DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TARAFTAR KAVGASINDA HAKEM FUTBOLCULARI SAHADAN DIŞARI ÇIKARMADI

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesinde oynanan 1\'inci Amatör Küme Futbol müsabakasında tribündeki taraftarlar birbirine girdi. Maçın hakemi, olaylar sırasında taraftarların yanına gitmek isteyen futbolcuları durdurarak sahadan çıkmalarını engelledi. Tavşanlı İlçesi\'nde 1\'inci Amatör Küme\'de mücadele eden Ayvalıspor-Gürağaçspor takımları Karakova Sahası\'nda karşı karşıya geldi. Gürağaçspor\'un 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın sonlarında doğru tribünde yanyana duran iki takımın taraftarları arasında küfürleşme nedeniyle kavga çıktı. Plastik taburelerin havada uçuştuğu olaylar sırasında sahadaki futbolcular da oyunu durdurup bir süre kavgayı izledi. Futbolcular daha sonra kavgayı yatıştırmak amacıyla taraftarların yanına gitmek istedi ancak maçın orta hakemi Serkan Kaya oyuncuların önüne geçerek sahadan çıkmasına izin vermedi. Hakem Kaya, düdük çalarak futbolcuların sahaya dönmelerini ve oyunu başlatmalarını istedi. Bu arada polislerin müdahalesiyle taraftarlar arasındaki kavga daha fazla büyümeden sona erdi. Gürağaçspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Görüntü dökümü:

--------------------------------

-Karşılaşma sırasında çekilen görüntü,

-Taraftarların kavgasından,

-Sahaya plastik taburelerin atılması,

-Hakemin futbolcuların sahadan ayrılmasına izin vermemesi ve oyunu başlatmaları için sürekli düdük çalmasından çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya)/ DHA

===================================================

2)HATAY\'DA TARİHİ TAPINAK GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay\'ın Antakya İlçesi\'nde Roma döneminde inşa edilen hipodrom ve tapınağın kazı çalışmasının devamı için bakanlık tarafından kaynak aktarıldığını, tarihi tapınak ve hipodromun gün yüzüne çıkarılmasının ardından bölgenin Arkeopark olması için proje hazırladıklarını söyledi.

Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay\'ın Antakya İlçesi\'nde Roma döneminde inşa edilen hipodrom ve tapınağın temelleri gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hipodrom ve tapınağın da içinde bulunduğu 20 hektarlık alan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir proje ile Arkeopark olarak kente kazandırılacak. 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından alanda başlanan kazı çalışmaları birbirinden 160 metre uzaklıktaki hipodrom ve tapınakta devam ediyor. Her iki anıtsal yapı hem boyutları, hem de Helenistik ve Roma dönemlerine ait buluntuları ile dönemlerinin en önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Kazı ekibi Başkanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir, Antakya\'nın o dönemde İskenderiye ve Roma ile birlikte dünyanın en büyük kentleri sayıldığını ve bu iki yapının kentin ihtişamını gösterdiğini söyledi.

EFES VE DİDİM\'DEKİ TAPINAKLARLA EŞDEĞER

Tapınağın döneminde yapılan en büyük ve en ihtişamlı ibadethaneler arasında yer aldığını, Efes ve Didim\'deki tapınaklarla eşdeğer olduğunu kaydeden Prof. Dr. Pamir, \"Üzerinde bulunduğumuz yapı, tapınak olarak adlandırıyoruz. Podyum tapınak tipinde düşünüyoruz. Şuanda gördüğümüz kısmı temel kaide kısmı, asıl yapı bunun üstünde yükseliyor ve hesaplamalara göre zeminden yaklaşık 22-23 metre yükseklikte olduğunu düşünüyoruz. Yapıda şuan çakıl taşı ve Roma betonu kullanılarak yapılan temelleri görüyoruz. Bu temelleri kapsayan mimari aksam, süslü taşlar blok parçalar, kentin o büyük depremlerde, 526-528 yıllarında tahrip olmasının ardından yeniden bayındırlık faaliyetleri sırasında buradan alınıyor ve yeni kentte bu mimari aksam kullanılıyor. Yani etrafı, bu gördüğümüz temellerin üstünde bir zemin var, bu zeminin üstünde bir duvar, dışta ise sütun sıralarının olduğunu düşünüyoruz, bir merdivenle yapıya çıkıldığını öngörüyoruz, benzerleri çünkü çok var\" dedi.

