DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ÇEVRECİ BÜYÜKNOHUTÇU ÇİFTİNİN CİNAYET ZANLISI, CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ



ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde doğaya zarar veren taş ve mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin cinayet zanlısı 31 yaşındaki Ali Yamuç, tutuklu olduğu Alanya L Tipi Cezaevi\'nde intihar etti. Finike İlçesi\'nde taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin, 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası\'ndaki dağ evlerinde öldürülmesiyle ilgili aynı bölgede oturan Ali Yamuç, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmdı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Yamuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi. Ali Yamuç, bir süre önce ise Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi\'ne nakledildi.

Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu\'nun Finike\'deki mermer ocaklarına karşı yürüttüğü mücadelede Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği\'nde (TOROÇDER) birlikte görev yapan ve cinayetlerle ilgili Büyüknohutçu ailesinin de avukatlığını üstlenen İsmail Doğan Tunçbilek, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrasında intihar olayını doğruladı. Tunçbilek, “Kendisi intihar etmiş. Ancak ne şekilde intihar ettiğine yönelik ayrıntıları henüz bilmiyoruz. Cinayetle ilgili henüz iddianame hazırlanmadı, önümüzdeki hafta hazırlanmasını bekliyoruz. İlk duruşmada bizim bilmediğimiz farklı konulardan bahsedeceğini düşünüyorduk ama şimdi öldüğü için açıkça olayın kapalı kısımlarıyla ilgili bilgileri maalesef öğrenemeyeceğiz. Dosyayla ilgili esas delili, unsuru kaybetmiş olduk\" diye konuştu.

EŞİNİN ÜZERİNDEN MEKTUP ÇIKTI

Henüz iddianamesi hazırlanmayan cinayet olayının katil zanlısı Ali Yamuç, savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapatılan mermer ocağında çalışan \'Çirkin\' lakaplı kişinin cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL\'sini ödediğini söylemişti. Savcılık ve mahkemedeki bu ifadesinden sonra cezaevinde yazdığı iddia edilen ve daha sonra tutuklanan eşi Fatma Yamuç’un üzerinde ele geçirilen bir mektupta ise, katil zanlısı başka bir mermer ocağının sahibini suçlamıştı. Soruşturma dosyasında da yer alan bu mektupta “Anlaşıp konuştuğumuz gibi eğer 10 gün içersinde 100 bin TL parayı eşim olan (Fatma Yamuç\'a) vermez iseniz Ali Ulvi Küçüknohutçu ve eşi Aysin Küçüknohutçu cinayetinden en az benim kadar sorumlu olursunuz. Bana vaad ettiğiniz ödemeyi yapın. Aksi takdirde mahkeme gününde isminizi savcılığa altın harflerle yazdırmaktan zevk duyarım. Benim başımı yaktınız, \'Öldür paranı hemen vercez\' diye vaadlerde bulunup, neyi bekliyorsunuz. 10 gün içersinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun. O kadar yakarım\" ifadeleri yer aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------ARŞİV

-Çiftin evinden görüntü

- Ali Yumaç tatbikat ve olay yeri görüntü

- Cenaze namazı

-Tabutlardan

- Kalabalıktan

- Ağlayanlar

- Namazın kılınması

- Çiftin fotoğrafı

- Çiçek atan çocuklar

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

====================================================

2)VALİ ATİK, 12 PKK\'LININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OPERASYON BÖLGESİNDE

SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK\'ya karşı operasyonlarını sürdürdüğü ve 12 PKK\'lının etkisiz hale getirildiği Eruh ilçesi Akmeşe Köyü kırsalındaki operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Atik, terörle etkin bir mücadeleye kararlılıkla ve azimle devam edildiğini söyledi. Vali Ali Fuat Atik, 3\'cü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Benek ve Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ile birlikte 16 Eylül\'de PKK terör örgütüne karşı yürütülen ve büyük başarı elde edilen operasyonların gerçekleştirildiği Eruh İlçesi kırsalındaki bölgeye Helikopterle giderek, operasyon bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerini yerinde inceledi. Vali Atik ve beraberindekiler, buradaki askeri yetkililerden de son durum hakkında bilgi aldı.

Operasyonun gerçekleştirildiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği alanı gezen Ali Fuat Vali Atik, \"Bölgede huzurun ve güvenin tesisi için çok zor tabiat şartlarında gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık içinde görevlerini yürüten tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. İlimize yönelik büyük bir eylem hazırlığı içinde bulunan teröristlerin, güvenlik güçlerimizin başarılı istihbari çalışmaları neticesi 12 kişilik gurup, silah ve teçhizatları ile etkisiz hale getirilmiştir. Terörle etkin bir mücadeleye kararlılıkla ve azimle devam ediliyor\"dedi.

