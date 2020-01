DHA YURT BÜLTENİ-3

1)HABUR\'DA TSK\'NIN TATBİKATINDA TANKLARA MANEVRA VE TAARRUZ EĞİTİMİ



IRAK\'taki Bölgesel Kürt Yönetiminin 25 Eylül\'de bağımsızlık referandumu yapma kararı ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Irak sınırında 18 Eylül\'de başlattığı askeri tatbikat sürüyor. Tatbikatta, bugün tanklar manevra ve hücum eğitimi yaptı. Dün seviyesi yükseltilen tatbikat kapsamında bugün zırhlı araçlar ve tanklar birlikte çeşitli manevraler yaptıkları görüldü. Habur Sınır Kapısı\'na yakınlarındaki TIR Parkı sahası karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat bugün 7\'inci gününe girdi. Tatbikat kapsamında yaklaşık 20 tank manevra eğitimi ve ileri hücum tatbikatında bulundu. Mermilerin kullanılmadığı tatbikatta engebeli arazi şartlarında tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar birlikte seri ve hızlı manevralar yaptı. Yaklaşık 100 metre mesafede kat eden tanklar sırası ile aynı taarruzu hareketini gerçekleştirdi. İlk pozisyonuna geri dönen tankların kendi etraflarında dönerek çıkardıkları toz ile kamufle olma eğitimi aldıkları görüldü.

Dün TSK\'dan yapılan açıklamaya göre, seviyesi yükseltilen tatbikat kapsamında tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıların 4-5\'erli gruplar halinde arazideki harekat tatbikatı devam ederken, yerleşme ve mevzileşmeden sonra tank ve zırhlı personel taşıyıcıların manevra hareketlerinin son günlerde artığı gözlendi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Tatbikata katılan tanklar

-Tankların manevra eğitimi

-Tankların toz kaldırması

-Tankların ileri taarruza kalkması

-Tatbikat alanı

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

==================================================

2)MİNİBÜSTE 15 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ



KONYA\'DA EVLİ, 42 YAŞINDAKİ İ.K., MİNİBÜSTE 15 YAşındaki Y.D. adlı kızı taciz ettiği iddiasıyla diğer yolcular tarafından linç edilmek istendi. Kısa sürede gelen polis, bir taşeron bir firmada işçi İ.K.\'yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Gözaltına alınan ve suçlamayı kabul etmeyen İ.K., \"Yanlışlıkla iki kez elim çarptı. Kötü bir niyetim yoktu\" iddiasında bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Meram İlçesi\'nde meydana geldi. Minibüsle evine giden Y.D., aynı minibüste yolcu İ.K. tarafından tacize uğradı. Y.D. de bağırarak İ.K.\'ye tepki gösterip, yardım istedi. Sürücü bunun üzerine minibüsü kenara çekerek İ.K.\'yi araçtan indirdi. Bu sırada minibüsteki diğer yolcular ve çevrede bulunanlar saldırdıkları İ.K.\'yi linç etmeye kalkıştı.İhbar üzerine kısa sürede gelen polis, İ.K.\'yı öfkeli grubun elinden güçlükle kurtararak polis aracına bindirdi. Aldığı darbeler sonucu yüzünde yaralar oluşan ve gözaltına alınan İ.K., polisteki ilk ifadesinde, \"Yanlışlıkla iki kez elim çarptı. Kötü bir niyetim yoktu. Yanlış anlaşıldım\" iddiasında bulundu. İ.K. adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilişi

- Şüphelinin ekip otosuna bindirilmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

============================================================

3)BALIK HALİNDE 1 KİLO TAVUK FİYATINA BİR KASA BALIK

ANTALYA Balık Hali\'nde uygun fiyatlar yüz güldürüyor. Haldeki mezatta sardalyanın kasası 10 TL\'ye, kalkanın kilosu 100 TL\'ye satıldı. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, bir kasa balığın 1 kilo tavuktan daha ucuz olduğunu söyledi.

