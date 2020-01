DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ŞEHİT YAKINLARI MEZAR TAŞLARINI OKŞAYIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

ADANA\'da Kurban Bayramı arifesinde şehit mezarlarını ziyaret eden yakınları duygusal anlar yaşadı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı ve kent protokolü Asri Mezarlık\'taki şehitliğe gelerek şehit yakınlarıyla birlikte dua etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Vali Demirtaş, ailelere sabır dileyerek bayramlarını kutladı. Şehit yakınları ise mezar taşlarındaki fotoğrafları okşayıp gözyaşı döktü.

DEVAMLI BİR EKSİK VAR

Diyarbakır\'ın Lice İlçesi\'nde şehit düşen Kadir Görgülü\'nün annesi Mediha Görgülü, oğlunun mezarı başında gözyaşı dökerken, \"İçimdeki boşluğu hiç bir şey dolduramaz. Evladını kaybeden ne diyebilir. Devamlı yüreğimde bir eksik var, bayram bizim neyimize\" dedi.

Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde şehit olan Kadir Demiryürek\'in annesi Hatice Demiryürek ise her bayram şehitliğe geldiğini söyleyerek, \"Gencecik kuzumu toprağa verdim. Resimleri koyulmuş mezar taşına. Evliydi, şehit olduğunda kızı 18 aylıktı. Kızı artık babam gelsin diyor. Bebekleriyle oynarken senin baban geldi mi, gelecek mi diye konuşuyor\" dedi.

2)SURİYELİLER SAVAŞ ORTAMINDA BAYRAMLAŞMAYA GİDİYOR



TÜRKİYE ile Suriye arasında sınırların belirlenmesinden sonra ayrı düşen akrabaların birbirleriyle görüşmek için verdikleri mücadele filmlere konu olurken, komşu ülkedeki iç savaş bayramlaşma dramını tersine göçe çevirdi. Türkiye\'ye sığınan binlerce Suriyeli, savaş ortamına rağmen orada kalan yakınlarıyla bayramlaşmaya gidiyor.

Ankara Antlaşması\'yla belirlenen sınırın çizilmesi sırasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir çok Türk köyünün ortasından geçen teller ailelerin parçalanmasına neden oldu. Evleri Türkiye sınırları içinde kalan Türk vatandaşlığına, Suriye\'de kalanlar ise bu ülkenin vatandaşlığına geçti. Tel örgü ile birbirlerinden ayrılan akrabalar 1971 yılına kadar tel örgüler arkasından el sallayıp, birbirlerine çuvallar ve paketler içinde hediyeler atarak hasret giderme imkanı buldu. Ancak bu yıldan sonra sınırdaki fiziki önlemlerin artırılması nedeniyle görüşmeler hayal oldu. Bayram günleri sınırda yaşanan kargaşa yıllarca medyaya konu oldu ve \'utanç yasağı\' olarak nitelendi. Türkiye ile Suriye arasındaki sınır bayramlaşması ve parçalanmış ailelerin dramı merhum Kemal Sunal, Metin Akpınar, Meltem Cumbul ve Rafet Elroman\'ın başrollerini paylaştığı \'Propaganda\' filmi ile gözler önüne serildi.

ADIM ADIM İYİLEŞTİ

Türkiye ile Suriye arasında kurulan iyi ilişkilerin artması üzerine 2001 yılının Kurban Bayramı\'nda \'utanç duvarı\' kaldırıldı ve akrabalara sınır kapılarında kurulan çadırlarda birbirlerini ziyaret ederek kucaklaşma imkanı buldu. 2003\'te de sınırlar kaldırıldı 48 saat süreli \'Yatılı bayramlaşma\' hayata geçirildi. Sınırdaki bayramlaşmalarda Türkiye ve Suriyeli yaklaşık 20 bin akraba birbiriyle buluşurken yatılı bayramlaşma ile bu sayı Kilis ve Hatay\'da 50 binlere dayandı. Coşkuyla gerçekleştirilen bayramlaşmalar iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasıyla birlikte doruk noktasına çıktı.

