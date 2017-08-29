DHA YURT BÜLTENİ-3

1)NURHAK\'TA ÇATIŞMADA 2\'Sİ ÖLÜ 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

KAHRAMANMARAŞ\'ın Nurhak İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren PKK\'lı 2 terörist ölü ele geçirildi, 1\'i de yaralandı.Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Mahallesi\'nin Bulutpınarı kırsal kesiminde PKK\'lı bir grup terörist olduğunu tespit etti. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist de yaralı yakalandı. Teröristlerin cesetleri Nurhak Devlet Hastanesi morguna konulurken, yaralı terörist ise Kahramanmaraş\'taki hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

KAHRAMANLARAŞ/DHA

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2)AMASRA\'DA BAYRAM ÖNCESİ OTELLER DOLDU

BARTIN\'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra\'da bayram tatili için otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 95\'e ulaştı. Doğası, tarihi dokusu, koyları ve balık ağırlıklı mutfak kültürüyle bilinen 6 bin nüfuslu ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun kalabalık beklediklerini söyledi. Toplam 3 bin yatak kapasitesi bulunan otel ve pansiyonlarda rezervasyonların günler öncesinden dolduğunu ifade eden Başkan Timur, şöyle konuştu: \"Gerçekten uzun bir tatil var, Cuma gününden itibaren Amasra’ya bir akın başladı. Otellerimizin tamamı doldu. Onun dışında ev pansiyonculuğu yapan yerlerimizde doldu. Şu anda bayram süresince otellerimizde tam bir kapasite ile dolmuş durumdadır. Bayram boyunca günübirlik gelenlerle birlikte 30 bin ila 50 bin arasında ziyaretçi bekliyoruz. Amasra’ya turistik yatırımlar artıyor ve yeni yeni oteller açılıyor. Onunla birlikte turistik talepte artıyor. Gerçekten Batı Karadeniz destinasyonundan biri burası, Safranbolu ile birlikte partner olarak çalıştığımız için Amasra gerçekten turistlerin ilgi odağı haline geliyor. Tabi deniz, kum, güneş bununla birlikte balığı coğrafyası ve tarihiyle bir bütün haline geliyor. Özellikle Ankara’nın sayfiye kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Son 2 yıldır turist sayısının yüzde 50’si Ankara ağırlıklıydı ama, son dönemlerde artık Türkiye’nin her yerinden turist almaya başladık. Bu da bizleri sevindiriyor.\"Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da, otel ve pansiyonların haftalar öncesinden rezervasyonlarla dolduğunu söyledi. Şu anda doluluk oranlarının yüzde 95 olduğunu belirten Boran, \"Önlem amacıyla misafirlerimizin ağırlanması için Ahatlar Köyü\'nde bazı evlerimizi misafirlerimize açacağız. Havaların güzel gitmesiyle bayram tatilinin yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Dernek olarak gelecek misafirlerimize gereken yardım ve desteğe yapmaya hazırız.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Amasra tepeden detay

-Limandaki otomobiller

-Denize giren insanlar

-Turistlerin gezmesi

-Detay görüntüler

-Başkan Timur ile röp.

Süre: (3.38) Boyut: (120 MB)

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),(DHA)

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3)KAMYONLA ÇARPIŞAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

BOLU\'nun Kıbrıscık İlçesi\'nde kamyon ile çarpışan kamyonetin sürücüsü Vedat İnal yaşamını yitirdi.Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Kıbrıscık-Bolu\'nun Yaylaçayı mevkisinde meydana geldi. Bolu yönünegiden Vedat İnal yönetimindeki 06 AEP 595 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Muhittin Nart yönetimindeki 14 DS 800 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken, sürücüsü İnal kabinde sıkıştı. Çevredekilerin aramasıyla gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri Vedat İnal\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı kamyon sürücüsü Muhittin Nart ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı.

Vedat İnal\'ın cesedi, sıkıştığı kamyonetin içinden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından çıkarılabildi. İnal\'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Cesedi çıkarma çalışmaları

-Detaylar

Süre: 01.51 Boyut: 62 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/KIBRISCIK(Bolu),(DHA)

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4)POLİSTEN KURBAN SATICILARINA UYARI

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde polis ekipleri, bayram öncesi, kurban pazarındaki hayvan satıcılarını dolandırıcılara karşı broşürlerle uyardı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş ve Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinin 8 kilometre dışındaki Belediye Araç Parkı\'nda kurulan kurban pazarına gitti. Kurbanlık satıcılarına broşür dağıtan polis, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polisler, dolandırıcıların hayvan pazarındaki kalabalıktan istifade ederek satıcılara sahte veya eksik para verebileceklerini anlattı. Dolandırıcıların sıkça başvurduğu \'tırnakçılık\' diye bilinen eksik para vermeyi de uygulamalı gösteren polisler, satıcılardan, aldıkları banknotları mutlaka tek tek saymalarını istedi. Marmaris\'e 10 yıldır kurban satmak için geldiğini söyleyen Afyonkarahisarlı Mehmet İşleren, \"Şimdiye kadar burada kimse dolandırıcılık ve sahte para ile karşılaşmadı. Polis ve zabıta ekiplerinin aldıkları önlemlerle sorun yaşamadık. Bizleri bilinçlendiren polislere teşekkür ederim\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Polisin kurban satıcılarına uyarıları ile ilgili görüntü

(Toplam: 2 dakika 48 saniye-203 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)