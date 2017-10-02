DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BOLU DAĞI\'NDA SİS ULAŞIMI YAVAŞLATTI

BOLU Dağı\'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis ve yağmur ulaşımı yavaşlattı.

D-100 Karayolu\'nun Bolu Dağı geçişinde yağmurla birlikte sis etkili oldu. Özellikle Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde görülen sis nedeniyle görüş mesafesi yer ye 20 metreye kadar düştü. Yağmur ve sis nedeniyle ulaşım yavaşladı. Sürücüler, özellikle sis nedeniyle görüşün azalması sonucu yavaş ilerledi. Güzergahta sisin etken olabileceği kazalara karşı yol kenarlarındaki sis lambaları yakılarak görüş açılmaya çalışıldı. Bolu Dağı\'nın TEM Otoyolu geçişinde de sürücüler elektronik levhalarla yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sis altında ilerleyen araçlar

-Sis lambaları

-Araç içerisinde ilerlerken çekilen görüntü

SÜRE: (01.26 DK) BOYUT:(161 MB)

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU(DHA)

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2)SEDDÜLBAHİR KALESİ\'NE DOLGULU KORUMA

ÇANAKKALE Boğazı\'nı geçmek isteyen itilaf devletlerin ilk bombaladığı yer olan Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Seddülbahir Kalesi, zamanla doğa şartlarına da yenik düşerek büyük oranda hasar gördü. İlk şehitlerin de verildiği Seddülbahir Kalesi\'ni 1 asır sonra ayağa kaldırmak için başlatılan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ederken, kaleyi dev dalgalardan korumak için denizde orijinal halinde olduğu gibi dolgu çalışması başlatıldı.

Çanakkale Boğazı\'nı geçmek isteyen itilaf devletlerinin gemilerinden atılan top mermileri ile ilk şehitlerin verildiği büyük hasar alan Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Seddülbahir Kalesi, aradan geçen 100 yıllık zaman diliminde doğa şartları nedeniyle zarar gördü. Harap haldeki kaleyi ayağa kaldırıp, açık hava müzesi haline getirmek için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı\'nca 2015 yılında başlatılan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 40 milyon liraya mal olacak çalışmalarda restorasyonun yüzde 90\'lık bölümü tamamlandı. Eceabat İlçesi\'ne bağlı Seddülbahir Köyü\'ndeki kalede restorasyon çalışmaları devam ederken bir daha doğa şartlarına yenik düşmemesi için de tarihsel veriler ışığında ve günümüzde yapılan teknik ölçümler sonucunda hazırlanan proje kapsamında sahil kesiminde denizde dolgu çalışması başlatıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Seddülbahir Kalesi\'nin aslına ve kriterlere uygun restore edildiğini söyledi. Çalışmaların yüzde 90\'ının tamamlandığına dikkat çeken Kaşdemir, amaçlarının kaleyi aslına uygun şekilde restore ederek, tarihi dokuyu hissettirecek şekilde ziyarete açmak olduğunu söyledi. Kaşdemir, şöyle dedi:

\"Seddülbahir Kalesi, 102 yıldan bu yana ilk defa restorasyon görüyor. Hem 102 yıl önce savaşta, hem de daha sonrasında doğal şartların bozulmasıyla, belirli bir tahribata uğramış bir kaleydi. 102 yıl sonra ilk defa burası restore ediliyor. Burada savaştan kalan izleri muhafaza ediyoruz. Özen gösteriyoruz. Savaştan kalan o tahribatlar, savaşın vermiş olduğu zararlar, muhafaza edilerek, doğal şartların bozduğu, tahrip ettiği yerleri de onararak ziyarete açmak istiyoruz.\"

