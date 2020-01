DHA YURT BÜLTENİ-3

1)LAMBAYI YAKINCA EVE SIZAN DOĞALGAZ İNFİLAK ETTİ: 3 YARALI

BURSA\'da, okula gidecek çocuklarına kahvaltı hazırlaması için eşini uyandıran Cevdet Türkoğlu, yüzünü yıkamak için gittiği banyonun ışığını açınca eve sızan doğalgaz infilak etti. Patlama ardından 3 odalı evde yangın çıktı. Cevdet Türkoğlu, eşi Hamidiye ve 15 yaşındaki çocukları Berat\'ın vücutlarında yanıklar oluşurken, diğer odada uyuyan 10 yaşındaki Nazlı ve 7 yaşındaki Gamze yara almadan alevlerin içinden kurtarıldı. Olay, merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi 3\'üncü Aksu Sokak\'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde okula gidecek olan çocuklarına kahvaltı hazırlaması için eşi Hamidiye Türkoğlu\'nu uyandıran Cevdet Türkoğlu, yüzünü yıkamak için gittiği banyonun ışığını açmak için düğmeye bastı. Bu sırada gece mutfaktan sızan ve eve dolan doğalgaz infilak etti. 3 odalı evde bulunan elektrik tesisatının da alev almasıyla birlikte yangın çıktı. Çıkan yangında 48 yaşındaki Cevdet Türkoğlu eşi 46 yaşındaki Hamidiye ve çocukları Berat, vücudlarının çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Diğer odada yatan Nazlı ve Gamze ise patlamanın sesiyle uyanan komşularının müdahalesiyle alevlerin içerisinden yara almadan kurtarıldı.

Haber verilmesi sonucu gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalen ardından Cevdet Türkoğlu ve oğlu Berat Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hamidiye Türkoğlu Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nazlı ve Gamze Türkoğlu ise yakınları tarafından kendi evlerine götürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

2)BURSA\'DA FETÖ/PDY OPERASYONU 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BURSA’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \"ByLock\"u kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla aralarında işçi, memur, iş adamı ve örgütün okullarında öğretmenlik yapanların da bulunduğu 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda, evlerine baskın yapılan 16 kişi gözaltına alındı. Bazı zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin tamamının \"ByLock\" programını kullandığı ve bazılarının da FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asya\'ya para yatırdığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(ÖZEL)

3)OĞLUNUN ORGANLARINI BAĞIŞLAMAYAN BABANIN PİŞMANLIĞI

ANTALYA\'da 2008 yılında kazada kaybettiği oğlunun organlarını bağışlamakta tereddütte kalan 57 yaşındaki Ömer Karagöz, kendisi karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil ameliyatı olunca organ bağışının önemini anladığını söyledi. Karagöz, \"Şimdiki aklım olsa bağışlardım. Oğlumun organları başkalarına hayat versin isterdim\" dedi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve ekibi tarafından karaciğer nakli yapılan emekli Ömer Karagöz, sedyeyle girdiği hastaneden yürüyerek çıkmaya hazırlanıyor. Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Karagöz\'ün 3 ay önce nakil listesine kaydolan bir hasta olduğunu belirerek, \"Hastamızda Hepatit B zemininde gelişen karaciğer yetmezliği mevcuttu\" dedi. Hastada yaygın bir asit tablosu olduğunu vurgulayan Yrd.Doç.Dr. Çakır, şunları söyledi:

\"Bekleme listesindeyken bir gece hastamızın yemek borusundan kanamayla acil servisimizde olduğunu öğrendik. Gece gastroentroloji uzmanı arkadaşlarla hastayı değerlendirip çok ciddi bir kanaması olduğu için acil endoskopiye alarak yemek borusundaki bu varislere tedavi uygulanarak kanaması durduruldu. 24 saat içinde yaklaşık 5 ünite kan transferi yapıldı. Yoğun bakım takibindeydi. Ve hastanın varis kanamasının tekrar başlayabileceği düşünüldü. Bir gün sonra saat 24.00\'te hastanemizde bir beyin ölümü gerçekleşti. Hasta yakınları tarafından bağışlanan karaciğer Ömer bey için uygundu. Zamana karşı yarış başladı. Gece yaptığımız konsey sonucu acil karaciğer nakline aldık hastamızı. Yaklaşık 6.5 saatlik bir operasyondu.\"

ARTIK RAHATLIKLA YÜRÜYEBİLİYOR

Hastanın nakilden sonra 25 gündür hastanede kontrol altında olduğunu belirten Yrd.Doç.Dr. Çakır, \"Şu anda gayet iyi. Yürüyebiliyor. Karaciğeri artık olumlu bir şekilde devreye girmiş durumda. Artık hastamızın taburcu olmasını planlıyoruz. Daha önce ayakta zor duran, tekerlekli sandalye ile hastaneye gelen bir hastaydı. Karında 20-25 litre asit vardı. Şu an asidin tamamen kaybolması ve ameliyat sonra 25 gündür fizyoterapistin yoğun çabaları ile kendi işlerini yürütecek şekilde yürümesi başladı. Yoğun bakımdan sedyeyle almıştık ama inşallah yürüyerek taburcu olacak\" diye konuştu.