İÇ SAVAŞLA NOKTALANDI

2011\'in Nisan ayında Suriye\'de iç karışıklığın başlamasının ardından sınırlar açıldı Suriyeliler, akrabalarının da bulunduğu Türkiye\'ye sığınmaya başladı. Tel örgüler, sınırda bayramlaşmaların ardından bugün milyonlarca Suriyeli, Türkiye\'nin hemen hemen tüm şehirlerine dağıldı, binlercesi de sınır kentlerinde kurulan çadır kentlerde ve akrabalarının evlerinde yerleşti. 911 kilometre uzunluğundaki Suriye sınırına yaşanan güvenlik zafiyeti sonucu Çin seddini andıran duvar örülürken, Türkiye\'deki yerleşik Suriyeliler, bu kez kendi ülkelerine bayramlaşmaya gitmek için izin alıp, yollara düştü.

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan çıkış yapan Suriyeli sayısı 35 bin kişiye ulaştı. 21 Ağustos günü başlayan çıkışlar dün sona erdi. Suriyeliler bayramlaşma ziyareti kapsamında gittikleri ülkelerinden 31 Aralık\'a kadar Türkiye\'ye dönebilecek. Ramazan Bayramı\'nda da 120 bin Suriyeli ülkesine gitti, bunların 35 bini geri döndü.

Bekir KARAKOCA- Ferhat DERVİŞOĞLU/ HATAY, (DHA) -

3)KONYA\'DAN KORE\'Yİ KORUMAYA GİTTİ

KORE\'deki iç savaşın ardından Kore\'ye gönderilen ve vatani görevinin 1 yılını orada tamamlayan 80 yaşındaki Mustafa Çilli, 1 yıl boyunca orada sürekli nöbet tuttuğunu belirtti. Şu an memleketi Konya\'da yaşı ilerlemesine rağmen 300 keçiyi arazide kendisi otlatan Mustafa Çilli, \" İzmir\'de gemiye bindik, geminin düdüğü çaldıkça, harbe gidiyoruz diye ağladık. O zaman yaşım 20 falandı. Askere gitmeden evlenmiştim ve bir çocuğum olmuştu. Gemide giderken arkadaşlarla ağladık, sızladık. O günleri hatırladıkça tuhaf oluyorum.\" dedi. Konya\'nın Karapınar İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Güzelkışla yaylasında oturan 9 çocuk, 30 torun sahibi Mustafa Çilli, 77 yaşındaki eşi Güllü Çilli ile birlikte 45 yıldır çobanlık yapıyor. 1950-1953 yıllarında Kore\'de Kuzey ve Güney Kore arasında meydana gelen iç savaşın ardından asker olarak Kore\'ye gittiğini belirten Çilli, 1 yıl boyunca orada görev yaptığını belirtti. Kars Sarıkamış\'ta vatani görevini yaparken Kore\'ye gönderildiğini anlatan Çilli, şunları söyledi:\"Sarıkamış\'ta askerlik yaparken Kore\'ye gideceksiniz dediler, evimize gelemeden, ailemizi göremeden İzmir\'e gittik. Orada eğitim gördük. Daha sonra İzmir\'de gemiye bindik, geminin düdüğü çaldıkça, harbe gidiyoruz diye ağladık. O zaman yaşım 20 falandı. Askere gitmeden evlenmiştim ve bir çocuğum olmuştu. Gemide giderken arkadaşlarla ağladık, sızladık. O günleri hatırladıkça tuhaf oluyorum. Orada 1 yıl kaldım. Sürekli nöbet tutum, güvenliği sağladık.\"

HER GÜN 300 KEÇİYİ OTLATIYOR

Kore\'deki görevinin ardından köyüne dönen ve eşi Güllü Çilli ile birlikte besicilik yapmaya başlayan Çilli, yaşının ilerlemesine rağmen her gün 300 adet keçisini arazide otlatıp evini dönüyor. Yaşı nedeniyle hayvan otlatırken zorlandığını belirten Çilli, \"Kore\'den döndükten sonra besiciliğe başladım. O gün bugündür beslediğimiz hayvanları arazide otlatıyorum. Biz Kore\'de harbe girmediğimiz için maaş bağlanmadı. Biz oraya gidip nöbet tuttuk. 80 yaşımda olduğum için artık hayvanları otlatmakta zorlanıyorum. 300 hayvanımız var ama çoban tutmak istemiyoruz. Şimdi ki çobanlar hayvanları gütmeyi bilmiyorlar. \"dedi.

