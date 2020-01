DHA YURT BÜLTENİ -3 

Polis merkezine saldırmak isteyen canlı bomba öldürüldü (2)

SURİYELİ ÇIKTI

Polis merkezine saldırmak isterken öldürülen canlı bombanın 20 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir E., olduğu anlaşıldı. Polis merkezine 50 metre uzaklıktaki bir apartmanda oturduğu belirlenen saldırganın evine baskın yapıldı. Babası Ahmet E., gözaltına alınırken ev didik didik edildi. 2 kardeşi Suriye\'deki çatışmada öldüğü belirlenen saldırganın da başından şarapnel parçasıyla yaralandığı, sol tarafında kısmi felçlik geçirdiği öğrenildi. 1 yıl önce Mersin\'e ailesiyle birlikte yerleşen Suriyeli saldırganın oturduğu evlerinin balkonundan karakolun rahatlıkla görüldüğü saptandı. Üzerindeki bomba etkisiz hale getirilen Suriyeli saldırganın cenazesi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

BAŞSAVCISI: TERÖR SALDIRISI

Karakola gelen Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, olayın terör saldırısı olduğunu belirterek, \"Saldırgan polis merkezine yaklaştığı sırada \'dur\' ihtarında bulunulmuş ancak ihtara uymaması üzerine etkisiz hale getirilmiştir. Saldırganın terör ve diğer bağlantıları araştırılıyor\"dedi.

VALİLİK AÇIKLAMASI: KABLOYA ELİNİ ATMASI ÜZERİNE VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR

Merkez Yenişehir İlçesi\'ndeki 50\'nci Yıl Polis Merkezi Amirliği\'ne yönelik saldırı girişimi nedeni ile Mersin Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Yenişehir İlçesi 50. Yıl Polis Merkezi Amirliği\'ne 50 metre mesafede şüpheli hareketlerde bulunan bir erkek şahıs görülmüş, bunun üzerine şüpheli şahsa \'dur\' ikazında bulunulmuş, ancak dur ikazına uymayarak polis merkezine doğru yürüyerek ilerlemeye devam etmesi ve omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Ölü olarak ele geçirilen erkek şahsın açık kimlik bilgileri ve örgütsel ilişki ve irtibatlarının tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de terörle mücadele etkin bir şekilde sürdürülmekte olup, aralıksız bir şekilde devam etmektedir.\"

Haber-Kamera: Ali ŞEN-Mustafa İNSAN-İbrahim MAŞE/ MERSİN (DHA)

Şırnak\'ta hava destekli operasyon: 5 terörist öldürüldü

ŞIRNAK\'ın Uludere İlçesi kırsalında, askeri birliklere eylem hazırlığı içerisinde oldukleri belirlenen PKK\'lılara yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda, PKK\'lı 5 terörist öldürüldü.

Uludere İlçesi Behrancı Deresi Bölgesi\'nde tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"05.09.2017 Tarihinde Şırnak İli Uludere İlçesi Behrancı Deresi Bölgesinde askeri birliklere eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen beş (5) kişilik bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getrilmesi maksadıyla Hava Kuvvetleri Destekli \'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Paksoy Operasyonu\" icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu; Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ve güvenlik korucuları unsurlarınca bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde iki (2) kadın, üç (3) erkek olmak üzere toplam beş (5) bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

Aksaray\'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

AKSARAY\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün \'Bylock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'Bylock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine polis tarafından bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Veteriner Hekim Sarıca: Burdur Gölü kuruduğunda kanser saçacak

BURDUR\'un Karakent Köyü\'ndeki Lisinia Doğa Proje sorumlusu Veteriner Hekim Öztürk Sarıca, \"Burdur Gölü kuruduğunda çevresinde insanlara kanser saçacak, hastalık saçacak\" dedi.

Son 35 yılda su kapasitesinin 3\'te 1\'ini kaybeden ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü\'ndeki çekilmeyi önlemek ve ailesindeki pek çok kişinin yakalandığı kansere dikkati çekmek için çalışma yapan Veteriner Hekim Öztürk Sarıca suyun varlığı ve temizliğinin yaşam için olmazsa olmaz olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