DÖNEMİN ZENGİNLİĞİNİ GÖSTERİYOR

Tapınağın büyüklüğüne değinen Prof. Dr. Pamir, \"Yapının boyutları kendi çağına göre çok büyük. Efes ve Didim tapınağının boyutlarında nerdeyse. 110 metreye 75 metre boyutunda. Yani kentin böyle bir yapı yapabilmesi için çok zengin olması lazım, şu anda gördüğümüz temellerin en derin yerde yaptığımız sondajda 7 metreye oturuyor. 7 metre, bu yapı şuanda 2-2.5 metre, bir de en az 5 metre kadar toprağın altında devam ediyor. Niye böyle pahalı bir şey yapıyor, hem yapı çok büyük, bataklık bir arazi, çökmemesi ve depremlerden zarar görmemesi için müthiş bir mimarlık örneğini uyguluyorlar, her bir taşıyıcı birim bir diğerinden ayrı ve kendi ayakları üzerine oturuyor. Yani Antikçağ mimarlığı için son derece önemli bir yapı\" diye konuştu.

HÜSEYİN YAYMAN: ARKEOPARK OLACAK

Bölgedeki kazı çalışmalarının başlamasına öncülük eden ve çalışmaları yakından takip eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sık sık kazı alanlarına gelip, gelinen son noktayı yerinde inceliyor.

Bakan Yardımcısı Yayman, tarihi tapınak ve hipodromun gün yüzüne çıkarılmasının ardından, Hatay Arkeoloji Müzesi\'ne yakın bir mesafede bulunan alanın Arkeopark olması için proje hazırladıklarını söyledi. Bölgedeki yaklaşık 20 hektarlık alanın Arkeopark olarak planlandığını kaydeden Yayman, bölgedeki hipodromun Roma\'daki Circus Maximus\'tan daha eski ve daha görkemli olduğunu, Romalılar döneminde Antakya\'nın, dünyanın en büyük 3 şehrinden biri olduğunu bu yapıların kanıtlayabilecek özelliklere sahip olduğunu anlattı. Yayman ayrıca, önümüzdeki yıl kazı çalışmaları için bölgeye bakanlık tarafından kaynak ayrıldığı müjdesini vererek, kazı çalışmalarının önümüzdeki yıl da süreceğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Tapınak alanından detay

- Tapınak duvarlarından detay

- Kazı çalışması yapan arkeolog ve işçilerden detay

- Kazı Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir\'le röp.

SÜRE:05\' 16\" BOYUT: 168 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

=====================================================

3)DİYARBAKIR LİCE\'DE 1 TON 355 KİLO 75 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesi Kabakaya köyü kırsalına operasyon düzneleyen Jandarma ekipleri, tarlaya gömülü halde piyasa değeri 18 milyon 945 bin lira olan toplam 1 ton 355 kilo 75 gram esrar ele geçirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Lice kırsal alanında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, \"Narko-Terörizm operasyonu kapsamında, Lice İlçesi Kabakaya köyü mülki sınırlarına operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarlaya gömülü vaziyette 30 adet jelikan bidon içerisinde 1.171,75 kg toz, 184 kg kubar olmak üzere piyasa değeri 18 milyon 945 bin lira olan toplam 1 ton 355 kilo 75 gram esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddesi Cumhuriyet Savcılığının talimatı uyarınca muhafaza altına alınırken, adli soruşturma başlatıldı\"denildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Narkotik köpeğinin arazide arama yapması

-İş makinelerinin tarlayı kazması

-Ele geçirilen uyuşturucuların tarladan çıkarılması

-Ele geçirilen uyuşturucuların teşhir edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