\"BEN EŞİMİN ÇOBANIYIM\"

14 yaşında iken eşi Mustafa Çilli ile kaçarak evlendiğini belirten Güllü Çilli, \"Eşim Kore\'ye gittiğinde kayınbabamın ve kayınvalidemin yanındaydım. Ekmeği sabah yesek, öğlen yoktu. Öğlen yesek, ikindi yoktu. Sonra eşim geldi 5-6 yıl öyle yokluk içinde idare ettik. Ondan sonra birlikte bir ev yaptık, çift sürdük, inek aldık, kazancımız bir araya geldi. Eşime önceleri çocukları yardım etti. Dağlarda birlikte koyun güttüler. Dağlarda yattılar, aç gezdikleri gün oldu, tok gezdikleri gün oldu. Ama şimdi şükür Allah\'a, o günler geldi geçti. Yine de ben eşimin her zaman yanındayım ve ben eşimin çobanıyım. \"dedi.

4)OTOMOBİL KAVŞAKTA DÖNÜŞ YAPAN OTOBÜSE ÇARPTI: 1\'İ ÇOCUK 5 YARALI

ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde kavşakta dönüş yapan yolcu otobüsüne çarpan otomobilde bulunan 1\'i bebek, 5 kişi yaralandı.Kaza Osmancık İlçesi İstanbul-Samsun D-100 Karayolu Sarpunkavak Köyü yol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre İstanbul\'dan Samsun\'a giden Turay Özdemir (45) yönetimindeki 34 KJ 5930 plakalı otomobil sürücüsünün, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taner Deli (40) idaresindeki bir dinlenme tesisine girmek için kavşakta dönüş yapan 34 AG 2039 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Serpil özdemir (40), Sevda Kırak (43), Seda Demircan (27), Doruk Demircan (3) yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Turay Özdemir itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumları ağır olan Turay Özdemir, Seda Demircan ve Doruk Demircan Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştıma Hastanesi\'ne sevk edildi. jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı

5)ESKİ MİLLETVEKİLİ ÜMRAN AKKAN TURİZMCİ OLDU



TBMM\'de 20\'nci dönem DYP milletvekili olarak görev yapan, daha sonra sonra uzun bir süre \'Edirne TV\' adlı televizyon kanalını işleten 65 yaşındaki Ümran Akkan otelci oldu. İzmir\'in Çeşme İlçesi\'nde satın aldıkları arsaya yaptırdığı 32 odalı oteli yaklaşık 1.5 ay önce hizmete açan evli 2 çocuk annesi Ümran Akkan misafirleri için mutfağa giriyor, elleriyle hazırladığı kahvaltıları güleryüzle servis ediyor. Uzun yıllar ithalat- ihracat yapan, 1984 yılında Edirne\'de siyasete başlayan Ümran Akkan, 1996 yılında DYP\'den 20\'nci dönem Edirne milletvikili olarak TBMM\'ye girdi. Bir dönem milletvekilliği yapan Akkan, daha sonra \'Edirne TV\' adlı televizyon kanalını kurup işletti. Daha sonra CHP\'de siyaset yapan Ümran Akkan, televizyon kanalını sattıktan sonra 2011 yılında eşiyle birlikte Çeşme\'ye yerleşti. Çeşme\'de satın aldığı arsaya 32 odalı bir otel yaptıran Ümran Akkan, \'My Çeşme\' adını verdiği otelini geçen 15 Temmuz\'da hizmete açtı. \'Kadınım, Hayret Meclisteyim\' adlı bir de kitabı bulunan Ümran Akkan, Süleyman Demirel ve Tansu Çiller dönemindeki çalışmalarını ve milletvekilliği döneminde yaşadıklarını unutamadığını, ancak artık otelci olarak misafirlerine hizmet etmekten keyif aldığını söyledi.

EDİRNE\'YE BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTEMİŞ

12 Eylül yasaklarının daha kalkmadığı dönemde siyasete başladığını anlatan Ümran Akkan, \"Edirne\'yi yeterince temiz bulmadığım, Osmanlılara uzun yıllar başkentlik yapmış bir tarihi kente yakıştıramadığım için belediye başkanı olmak istedim. Daha çok gençtim. Siyaset bilgim de yoktu ama devam ettim. Belediye Başkanı olamadım ama, daha sonra milletvekili oldum\" dedi. Demokrat gelenekten geldiğini vurgulayan Akkan, DYP\'den ayrıldıktan sonra CHP\'ye üye olduğunu ve üyeliğinin devam ettiğini söyledi.