Operasyon bölgesinde incelemelerini tamamlayan Vali Atik, Pervari ilçesi, Doğan köyü askeri üs bölgesine geçerek, yapımı devam eden Siirt-Pervari, Van-Şırnak güvenlik yolunu inceledi. Yol yapım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Atik\'in Doğan köyü askeri üs bölgesi ve güvenlik yolu denetim ve incelemelerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü Baş Müfettişi Vecip Mert ve Karayolları 9. Bölge Müdür Yardımcısı İrfan Aksu\' da eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Siirt Valisi Atik Helikoptere binmesi

-Çelik yelek giyen Vali Atik\'in Helikopterle Akmeşe kırsalına inmesi

-Yoğun güvenlik önlemleri altında operasyonun yapıldığı alana yürüyerek gitmesi

-Operasyonların ve 12 teröristin öldürüldüğü yerde komutanlarının anlatımı

-Komutanların operasyon ile bilgi vermesi

-Teröristlerin gizlendikleri mağaraların gösterilmesi

-Güvenlik güçlerinin operasyon bölgesinde arama tarama çalışması

-Geneal ve detay ve görüntüler

Haber-Kamera:Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

=====================================================

3)RUS SAVAŞ GEMİSİ AZOV AKDENİZ\'E İNİYOR

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi \'Azov\', Akdeniz\'e gitmek üzere yol aldı. Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosuna bağlı 151 borda numaralı çıkarma gemisi \'Azov\', Marmara Denizi\'nden saat 07.00\'de, Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Saat 08.45\'de boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndü. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı botun eşlik ettiği Rus çıkarma gemisi Azov, saat 09.00\'da Çanakkale önlerine ulaştı. Boğazın Avrupa yakasındaki Kilitbahir Köyü\'nde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı ve Kilitbahir Kalesi\'nin önünden geçen Azov, Çanakkale\'de Çimenlik Kalesi İskelesi\'nde bağlı bulunan TCG Nusret Mayın Gemisi\'yle aynı fotoğraf karesine girince dikkat çeken bir görüntü oluştu.

Rus çıkarma gemisi Azov, önce Ege Denizi\'ne açılacak, ardından Akdeniz\'e inecek.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Rus savaş gemisinin geçişinden görüntü

Haber- Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

==================================================

4)DİYARBAKIR\' DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE HAVA DESTEKLİ OPERASYON

DİYARBAKIR\'da uyuştururcu tacirlerine yönelik 183 polisle düzenlenen hava destekli operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik hav destekli operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik polisin kentte farklı tarihlerde yaptığı operasyonlarda yaklaşık 700 kilo esrar, 1 adet ecstasy hap, 1 gram eroin maddesi ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirmişti. Bu operasyonlar kapsamında yakalanarak göz altına alınan 26 kişiden 16\'sı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında uyuşturucu madde satış ve ticareti yaptıkları belirlenen 18 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, polis bu kişilerin evine bugün sabah saat 06.00\'da operasyon düzenledi. 183 polisin katıldığı hava destekli operasyonda belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Polislerin ara sokaklara girmesi

-Alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

================================================================

5)MARDİN\'DE HAYALET DRONE DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

MARDİN\'in Kızıltepe İlçesi\'nden geçen İpek Yolu üzerinde, havadan hayalet drone karadan da polis araçlarıyla takip edilen uyuşturucu yüklü otomobil, filmlere taş çıkartacak bir operasyonla durdurularak içerisindeki 2 kişi gözaltına alındı. Araçta narkotik köpeğinin yaptığı aramada, 2 kilo 26 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, istihbarat birimlerinin verdiği bilgi üzerine, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil takibe alındı. Akşam karanlığında havadan hayalet drone, karadan da polis otomobillerinin takip ettiği uyuşturucu yüklü otomobil ile ilgili hava ve karadaki araçlardan sık sık merkeze bilgiler verildi. Polis merkezinden de takip edilen ve operasyon sırasında merkezdeki polis amirlerinin talimatları doğrultusunda durdurulan araçta bulunan 2 kişi etkisiz hale getirildi. Polis merkezine getirilen otomobil üzerinde narkotik köpeği Eros marifetiyle yapılan aramalarda, otomobilin motor kısmına yapılmış özel plastik bölmeler içerisinde poşetler içerisinde gizlenmiş 2 kilo 26 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu. Bulunan uyuşturucu maddesiyle ilgili olarak otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nce konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"Mardin Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmalar neticesinde Narkotik Şube Müdürlüğümüz ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Kızıltepe ilçesi ipekyolu üzerinde tespit edilen şüpheli bir araca yol üzerinde hayalet drone destekli operasyon düzenlenmiş, Narkotik köpeği Eros ile yapılan aramada aracın motor hava filtresine gizlenmiş vaziyette 2 kilo 26 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirilmiş. Mardin ve Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatları doğrultusunda yürütülen operasyon neticesinde 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir\" denildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Şüpheli aracın karayolunda takip edilmesi

-Hayalet drone ile şüpheli aracın takip edilmesi

-Havadan ve karadan şüpheli aracın takibi ile ilgili merkeze bilgi verilmesi ve dialoglar

