DHA YURT BÜLTENİ-3 

Kılıçdaroğlu: Enis Berberoğlu\'nun tutuklanması, bardağı taşıran son damla olmuştur

Kılıçdaroğlu Çanakkale Şehitler Abidesi\'ne çelenk bıraktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \'Adalet Kurultayı\'nın açılış konuşmasında, \"Hiçbir suçu ve günahı olmayan Enis Berberoğlu\'nun tutuklanması, bardağı taşıran son damla olmuştur. \'CHP üzerinden bir operasyonu nasıl gerçekleştirebiliriz\' arayışındalar. Çanakkale\'den sesleniyorum. Siz yalnız değil; 7 kişi, 77 kişi, 77 bin kişi kaç kişi gelirseniz gelin. CHP olarak kaya gibi duracağız. Hakkımızı, hukukumuzu sonuna kadar arayacağız. Zulme, zalime teslim olmayacağız\" dedi.

CHP\'nin \'Adalet Kurultayı\', Çanakkale Kocadere kamp alanında toplandı. Kurultayın açılışında hitap eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, \"Bugün \'Adalet Kurultayı\'nı başlatıyoruz. Bu toprakları sıkarsanız şüheda fışkırır. Çanakkale\'deyiz, şehitlerle kucak kucağayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ön sözünü yazdığı topraklardayız. Onlar, Çanakkale Savaşı\'nı verenler, hep birlikte mücadele etti. Türkiye\'nin bütün illerinden, inançlarından, görüşlerinden insanlarımız bu topraklarda kucak kucağa yatıyor. Bu memleketin acıyla kanla gözyaşıyla kurulduğunu Çanakkale bize hatırlatıyor. \'Adalet Kurultayı\'mızın Çanakkale\'de olmasının bir anlamı var. Biz, biriz, bütünüz. Biz, vatanseveriz. Biz, bayrağımızı, insanımızı seviyoruz. Biz, insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz, görüşü ve kimliği ne olursa olsun bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Biz, toplumda gerginlik istemiyoruz. Biz, kavga istemiyoruz. Biz, kendi ülkemizde huzur ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Biz, adaletli bir Türkiye istiyoruz. Bugün, 26 Ağustos 1922\'de Başkomutanlık Meydan Savaşı\'nın başladığı gündür. Başkomutanlık Meydan Savaşı\'na katılan ve şehit olan hayattaysa gazilerimiz, tamamına şükran borçluyuz. Tamamına Allah\'tan rahmet diliyoruz. Diyoruz ki \'Siz bu güzel ülkeyi inşa ettiniz. Siz kanlarınızla bu güzel ülkeyi bize emanet ettiniz\'. Onlara her zaman şükran borçluyuz\" diye konuştu.



\"20 TEMMUZ DARBESİNE VE O DARBECİLERİN TÜMÜNE KARŞIYIZ\"

Darbe girişimini hatırlatan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, iki ayrı 15 Temmuz olduğunu savunarak, şunları söyledi: \"Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine nasıl yaşayacağız? \'Adalet Kurultayı\'mızın ana teması bu. Bunun temeli nedir? Sihirli sözcük nedir? Bunun temeli, sihirli sözcüğü adalettir. Adalet içinde, hep birlikte, huzur içinde yaşayacağız. Bizim adalet mücadelemizin temel nedeni de budur. Biz, adalet mücadelesini aslında yeni başlatmadık. Bu mücadele, insanlık tarihi kadar eski bir mücadeledir. İnsanlık tarihi, adalet mücadelesiyle geçmiştir. Bundan sonra da geçecektir. Bütün adaletsizliklere karşı ortak mücadeleyi birlikte götüreceğiz. Adaletsizliğin temellerinden biri, 15 Temmuz darbe girişimiydi. O darbe girişimine karşı duran, darbe girişimini savuşturan, parlamentoda görev yapan milletvekillerine, hayatlarını kaybeden 250 şehidimize ve gazilerimize de şükran borçluyuz. Hiç kimse unutmasın. Bu ülkede adaleti, hakkı, hukuku ve demokrasiyi sahiplenen herkese şükran borçluyuz; ama şu gerçeği de hepimiz bilmeliyiz. Bu ülkenin insanları, iki 15 Temmuz olduğunu sakın unutmasınlar. Birinci 15 Temmuz, \'halkın 15 Temmuzu\'dur. Darbeye karşı direnen halktır. O halkı saygıyla anıyoruz biz. Şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyoruz. Bir de \'sarayın 15 Temmuzu\' var. Karşı çıktığımız \'sarayın 15 Temmuzu\'dur. 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilip, 20 Temmuz\'da başka bir darbeyi yapanlara karşıyız. Bu ülkede 20 Temmuz darbesine ve o darbecilerin tümüne karşıyız biz\"