\'KEYİF ALIYORUM\'

Edirne\'de yoğun bir hava kirliliği olduğunu ve Çeşme\'ye eşinin rahatsızlığı nedeniyle geldiklerini belirten Ümran Akkan Çeşme\'de arsa, Ilıca\'da da ev aldıklarını ve 2011 yılından beri eşiyle birlikte Çeşme\'de yaşadıklarını belirterek şunları anlattı: \"Aldığımız arsaya otel yapmaya karar verdik. Önce 16 odalı bir proje çizildi. Sonra projemizi çizen mimarın da önerisi ile değişiklik yaptık ve 32 odaya çıkardık. Geçen 15 Temmuz\'da otelimizi açtık. Açar açmaz da yoğun bir taleple karşılaştık. Daha ilk günden odalarımızın tamamı doldu. Bu da bizi çok şaşırttı. O telaşla beraber kısa zamanda otelcilik konusunda tecrübe kazandık. Ben televizyon kanalımda da sunuculuğu, röportajları kendim yapardım. Şimdi de açtığımız otelde kahvaltıyı sabah erkenden kalkarak hazırlıyorum. Kahvaltı servisini de çay servisini de yapmaktan keyif alıyorum. Ben temizlik de yaparım. Hiç önemli değil. Çalışmadan duramam. Ne iş yaparsam yapayım, mutlaka kendim çalışırım. İnsanlarla da iletişimim iyidir. Bu oteli daha yeni açtık. Tabelamız bile yok. Tesadüfen gören geliyor. Gelen de çok memnun kalıyor; \'Seneye yine geleceğiz\' diyor. İnsanın işinin başında durması gerektiğine inanıyorum.\"

FOTOĞRAF

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME(İzmir), (DHA) -

6)KARABÜK\'TE İKİ \'KARA NOKTA\'YA MAKET POLİS ARACI

KARABÜK\'te, trafik kazalarının yoğun olduğu iki kara noktaya maket trafik polisi aracı konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının sık meydana geldiği \'kara nokta\' olarak tabir edilen Karabük-Gerede yolunun Üçevler mevkisi ile Karabük-Bartın yoluna maket trafik polisi aracı yerleştirdi. 3 boyutlu, güneş enerjisi paneli yardımıyla çalışan çakar lambalı maket trafik polisi araçları, bayram öncesi belirlenen iki noktaya monte edildi. Uzaktan bakıldığında gerçek izlenimi veren ancak yanına yaklaşıldığında maket olduğu anlaşılabilen araçların yerleri belirli zamanlarda değiştirilecek. İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Yücel Kafkas, maket araçların sürücülerde her an denetim algısı oluşturduğunu söyledi. Kafkas, şöyle konuştu:

\"Bayram yoğunluğu nedeniyle, kazaların önüne geçmek amacıyla maket model polis araçlarımız ilimizde kara nokta tabir edilen, kazaların yoğun yaşandığı 2 noktaya konuldu. Amacımız trafik kazalarının önüne geçerek vatandaşlarımızın yolculuklarını sağlıklı bir şekilde tamamlamalarını sağlamak. Vatandaşlarımız üzerinde polisin denetim algısını oluşturmak amacıyla alışagelmiş durumdan daha farklı bir şekilde uygulama yapmak amacıyla bu araçlar kuruldu.\"

7)AKVARYUMUN YENİ KONUKLARI İNEK BURUNLU VATOZLAR

AVRUPA\'nın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum\'a, Akdeniz\'de yaşayan \'inek burunlu vatoz\' sürüsü getirildi. Kurban Bayramı tatili için Antalya\'yı tercih eden yerli turistler, vatozları yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Antalya\'ya gelen tatilciler, bayram tatillerinde otellerine kapanmak yerine alternatif turistik tesisleri dolaşmayı tercih etti. Saat 10.00\'da kapılarını ziyarete açan Antalya Akvaryum, kapanış saatine kadar yüzlerce tatilci tarafından gezildi. Yerli turistlerin yarı sıra İran, Rus ve Avrupalı turistlerin de ilgi gösterdiği merkezde sergilenen binlerce balığı ilgiyle inceleyen turistler, köpek balıklarının beslenme saatini kaçırmadı.