=====================================================

4)KESİKBAŞ CİNAYETİ KURBANININ EŞİ: KOCAMI NEVİN ÖLDÜRMEDİ

ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde 5 yıl önce Nevin Yıldırım\'ın öldürdükten sonra başını kesip köy meydanına attığı Nurettin Gider\'in annesi Zeynep ile eşi Kezban Gider, Nevin Yıldırım hakkında verilen ömürboyu hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasını değerlendirdi. Kezban Gider, \"Kocamı Nevin öldürmedi\" derken, Zeynep Gider ise kadın kuruluşlarının Yıldırım\'a destek vermesine, \"Bir de benim yerime koysunlar kendilerini. Hep Nevin\'e destek oluyorlar. Ben de kadınım, gelsinler bir de benim halimi görüp, bize destek olsunlar\" diye tepki gösterdi.

Yalvaç İlçesi\'ne bağlı Koruyaka Köyü\'nde 29 Ağustos 2012 tarihinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü 35 yaşındaki Nurettin Gider\'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında, yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 25 Mart 2015 tarihinde \'tasarlayarak adam öldürme\' suçundan ömürboyu hapis cezası verildi. Kararı temyiz eden Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Nevin Yıldırım\'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, usul yönünden kararı bozdu. Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

\"3 YIL TECAVÜZ MÜ OLUR?\"

Nurettin Gider\'in annesi 62 yaşındaki Zeynep Gider ile eşi 41 yaşındaki Kezban Gider, kararı değerlendirdi. Oğlunun öldürüldüğü günden bu yana her gün gözyaşı döktüğünü söyleyen Zeynep Gider, \"Çocuğuma kendi günahlarının bedelini ödettiler. Neymiş, tecavüz etmiş. 3 sene boyunca bir insan bir insana tecavüz edebilir mi? Tecavüz ettiği birinin yanına 3 sene gidip gelebilir mi? Benim çocuğum suçluysa suçun büyüğü o kadında. Olaydan 2 gün önce bunlar durmadan kıza telefon açtırıp oğlumu çağırttılar. Amaçları öldürmekti. Oğlum gitmedi. \'Kendin gel ben deli miyim oraya gelecek\' dedi. 2 gün önce saat 02.00\'de gitmeyen adam olay gecesi saat 21.00\'de gider mi? Oğlumu zorla olay yerine götürüp orada ne ettilerse ettiler\" dedi.KADIN KURULUŞLARINA SİTEM

Kadın kuruluşlarının Nevin Yıldırım\'ın salıverilmesi için destek vermesine de tepki gösteren Zeynep Gider, şunları söyledi:

\"Ben bir anayım. İçim yanıyor. Onlar da kadın, onların çoluğu çocuğu yok mu? Kendi çocuklarının başına gelse böyle yapabilirler mi? Bir de benim yerime koysunlar kendilerini. Hep Nevin\'e destek oluyorlar. Ben de kadınım, gelsinler bir de benim halimi görüp, bize destek olsunlar.\"

Olaydan bu yana büyük zorluklar içerisinde yaşadıklarını ve stresten hasta olduğunu aktaran Zeynep Gider, \"Her gün gözyaşı döküyoruz. Evimize bile giremiyoruz. Bir gün evdeysek ertesi gün kendimizi dışarı atıyoruz. 3 torba ilacım var. Bize yazık değil mi?\" diye konuştu.

\"GERÇEK SUÇLULAR ORTAYA ÇIKACAK\"

2 çocuk annesi Kezban Gider ise Yargıtay\'ın bozma kararını, \"Ben bu olay olduğu günden bu yana \'adalete güveniyorum\' dedim. Bu ülkede adalet olduğuna inanan milyonda bir insan varsa onlardan biri benim. Biliyorum ki bir gün gerçek suçlular ortaya çıkacak ve cezalarını çekecek. Kocamı Nevin öldürmedi. Onu oraya götürüp öldürdüler. Nevin\'in annesi, babası, kayınpederi ve kayınbiraderi hepsi bu işin içinde. Nevin\'i isterse tahliye etsinler umurumda değil. Benim onunla derdim başka\" sözleriyle değerlendirdi.