\"Yıllardır Burdur Gölü ve sulak alanlarla ilgili projeler yürütüyoruz. Bu projeleri insan sağlığı için çok önemsiyoruz. Küresel ısınma ile her geçen gün sularımızı kaybediyoruz. Diğer taraftan suyun fazla miktarda kullanılması ve tasarruf edilmemesi nedeniyle su varlığımız ve Burdur Gölü de hızla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Göl suyu çekilince ortaya çıkacak kimyasal maddeler var ve bunların pek çoğu yıllardır çevresel anlamda kullanılmış, tarlalarda kullanılmış kimyasal zehirler. Evlerde, sanayide kullanılmış kimyasal maddelerin tamamının varlığı şu ana kadar göle boşaldı. Çevresel anlamda bütün yerleşimlerin kimyasal varlığı göle boşalmış durumda. Sular çekildikçe bütün bunlar insanların üzerine savrulmaya başlıyor. Sebzelerine, meyvelerine savrulmaya, yağmurlarla üzerlerine yağmaya başlıyor. Biz bu yönüyle Burdur Gölü\'nü çok önemsiyoruz. İnsanlar Burdur Gölü çevresinde sağlıklı yaşamak istiyorsa göllerine sahip çıkmak zorunda. Burdur Gölü çekildiğinde çevresinde insanlara kanser saçacak, hastalık saçacak. Bunu bu yönüyle görmek gerek.\"

Kardeşinin kameradaki cinayet şüphelisinin yakalanmasını istiyor

ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde öldürülen emekli zabıt katibi 50 yaşındaki Çetin Okatan\'ın cinayet şüphelisi yakalanamadı. Ağabey Mehmet Okatan, cinayet şüphelisinin kimliği ve eşkalinin bilindiğini belirterek, \"Bu şahıs elini, kolunu sallayarak geziyor. Mağdur olduk, canımız yandı. Kamuoyuna sesleniyorum, bu şüphelinin görüldüğü yerde lütfen güvenlik güçlerine ihbarda bulunurlarsa memnun oluruz\" dedi.

Gazipaşa\'ya bağlı Hasdere Mahallesi Tarihi Taş Köprü civarındaki ağaçlıklar arasında 20 Temmuz tarihinde cesedi bulunan Çetin Okatan\'ın göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri Okatan\'ın Gazipaşa\'ya otomobille F.C. adlı bir kişiyle geldiğini ve en son bir marketten birlikte alışveriş yaptıklarını tespit etti. Jandarma, Alanya Adliyesi\'nde uzun yıllar zabıt katibi olarak görev yapan ve kısa süre önce emekli olan Okatan\'ı öldürdüğü iddia edilen F.C.\'nin sahte kimlik kullandığını belirledi. Alanya ve çevresinde kendisini G.H. olarak tanıtan F.C.\'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

OKATAN\'IN OTOMOBİLİYLE KAÇMIŞ

Cinayettin baş şüphelisi olarak aranan F.C.\'nin yakalanması için vatandaştan yardım isteyen Çetin Okatan\'ın ağabeyi 60 yaşındaki Mehmet Okatan, şüpheliyi görenlerin polis ya da jandarmaya haber vermesini istedi. Cinayet gününe ait kamera görüntülerini gösteren Mehmet Okatan, şüpheli F.C.\'nin cinayetten önce kardeşiyle Gazipaşa\'da bir markete geldiğinin tespit edildiğini söyledi. F.C.\'nin cinayet sonrası kardeşinin otomobilini de çalarak kaçtığını kaydeden Okatan, \"Sahte ismi G.H. olan bu şahıs cinayetin baş şüphelisi olarak aranmaktadır. Kardeşimi öldürenin bu şahıs olduğunu biliyoruz. Kardeşimi öldüren şahıs aynı zamanda aracını da gasp ederek götürmüştür. Araç Antalya\'da bulundu. Aracı emniyet yetkililerinden teslim aldım\" dedi.

\"BAŞKA İNSANIN DA OCAĞI SÖNMESİN\"

Okatan, \"Polis ve jandarma her yerde bu şahsı arıyor. Ben de Alanya ve çevresinde yaptığım araştırmada bu şahsın insanları dolandırdığını öğrendim. Antalya\'dan öğrendiğim bilgiye göre ise kardeşimin cinayetinin baş zanlısı F.C. parmak izinden de teşhis edilmiş. Bu şahıs elini, kolunu sallayarak geziyor. Mağdur olduk, canımız yandı, bir başka insanın da canının yanmasını istemiyorum. Onun için kamuoyuna sesleniyorum, bu şüphelinin görüldüğü yerde lütfen güvenlik güçlerine ihbarda bulunurlarsa memnun oluruz. Bir başka insanın da ocağı sönmesin\" diye konuştu.

