DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BAKAN FAKIBABA: TÜM FINDIĞI ALACAĞIZ (1)



GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Fındık üreticisinin elindeki tüm fındığı TMO olarak alacağız. Önümüzdeki hafta Salı günü de fındık üreticicisine 40 milyon lira ödeme yapacağız\" dedi.

2)RUS SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus donanmasına ait 156 borda numaralı savaş gemisi \'Yamal\', Ege Denizi\'ne doğru yol aldı.Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na bugün saat 09.00\'da giren 112 metre uzunluğundaki, 156 borda numaralı Rus savaş gemisi \'Yamal\', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara burnunu döndükten sonra, saat 10.30\'da, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü dağındaki \'Dur Yolcu\' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Ege Denizi\'ne doğru yol aldı. Güvertesinde cankurtaran yelekli personelin olduğu savaş gemisine, Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.

3)SAVAŞTAN KAÇTILAR HIRSIZA YAKALANDILAR

SURİYE\'de DEAŞ terör örgütünün zulmünden kaçarak Kayseri\'ye yerleşen Bayırbucak Türkmeni ailenin evine hırsız girdi. Yatak odalarında uyuyan Celil Tağut ve Hana Mansur\'u darp eden hırsızlar 300 TL para ve cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Dün gece 00.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi\'nde yaşanan olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen hırsızlar 1,5 yıl önce DEAŞ terör örgütünden kaçarak Kayseri\'ye yerleşen Celil Tağut (53) ve eşi Hana Mansur\'un (43) evine girdi. Çiftin yatak odasına giren hırsızlar karı kocanın uyandığını farkedince Bayırbucak Türkmen\'i çifti kafasına taş vurarak yaraladı. Hırsızların evden 300 TL para ve cep telefonu çalarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Olay sonrası yaralanan çift Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde tedavi oldu. Yaşadıkları olayı anlatan Celil Tağut, \"Gece saat 03.30\'da hırsız gelmiş. Galiba 2-3 kişiydiler. Evi izlemişler pencereyi kırıp içeri girmişler. Ben ve eşim yatak odasında yatarken içeri gelmişler ve eşimin kolundaki bileziği çıkarmak isterken eşim uyanmış. Seslenince kimse cevap vermemiş. Bende uyanınca elinde büyük bir taş vardı yüzü maskeli birisi ben ve eşime vurdu. Benim başımda 16 dikiş var. Eşim şuan konuşamaz haldedir. Onun başında da 8 dikiş var. Evimizden cep telefonu ve 300 lira paramızı çaldılar. Ben bu hırsızlardan şikayetçiyim. İnşallah en kısa zamanda bulunurlar\" ifadelerini kullandı.Mağdur durumda olduğunu belirten Tağut, \"Hayırseverlerden yardım istiyorum. Yardım ederlerse çok memnun olurum. Bu durumda 1 ay işe gidemeyeceğim. İşimden de oldum. Hayırseverler biraz yardım eder ve 1-2 aylık kiramı öderlerse çok sevinirim. Ben Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Bu olay benim Türk milletine olan sevgimi, coşkumu kirletemez\" şeklinde konuştu.

4)ÖNCE EVİNİ ATEŞE VERDİ, SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde bir gece önce evini yakmaya kalkışan 40 yaşındaki T.O. (Turan Oruç) bir gün sonra ise 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisin ikna edip aşağı indirdiği T.O. emniyete götürüldü.Dün (cuma) saat 23.30 sıralarında Anafartalar Mahallesi Sağlık Caddesi Göksenin Sokak 12 numaradaki apartmanın çatısına çıkan T.O., kenarda gezinerek intihar edeceğini söyleyip, bağırmaya başladı. T.O.\'yu gören vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerden itfaiye görevlileri yere hava yastığı açtı. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. Polis ise çatıya çıkıp T.O.\'yu ikna etmeye çalıştı. Çatıdaki kişinin bir gün önce evini yakmaya kalkışmaktan gözaltına alınan T.O. olduğunu belirleyen polis, ikna görüşmelerinden olumlu sonuç altı. Çatıdan inen T.O., hastanedeki sağlık kontrolü sonrası polis karakoluna götürüldü.T.O.\'nun psikolojik sorunlarının bulunduğu, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nde belli dönemlerde tedavi gördüğü öğrenildi.