\"İTİRAF EDECEĞİNE İNANMIYORUM\"

Cinayeti Nevin Yıldırım\'ın işlemediğini savunan, ancak bu konuda bir itiraf da beklemediğini anlatan Kezban Gider, \"Nevin\'in buradaki hayatı hapishaneden farklı değildi. Çıksa daha da kötü durumda olacağını biliyor. Zaten Nurettin\'e sürekli \'beni buradan kurtar\' deyip duruyordu. Buraya gelemezdi, gelse ya o ölürdü, ya ben ölürdüm. O nedenle itiraf edeceğine inanmıyorum\" dedi.

\"ÖPÜŞÜRKEN YAKALAYANA KADAR DA İNANMAMIŞTIM\"

Nevin Yıldırım\'ın eşiyle ilişkisi olduğunu duyduğunda asla inanmadığını ve söyleyenlere tepki gösterdiğini belirten Kezban Gider, \"Ta ki Antalya\'da pamuk toplamaya gittiğimiz yerde kaldığımız evde onları öpüşürken yakalayana kadar inanmamıştım\" diye konuştu.

\"NEVİN\'İN EŞİ BENİ ADLİYEDE TEHDİT ETTİ\"

Köyde birçok insanın olayla ilgili bilgileri olduğunu ancak konuşmadıklarını savunan Kezban Gider, şöyle dedi:

\"Tehdit edildiklerini düşünüyorum. Nevin\'in eşi İ. beni adliyede tehdit etti. \'Kocan gibi senin de kafanı keseceğim\' dedi. Bunu hakimi de savcısı da duydu. Bunlardan her şey beklenir. Çocuğu bile satmaya kalktılar. Evi yakıp bizim üzerimize yıkmaya kalkıştılar. O ev tam 6 kez yakıldı.\"

Görüntü Dökümü

---------------

- Röp1: Nurettin Gider\'in eşi Kezban Gider

- Röp: Nurettin Gider\'in annesi Zeynep Gider

- İkili detay

ARŞİV

Olay yeri görüntüleri

-Nevin Yıldırım ın ARŞİV görüntüleri

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)

====================================================

5)EVLERİNDE AÇ KALAN SURİYELİ ÇOCUKLAR \'SEVGİ EVLERİ\'NE YERLEŞTİRİLDİ

ADANA\'da babaları işe gidince anneleri tarafından terk edilen Suriyeli 5 çocuk, \'Sevgi Evleri\'ne yerleştirildi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Halep\'ten Adana\'ya gelen 5 çocuklu Suriyeli Elşaban Ailesi merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Bey Mahallesi\'nde bulunan 2 katlı evin zemin katına yerleşti. Burada yaşamaya başlayan Nur ve Ahmet Elşaban çifti, günlük işlerde çalışarak geçimlerini sağlamaya başladı. Dün sabah çocuklarından 12 yaşındaki Emrullah\'ı yanına alan Ahmet Elşaban çalışmaya gitti. Eşinin ardından Nur Elbaşan da 4 çocuğunu terk ederek ortadan kayboldu. Acıkıp, pencereye çıkan çocukların ağlaması üzerine yoldan geçenler polisi aradı. Eve gelen polis ekibi, kapıyı açarak gün boyu yemek yemeyen kardeşlerin yardımına koştu. Yakındaki marketten çocuklar için bisküvi ve içecek alan görevliler, 4 kardeşin karnını doyurdu. Bir polis ise evin mutfağına girerek bulduğu kaplarda çocuklara süt verdi. 11 yaşındaki Hasan, 10 yaşındaki Sıdra, 7 yaşındaki Hasne ve 2 yaşındaki Muhammet kardeşler daha sonra eve gelen Çocuk Şube ekibi tarafından teslim alındı. Evden ayrılmak istemeyen ve ağlayan çocukları polis görevlileri ikna ederek araca bindirdi.