Akvaryum içindeki tropik balıklar ise özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Tatilciler, önceki gün akvaryuma salınan bir düzine inek burunlu vatoz balığını da ilk görenler arasında yer aldı. Akvaryum içinde yüzen balık adamlar da camın diğer yanından kendilerini izleyen turistlere el sallayıp fotoğraf çektirdi.

Antalya Akvaryum Genel Müdürü Kemal Kumkumoğlu, bayram tatili süresince gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. Akvaryumun 12 ay boyunca yerli, yabancı binlerce turistin gezip dolaştığı bir tesis olduğunu vurgulayan Kumkumoğlu, \"Turizmin başkenti Antalya\'da, alternatif turizm tesislerinden birisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemize gelen her turist akvaryumu ve içindeki canlıları görmek için bize uğruyor. Binlerce insan merkezin içinde canlıları inceliyor. Her günün yoğunluğu bir gün öncesinden daha fazlaydı. Bizi çok mutlu etti. Akvaryuma yeni dahil olan inek burunlu vatozları ilk kez görenler çok şaşırdı. Çünkü adeta su içinde kuş misali uçarak yüzen inek burunlu vatozlar, sakinlikleriyle dikkat çekiyor\" dedi.

8)ALEYNA TİLKİ AVŞA ADASI\'NI SALLADI

BALIKESİR\'in Marmara İlçesi\'ne bağlı Avşa Adası\'nda dün akşam sahne alan Aleyna Tilki binlerce hayranına unutumaz bir gece yaşattı.

Aleyna Tilki, Avşa Adası\'nda açık hava konseri verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Avşa Adası\'nda ellerinde Türk bayrakları olan ve İzmir Marşı\'nı okuyan binlerce tatilcinin katılımı ile zafer yürüyüşü düzenlendi. Daha düzenlenen konserde, şarkıcı Ilgaz, parçaları ile izleyenleri coştururken son olarak sahneye çıkan Aleyna Tilki ise yaklaşık 1 saatlik performansı ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Aleyna Tilki konser sonunda kendisini izleyenler ve parçalarına eşlik edenlere teşekkür etti.

Avşa Adası\'nda 30 Ağustos zafer Bayramı kutlamaları sabaha kadar devam etti.

9)KORAY AVCI MANAVGAT\'I COŞTURDU

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında konser veren Koray Avcı, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Manavgat Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi, kapalı pazaryeri açılışı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı\'ndan başlayan fener alayı, kapalı pazaryerinde sona erdi. Yürüyüşe, dün akşam evlenen müzisyen Ali Demir ve Şırnak\'ta öğretmenlik yapan Müge Demir de gelinlik ve damatlıkla katıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen genç çifti tebrik etti.

Fener alayının ardından kapalı pazaryerinde düzenlenen açılış törenine CHP Antalya milletvekili Niyazi Nefi Kara, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan, Manavgat Şoförler Odası Başkanı Mahmut Şafak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçede hizmet kalitesini çok yükselttiklerini belirterek, Pazartesi Pazarı\'nın 1980\'li yıllarda babası İbrahim Sırrı Sözen\'in belediye başkanlığı döneminde yapıldığını hatırlattı. Manavgat\'ın o günden bu yana çok hızlı büyüdüğünü ve mevcut pazaryerinin yenilenmesi gerektiğini anlatan Başkan Sözen, daha modern ve Manavgat\'a yakışır bir pazaryeri yaptıklarını anlattı. Başkan Sözen, Manavgat\'ın birlik ve beraberlik ruhunu en iyi yansıtan bir kent olduğunu kaydederek, ilçeye hizmet etmekten dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan da çalışmalarından dolayı Başkan Sözen\'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Başkan Sözen\'in konuşmasının ardından sanatçı Koray Avcı konser verdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Koray Avcı, hayranlarını coşturdu. Konseri, engelli vatandaşlar da kendilerine ayrılan özel yerden izledi.