-Şüpheli aracın İpek Yolu\'nda kıstırılması (Havadan ve karadan görüntü)

-Araç içindekilerin dışarı çıkarılarak yere yatırılması

-Polis merkezinde narkotik köpeğinin araçta arama yapması

-Araç içerisinde bulunan uyuşturucular

-Bulunan uyuşturucunun sergilenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-

======================================================

6)AKSARAY’DA ÖĞRETMENLERE YÖNELİK FETÖ OPERASYONU: 17 GÖZALTI

AKSARAY merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 20 öğretmenden 17’si gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 20 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün milli eğitim yapılanmasına yönelik Aksaray merkezli Kırşehir ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Diğer illerde operasyonun sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Polislerden detay görüntü

-Polis araçlarının hareketi

-Evlere yapılan baskından görüntü

-Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera:Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA))

==============================================

7)BALKONDA SİGARA İÇERKEN VURULDU



ÇORUM’da Irak uyruklu 38 yaşındaki Abbas Hasan L., evinin balkonunda sigara içerken av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olay, dün gece Çorum Cengiz Topel Caddesi\'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturup sigara içtiği öne sürülen Abbas Hasan L,, kimin ateşlediği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesiyle yere yığıldı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Abbas Hasan L., acil serviste tedavi altına alındı.

Olay yerinde güvenlik kamerası ve görgü tanığı araştırması yapan polis, tüfekle ateş eden kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Yaralının ambulans içindeki görüntüsü

- Polisin boş kartuş arama çalışması

- Detaylar

Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

=================================================

8)GAZİLERE UZAKTAN BAKTIRAN MERDİVEN ENGELİ KALKTI

ERZURUM\'da, bir binanın 6\'ncı katında olduğu için dernek binalarına gidemeyen bedensel engelli gazilerin \'merdiven\' sorunu ortadan kalktı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi, 7 yıldır asansörü olmayan bir binanın 6\'ncı katında bulunduğu için engelli gaziler derneklerine gidemiyor, hep uzaktan bakıyordu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarihi Kale içinde bahçesi olan iki katlı eski Erzurum evini derneğin kullanımına tahsis etti. Gaziler Günü\'nde dernek binasında protokolü ağırlayan engelli gaziler, memnuniyetlerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü (ÖZEL)

---------------------------

-Tekerlekli sandalyeli gazilerin derneği gelişi

-Gazilerle röp

-Protokülün derneğe gelişi

-Başkan Recep Akgül\'ün konuşması

-Ziyaretten detay görüntüler

-Dernek binasının dış görüntüsü

( Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 5.59 Dk / 359 MB)

===================================================

9)\'HAMİLEYİM\' DEYİP GASP ETTİRDİ

ADANA\'da kendine hamile süsü verip otostop yaparak durdurduğu 2 otomobilin sürücüsünün gasp edilmesine aracılık ettiği iddiasıyla 23 yaşındaki Sevilay D., yakalandı. İddiaya göre, Sevilay D., aynı gün içinde otomobilini durdurup yanına bindiği Abdurrahman S. ve Süleyman B.\'yi hastaneye gitme bahanesiyle yakınlarının oturduğu Yavuzlar Mahallesi\'ne götürüp, gasp ettirdi. Sevilay D., sürücülerin şikayeti üzerine yakalandı.Toplam 2 bin 100 lira gasp edilmesine aracılık eden Sevilay D., Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Görüntü çekilmesine tepki gösteren ve suçlamayı kabul etmeyen Sevilay D., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kadın zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden genel ve detay

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:01\'12\" BOYUT: 74 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA,(DHA)

===================================================

10)TURİSTLER KÖPÜK PARTİLERİYLE SERİNLİYOR

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde bunaltıcı hava etkisini sürdürürken, yerli ve yabancı tatilciler havuz başında düzenlenen köpük partileriyle serinliyor.

Kemer\'de hava sıcaklığının 34 derece dolaylarında, nemin ise yüzde 66\'larda seyretmesi nedeniyle turizmciler eylül ayında da havuz başı etkinlikleriyle serinlemeye çalışıyor. İlçe merkezindeki Asdem Park Otel\'de Rus, Ukraynalı, Kazak, Polonyalı ve yerli turistlere yönelik özel köpük partisi düzenledi. DJ performansı ve go go dansçıların katılımı ile daha da renklenen köpük partilerinde turistler bol bol dans ederken, havuza atlayarak serinledi.

Otelin Eğlence Müdürü Hamza Kubal, \"Hava sıcaklığının 30-35 derece arasında seyretmesi ve eylül ayına göre nem oranın yüksek olması nedeniyle turistlerimiz özellikle serinletici aktiviteler istiyor. Biz de bu nedenle köpük partilerimizin ve havuz oyunlarımızın sayısını artırdık\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- DJ detay

- Köpük başlangıcı

- Köpük partisinden detaylar

42.9 MB /// 01.20\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

==============================================