Babasının yanındaki 12 yaşındaki Emrullah da alındıktan sonra 5 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Çocukların sağlıksız ortamda büyümemesi için Sevgi Evleri\'ne yerleştirilmesine kararlaştırıldı. Temizlikleri yapılan, karınları doyurulan, kıyafetler verilen çocuklar, Sevgi Evleri\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------(DÜN SERVİS EDİLEN GÖRÜNTÜLER)

- Yalnız bırakılan çocukların pencere ve kapılarda beklerken görüntüleri

- Kapı önündeki çocukların ağlaması

- Suriyeli küçük çocuğun detay görüntüleri

- Pencere önünde bekleyen çocuğun arapça konuşması

- Çocukların evin içinde görüntüsü

- Cips yiyen küçük çocuğun görüntüsü

- Polisin çocuklara mutfakta sütlü gevrek hazırlaması

- Tabaklarla çocuklara vermesi

- Detay görüntü

- Evin içindeki eşyalardan görüntü

- Mahalle sakini iki kadının pencere önünde bekleyen çocuklara bakması

- Bir kadının ağlaması ve konuşması

- Diğer kadının \'Acı verici. Eğer sahibi yoksa biz o küçük çocuğu alırız\' demesi

- Polislerin çocukları evden çıkarıp polis aracına bindirmesi

- Çocukların ağlayarak arapça konuşması

- Polis aracının gidişi

SÜRE:04\'04\" BOYUT:248 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

=================================================

6)KAYSERİ\'DE 10 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

KAYSERİ\'de, polisin bir otomobilde yaptığı aramada 10 kilo 25 gram esrar ele geçirildi

Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayseri-Malatya karayolu girişinde doğu illerinden gelen araçlara yönelik yaptığı yol uygulamasında 67 ZG 581 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde dedektör köpek eşliğinde yapılan aramada bagajda valiz içine konulmuş 8 paket halinde toplam 10 kilo 25 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili araç içinde bulunan T.K. (35) ve H.A (18) gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Polis ekiplerini narkotik köpeğiyle arama yapması

-Uyuşturucunun bulunması

-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 1 dakika 13 saniye/3,63 MB

=====================================================

7)BODTO YENİ BİNASIN HİZMETE GİRDİ

BODRUM Ticaret Odası\'nın (BODTO) yeni hizmet binası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun katılımıyla hizmete açıldı.

Muğla\'nın Bodrum ilçesinin Konacık Mahallesi\'nde yapılan BODTO\'nun yeni binasının açılışı nedeniyle düzenlenen kokteyle; TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon ve BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon ile çok sayıda davetli katıldı. Hizmet binası önünde kurdele kesimiyle yapılan açılış sonrasında bina gezildi. Ardından açılış konuşmaları yapıldı.

BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon, binanın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, \"Bodrum Ticaret Odası öncelikle kurumsal yapısının güçlü olmasıyla Bodrum\'da ve bölgemizde başarıyla adından söz ettirmektedir. Birçok ilki gerçekleştiren Ticaret Odamız kendi gelişirken diğer paydaşlarının da gelişmesini sağlamıştır\" dedi.

Daha sonra konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da \"Az önce Ticaret Odamızın yeni hizmet binasının açılışını yaptık. Aslında bu yeni hizmet binası bir vizyon işi. Eski binamız kötü müydü tam tersine Bodrumumuza yakışan bir bina idi\" dedi.