\'AMACIMIZ; KALEYİ KORUMAK\'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı\'nın dünyanın en büyük açık hava müzelerinden birisi olduğunu belirten Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Seddülbahir Kalesi; Çanakkale Savaşları öncesi ve savaş sırasında çok önemli bir fonksiyonu yerine getirmiştir. Özellikle Çanakkale Savaşları sırasında yoğun savaş ve çatışmalara sahne olmuş, Türk askerinin de destanlar yazdığı bir kaledir. Hatta ilk Şehitler Anıtımız\'ın da olduğu bir yer. İlk şehitlerimizi verdiğimiz bir mekandayız. O yüzden bu hassasiyetlerimiz de gözönüne alındığında burasını orijinal bir şekilde daha fazla hassasiyet göstererek restore ediyoruz. Tarihi yeniden ayağa kaldırıyoruz. İstiyoruz ki; bu mekanları, bu müstesna coğrafyayı çok fazla insanımız ziyaret etsin. Çanakkale ruhunu teneffüs etsin. Savaş öncesi gravürlerden, hem de savaş sırasında çekilen hava fotoğraflarından anlaşılıyor ki, burada bir kule var ve kulenin etrafında dolgu toprak, kara parçası var. Şiddetli rüzgar ve dalgalar o toprakları denize almış, katmış. Biz de aslına ve orijinaline uygun olması bakımında denize ufak bir dolgu, restorasyon çalışmalarını yapmak hem de kaleyi korumak istiyoruz. Bu dolguyu yapmazsak, zamanla yine o dalgalar kalenin altını oyacak. Yine aynı şekilde bozulma ve tahribata sebep olacak. Bununla alakalı gerekli sualtı araştırmaları yapıldı, izinler alındı. Koruma Kurulu raporu, izni ve onayı var. Mevzuata uygun restorasyon çalışmalarını yapıyoruz. Amacımız tamamen kaleyi korumak.\"

\'GEZİ GÜZERGAHI İÇERİSİNDE PEYZAJ PROGRAMI DA YAPILACAK\'

Alan Başkanlığı Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanı Gökhan Gümüşdağ da 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının güneydoğu-güneybatı kulelerinin bulunduğu kıyı kısmında devam ettiğini söyledi. Gümüşdağ, şöyle konuştu:

\"Tarihsel verilerde ulaştığımız bilgilere dayanarak, özellikle 1700\'lü yıllardan elimize ulaşan gravürlerden ve 1915\'deki savaş fotoğraflarından, Güneydoğu kulemizin ön tarafının dolgu bir alan olduğu ve mesafesinin de kulenin doğal şartlara korunacak şekilde bırakıldığı tespit edilmiştir. Fakat, geçen 100 senelik zaman zarfında, özellikle kış sezonunda deniz dalgaları kulenin alt tarafında büyük bir tahribata yol açmış. Bunun tespiti üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi Hidrolik Anabilim Dalı hocalarımızın raporları doğrultusunda yapılan Batimetrik ölçümler neticesinde bir proje geliştirildi. Bu projedeki amacımız da, kalenin Güneybatı ve Güneydoğu kule tarafından gelecek doğal tahribatları engellemek adına yapılacak bir çalışmadır. Takriben 2 ya da 3 ay sürecek bir çalışmadır. Amacımız, deniz yönünden özellikle ağır tonajlı gemilerin geçmesiyle oluşan dalgaların ve doğal lodosta oluşan dalgaların kaleye zarar vermesini minimuma indirmektir.\"

Gümüşdağ, denizde dolgu çalışması öncesi sualtındaki doğal yaşamla ilgili Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi uzmanlarının sualtında araştırma yaptığını, İzmir\'deki Dokuz Eylül Üniversitesi\'nden öğretim üyelerinin de çalışmalara katıldığını söyledi. Gümüşdağ, şöyle konuştu:

\"Sualtında doğal yaşamı, bu bölgede herhangi bir zararı olup, olmayacağı ve 2863 sayılı yasa kapsamında herhangi bir kültür varlığı olup, olmadığı yönünde tespitler yapıldı. Bununla ilgili de bir aksilik yaşanmadı. Takriben 20 metre civarında bir dolgu alanımız olacak. Burası aynı kalemizin müze olarak açıldıktan sonra ziyaretçilerimizin yürüyüş alanı olacak. Gezi güzergahı içerisinde peyzaj programı da yapılacak.\"