5)KURYE GİBİ GİRDİĞİ İŞ YERİNDE EŞİNİ YARALAYARAK KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KONYA\'da motosikletle geldiği fabrikada güvenlik görevlilerine kendisini kurye olarak tanıtıp içeriye giren ve muhasebeci olarak çalışan boşanma aşamasında olduğu eşi 25 yaşındaki Saliha Gizem Tatlısert\'i tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan 27 yaşındaki Zafer Tatlısert, saklandığı kahvehaneden kaçarken yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Aralarındaki geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve yüzleşmek için işyerine gittiği ileri süren Tatlısert, ifadesinde \'Eşimi çok seviyorum. Onu kıskanıyorum\" diyerek ağladığı öğrenildi.

İŞ YERİNDE EŞİNİ VURDU

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü merkez Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi\'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre 6 aydır eşi Saliha Gizem Tatlısert ile ayrı yaşayan Zafer Tatlısert, eşinin çalıştığı fabrikaya motosikletle giderek kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıttı. İçeri girerek muhasebecilik yapan eşinin odasına giden Tatlısert, eşine ruhsatsız tabancasıyla kurşun yağdırdı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden genç kadın ağır yaralanırken, aynı iş yerinde çalışan ve kurşunlardan bir tanesi başını sıyıran Abdülkerim Ünal ise hafif yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Tatlısert ambulansla hastane kaldırılırken, kaçan Zafer Tatlısert\'i yakalamak için çalışma başlatıldı.

BALKONDAN BALKONA ATLAYARAK KAÇMAK İSTEDİ

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tatlısert\'in saklanabileceği adreslere baskın düzenledi. Polis, şüphelenin merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede saklandığını tespit etti. Ekipler, 3 katlı binanın etrafını sararak önlem aldı. Polis, 3\'ncü kata baskın düzenlediği sırada şüpheli Zafer Tatlısert, bulunduğu kattaki balkondan önce 2\'nci kata ardından da 1\'nci katın balkonuna atladı. Bina içerisinde süren kovalamaca sonucu Zafer Tatlısert yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SEVİYORUM, KISKANIYORUM

Eşini çok sevdiğini ve kıskandığını söylediği öğrenilen Tatlısert, polisteki ifadesinde \"Eşimi çok kıskanıyorum. Biriyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bunu konuşmak ve onunla yüzleşmek istedim. Arkadaşımdan motorunu ve kaskını ödünç alarak eşimin çalıştığı fabrikaya gittim. Fabrikaya geldiğimde kapıdaki güvenliğe kendimi kurye olarak tanıttım ve paket getirdiğimi söyleyerek içeriye girdim. Eşim beni görünce \'Sen burada ne arıyorsun. Neden geldin.\' diye bağırdı. O bağırınca aramızda tartışma çıktı. Bu sırada elimde olan silahı rastgele ateşledim. Eşimi ve araya girmeye çalışan Abdülkerim Ünal\'ı vurdum. Eşimi vurmak istemezdim. Ben onu çok seviyorum. O benim her şeyim.\" diyerek ağladığı öğrenildi.