Türkiye\'de 5 aylık av yasağının 1 Eylül\'de sona ermesiyle birlikte ağlar denizle buluştu. Antalya-Kemer yolu üzerinde Topçam Mevkii\'nde kurulan balık halinde sezon hareketli başladı. Sabaha karşı kıyıya yanaşan teknelerden kasalarla indirilen balıklar türlerine göre ayrılıp mezat için hazırlandı. Akdeniz balıklarının yanı sıra mezat için Karadeniz ve Marmara\'dan frigolu araçlarla balık getiriliyor. Balıklar, türlerine göre kasa ya da kilogram bazında fiyatlandırılarak mezata çıktı. Mezata market işletmecileri ve pazar esnafının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Erken saatlerde kurulmasına rağmen mezatın kalabalık olması dikkat çekiyor. Fiyatların uygun olması ise tüketicilerin yüzünü güldürdü.

KASASI 30 TL\'YE BARBUN

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, sezona iyi giriş yaptıklarını söyledi. Karides, barbun, mercan ve gopezin bu yıl bol olduğunu belirten Demir, balık bolluğu ve hava sıcaklığının fiyatlara olumlu yansıdığını söyledi. Balık fiyatlarının çok uygun olduğunu anlatan Demir, bunun hem alıcıyı hem satıcıyı memnun ettiğini ifade etti.

Normalde kasası 350 TL olan barbunun iriliğine göre şu sıralar 30 TL\'ye kadar düştüğünü anlatan İlhami Demir, \"Hava soğudukça fiyatlar biraz daha artacak. Balık çeşitleri fiyat olarak şu an çok uygun\" dedi.

1 KİLO TAVUK FİYATINA 1 KASA BALIK

Sofraların vazgeçilmezi, mutfağın olmazsa olmazı hamsinin kasa fiyatının 50- 60 lira, sardalyanın kasa fiyatının 10- 15 lira arasında değiştiğini anlatan Demir, \"Mercan, sardalya, kolyoz, gopez gibi balıkların kilogram fiyatı 1- 5 TL arasında değişiyor. Bir kasa balık, 1 kilogram tavuktan daha ucuz. Vatandaşımıza bol bol balık yemelerini tavsiye ediyoruz\" dedi.

BALIK HALİNDE KASA VE KİLOGRAM FİYATLARI

Mezatta türüne göre kilogram ve kasa bazında fiyatlandırılan balıklardan en pahalısı kilogramı 100 TL\'ye satılan kalkan olurken en ucuzu 15- 20 TL arasında alıcı bulan çipura, levrek oldu. Diğer balık türlerinin fiyatları ise şöyle:

17 kilogramlık kasalarda sunulan sardalya 10- 15 TL, gopez, hamsi ve istavrit 50- 60 TL, sardalya 10- 15 TL, mercan 25- 50 TL, barbun iriliğine göre 30- 150 TL, kolyoz 40- 50 TL, palamut 70 TL, uskumru 80 TL\'ye satıldı. Kilogram bazında satışa sunulan çipura ve levrek 15- 20 TL, kuzu 20 TL, karides 30- 40 TL, lüfer 80 TL, kalkan 100 TL, kalamar 40 TL\'ye alıcı buldu.

Balık sezonu nisan ayı ortalarında av yasağının başlamasıyla sona erecek.

Görüntü Dökümü

---------------

- Balık halinden detay

- Balıkların kamyonetlerden indirilmesi

- Balık türlerinden detaylar

- Mezattan detay

- Balık satışından detay

- Balık temizlemesinden detay

- Antalya Balık Komisyoncuları Ve İş Adamları Dernek Başkanı İlhami Demir röp

- Genel detaylar

289 MB /// 04.47ö

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

====================================================



4)ANNE ADAYLARI, ZUMBAYLA STRES ATIYOR

ANTALYA\'da özel bir hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Yrd. Dç. Dr. Melek Büyükkınacı Erol tarafından başlatılan \'Gebelik Okulu\', anne adaylarından yoğun ilgi görüyor. Anne adayları teorik bilgilerin yanı sıra zumba, yoga ve pilates yaparak keyifli zaman geçiriyor.