BODTO ONLARLA AYNI STANDARTTA

BODTO\'nun A sınıfı 5 yıldızlı oda kapsamını almış durumda olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, \"Bugün Bodrum Ticaret Odası Londra, Paris, Berlin odaları ile aynı standartta hizmet veriyor. Muğla ilimizde ilk akredite yani 5 yıldızlı oda unvanını Bodrum aldı. Tüm Ege\'de üçüncü odaydı. Bodrum Ticaret Odası, stratejik plan yapan Kalkınma Ajansı\'ndan ilk desteği alan ve en fazla proje üreten bir kurum. Bölgede iş envanterini çıkartan odamız oldu. Hizmeti üyelerimizin ayağına götürmek için özel istihdam bürosu, vize ofisini açan ilk odadır. Tehlikeli mesleklerde çalışan kardeşlerimize mesleki yeterlilik belgesini artık odamız imtihan ederek kendisi veriyor. Şu ana kadar 52 kişi bundan istifade etmiş. Eğitim ve girişimcilik alanında da Ticaret Odomiz çok aktif. Esas Bodrum\'un değerlerine sahip çıkıyor. Bodrum\'un en çok övündüğü noktalardan biri mandalinadır. Mandalinanın coğrafi işaretini alarak artık kimse bunu kullanamayacak. Bodrum mandalinasını Türkiye\'de tescil ettirdi. Şimdi bir sonraki hamle, bunu Avrupa Birliği\'nde tescil ettirip esas belgeyi oradan aldıktan sonra bütün dünyada \'Bodrum mandalinası\' adıyla satılacak. Bodrum biliyorsunuz artık turizm noktasında bir Türkiye şehri değil, dünya şehri. Odamızın bu faaliyetlerinden dolayı Bodrum\'a yakışan dünya çapında uluslararası anlamda bu faaliyetlerinden dolayı gurur duyuyorum\" dedi.

Muğla valisi Esengül Civelek ise, \"Bodrum Ticaret Odamızın yeni hizmet binası hayırlı olsun. Bu güzel eserin Bodrum\'a kazandırılmasındaki emek, destek ve katkılarından dolayı başta Sayın Türkiye Odalar Birliği Başkanı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Açılış konuşmalarından sonra BODTO\'nun yeni hizmet binasının yapımında emeği geçenlere plaketleri verildi. Plaket töreninden sonra kesilen pastayla açılış töreni sona erdi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Binadan görüntü

- Açılış konuşmalarından görüntü

- Plaket törenlerinden görüntü

-Pasta kesilirken görüntü vardır

Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

=====================================================

8)ERMENEK\'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Ermenek- Güneyyurt karayolunun 2\'nci kilometresinde meydana geldi. Rüstem Sağlam yönetimindeki 80 ET 643 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen Murat Koruk\'un kullandığı 70 E 2620 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Murat Koruk ve Rüstem Sağlam yaralandı, Sağlam\'ın yanındaki arkadaşı 16 yaşındaki Ömer Sarıpınar yaşamını yitirdi. Ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralılardan Rüstem Sağlam\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kaza yerinden detay

- araçlardan ve cesetten detay

- Genel ve detay

- Ölen Ömer Sarıpınar\'ın vesikalık fotoğrafı

(Haber- kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA)

==================================================

9)KAMYON DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

AKSARAY\'da kontrolden çıkan meyve yüklü kamyon, refüjdeki bariyerlere çarpıp, karşı şeride geçip devrildi. Kazada bariyerlerin ok gibi kamyonunun kabin bölümüne saplanması sonucu sıkışan sürücü 48 yaşındaki İsmail Erkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail Erkan yönetimindeki 38 GG 722 plakalı meyve yüklü kamyon Ticaret Borsası Kavşağı\'nda kontrolden çıkıp refüjdeki bariyerlere çarpıp, karşı şeride geçerek devrildi. Bariyerlerin kamyonun kabinine ok gibi saplanması sonucu araç içinde sıkışan sürücü Erkan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Erkan\'ın cesedi AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ardından otopsi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kamyondaki meyvelerde etrafa saçıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------

- Kaza yerinden detay

- Gnel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

=====================================

(ÖZEL)

10)ŞARKICI PROFESÖR ALBÜM ÇIKARIP KLİP ÇEKTİ

ADANA\'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı\'nda görevli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Bayram, arabesk fantezi türünde albüm çıkarıp şarkılarına klip çekti.Evli ve 2 çocuk babası 47 yaşındaki İbrahim Bayram, Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı\'nda öğrencilerine eğitim verip hastalarını tedavi ederken diğer yandan şiir yazmaya başladı. Akademik kariyerinin yanı sıra zamanla müziğe de ilgi gösteren Prof.Dr. İbrahim Bayram, söz ve müziği kendisine ait olan \'Hayaller ve Yalanlar\' albümünü 2013\'te çıkardı. Müzik çalışmalarını daha da yoğunlaştıran Prof.Dr. İbrahim Bayram, kısa süre önce de \'Geçti Borun Pazarı\' adlı söz ve müziği kendisine ait 4 şarkılık albümünü yayınladı. Şarkıları için klipler de çeken Bayram\'ın eserleri hayli ilgi topladı.