\"ADALETİ YENİDEN TESİS ETMEK İÇİN YÜRÜDÜK\"

Ankara\'dan İstanbul\'a \'Adalet Yürüyüşü\'nü neden gerçekleştirdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, \"\'Sarayın 15 Temmuzu\' ve 20 Temmuz\'dan sonra bir darbe gerçekleşti. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir sivil darbe gerçekleşti. Masum insanlar, hiçbir günahı olmayan insanlar mağdur edildiler. Binlerce akademisyenin görevine son verildi. Hapishaneler gazetecilerle dolduruldu. Bu gerçekleri unutmadık ve unutmayacağız. Milletvekilleri hapiste. Hiçbir suçu ve günahı olmayan Enis Berberoğlu\'nun tutuklanması bardağı taşıran son damla olmuştur. Ve yürüdük. Ankara\'dan İstanbul\'a \'hak, hukuk, adalet\' diye yürüdük. \'Yürüyemez\' dediler, yürüdük. \'Yürüyemezsiniz\' dediler, yürüdük. \'Yolda kalırsınız\' dediler, yürüdük. Hakkı, hukuku ve adaleti savunmak için yürüdük; ama bize şunu asla söyleyemediler. \'Kardeşim, yürüyorsunuz da bu ülkede hukuk ve adalet var. Niye yürüyorsunuz?\' diyemediler. Çünkü onlar da biliyorlardı ki bu ülkede hak da yok hukuk da yok adalet de yok. Biz, adaleti yeniden tesis etmek için yürüdük\" diye konuştu.

AYM\'YE ÇAĞRI: GERÇEKTEN YARGIÇSANIZ KARARLARINIZI YENİDEN VERİN

Bir anket sonucuna göre, toplumun en az yüzde 82\'sinin ülkede adalet olmadığına inandığını belirten Kılıçdaroğlu, \"Anayasa Mahkemesi, dokunulmazlığı kalkan vekillerin tutuklanmalarının doğru olmadığı yönünde bir karar verdi. Dedi ki \'Milletvekilleri yargılanabilir; ama bunlar tutuklanamazlar\'. AYM\'nin bu kararına rağmen hala bugün çok sayıda vekil tutuklu; çünkü sarayın iznine bağlı bunların serbest bırakılmaları. Buradan Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerine de sesleniyorum. Siz gerçekten hakimseniz, gerçekten yargıçsanız, gerçekten verdiğiniz kararların arkasında onurluca durmak istiyorsanız bir an önce kararlarınızı yeniden verin\" dedi.



\"\'CHP ÜZERİNDEN OPERASYONU NASIL GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ\' ARAYIŞINDALAR\"