HERŞEY BAŞA GELİNCE ANLAŞILIYOR

Karaciğer nakli olan Ömer Karagöz, 2008 yılında oğlu 24 yaşındaki Ahmet Karagöz\'ü kazada kaybettiğini anlatırken, \"O zaman çocuğumun organlarını bağışlamamıştım. Şimdi olsa bağışlarım. Her şey başa gelince anlaşılıyor. Herkesin yaşarken organ bağışı yapması lazım\" dedi. Karaciğer naklinden sonra kendini iyi hissettiğini söyleyen Karagöz, \"Hastaneye geldiğimi hatırlamıyorum bile. Şu anda iyiyim. Doktorlarım sağolsun\" dedi.

ORGAN BAĞIŞININ NE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUK

Ömer Karagöz\'ün eşi 54 yaşındaki Şerife Karagöz de \"Oğlum Ahmet işten eve gelirken trafik kazası geçirdi. Beyin ölümü gerçekleşti. O zaman organ bağışının ne olduğunu bilemedik. Bağışlayamadık. Şimdi öyle bir durum olsa bağışlardık. Başkalarına can olsun diye\" dedi. Eşi Ömer Karagöz\'un artık sağlığına kavuştuğunu belirten Şerife Karagöz, \"Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Yürüyemiyordu bile. Kanamaları olduğunda kendinde değildi. Şimdi iyi. Allah organ bağışında bulunan aileden razı olsun\" ifadelerini kullandı.

(ÖZEL)

4)MANGAL KÖMÜRÜ İŞÇİLERİNİN EKMEK MÜCADELESİ

NİĞDE\'de 2 aile, dağlardan topladıkları meşe odunlarını özel yöntemle yakarak mangal kömürü haline getirip satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Altunhisar İlçesi\'ne bağlı Ulukışla Köyü Üzümlü Mevkii\'ne kurdukları çadırlarda yaşayan Yetiştiren ve Sabak Ailesi fertleri, küçük çocuklarının da yardımıyla topladıkları odun parçalarını, günler süren bir çalışmayla kule şeklinde diziyor. Daha sonra üzeri toprakla kapatılan ve ocak adı verilen kule, ateşe veriliyor. Yaklaşık 15 gün boyunca yanan odunlar, mangal kömürü haline geliyor. Zor şartlarda ailesiyle birlikte çalıştığını kaydeden Sinan Sabak, Mardin\'de yaşadıklarını ancak yılın belli bir döneminde kömür üretmek için Niğde\'ye geldiklerini söyledi.

Sabak, \"Ağaç parçalarını kömür haline getirmemiz zahmetli bir iş. Yüzümüzdeki kömür karası, bizim ekmek paramız. Son yıllarda ürettiğimiz kömürü istediğimiz fiyatlara satamıyoruz. İthal kömürler nedeniyle bizim ürettiğimiz kömür istediğimiz fiyatta değil\" dedi. 10 kardeş olduklarını belirten Zeynep Sabak ise okullar açılmasına rağmen eve dönemediklerini söyledi. Zeynep Sabak, \"Mardin\'de lise son sınıfta okuyorum. Mayıs ayında geldim buraya şu anda okullar açılmasına rağmen ben burada ekmek parası için çalışıyorum. Kömür yapmak çok zor. Dağdan indirmesi, çatması ve çıkartması gibi birçok zorlukları var. Zorluklarına rağmen karı yok ama ne yaparsın ekmek parası. Mayıs ayında buraya geliyoruz ve Eylül ayı sonunda ailemle beraber dönüyoruz\" dedi.

5)BODRUM PLAJLARI HALA DOLU

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde sıcak havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle, eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen plajlardaki doluluk sürüyor. Çoğu yabancı turist, plajlarda sereserpe güneşlenip denizin keyfini çıkardı.

Bodrum\'da hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derecede olması, eylül ayının sonuna gelmesine rağmen, plajlardaki kalabalığın azalmamasını sağladı. Kazakistan, Özbekistan ve İskandinav ülkelerinden gelen turistler, plajları doldurdu. Sereserpe güneşlenen kadın turistler, denize girdi. Gümbet Plajında ise personelin hortumla sıktığı soğuk suların altına girerek dans eden turistler, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Norveç\'ten iki haftalık tatil için Bodrum\'a gelen tarih ve kültür rehberi 28 yaşındaki Ange Kristensen, \"Daha önce de arkadaşlarımla Bodrum\'a tatile gelmiştim ama ilk kez eylül ayının ortalarında geldim. Bu ay gerçekten çok güzelmiş. Ülkemde hava sıcaklığı 3-7 derece arasında. Burada çok iyi dinlendik ve eğlendik\" dedi.

Bodrum\'da güzel havanın 3 Ekim\'e kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

