DHA YURT BÜLTENİ-3

1)VAN\'DA 101 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'da polisin durdurup özel eğitimli köpekle aradığı TIR\'da 101 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Mevkii\'nde denetim noktası oluşturdu. Şüphe üzerine bir TIR\'da dedektör köpek \'Efes\'in yardımıyla kapsamlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda TIR dorsesinin tavan kısmındaki gizli bölmede 196 paket halinde 101 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü A.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

2)ŞANLIURFALI BAKLAVACI, DÜNYAYA AÇILMAK İSTİYOR

ŞANLIURFA’da açtığı küçük bir baklavacı dükkanına gelen taleple işlerini büyüterek, fabrika açan Şemsettin Toprak, günlük bir ton fıstıkla imal ettiği 2 bin tepsi baklavayı yurt içi ve yurtdışına siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Toprak, baklavayla dünyaya piyasasına girmeye hazırlanıyor.Baklavanın merkezi olarak bilinen Gaziantep’te 4 şubesi olan ve yurdun değişik illerinde ise 40 şubesi bulunan Şemsettin Toprak, 81 ilde bayram sofralarının vazgeçilmezi olan baklavanın her eve girmesi için 110 personeliyle yoğun bir bayram mesaisi yapıyor. Şanlıurfa- Bozova karayolu üzerindeki 20 dönüm arazide 3 bin kapalı alanda bölgede kurulan baklava fabrikasında TIR, kamyon ve minibüslerle yurdun dört yanına siparişler dağıtılıyor. Seri üretiminin yapıldığı fabrikada kaliteye önem vererek, Şanlıurfa sade yağı ve fıstığını kullanarak, imal ettiği baklavaların kilosunu ise 21 liradan piyasaya sattıklarını ifade eden baklavacı Şemsettin Toprak şunları söyledi:

\"Bu bayram gerçekten çok fazla yoğun bir taleple karşılaştık. Şuanda 81 ilde aktifiz diyebilirim. Bayilerimizin dışında diğer il ve ilçelerden yoğun bir rağbet var. Üretim fabrikamızda günde yaklaşık 1500 ile 2 bin arası tepsi baklava yapıyoruz. Şanlıurfa’da hatta Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde ilk baklava üretim fabrikasını kurduk. Artık Şanlıurfa’da baklavada iddialı, Şanlıurfa kendi markasını oluşturdu. İnşallah ilerleyen zamanda baklava üzerine AR-GE çalışmamız var, bunları da tamamladığımız zaman sadece 81 ilde çıtayı tutmayıp bütün ülkelere milli tatlımız olan baklavayı dünya ülkelerine göndermeye çalışacağız.\"

\'SÜRÜMDEN VE KALİTEDEN KAZANIYORUZ\'

Daha önce çalıştığı işyerlerinde baklava kilosunun pahalı olması nedeniyle yaptığı baklavayı yiyemediğinin üzüntüsünü duyduğunu Şemsettin Toprak, \"Baklava şuanda çok lüks, bunun için herkesin sofralarında baklava olabilmesini sağlamak amacıyla bu işin toptanını, sürümünü yapıyoruz. Artık her eve baklava giriyor. Bizim imalatımız olan 1 kilogram fıstıklı sade yağlı baklava 21 liradan satıyoruz. Normalde birinci sınıf işyerlerinde baklava 70 lira, bu çok lüks. Baklava bu kadar yüksek bir fiyat olmamalı. 1 kilogram baklava fiyatıyla 1 tepsi baklava üretiliyor. Biz az kar yapıyoruz, insanların duasını alıyoruz, insanlara hizmet yapıyoruz\" diye konuştu.

3)SAMAN AZ, FİYAT YÜKSEK

TÜRKİYE genelinde saman kıtlığı yaşandığını belirten saman satıcıları, \"Talep çok, ürün az. Bundan dolayı fiyatlar tırmanıyor\" dedi.

Burdur Canlı Hayvan Pazarı yanında kurulan alanda il dışından getirilen saman satışa sunuldu. Saman balyalarını istifleyen satıcılar, yağış yetersizliği nedeniyle yeterince hasat yapılamadığını kaydetti. Bunun saman üretimine de yansıdığını kaydeden satıcılar, ürünün az olması nedeniyle fiyatların arttığını kaydetti.