Perşembe günleri Akra Otel\'de buluşan anne adayları, Yrd. Dç. Dr. Melek Büyükkınacı Erol\'dan gebelik öncesi, süresi ve sonrasında neler yapmaları, kendilerine ve bebeklerine nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyor. Katılımın ücretsiz olduğu \'gebelik okulu\' 4 saat sürüyor. Her hafta farklı bilgilerle donanan anne adayları, öğrendiklerini hayatlarına uyguluyor. Anne adaylarına kimi zaman eşleri de eşlik ediyor. Teorik eğitimin yanı sıra, belli günlerde gerçekleştirilen zumba, yoga ve pilates seanslarında eğlenen anneler, bir yandan da hamilelik stresini üzerlerinden atıyor. Eğitmenler, anne adaylarının gebeliklerine engel teşkil etmeyen basit hareketleri evlerinde de yapmalarını öneriyor.

Hastaların talebi üzerine gebelik okulu projesini hayata geçirdiklerini anlatan Yrd. Dç. Dr. Melek Büyükkınacı Erol, önceliklerinin her daim \'sağlıklı anneler, sağlıklı bebekler\' olduğunu kaydetti. Sağlıklı gebelik geçirilebilmesi içinde en önemli şeyin eğitim olduğunu vurgulayan Yrd. Dç. Dr. Erol, \"Bir gebenin tüm ihtiyaçlarını anlatıyoruz. Gebeliğin başlangıcından anne babanın anatomisine, cinsellikten fizyolojiye, gebelikte oluşan fizyolojik değişikliğe kadar birçok konuyu anlatıyoruz. Riskli gebelikle ilgili durumları, doğum ve normal doğum üzerine çalışmalar da işlediğimiz konuların başında geliyor\" diye konuştu.

Annelerin fiziksel sağlıkları yanında ruhsal sağlıklarının da çok önemli olduğunu kaydeden Yrd. Dç. Dr. Erol, \"Müzik ve dans vazgeçilmezimiz. Tüm gebelerimizi egzersize teşvik ediyoruz. Pilates, yoga gibi egzersizleri de okulumuz dahilinde yaptırıyoruz. Zumba gibi dans ve müziği bir araya getiren egzersiz seansları düzenliyoruz. Beslenme, annelere ağrılarını rahatlatması için ilaç dışı teknikleri anlatıyoruz. Bebek bakımından, bebek yolculuğu lohusalık dönemi ve lohusanın ihtiyacına yönelik bilgiler aktarıyoruz\" diye konuştu.

Gebelik okuluna katılmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Ayça Vural, ilk gebeliklerde anne adaylarının hiçbir şey bilmediği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Bir şeyler bilmeden anneliğe atılmanın olumsuz yanlarına dikkat çeken Vural, \"Gebelik okulunda birçok şeyi tecrübe edinmiş oluyoruz. Gelecekte karşımıza çıktığında şaşırmayacağız, yabancılık çekmeyeceğiz\" dedi.

Okulu doktorundan duyduğunu söyleyen anne adayı Esra Demir, stresi eğlenceye çevirmenin en güzel yolunu bulduğunu anlatarak, \"Tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Nasip olursa benim kızım olacak. Bu dönemi doktorlarımızla birlikte geçirmenin çok güzel ve verimli olacağını düşünüyorum\" diye konuştu.

Gebelik okuluna eşiyle gelen Sezin Erdoğan, \"Çok eğlenceli. İyi ki böyle bir organizasyon oldu. Buradan çok mutlu ayrılıyorum. Her hafta aynı günün gelmesi için bekliyoruz. Eşim de benimle buraya gelerek destek oluyor\" dedi. Eşini gebelik okulunda yalnız bırakmayan satış sorumlusu Fırat Erdoğan ise bebeklerini beklerken eşinin mutlu olmasının ailenin tüm fertlerini mutlu ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Hamilelik okulu eğitimlerinden detay görüntüler

- Doğum uzmanı Melek Büyükkınacı Erol röp

- Hamile kadın Sezin Erdoğan ve eşi Fırat Erdoğan röp

- Hamile kadın Ayça Vural röp

- Hamile Esra Aydemir röp

- Hamilelik okulu eğitimlerinden detaylar

834 MB /// 07.27ö

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

=================================================

5)MUŞ\'TA DOMATESİN KİLOSU 40 KURUŞ

Muş\'ta üretilen organiz domates kilosu 40-50 kuruştan satılıyor. Tütün ve pancara alternatif ürün olarak yetiştirilen domateslerin bol miktarda üretilince fiyatlarda düşül oldu. Üreticilerden Oktay Sayılgan, \"Kırsal kesimdeki aileler ağırlıklı olarak domates üretimi yapıyor. Yerli domatesler çıkmadan önce domatesin kilosu 2-2.5 liradan satılırken, Muş domatesinin piyasaya çıkması ile kilosu 40-50 kuruştan alıcı buluyor. Üretici emeğinin karşılığını alamıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Toplanan domateslerin tahta kasalara yerleştirilmesinden detaylar