\"KARDEŞİMDEN PARA ALMIŞ\"

Cinayet gününe ait marketteki güvenlik kamerası görüntülerinden de bahseden Mehmet Okatan, şöyle dedi:

\"Görüntülerde kardeşimle beraber F.C. markete gelerek alışveriş yapıyor. Alışveriş yaptıklarında kardeşim ücretlerini ödüyor ve beraber çıkarak otomobile biniyorlar. 12.20\'de markete geliyorlar, kardeşim 12.35\'te marketten çıkıyor, 13.18\'de öldürülüyor ve kardeşimin arabasını da götürüyor şahıs. Bu aranan şahsın kardeşimle 1 yıllık bir arkadaşlığı söz konusu. Kardeşimden para almış, bir miktarını ödemiş, bir miktarını ise devamlı telefon görüşmelerinde \'bugün vereceğim, yarın vereceğim\' şeklinde oyalamış. Kardeşimi öldürmeden bir gün önce kendisini Gazipaşa\'ya bıraktırıyor ve \'yarın gel paranın tamamını ödeyeceğim\' diyor ve bu olay vuku buluyor. Duyduğuma göre 30 bin TL vermiş kardeşim. 10 bin TL\'sini ödemiş, 20 bin TL\'yi ise perşembe günü ödeyeceğini söylüyor ve bu elim olayı yaşadık.\"

F.C.\'nin, 2014 yılında cezaevinden firar ettiği, dolandırıcılık, hakaret, sahte kredi kartı üretme ve satma, basit yaralama gibi suçlardan da arandığı ortaya çıktı.

Tarih ve doğanın içinde huzurlu tatilin adresi Üçağız

ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'ne bağlı Üçağız Mahallesi tarihin, doğa ve denizin içinde tatil yapmak isteyenlerin adresi oldu.

Likya Birliği\'nin en küçük kentlerinden biri olan Theimussa Antik Kenti ile iç içe olan Üçağız Mahallesi, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. Mavi yolculuğa çıkanların da uğrak yeri olan doğal bir liman konumundaki Üçağız\'a gelenleri Rumlardan kalan taş evler karşılıyor. Sahilde, begonviller arasındaki balıkçı lokantaları, taş evlerden oluşan pansiyonlar deniz tutkunlarını çekiyor. Bazı evler ve pansiyonlar begonvillerden görülmüyor. Evler, lokantalar ve restoranlar Theimussa Antik Kenti ile iç içe. Üçağız\'ın hemen kıyısındaki Likya lahitlerinin bulunduğu nekropol, denizden geçenleri selamlıyor. Bir aradaki Likya lahitleri bölgeye farklı bir anlam kazandırıyor. Lahitlerdeki yazıtlarda, bu lahitte yatan kişinin Myra vatandaşı olduğu yazıyor.

Birinci Derece Arkeolojik ve Doğal SİT alanı olan Üçağız koruma altında. Öndeki tahta iskeleler, irili ufaklı yüzlerce tekneyle dolu. Üçağız\'a gelenlerin en büyük tutkusu tekneyle eşsiz güzellikteki koylara açılmak. Burada denizin ve güneşin tadını çıkarmak, bölgedeki Kaleköy, Batık Kent, Tersane Koyu gibi yerleri gezmek. Üçağız, Demre\'ye 20 kilometre, Kaş\'a 45 kilometre. Araçla ulaşımın mümkün olduğu Üçağız\'a tekneyle de gidilebilir.

Üçağız\'da tatil yapan Gaye Yüksel, \"Büyük şehirlerin yoğunluğundan, kalabalığından sıkılanlar için burası çok güzel bir yer. Sessizlik, huzur ve sakinlik isteyenler için tek adres. Tarih, deniz, doğa, yeşilin ve mavinin buluştuğu harika bir yer. Sabahları sadece kuş sesleri ve balıkçı takalarının sesleriyle uyanmak kadar güzel bir şey yok\" dedi.

Ailesiyle Üçağız\'a tatile gelen Zeynep Turnalı, \"Şehrin yoğunluğundan ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere, bu güzel doğa harikasını tavsiye ediyorum\" diye konuştu.

Adli yıl heyecanı

ANTALYA Barosu tarafından adli yıl açılışı nedeniyle Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende konuşan Baro Başkanı Polat Balkan, savunma hakkının yok sayıldığı bir adli yılın geride bırakıldığını söyledi.

Antalya Barosu, yeni adli yılın açılışı nedeniyle Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtında bir tören yaptı. Törene, Antalya Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 50 kadar avukat katıldı. Tören alanındaki avukatların arasına dalan sokak köpekleri ise heyecanlı anlar yaşattı.