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun tutukluluğuna tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: \"Herkesin bildiği, istisnasız bütün gazetelerin yazdığı MİT TIR\'ları meselesi. Devlet sırrı sayılarak Enis Berberoğlu, gözaltına alındı. Kaçacak, diye tutuklandı. Müebbete mahkum edildi. İyi hal nedeniyle 25 yıl ceza verildi. Sormak gerekir. Bütün dünyanın bildiği, herkesin bildiği, 80 milyonun bildiği bir konu nasıl devlet sırrı sayılır? Enis Berberoğlu, bugün cezaevinde. Enis Berberoğlu\'na \'Adalet Kurultayı\'ndan adaletli selamlarımızı gönderiyoruz. Suçsuz yere yatıyor. Anayasa Mahkemesi\'nin kararı var; MİT TIR\'ları olayı devlet sırrı değildir, diye. Enis Berberoğlu\'nu casuslukla suçlayacaksın devletin bütün sırlarının saklandığı kozmik odaya FETÖ örgütünün militanlarını sokacaksın ve devletin bütün sırlarını FETÖ örgütüne vereceksin. Şimdi sormak gerekiyor. Devletin harim-i ismetine girenlere hiçbir şey yapmayacaksın, devletin bütün sırlarını terör örgütüne vereceksin ama dönüp dolaşacaksın, Enis Berberoğlu\'nu suçlayacaksın. Niçin? \'CHP üzerinden bir operasyonu nasıl gerçekleştirebiliriz\' arayışındalar. Buradan, Çanakkale\'den sesleniyorum. Siz yalnız değil; 7 kişi, 77 kişi, 77 bin kişi kaç kişi gelirseniz gelin. CHP olarak dimdik, kaya gibi duracağız. Asla ve asla ödün vermeyeceğiz. Hakkımızı, hukukumuzu sonuna kadar arayacağız. Zulme, zalime teslim olmayacağız; çünkü biz çok iyi biliyoruz ki haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz, onların şeytanlıklarına asla boyun eğmeyeceğiz\"



\"\'OPERASYON YAPIYORLAR; DURMA, KAÇ\' DİYENİN KILINA DAHİ DOKUNMUYORLAR\"

FETÖ ile ilgisi olmayan kişilerin tutuklandığını ileri süren Kılıçdaroğlu, \"Diyorlar ya \"ByLock\' kullandığı için tutuklandılar\'. Hiç \'ByLock\' kullanmamış, hapse girmemiş, FETÖ ile hiçbir ilgisi yok; ama \'ByLock\' kullanan birisi onu telefonla aramış. Siz kalkıyorsunuz, bu gazetecileri hapse atıyorsunuz. Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Altan kardeşler, Mediha Olgun, Gökmen Ulu, Murat Aksoy, Atilla Taş, Akın Atalay, Murat Sabuncu; 150\'nin üzerinde gazeteci hapiste. 150\'nin üzerinde gazetecinin hapiste olduğu bir ülkede haktan, hukuktan, adaletten, demokrasiden söz edemezsiniz. Parayı bastıran, gücünü kullanan, siyasal arkası olanların tamamı serbest bırakıldı; ama bu örgütle yakından, uzaktan hiçbir ilgisi olmayan sadece muhalif göründüğü için hapishanelere tıkılan çok sayıda vatandaşımız var. FETÖ ile hiçbir ilgisi olmayan kişiler, hapse atılıyor; ama iktidara yakın birisi FETÖ mensubu birisine telefon ediyor. \'Operasyon yapıyorlar; aman sakın durma, kaç\' diye. Bu, tespit ediliyor ve savcının iddianamesinde yer alıyor. Bunu söyleyen adamın kılına dahi dokunmuyorlar\" diye konuştu.

\"SABAH AKŞAM ATLETİMLE UĞRAŞACAĞINA 142 MİLYAR DOLAR\'I ÜLKENİN ÇİFTÇİNE VER\"

İsim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bankalara yaptığı faiz çağrısını hatırlatan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: \"Birileri faize karşıyım, diyor. Faiz çok yüksektir, diyor. Son 15 yılda, bu ülkenin insanlarının cebinden alınıp, bir avuç faiz lobisine ödenen miktar 142 milyar Dolar. Sabah akşam benim atletimle uğraşacağına 142 milyar Dolar\'ı bu ülkenin çiftçine, köylüsüne, emeklisine versene. Devleti yöneten, FETÖ\'ye dönüyor \'Ne istediniz de vermedik\' diyor. Her istediklerini verdiler. Okul, dediler; okul verdiler. Müsteşar, dediler; müsteşar verdiler. Vali, dediler; vali verdiler. General, dediler; general verdiler. Peki kardeşim, FETÖ\'nün her istediğini verdin. Bu ülkenin çiftçisi istedi, vermedin. Emeklisi istedi, vermedin. Taşeron işçisi istedi, vermedin. Memuru istedi, vermedin. FETÖ ne istediyse apar topar, hepsini verdin. Sen, vatansever değilsin kardeşim. Son 15 yılda, geldiğimiz noktaya bakın. Hırsızlık, yolsuzluk yapanlar, kul hakkı yiyenler bu ülkede muteber kişi olmaya başladı. Eğer kul hakkı yemiyorsanız hırsızlık ve yolsuzluk yapmıyorsanız \'Bunlardan iş olmaz. Bunlar devleti yönetemezler. Devleti yönetmek için cin gibi olmak lazım\' bu anlayışı topluma yerleştirmeye başladılar. Biz hak, hukuk, adalet derken onlarından bu algısını yıkmaya çalışıyoruz\"