Yaralama ve tehdit suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Zafer Tatlısert\'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

6)KEKOVA\'DA \'KADIN\' DEMEK \'TURİZM\' DEMEK

ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'ne bağlı ünlü Kekova\'nın merkezi olan Üçağız Mahallesi ve Kaleköy\'de yaşayan kadınların çoğunluğu turizmde çalışıyor. Kimi tekne kaptanlığı, kimi aşçılık yapıyor kimi de kışın yaptığı el emeği göz nuru ürünleri turistlerin beğenisine sunarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.Üçağız Mahallesi ve Kaleköy\'de tek geçim kaynağı turizm. İki yerleşim yerinde yaklaşık 140 hane bulunuyor. Her evde 7\'den 70\'e kadınlar turizmde çalışıyor. Kara ve deniz yolu ile her gün binlerce yerli ve yabancı turist bölgeye geliyor. Bölge turistik olunca kadınlar da turizmden para kazanmak için çalışıyor. Üçağız Mahallesi\'nde her evin önünde ve sahilde 50 metre uzunluğunda kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sattığı küçük bir çarşı yer alıyor. Bazı kadınlar yat kaptanlığı yapıyor. Yarlarda küçük birer el emeği, göz nuru ürünlerin satıldığı sepet var. Kekovalı kadınlar kış boyunca oyalı yazma, boncuktan süs ve takı eşyaları, deniz kabuğundan kolyeler, elbiseler üretiyor. Bazı eşyaları dışarıdan alarak tezgaha koyuyorlar.

Kışın üretilen ürünler yaklaşık 40 tezgahta satışa sunuluyor. Oyalı yazmalar 10- 30 lira arasında, takılar 5 liradan 100 liraya kadar satılıyor. Tezgah başında satış olmadığı zaman kadınlar el işi yapıyor. Bazıları bebekleriyle geliyor. Öğrenci olanlar ise hem kitap okuyor hem satış yapıyor ve okul harçlıklarını çıkarıyor. İş yerlerinde dondurma yapıp satan kadınlar var. Bazı kadınlar aldıkları kaptan ehliyetiyle yat kaptanlığı yapıyor. Müşterilere yemek hazırlıyor. Bazıları da dolaşarak satış yapıyor.

Tekne kaptanı Emine Korucu, \"Üçağızlı kadınlar olarak tekne kullanırız, aşçılık da yaparız. Gemicilik yaparız. Geçim kaynağımız bu, turizm\" dedi. Tekne kaptanı Hatice Engin, \"Üçağız\'da tek geçim kaynağı turizmdir. Genelde kadınlar çalışır. Eşlerine yardımcı olur. İncik, boncuk, yazma satarak gelirlerine katkıda bulunurlar\" diye konuştu.

Lise öğrencisi Yüksel Burcan, \"Anadolu Lisesi\'nde okuyorum. Okul harçlığımı kazanmak için ailemle el ele vererek burada çalışıyorum. Tüm kadınların olduğu gibi ben de aynı işi yapıyorum\" dedi.

Bahriye Çan, \"Kışın el işleri yapıyoruz, oyalar yapıyoruz. Yazın da gelen misafirlere satıyoruz, aile bütçemize katkı olsun\" diye konuştu.

Hanife Karahan, \"Üçağız\'da \'kadın\' demek \'turizm\' demek. Bizler üretiyor, satıyoruz. Aile bütçemize katkı sağlıyoruz\" dedi.

7)\'ÇILGIN DADAŞ\'IN HAYALİ ATLAMA KULELERİ



EMEKLİ astsubay profesyonel base jump sporcusu Cengiz Koçak\'ın hayali; memleketi Erzurum\'a 2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan kayakla atlama kulelerinden uçmak. Yaptığı başvurulardan sonuç alamadığı için üzgün olduğunu belirten \'Çılgın Dadaş\' lakaplı Koçak, Atlama kuleleri atlamak için yapıldı dedi.

Base jump sporunu yaşam felsefesi haline getiren Cengiz Koçak, Türkiye, ardından dünyayı dolaşıp, gördüğü yüksek, atlanabilir her şeyden atlamak ve yoluna devam etmeyi hedefledi. Koçak, sadece fiziki yükseklikler değil, bu süreçte yüksek karakterli insanlarla da tanışmak istediğini söyledi. Koçak, emekli bir asker, binlerce ordu mensubuna eğitim vermiş bir paraşüt eğitmeni olan Koçak\'ın 6000\'den fazla uçaktan, 600\'den fazla da uçurumdan atlayışı bulunduğunu anlattı. Sabit bir adresi olmayan Cengiz Koçak, \'Nomad\' adını verdiği bir kamyonette gezerek yaşıyor. Koçak, bulduğu her uçurum, hatta mağaraların içine, cami minareleri, köprü ve bunun gibi her yerden atlıyor.