Avukatlar adına açıklama yapan Baro Başkanı Polat Balkan, halkın bilgi alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için mücadele eden gazetecilere kelepçe vurulduğu, avukatların ise duruşma salonlarından zorla çıkarıldığı, savunma hakkının yok sayıldığı bir adli yılı geride bıraktıklarını söyledi.

BİZE DÜŞEN \'YARGI BAĞIMLIDIR\' DEMEK

Açıklamasında yeni bir adli yıla başlarken meclis iradesinin yerini kanun hukmündeki kararnamelerin aldığını kaydeden Balkan, şöyle devam etti:

\"Çay toplama sırasına girenlerin, iliksiz cübbelerinde cübbe arayanların, varlık nedeni anayasal denetimi reddedenlerin, omurgası bükülenlerin, yargı bağımsızlığı güzellemeleri yaptığı memleketimizde bizlere düşen \'Yargı bağımlıdır. Taraflıdır\' demektir. Ciddi ve gerçekçi olmak durumundayız. Yargı bağımsızlığı da, basın özgürlügğü de görmediğimiz kadar dip seviyededir ve daha da dibe gidebileceğinden kaygılıyız.\"

Konuşmasında Cumhuriyet tarihinin belki de en ağır ve karanlık sürecinden geçildiğini iddia eden Balkan, hukukun üstünlüğü ve insan hakları için kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Balkan, \"Adaleti savunan avukat, savcı ve yargıç meslektaşlarımızın ve bütün yurttaşlarımızın yeni adli yılının adil olmasını dilerim\" diyerek, konuşmasını tamamladı.

BAROYA YENİ HİZMET BİNASI

Antalya Barosu 7 Eylül akşamı Marmara Otel\'de de bir kokteyl verecek. Kokteyle Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katılacak. Kokteylde Antalya Barosu\'nun yeni hizmet binasıyla ilgili açıklamada bulunulacak.

Trabzon\'da adres soranlardan bıkan esnaftan gülümseten çözüm

TRABZON’un İskenderderpaşa Mahallesi’ndeki esnaf kendilerine sürekli Meydan’ın adresini soranlardan bıktı ve çareyi aydınlatma direğine yön belirten kağıtlar asmakta buldu. \'Vallahi bu yol Meydana gider\' şeklinde yazılı ok işaretiyle Meydan yönünü gösteren kağıtlar sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı, günün konusu oldu.

Kentte, Taşbaşı Sokak ve Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde iş yerleri bulunan birçok esnaf, kendilerine sürekli kent merkezi olan Atatürk Alanı’nı kastederek Meydan’ın adres ve yol tarifini soran erli turistler ve bazı vatandaşlara çözümü aydınlatma direğine kendi imkanlarıyla yaptıkları kağıtlardan yön levhaları asarak buldu.

\'VALLAHİ BU YOL MEYDANA GİDER\'

Her gün yüzlerce kişinin Meydan adresini sormasıyla karşılaşan ve durumdan bıkan çevre esnafının sokak başındaki direğe \'Yukarısı Meydan\', \'Vallahi bu yol Meydana gider\', \'Eskiden de bu yol Meydana gidiyordu\' ve \'Yemin Billah herkes buradan Meydana gidiyor\' yazılı yön gösteren kağıtlar asması dikkat çekti. Meydan’a giden yolun tarifi için esnafın yaptığı mizahi uygulama görenleri de gülümsetti.

Ok işaretiyle Meydan yönünü gösteren kağıtların fotoğrafı sosyal medyada da günün konusu olurken, kısa sürede binlerce kişi ise ‘İşte Karadeniz zekası’ şeklinde yorumla paylaşımda bulundu.

Kamyonet, traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı

KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde kamyonetin, traktörün römorkuna çarpması sonucu meydanala gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Konya-Adana karayolu Şinasi Mahallesi yakınında meydana geldi. Adem Yücel yönetimindeki 42 EPV 73 plakalı kamyonet, Ramazan Kodal\'ın kullandığı 42 EPS 80 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü Yücel yaralandı. Araç içinde sıkışan Yücel, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından da ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Kodal da gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Minibüsle çarpışan kamyonet paramparça oldu: 2 yaralı

İZMİT\'te, minibüsle çarpışan kamyonet paramparça olurken, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmit Seka Park Köprüsü üzerinde meydana geldi. 61 yaşındaki Nail Ataşdan idaresindeki 54 DV 374 plakalı kamyonet ile karşı istikametten gelen 54 FN 727 minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet paramparça olurken, minibüs sürücüsü aracından inerek olay yerinden kaçtı. Yaralanan Nail Ataşdan ile 28 yaşındaki Armağan Ataşdan kazada hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kişiye müdahalede bulundu. Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