\"İNANCI SİYASETE MALZEME YAPMAYACAĞIZ\"

İlk hedeflerinin hak, hukuk ve adalet olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: \"Görüşlerimiz farklı olabilir; ama hepimiz demokrasi istiyoruz. Bütün sorunlara hak, hukuk ve adalet penceresinden bakacağız. Bunun için yargı bağımsızlığını kesinlikle sağlayacağız. Yargı, siyasi otoritenin de bir başka vesayetin de egemenliğinde olamayacak. Yargı; hakkı, hukuku ve adaleti savunacak; adalet dağıtacak. Adaletli bir yargıyı her zaman her ortamda savunacağız ve yeniden ama yeniden inşa edeceğiz. Medya özgürlüğünü birlikte sağlayacağız. Gazeteciler özgürce yazacak. Hiçbir gazeteci korkarak, eline kalemi almayacak. Her gazeteci, \'Ben Türkiye Cumhuriyetinde hakkın ve hukukun egemen olduğu bir düzende yazımı yazıyorum\' diyecek. \'Ben siyasi otoriteyi, hükümeti, haksızlıkları rahatlıkla eleştirebiliyorum\' diyecek. Hep birlikte din ve vicdan özgürlüğünü sağlayacağız. Hiç kimseyi inancından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. Hangi inançtan olursa olsun, her inanca saygı duyacağız. İnancı hiçbir zaman siyasete malzeme yapmayacağız. Hep birlikte, devlette liyakati sağlayacağız. İşi ehline vereceğiz. Kışlaya, camiye, adliyeye siyaseti sokmayacağız. Kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacağız. Toplumu ayrıştıran, toplumu bölen, toplumda gerginlik yaratan bütün unsurları siyasetin dışında tutacağız\"

\"ORTADOĞU\'DA BARIŞ OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ\"

Adaletin ölçülerinden birinin de barışçıl dış politika olduğunu dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: \"Ortadoğu\'da kan akıyor. İnsanlar birbirine öldürüyor. İki taraf da \'Allah Allah\' diye birbirilerini öldürüyor. Bunların eline silahlar, Türkiye\'den gidiyor. Bu tabloya da son vereceğiz. Ortadoğu\'da barışın olmasını sağlayacağız. Bize emanet edilen barışçıl dış politikayı yeniden inşa edeceğiz. Bu ülkenin kurucusu savaş meydanlarından geldi. Bu ülkenin kurucusu şunu söyledi. \'Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir\'. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, \'Yurtta barış, dünyada barış\' dedi. Bütün bunları, birlikte yapacağız. Birlikte kazanacağız. Ben kazanacağım. Siz kazanacaksınız. Türkiye kazanacak. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, Ortadoğu, Avrupa Birliği, Rusya, İngiltere kazanacak. Herkes kazanacak; çünkü Türkiye bölgesinde de dünyada da lider ülke olmayı hak ediyor. Türkiye bölgesinde de dünyada da demokrasisine imrenilen bir ülke olacak. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Demokrasi paydasında, birlikte mücadele edeceğiz. Bu mücadele, kutlu bir mücadeledir. Bu mücadelenin ruhunda Çanakkale vardır. Bu mücadelenin ruhunda Kuva-i Milliye\'nin ruhu vardır. Bu mücadeleyi en iyi anlatan Nazım Hikmet\'tir. Diyor ki \'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine\'. Biz hep birlikte bir ağaç gibi tek ve hür olacağız; ama bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız\"

Suriye\'ye bayram göçü

KURBAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli sığınmacıların, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geçişleri devam ediyor. Bayramı ülkelerinde kutlamak için başvuran yaklaşık 47 bin Suriyeli\'den sınırı geçenlerin sayısı 30 bine ulaştı.

İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere, Kurban Bayramı nedeniyle valiliğin izniyle gitmek isteyen sığınmacıların Öncüpınar Kapısı\'ndaki geçişleri sürüyor. Ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden yüzlerce Suriyeli, burada uzun kuyruklar oluşturdu.

KOŞARAK GEÇTİLER

Sınırda oluşturulan 7 kontrol noktasında işlemleri yapılan Suriyeliler, ardından ülkelerine geçiş yapıyor. Suriyelilerin koşarak ülkelerine geçmeleri dikkat çekti. Geçişlerin başladığı 15 Ağustos\'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli\'den, 30 bininin sınır kapısında işlem yapıp Suriye\'ye gittiği belirtildi.

(TEKRAR) AYVALIK - EDREMİT

Havalimanında bayram yoğunluğu başladı

BALIKESİR\'in Edremit ilçesi Koca Seyit Havalimanı\'nda, yaklaşan bayram tatili öncesinde uçuşlar haftada 60 sefere yükseldi. Koca Seyit Havalimanı\'nda, yaz tatili sezonunun yoğunluğu nedeniyle ek seferler düzenlenmeye başladı. Yaz tatili dönemi haricinde günde ortalama 3-4 uçağın iniş-kalkış yaptığı Edremit Koca Seyit Havalimanı\'nda yaz tatili hareketliliği yaşanıyor. Günde binin üzerinde yolcunun kullandığı havalimanında haftada 60 uçak iniş-kalkış yaparken ek seferler de düzenlendi. Kurban Bayramı\'nın 10 güne çıkmasıyla da yerli turizmin önde merkezlerinde Edremit Körfezi\'ne talep artmaya başladı. 10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yılın en hareketli günlerinin yaşandığı bölgede, Ayvalık, Burhaniye ve Edremit\'in turistik, Akçay, Güre, Altınoluk ve Çanakkale\'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi ile Assos\'a gelen turistler, Koca Seyit Havalimanı\'nı kullanıyor. Yaz sezonu süresince havalimanının ve ilçedeki ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların bayram tatiline hazır olduğunu bildiren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, \"Yaz sezonu boyunca havalimanımız tam kapasite ile çalışmaktadır. Havalimanı personelimiz, terminal binamız her türlü yoğunluğu karşılayacak konumdadır. Tatilcileri iyi şekilde ağırlayabilmek için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Havalimanımız ile birlikte, karayollarımız, güvenlik güçlerimiz, sağlık birimlerimiz de bayram tatili yoğunluğuna hazırdır. İlgili olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız geçtiğimiz bayram olduğu gibi bu bayramda da en iyi hizmeti verebilmek için çalışacaktır. Tatilcilerin karayolumuzda yeşil dalda sistemine uymalarını tavsiye ediyoruz. Kurallara uyulduğu takdirde kazalar ve olumsuzluklar giderilebiliyor. Şimdiden tüm İslam aleminin Kurban Bayramı\'nı kutlarım\" dedi.

İzmit\'te tatilde otobüsler doldu

İZMİT\'te, Kurban Bayramı\'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler otogara akın etti. İzmit Otogar Dernek Başkanı Halil Baylam, \"Otobüslerin doluluk oranları şu anda yüzde 90. Ama ilave araçlarımız var. Herkes otogara geldiği zaman yer bulabiliyor\" dedi.

10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler biletlerini günler öncesinden alırken, otobüsler yolcularını alarak birbiri ardından otogardan ayrıldı. Otobüslerin doluluk oranının yüzde 90 olduğunu söyleyen İzmit Otogar Dernek Başkanı Halil Baylam, \"Şu an genelde Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır\'a yoğunluk var. Karadeniz\'e zaten yoğunluk hep var. Karadeniz\'e çay ve fındık toplamak için gidenler şu anda hemen hemen işlerini bitirmek ve dönmek üzereler. Karadeniz\'e baktığımız zaman bir hafta 10 gün için yer yok şu anda otobüslerde. Buradan ilave araçlarımız var. Adana, Gaziantep, Mersin ve Karadeniz\'e ilave araçlarımız var. Bilet alacak yolcularımızdan istediğimiz şu, telefondan değil de bizzat buraya gelerek bilet bakarlarsa muhakkak bilet bulacaklardır. Bilet var. Çünkü kimse biletsiz kalmıyor. Telefonlara arkadaşlarımız yoğunluktan dolayı zaten cevap veremiyor. Her tarafa yer var şu anda. İstanbul\'dan gelen transit araçlar da Kocaeli\'ye uğruyor. Buradan kalkan arabalarda yer hep var. Otobüslerin doluluk oranları şu anda yüzde 90. Ama ilave araçlarımız var. Herkes otogara geldiği zaman yer bulabiliyor\" diye konuştu.