ŞİİRDEN ŞARKILARA

Müziğe ilgisinin eşi Dr. Makbule Bayram\'a yönelik yazdığı şiirlerin ardından geliştiğini anlata Bayram, şöyle dedi: \"Eşime yazdığım şiirleri daha sonra şarkıya dönüştürmeyi düşündüm ve bu konuyla ilgili araştırmalar yaptım. Önce İstanbul\'da bir aranjörle tanıştım ve 2012 yılında çalışmalara başladık. Daha sonra 2013\'te 10 şarkıdan oluşan ilk albümümü çıkardık ve uzun bir süreç yaşadık. Geçtiğimiz günlerde ikinci albüm çıktı. Müzik yeteneğim sonradan ortaya çıktı. Hazırlamış olduğum şarkıları, hastanede yaşadığım olaylar ve stresten biraz olsun uzak durmak için bir sığınma limanı olarak görüyorum. İnternette şarkılarım bulunabilir. Hastalarım ve yakınları kliplerimi görünce beğenilerini dile getiriyorlar, ben de memnun oluyorum. Şarkılarımın söz ve müziği bana ait. Maalesef müzik aleti çalamıyorum. Bütçem ve ömrüm yeterli oldukça müzik hayatına devam etmek istiyorum.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

***ÖZEL***

- Prof. Dr. İbrahim Bayram\'ın hastane koridorunda yürürken görüntüsü

- Bir çocuğu severken görüntüsü

- Prof. Dr. İbrahim Bayram\'ın albümlerini göstermesi

- Çocuk Onkolojisi servisinde bir çocukla ilgilenirken görüntüsü

- Prof. Dr. İbrahim Bayram ile röp.

- Prof. Dr. İbrahim Bayram\'ın şarkı söylemesi

- Bayram\'ın bilgisayarından klibini göstermesi

- Bayram\'ın bir klibinin görüntüsü

SÜRE:05\'58\" BOYUT:364 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA,(DHA)

======================================================

11)ALANYA CAZ GÜNLERİ SONA ERDİ

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri, Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Grubu\'nun konseriyle sona erdi.

Alanya Belediyesi\'nin düzenlediği Uluslararası Alanya Caz Günleri\'nin son gecesinde Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Grubu sahneye çıktı. Kızılkule Meydanı\'ndaki konseri yaklaşık 2 bin kişi izledi. Konsere turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Geceye katılanlar Bolero, Salsa, Cha cha, Mambo ve Türkçe coverlara dans ederek eşlik etti. Latin All Stars Grubu ile performanslar sergileyen Ayhan Sicimoğlu\'na konser sonunda çiçek ve plaket verildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Konserden genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA, (DHA)

=======================================================

12)ALANYALI GENÇLERİN İNTERNET DİZİSİ BEĞENİ TOPLADI

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde bir grup gencin çektiği internet dizisi ilgi gördü. Çekimlerine İstanbul\'da başlanıp Alanya\'da devam eden ve ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Turgay Tanülkü\'nün de ilk bölümünde rol aldığı internet dizisinin ilk 2 bölümü 80 binden fazla kez izlendi.

Karabük\'te Radyo ve Televizyon Programcılığı eğitiminin ardından memleketi Alanya\'ya dönen 25 yaşındaki Tunahan Özgür, arkadaşlarının da yardımıyla amatör olarak dizi çekmeye karar verdi. İlk sahnelerini 2014 yılında İstanbul\'da çekmeye başladığı ve yönetmenliğini de kendisinin üstlendiği \'Sirayet\' adlı dizi internette yayınlandığı günden bu yana ilçe halkı tarafından ilgiyle takip edilmeye başladı. İstanbul\'da başını belaya sokan iki arkadaşın Alanya\'ya gelmesini ve başından geçenleri konu alan dizinin ilk bölümünde ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Turgay Tanülkü de rol aldı. Yaklaşık 25 kişilik bir kadroyla ilçede çekimleri devam eden dizi 5\'inci bölümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümü 54 bin, ikinci bölümü ise 30 bin kez izlendi.