Saman satıcılarından Beytullah Döngül, saman azlığının fiyata etki ettiğini söyledi. Geçen yıl kilosu 38 kuruştan satılan samanın şu an 53-55 kuruşa satıldığını kaydetti. Antalya çevresinde ise fiyatın 55-60 kuruş bandında olduğuna işaret eden Döngül, \"Talep fazla ama ürün yok. Türkiye genelinde saman kıtlığı var. Böyle giderse fiyatlar daha da yükselir\" dedi.

Sinan İrtegün ise \"Yağışlar nedeniyle ürün az. Üretici yeterince hasat yapamadı. Bundan dolayı samanın kilogram fiyatı 70 kuruşa kadar yükselir\" diye konuştu.

Satıcılardan Bekir Güreli ise \"Bu yıl saman az. Geçen sene Ankara Polatlı\'dan Burdur\'a 45 kamyon saman getirmiştim. Bu yıl sadece 2 kamyon getirebildim. Eskişehir ve köylerinde balya sıkıntısı var. Fiyat tarlada her gün yükseliyor. Bu da üretici maliyetlerine yansıyacak\" diye konuştu.

4)DEDEBAĞ KEŞKEK HAYRI 735\'İNCİ KEZ DÜZENLENDİ

AYDIN\'ın Karacasu İlçesi\'nde geleneksel olarak düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı, halkı 735. kez bir araya getirdi. Ülkede en fazla katılımın gerçekleştiği etkinliklerinden Karacasu Dedebağ Keşkek Hayrı, 735. kez yapıldı. Dedebağ Yaylası\'nda, Cuma Mahallesi Cami ve Kur\'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği\'nce düzenlenen etkinliğe katılan 15 bin kişi büyük coşku yaşadı. Etkinlikte 55 kazan keşkek dağıtıldı. Karacasu İlçesi Cuma Mahallesi Dedebağ Mevkii\'nde gerçekleştirilen hayır için, 1200 kilo et ve 1200 kilogram buğday kullanıldı. 55 kazandan oluşan yaklaşık 3 ton keşkek, misafirlere ikram edildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri ile yaklaşık 15 bin vatandaş etkinliğe katıldı. Keşkek dağıtım noktasında 150-200 metrelik uzun kuyruklar oluşurken, görevli mevlüthan ekiplerince Mevlit okundu. İzmir\'den Karacasu ilçesine gelen semazen ekibi, Dedebağ Yaylası\'nda gösteri yaptı.

Karacasu Cuma Mahallesi Muhtarı ve Cuma Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Osan, \"Bu yıl 735\'ncisini düzenlediğimiz Dedebağ keşkek hayrımızda davetlilere bin 200 kilo et ve bin 200 kilo buğdaydan yapılan 55 kazan keşkek ile 1 ton biber turşusu ile 10 bin adet ekmek dağıtık. Etkinliğimize ülkemizin çeşitli yerlerinde ve yurt dışında bulunan bütün Karacasululardan destek geldi. Bu günde hayra katılmak için ilçe dışından çok sayıda misafirin Dedebağ\'da yerini aldı. Geleneksel olarak yaptığımız keşkek hayrının bu yıl 735. yılı. Atalarımızdan kalma bu geleneği gelecek nesillere aktarmak adına derneğimiz ve mahalle sakinleri olarak her yıl hayrımızı daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl 15 bin kişi hayrımıza iştirak etti. Bu da bizleri çok sevindirdi\" dedi.

Kazanın başına geçen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ile birlikte keşkek dövdü. Daha sonra tören alanına geçen Vali Köşger semazenlerin gösterisini izleyerek dua etti.

Vali Köşger, \"Burada birlik ve beraberliğin dayanışmanın en güzel örneklerinden bir tanesi yaşanıyor. Bu dedebağ keşkek hayrı geleneği yaşatılmalıdır. Türk milleti ölü evinde ağlamasını ve düğün evinde ise gülmesini bilen bir millettir. Ben burada bu etkinlikte tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.