Erzurum\'un Oltu İlçesi\'nde dünyaya gelen Cengiz Koçak, 2 yıldan bu yana memleketinin en yüksek binası olan atlama kuleleri ve Oltu Kalesi\'nden atlamak istiyor. Ancak, bir türlü izin alamıyor.

Koçak, 2012 yılında 2 yapancının Base Jumpcının ücret karşılığı atladığı kulelerden hiçbir ücret talep etmeden atlamak istediğini belirtti. Oltu Kalesi ve kayakla atlama kulesinden uçarak dikkatleri Erzurum\'a çekmek olduğunu belirten 44 yaşındaki Cengiz Koçak, bu izinlerin verilmesini dört gözle beklediğini söyledi. Karşısına çıkan atlanabilir her yerden atladığını ve her atlayıştan sonra kendisini yenilediğini ifade eden Koçak şunları söyledi

Paraşütçüyüm. Uçurumlar antenler binalar köprüler ve bunun gibi karşıma ne çıkan varsa atlanabilir oralardan atlıyorum. Türkiye\'yi arabamla dolaşıyorum. Sabit bir adresim yok. Yolum memleketim Erzurum\'a düştü. Uzundere ilçesinde geçen sene bulduğum uçurum vardı ve onun yanındaki uçurumları hatırladığım için tekrar geldim. Yanında bir başka uçurum daha buldum ve adını Dadaş forever koydum. 288 metre yükseklikle Türkiye\'nin en yüksek ikinci atlanabilir uçurumu. Birincisi de Samsun\'da oradan atlayan da benim. Şehir içinde gördüğüm şu atlama kuleleri uzun süredir aklımdaydı. Zaten atlama kuleleri atlamak için. Gelip buradan atlamak üzere dilekçe verdim. İl spor müdürlüğüne fakat dilekçem galiba güvenlik gerekçesiyle reddedildi. Şahsıma resmi olarak bir yazı gelmedi ama kabul edilmediğini biliyorum. Daha önce buradan Edi ve Jovanni isimli İtalyan ve Avusturyalı iki arkadaşım atlayış yapmışlardı. O yüzden biraz şaşırdım. Çok sorgulamıyorum Öyle takdir ettilerse öyle olabilir, problem yok. Erzurum\'da atlamak istediğim diğer bir nokta çocukluğum geçtiği Oltu ilçesindeki Oltu Kalesi. Herhangi bir şey olur ve beni davet ederlerse buralardan atlamayı çok isterim.

Türkiye\'de bakanlık izniyle Mersi\'ndeki \'Cehennem Çukuru\'na atladığını ve bu atlayışın Dünya tarihinde yapılmış en teknik atlayışlardan biri olduğunu öne süren Koçak, şöyle konuştu

Cehennem Çukuru\' benden önce hiçkimsenin inmediği bir yerdi. Aşağıda sizi bekleyen ne var biliyorsunuz. Yukarı iple tırmanmam 2 saat sürüyor. Erzurum\'dan izin çıkmayınca davet edildiğim başka yerlere gitmek üzere ayrılıyorum. Oralarda atlamak için uçurum, bina, anten ve köprüler kovalayacağım. Benim ilk uçaktan atlayışım 1991 yılında oldu ve 26 yıldır atlıyorum. Base jump\'u ise yaklaşık 6 yıldır yapıyorum. Türk Ordusu\'nda aynı zaman Türk Milli ve Türk Silahlı Kuvvetler takımında 14 yıl yarıştım. Orada uluslararası derecelerim var. Dünyada dolaşıpta yeni yerler açmak üzere hayatını adamış benden başka yine kimse yok. Gidecek çok yol atlanacak çok yer var.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililer, Koçak\'ın talebini Kayak Federasyon Başkanlığı ile Hava Sporları Federasyonu\'na iletildiğini oradan gelecek yanıtın beklendiğini açıkladı.