\"ŞEHRİN BEĞENİSİNE SUNDUK\"

Dizi hakkında bilgi veren yönetmen ve oyuncu Tunahan Özgür, dizinin hikayesinin akıcı ve sürükleyici olduğunu söyledi. Özgür, \"Alanya\'da yaşıyorum. Alanya\'da sinema adına bir şeyler yapmaya çalışan bir ekibimiz var ve ben de bu ekibin başındayım. Burada güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Memleketimiz Alanya\'ya bir şey katmak adına bir internet dizisi hazırladık ve şehrin beğenisine sunduk. Dizimiz kısa sürede beğeni topladı. Turgay Tanülkü hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Kendisi hiçbir karşılık beklemeden, sırf biz bir yerlere gelelim diye, iyi işler ortaya koyalım diye bizlerle beraber oldu. Büyük bir minnet borcumuz var kendisine, teşekkür ediyoruz\" dedi.

\"ZORLUKLAR ÇIKTI\"

İnternet dizisi çekerken birçok zorluklarla karşılaştıklarını anlatan Özgür, \"Bizim bu işten bir menfaatimiz yok. Kar beklentimiz de yok ancak kendi imkanlarımızla ortaya bir şeyler koyduğumuz zaman belirli zorluklar çıktı karşımıza. Hikayemiz İstanbul\'dan Alanya\'ya gelen iki arkadaşın başından geçenleri konu alıyor. Çekimlerimize 2 yıl önce başladık. Diziye 2017\'de çektiğimiz bölümlerle başlıyoruz fakat dizide 2014 yılına geri dönüşler var. 2014 görüntülerinde ben 72 kilogram ağırlığındayım. Bu yüzden geri kalan görüntüleri çekmek için 2 yıl beklemek zorunda kaldık. Bu süreçte benim kilo almam gerekiyordu. 2017\'de ise Alanya\'dayız. Alanya bizim memleketimiz. Elimizde bir imkan varsa Alanya\'nın hizmetine sunmak için varız. Buranın tanıtımı daha iyi yapılsın diye, sadece turizmi değil, kültürel faaliyetlerle de anılsın diye böyle bir şey yapmak istedik\" diye konuştu.

OYUNCULAR ALANYA\'DAN

Diziyi çekerken Alanya\'nın tarihi ve ören yerlerini kullanmaya özen gösterdiklerini aktaran dizi oyuncusu ve yapım ekibi görevlilerinden Ertuğrul Kaçmar ise şöyle dedi:

\"Farklı, değişik mekanlar kullandık ve mekanları da özenle bir bir seçtik. Alanya\'nın tarihi mekanları olmasına dikkat ettik. Amacımız zaten Alanya\'ya güzel şeyler katmak olduğu için bunlar bizim için ön planda oldu. Dizi iyi reaksiyon aldı, Alanyalı insanlar çok beğendi. Dizimiz bir haftada 38 bin kişi tarafından izlendi. Şu an 25 kişilik bir ekibimiz var. Bazı ana karakterler haricinde diğer oyuncuları ve ekibi Alanya\'dan seçmeye çalışıyoruz. Bölümlere göre ekibimiz 50 kişi de oluyor, 10 kişiye de düşebiliyor ama sabit olarak 25 kişilik bir ekibimiz var.\"

Görüntü Dökümü

-------------

- Diziden görüntüler

- Kamera arkası görüntüleri

- RÖP 1: Tunahan Özgür

- RÖP 2: Ertuğrul Kaçmar

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

=======================================================

13)BESNİ’DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde bir eve hırsızlık için giren 2 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay, dün gece Cirit Meydan Mahallesi\'nde meydana geldi. Kamil Coşkun\'a ait eve kimsenin olmadığı sırada 2 kişinin girdiğini görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, evde hırsızlık yapan İ.P. ve H.G.\'yi suç üstü yakaladı. Yapılan incelemede çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------

- Besni Adliyesi

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB