. Bu önemli adımda, sanayicilerimizin, demiryollarının ciddi katkısı var. Bu gün için üretimlerini ve konteynerlerini ayarladılar, Demiryolları da hatlarla ilgili gerekli düzenlemeyi gerçekleştirdi\" dedi.

MESLEK LİSESİNE TEŞVİK

Balıkesir\'de yatırımcının önünü açmak adına istihdam, mesleki eğitim, yan sanayi ve lojistik ile ilgili üç ana konu üzerinde çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan İsmail Uğur, mayıs ayında mesleki eğitim seferberliği başlattıklarını söyledi. Okulları dolaşarak öğrencilerden meslek liselerini tercih etmelerini istediklerini kaydeden Uğur, \"İş hayatına bir an önce atılan meslek lisesi mezunu, sanayicimizin kalifiye eleman ihtiyacını çözer. İhracatımız, ithalatımız oluyor ama, kaynak yapacak, elektrik panosu yapacak, eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Şu anda mesleki eğitime çok önem vermemiz gerekiyor\" diye konuştu. Yan sanayi ürünlerine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Uğur, \"Yan sanayi ile ilgili küçük sanayi bölgelerinin organize sanayilere entegre edilmesi için ilgili çalışmamızı ilk etapta marangozlarla yaptık. Ayrıca, OSB\'nin kuzeyinde yeni bir otomotiv küçük sanayi sitesi kurulması çalışmaları başladı. OSB içinde temelini attığımız atölyemiz 2 ay gibi kısa sürede bitecek, kaynakla, mekatronikle, elektrikle ilgili bütün eğitim çalışmaları sanayicimizin emrinde olacak. Gökköy Lojistik Merkezi\'nde hükümetin yaklaşık 80 milyon liralık yatırımı var. Burada bize düşen görev burayı harekete geçirmek. Çünkü bu işin bir vebali var. Hepimizin cebinden çıkan bir parayla bir yatırım yapılmış ve çalışmıyor. Onun için biz de OSB Müteşebbis Heyeti, Ticaret Odası, Sanayi Odası yöneticileriyle burayı nasıl harekete geçirebiliriz diye bir araya geldik, paydaşlarla toplantı yaptık. Lojistik firmalarını davet ettik, demiryolları yetkilileri ile fikir alışverişinde bulunup bu güne geldik. Şimdi 19 firma bu seferberlikte bize destek oldu\" dedi.

1 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Balıkesir Ticaret Odası\'nın üyeleri ile birlikte bu yatırıma sahip çıktığını belirterek, \"Günümüz itibariyle Balıkesir\'in ihracatı 373 milyon lira. Bizim hedefiz 2023\'de en az 1 milyar dolar. İşte bu hedeflere ulaşmak için ürettiğimiz ürünlerin hedef pazarlara ulaştırmak için lojistik çok önemli\" diye konuştu.

Devlet Demir Yolları 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay, Türkiye\'de uzun bir aradan sonra demir yolları yatırımlarının devlet politikası haline getirildiğini söyleyerek \"161 yıllık tecrübeye sahip kuruluşumuz hızlı tren yatırımlarının yanı sıra konvansiyonel hatların iyileştirilmesi, yük taşımacılığı, elektrifikasyon, sinyalizasyon sistemlerinin kurulması, hemzemin geçitlerinin üst geçit haline getirilmesi gibi bir çok alanda yatırımlarına devam etmektedir. Bugüne kadar 60 milyar TL\'lik sektör yatırımının 40 milyar TL\'sini TCDD tarafından yapılmıştır. Demir yolu yük taşımacılığında büyük öneme sahip olan ve modern taşımacılığın üssü olarak kabul edilen lojistik merkezler ile demir yolu taşımacılığı, kara, deniz taşımacılığı ile bütünleşmiş olacak, kombine taşımacılık hayata geçecektir. Bu bağlamda lojistik merkezlerin ülkemizin pek çok yerinde faaliyete başladığını gururla görmekteyiz. Tüm şebekede toplam 20 lojistik merkez projesinin 7\'si hayata geçirildi. İşletmeye açılan merkezlerden birisi Balıkesir Gökköy Lojistik Merkezi, Bandırma ve İzmir limanları için çok büyük önem taşıyan kuru liman lojistik merkezidir\" dedi.

İHRACAT SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATANLARA PLAKET

Konuşmaların ardından, ihracat yapan firma yöneticilerine, ihracat seferberliğini başlatanlara plaket verildi. Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Uğur ve Ticaret Odası Başkanı Ermişler yeşil ışık yakarak, konteyner yüklü trenlere yol verdi. Katarlar, Balıkesir\'deki 19 sanayi kuruluşunun, trafo, mobilya, tel-çivi, tarım makinaları, ağartma toprağı, işlenmiş mermer, gıda maddesi ve benzeri ürünlerini, Güney Kore, Suudi Arabistan, Çin, İtalya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Danimarka, Azerbaycan, Litvanya, Senegal, Almanya, Afrika ve Rusya\'ya ulaştıracak Bandırma ve İzmir Limanlarına doğru uğurlandı.

9)BAŞKALE’YE KIŞ ERKEN GELDİ

VAN’ın Başkale İlçesi\'nde bir haftadan bu yana etkili olan yağmur ve soğuk hava, bugün yerini kar yağışına bıraktı.

Van\'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale İlçesi\'ne bu sabah saatlerinde yılın ilk karı yağdı. İlçede 1 haftadan bu yana etkili olan soğuk hava ve yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe sakinleri bu yıl kar yağışının erken görüldüğünü, henüz yapraklarını dökmeyen ağaçların bu nedenle zarar gördüğünü ve çetin gececek bir kış beklediklerini söyledi. Hava sıcaklığının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimler de beyaza büründü. Aralıklarla yağan kar ve esen rüzgarın etkisiyle yollarda ise yer yer buzlanmalar meydana geldi.

10)HAMAL TUTUP, ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİ SOYDU

GAZİANTEP\'te, çalıştığı yeri kendi işyeri gibi tanıtarak tuttuğu hamallar yardımı ile 40 bin lira değerindeki elektrik malzemelerini ve 7 milyon lira değerinde muhasebe kayıtlarının tutulduğu bilgisayarları çalan Cuma Y. ve kendisine yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçen pazar günü Mücahitler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; Cuma Y., bir süredir çalıştığı, elektrik malzemesi satan işyerini soymak için 4 arkadaşı ile anlaştı. Cuma Y. ve arkadaşları işyerinin kendilerine ait olduğunu söyleyerek hamal ve nakliye aracı tuttu. Akşam saatlerinde hamallar ve nakliye aracı ile işyerine gelen Cuma Y., kendisindeki anahtarlara kapıyı açarak hamallara içerideki kablolar, elektrik malzemeleri ve bilgisayarları nakliye aracına taşıttırdı. Cuma Y. ve arkadaşları yaklaşık 40 bin lira değerindeki kablo ile işyerinin 7 milyon liralık hesaplarının tutulduğu bilgisayarları da nakliye aracına alarak işyerinden ayrıldılar.

Hırsızlığın ortaya çıkmasının ardından olay yerine gelen polis çevrede araştırma yaparak, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kapının zorlanmadan açılmasından şüphelenen ekipler, 20 güvenlik ve Mobese kamerası kaydını inceleyerek önce eşyaların taşındığı aracın plakasına daha sonra ise şüphelilere ulaştı. Gözaltına alınan Cuma Y. suçunu itiraf ederek kendisine yardım eden M.A.T, Ş.K. Ö.K ve M.A.\'nın isimlerini verdi. Şüpheliler, işyerini hamal tutarak soyduklarını ve eşyaları kameraların olmadığı bir yerde başka bir araca aktardıklarını itiraf etti.

Polis yaptığı operasyonla şüphelilerden M.A.T ve Ş.K.\'yi de gözaltına aldı. Cuma Y., M.A.T ve Ş.K emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis olaya karışan Ö.K. ve M.A.\'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

11)TÜRKİYE 50 YILDIR SİON HAZİNESİNİN PEŞİNDE

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Antalya\'nın Kumluca İlçesi Korydalla Antik Kenti\'nden kaçırılan ve 1900\'lü yıllarda İstanbul Kapalıçarşı\'da antikacılık yaptığı bilinen Georges Zacos tarafından ABD\'nin Dumbarton Oaks Müzesi\'ne satılan 15 parçalık Sion Hazinesi\'nin iadesi için 50 yıldır mücadele ediyor.

Antalya\'nın Kumluca İlçesi sınırlarındaki Korydalla Antik Kenti\'nde 1963 yılında bulunan ve Milattan Sonra 6\'ncı yüzyıla tarihlenen altın ve gümüşten yapılmış, litürjik kilise eşyaları, levhalar, ayaklı kaplar, küçük sütunlar, sütun kaideleri, başlıklar ve ikonografik kaplamalardan oluşan define, \'Kumluca- Sion Hazinesi\' olarak biliniyor. Defineye ait eserlerin bir bölümünün, yasadışı yollarla Türkiye\'den yurtdışına kaçırıldığı tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın girişimleri neticesinde Türkiye\'den kaçırıldığı tespit edilen Yorgun Herakles heykeli, Elmalı sikkeleri ve Herakles Lahdi başta olmak üzere birçok eserin geri getirilmesinin ardından, Kumluca\'daki Korydalla Antik Kenti\'nden kaçırılan Sion Hazinesi\'ne ait parçaların iadesi için de girişimler sürüyor.

Eserlerin üzerlerinde bulunan ithaf yazıtları ve monogramlardan, büyük kısmının hayırsever piskopos Eutykhianos tarafından Demre civarındaki Sion Kilisesi\'ne hediye edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Ayrıca eserlerin birçoğunda 1\'inci Justinianus döneminde (M.S. 527-565) Konstantinopolis\'te (İstanbul) yapıldıklarını gösteren damgalar bulunduğu da belirlendi.

Bir bölümü Antalya Müzesi\'nde koruma altında olan ve sergilenen Korydalla Hazinesi\'ne ait diğer eserlerin ise 1967 yılında ABD Dumbarton Oaks Müzesi tarafından yayımlanan katalogda tespit edildiği belirtildi. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın, eserlerin ülkemize iadesi için 50 yıldır Washington\'daki müze yetkilileriyle ikili görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

ESERLERİ SATAN YUNAN ANTİKACI

Dumbarton Oaks Müzesi\'nde Sion Hazinesi\'ne ait 15 kayıt bulunuyor. Bu kayıtlara ve müzenin verdiği bilgilere göre eserlerin 13\'ünün 1900\'lü yılların başlarında İstanbul\'daki Kapalıçarşı\'da antikacılık yapan ve 1960\'lı yıllarda antika ticaretini İsviçre\'ye taşıdığı bilinen Yunan Georges Zacos tarafından Dumbarton Oaks Müzesi\'ne satıldığı yer alıyor. ABD ve birçok Avrupa ülkesindeki müzelerde sergilenen eserlerin de kaynağı olduğu bilinen George Zacos\'un Sion Hazinesi\'ne ait 8 eseri 1963, 4 eseri 1965 yılında sattığı belirtiliyor. Müze kayıtlarında Zacos\'un bir eseri de 1979 yılının Nisan ayında bu müzeye hediye ettiği kaydediliyor. Koleksiyondaki 15 eserden diğer ikisinin ise başka koleksiyoncular tarafından bu müzeye satıldığı veya hediye edildiği anlatılıyor.

KUMLUCA\'DA BULUNDUĞU MÜZE KAYITLARINDA MEVCUT

Dumbarton Oaks Müzesi\'nde \'Bizans Koleksiyonu\' kategorisinde yer verilen 15 parçalık Sion Hazinesi\'nden bir parçanın anlatımında ise \'Kumluca Köyünde, Türkiye bulunur\' cümlesi geçiyor. Türkiye\'den kaçırılan ve müzede sergilenen eserlerin tamamı gümüş ve üzerindeki işlemelerde yaldız bulunuyor.

MÜZEDE ANTAKYA ESERLERİ DE VAR

Dumbarton Oaks Müzesi\'nin kayıtlarında Bizans Koleksiyonu içinde Antakya eserleri de bulunuyor. Bu eserler ise 4-5 yüzyıl sonlarına ait Apolausis büstüyle zemin mozaik, 5\'inci yüzyılın sonuna ait av sahneleriyle zemin mozaik, iki adet 5-6 yüzyıla ait biberli papağanlarla zemin mozaik, 4\'üncü yüzyıla ait gümüş eyer ve 6\'ncı yüzyıla ait şamdan.