9)KÖY YOLLARINA SICAK ASFALT

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, 3 yıl içerisinde köy grup yollarının tamamının sıcak asfalt kaplanacağını söyledi. Vali Şerif Yılmaz, Bucak İlçesi\'ne bağlı Karapınar, Gündoğdu, Kuyubaşı, Demirli ve Kocaaliler grup yolundaki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Vali Yılmaz, Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte Kuyubaşı ve Demirli köyleri arasında devam eden asfalt çalışmalarını inceledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nuri Çan\'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Yılmaz, bir süre asfalt finişerini kullandı.

Vali Yılmaz, Burdur\'un en uzak köylerine kadar vatandaşı sıcak asfaltla buluşturmak için çalıştıklarını belirterek, \"Bu yıl içerisinde inşallah sezon müsait olduğu süre içerisinde kaynaklarımızın el verdiği ölçüde yıl sonuna kadar ekiplerimiz çalışıyor, çalışacak. Bizim hedefimiz Sayın Başbakanımızın verdiği talimat doğrultusunda gerek KÖYDES imkanları gerek İl Özel İdaresi imkanları gerekse Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin imkanlarını müşterek kullanmak suretiyle grup köy yollarımızdan öncelikli başlamak suretiyle görüldüğü üzere vatandaşımızı sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Artık bu kalıcı olarak bu yolları uzun süre kullanma imkanına kavuşmuş olacağız. Arkadaşlarımız akşamın geç saatlerine kadar çalışıyor. Çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" dedi.

İl Özel İdaresi\'nin en ücra köyden şehir merkezindeki sosyal tesislere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislere varıncaya kadar hem yapılması hem işletilmesinde çok büyük emek sarf ettiğini anlatan Yılmaz, \"Bu vesileyle İl Genel Meclisimize de teşekkür ediyorum. Hazırlanan bütçe çerçevesinde, hazırlanan programlar çerçevesinde biz bunları gerçekleştiriyoruz. Önümüzde bütçe çalışmaları başlıyor. Encümende görüştük ve meclisimize gönderdik. İnşallah meclisimizin alacak olduğu kararlar çerçevesinde yine ilimizin her köşesinde İl Özel İdaresi hizmetlerini en etkin şekilde gerçekleştiririz. 2017 yılının sonunda hedeflerimize ulaşır, 2018\'e de başarılı şekilde yine hizmetlerimize devam ederiz diyorum. Tüm İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımıza ve çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Netice itibariyle bizim amacımız insanlarımızın yaşadığı yerde mutlu, huzurlu ve refah içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri\" diye konuştu.

Vali Yılmaz, İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 ekip halinde Bucak, Yeşilova ve Gölhisar ilçelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü de kaydetti.

Burdur İl Özel İdaresi tarafından sezon başından bu yana köy grup yollarına 48 kilometre sıcak asfalt, 28 kilometre ise sathi kaplama yapıldığı belirtildi.

10)ORTACA\'YA MODERN TURİZM TESİSİ

MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde tatil yapmak isteyenlerin çadır alanı olarak kullandığı Sarıgerme Mahallesi\'ndeki 20 dönüm alana Ortaca Belediyesi tarafından yeni bir tesis kurulacak.