-Domateslerin tarladan toplanması

-Röportajlar

-Domates kasalarının at arabasına yüklenmesinden detaylar

( Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)

=======================================================

6)KADIN DOĞUM DOKTORU, HAYATINI ATLARINA ADADI

KONYA\'da çocukluğundan itibaren atların içinde büyüyen ve kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Naim Ünsal, hayatını atlara adamış durumda. Evinin bahçesinde 2\'si İngiliz, 1\'i Arap atı olmak üzere 3 at besleyen Ünsal, Sarıkeçili Yörük boyundan olması nedeniyle bugüne kadar atlarla iç içe olduğunu söyledi. Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde görev yapan kadın doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal, hastane dışındaki zamanının büyük bir bölümünü atlarla geçiriyor. Çocukluğundan itibaren atları çok sevdiğini belirten Dr. Ünsal, bu tutkusunu sürdürmek içinde kent merkezinde at bakabileceği mahalleden bir ev alıp, bahçesinde 3 tane at besliyor. Profesyonel binicilik sertifikası da bulunan Dr. Naim Ünsal, \'Yavuz\' adını verdiği atıyla da mahalli yarışlara katıldığını söyledi. Çok sevdiği Yavuz adındaki atını dizine yatırıp çocuk gibi seven Ünsal, bir atının da barınağının kapısını kendisi açabildiğini belirtti.

\'EVİMİ, ARABAMI SATARIM, ATLARIMA BAKARIM\'

Hayatını atlar üzerine dizayn ettiğini belirten Dr. Naim Ünsal, şunları söyledi:

\"At beslemek genlerimizden geliyor. Sarıkeçili Yörük boyundanız. Çocukluğumuzdan bu yana atların içinde büyüdük. Genetik olarak Türklerin ve Yörüklerin genlerinde at olduğu için ileri derece de at sevgimiz var. Tıp doktoru ve cerrah olmama rağmen, hayatımı tamamen atların üzerine dizayn ettim. Atlar için bir bahçeli ev aldım. Atlar olmadan bir yaşam düşünemiyorum. 3 yarış atım var, 2\'si İngiliz, 1\'i Arap ırkından. Bu üç atta aktif yarıştan koşup gelen atlar. İçlerinden bir tanesi de sürekli yarış koşuyor. Onunla mahalli yarışlara koşuyorum.\"

At bakımının zor ve masraflı olduğunu da belirten Dr. Ünsal, \"Atların, insana yakın bir anatomi ve fizyolojileri var. Bakımları, besinleri, tedavileri hassas, bakımı ise biraz maliyetlidir. 3 atımıza 3 yılda bakımlarına 100 bin lira harcadım. Allah düşürmesin ama atlarıma bir şey olmasın. Gerekirse arabamı satarım, evimi satarım, atlarıma her halükarda bakarım. Diğer iki atımı satın almak isteyenler var ama onlarla özdeşleştik. Ben olmadan onlara iyi bakılamayacağını düşünüyorum. Benim verdiğim sevginin verilemeyeceğini de düşünüyorum. Bu yüzden parasal bir karşılığı yok ve satmıyorum. Yeğenlerimden birinde otizme bağlı konuşma güçlüğü vardı. Atlarla uğraşarak atın terapi etkisiyle bu güçlüğü yendi. Eşimde atları seviyor onunla birlikte at biniyoruz. Mahalleli ve komşuların da olumlu tepkileri var. At öğrenmek isteyenlere de at binmeyi öğretiyorum\" dedi.

(Görüntü Dökümü

--------------------

- Atlardan detay

- Dr. Ünsal\'ın atlarla ilgilenmesi

- Dr. Ünsal\'ın ata binmesi

- Dr. Ünsal röp.

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

==========================================