Restorasyon çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlanan ve sonrasında çevre düzenlemesi ile peyzaj çalışmaları yapılacak olan Seddülbahir Kalesi\'nin, 2020 yılında çalışmalar tamamlanarak ziyarete açılması hedefleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Seddülbahir Kalesi girişindeki İlk Şehitler Anıtı\'ndan görüntü

-Kaledeki restorasyon çalışmalarından görüntü.

-Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile röp.

-Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanı Gökhan Gümüşdağ ile röp.

-Kaledeki işçilerin çalışmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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3)TARİHİ VE TURİSTİK YERLERDE İSTİKLAL MARŞI SÖYLEDİLER

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde özel bir lisenin öğrencileri ilçenin tarihi ve turistik yerlerinde İstiklal Marşı söyleyerek, kamera çekimleri yaptı. Yaklaşık 1 hafta süren çekimler sonucu oluşturulan İstiklal Marşı videosu sosyal medyada yayınlanacak. Manavgat\'ta 2013 yılında kurulan ve 90 öğrencisi bulunan Özel Fark Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı\'na farkındalık oluşturmak, ilçenin ve okulun tanıtımını yapmak amacıyla tarihi ve ören yerlerinde İstiklal Marşı söyleyip, çekim yaptı. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Side Apollon Tapınağı, Manavgat Şelalesi ve Titreyengöl turizm bölgesiyle birlikte Cumhuriyet Meydanı\'nda Türk bayrağı ile kırmızı tişört ve siyah pantolondan oluşan okul formalarını giyen öğrenciler İstiklal Marşı\'nın ilk iki kıtasını okudu. Bir hafta süren çekimlerde sabit kameranın yanında drone ile havadan da çekimler gerçekleştirildi. Hazırlanan görüntünün sosyal medyada paylaşılacağı belirtildi.

Manavgat Özel Fark Anadolu Lisesi kurucusu Ramazan Ateş, milli ve manevi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmenin temel amaçlarından olduğunu belirterek, İstiklal Marşı çekme fikrinin öğrencilerle yaptıkları görüşmeler sırasında ortaya çıktığını söyledi. Kendileri ve öğretmen kadrosunun da bu fikre büyük bir istekle sahip çıktığını kaydeden Ramazan Ateş, şunları söyledi: \"İstiklal Marşı bizim için anlam ve önemi çok büyük olduğu için, ülkemizin içinden geçmiş olduğu süreç içerisinde bu değerlere değer katabilmek için böyle bir çalışmaya hep birlikte karar verdik. Çekimlerimizi farklı zamanlarda gerçekleştirdik. İnsanlar bizim İstiklal Marşı çekimi yaptığımızı görünce büyük destek oldu. Alanları boşalttılar, öğrencilerin rahatsız olmamaları için etrafını çevirdiler. Her okuyuşumuzda gerek Apollon Tapınağı\'nda, gerek şelalede, gerekse diğer yerlerde bulunan insanlar saygı duruşunda bulundu.\"

Görüntü Dökümü

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- Okuldan görüntüler

- RÖP: Ramazan Ateş

- İstiklal Marşı

- Detay görüntüler

77 MB /// 02.25\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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4)FETÖ/PDY OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAMSUN’da FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullandıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 9’u kadın 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve merkez ilçelerinde 5 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında içlerinde meslekten ihraç edilen doktor, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 9’u kadın 16 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlenerek gözaltına alındı. ByLock kullandıkları iddia edilen şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçen dijital verilere el kondu. 5 gün boyunca emniyet müdürlüğünde sorgulanan ve bugün sorguları tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli kadınlardan bazılarının ağlaması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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- Emniyetin dışından detay

- Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) –

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