Ortaca\'da aquapark, yüzme havuzları ve spor alanlarının bulunduğu Sarıgerme Tesisi\'nin yapımına önümüzdeki kış aylarında başlanacak. Ortaca\'nın Sarıgerme Mahallesi sınırları içerisinde çadır kamp alanı olarak kullanılan bölgenin Ortaca Belediyesi\'ne tahsisi yapıldı. Günübirlik alan olarak yapılan tahsise göre hazırlanan proje tamamlandığında Ortacalılar aquapark, yüzme havuzları ve spor alanlarının bulunduğu bir tesise kavuşmuş olacak. Projeyi 7 senelik uzun uğraşlar sonucu nihayet hayata geçireceklerini belirten CHP\'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan tüm izinlerin alındığını belirtti. Bölgenin bakanlık tarafından günübirlik tesis olarak tahsis edildiğini belirten Başkan Hasan Karaçelik, \"Orada bugüne kadar alışılagelmiş bir çadır kurma durumu var. Ama mevcut alan günübirlik alan olarak tahsis edilmiş. Bunun dışında bir amaçla kullanılması durumunda, bakanlık sözleşmeyi feshediyor. O yüzden üzülerek de olsa vatandaşların oradan çadırlarını kaldırmasını bekliyoruz. Biz geçen yıl orada kalan vatandaşlara en fazla 1 sezon daha burada kalabileceklerini belirtmiştik\" dedi.

Projenin 10 milyon liraya mal olacağını açıklayan Başkan Karaçelik, burayı Ortaca Belediyesi olarak işletmeyi planladıklarını kaydetti. Karaçelik, \"Dışarı kiraya verirsek buralara afaki ücretlerle hizmet verme durumu var. Kış aylarında start verilecek projenin yaklaşık 3 senede tamamlanması planlanıyor. Burada belediye kendi araç ve malzemelerini kullanarak maliyeti daha da düşürmeyi hedefliyor\" diye konuştu.

PROJENİN AYRINTILARI

Projede 470 metrekareye lokanta, 1207 metrekareye Aquapark, 1325 metrekareye kafe ve yüzme havuzu, 246 metrekareye çocuk yüzme havuzu, 1325 metrekarelik alana 2 adet tenis kortu, 696 metrekarelik 2 adet basketbol/voleybol sahası ve bunlara ait soyunma odaları ve kafeteryası, 252 metrekarelik mini golf sahası, 158 metrekarelik süs havuzu, oturma alanları, yürüyüş ve spor yolları ile 3 bin 932 metrekarelik otopark alanı yer alacak.

11)70 DOĞU TÜRKİSTANLI ÇOCUK SÜNNET EDİLDİ

KAYSERİ\'de, Çin\'den kaçarak Tayland\'a sığınan ve 3 yıl önce Türkiye\'ye getirilen Doğu Türkistanlı ailelerin 70 Uygur Türk\'ü çocuğu için sünnet töreni düzenlendi.

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği\'nde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Sağlık Müdürü İsmail Kılıç, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Uygur Türkleri Dünya Kongresi 2\'nci Başkanı Seyit Tümtürk, sünnet olan Doğu Türkistanlı çocuklar ve aileleri katıldı. Programda konuşan Tümtürk, şöyle dedi:\"Bugün 70 Doğu Türkistanlı kardeşimizin sünnet töreni bir araya geldik. Kayseri\'de bulunan başta Valimiz Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik Doğu Türkistanlı çocuklarımıza sahip çıkıyor. Bugün Doğu Türkistan\'da dini ve milli vecibelerini yerine getirme imkanı olmayan adeta asimilasyona tabi tutulan doğu Türkistanlılar biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Türkiye\'ye göç etmiş ve rahat bir ortam bulmuşlardı. Biz burada Türk milletine şükranlarımızı sunuyoruz.\"

Çin\'in Uygur bölgesinden kaçarak, önce Vietnama oradan da Tayland\'a geçen burada 17 ay haphishanelerde tutulduktan sonra Türk hükümetinin girişimi ile Kayseri\'deki Doğu Türkistanlı akrabalarının yanına getirilen ve burada konaklama olanağı sağlanan Uygur Türk\'ü çocukların sünnet düğünün de kendilerine özgü yöresel yemekler yenildi ve konuklara ikram edildi