Otobüslerin uçaklar kadar zam yapmadığını, bunun da yolcuları otobüslere yönlendirdiğini ifade eden Baylam şöyle konuştu: \"Bayram için buradan şehir dışına gidenler olduğu gibi, şehir dışından da buraya gelen yolcular var. Karadeniz\'den gelen araçlarımız tamamen dolu. Güney ve Ege\'den gelen araçlarımız dolu. Artık yaz tatili dönüşleri de başladı. Hem gidişler hem de dönüşler başladı. Yüzde 90 doluluk var araçlarda\"

Ayvalık\'ta yanan o alan tekrar ağaçlandırılacak

ORMAN Genel Müdürlüğü, Balıkesir\'deki Ayvalık Tabiat Parkı\'nda 17 Ağustos\'ta meydana gelen ve 20 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgenin tekrar ağaçlandırılacağını duyurdu.

Balıkesir Şeytan Sofrası bölgesinde 17 Ağustos\'ta meydana gelen orman yangınında, 20 hektarlık alan zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü, bölgenin tekrar ağaçlandırılacağını duyurdu. Anayasanın 169. maddesine göre ormanların devletin gözetiminde olduğu, yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir maddesinin bulunduğu vurgulandı. Ağaçlandırma çalışmalarının başlandığı belirtilirken, şu bilgiler verildi:

\"2006 yılında Şeytan Sofrası mevkiinde 168 hektar alanda meydana gelen yangında tahrip olan yerlere proje yapılarak Fıstıkçamı, Kızılçam, Servi, Kıbrıs Akasyası, İğde, Zakkum, Erguvan, Keçiboynuzu, Aylantus, Dişbudak ve Dut fidanları dikilmiştir. Ayrıca 2016 ve 2017 Ulusal Biyoçeşitlilik Envanter ve İzleme Sistemi (UBENİS) kapsamında yapılan Biyolojik Çeşitlilik nihai raporuna esas ara raporda yanan sahada herhangi bir endemik türe rastlanmamıştır. Bu bölgenin kaynak değeri orman ve rekreasyon özelliği olup, ağaçlandırma yapılmasına elverişlidir. Hakkıbey Yarımadası Cennetkoyu Mevkii\'nde üretim faaliyetleri tamamlanıp sahadan çıkıldıktan sonra 20 hektar saha yapay gençleştirme çalışmaları ile gençleştirilecektir. Yapay olarak gençleştirilecek sahada tohum takviyesi yapılacak, arazi hazırlığı makineli çalışma ile yapılıp Servi, Akasya, Kızılçam ve Fıstıkçamı dikilecektir. Yangın nedeniyle bozulmuş olan ekolojik dengenin yeniden tesis edilebilmesi, yangın sonucu kaybedilen tabii, estetik ve rekreasyonel kaynak değerinin kısa süre içerisinde geri kazanılması için, yanan sahalarda yukarıda belirtilen işlemler yerine getirilerek yanan saha ormanlaştırılacaktır\"

Köyceğiz\'de 11. Kaunos Altın Aslan Film Festivali başladı

MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde bu yıl 11\'incisi düzenlenen Kaunos Altın Aslan Film Festivali başladı.

Köyceğiz Kaunos Altın Aslan Film Festivali açılış törenine; Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkan Vekili Muhammet Sül, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Şahin, Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Ten, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz Kaymakamlığı, Kültürler Arası İşbirliği ve Diyalog Derneği\'nin katkıları ile düzenlenen festival açılış töreni, son olarak 15 Temmuz\'da yaşamını yitiren geçmişten günümüze tüm şehitler için gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı. 11. Köyceğiz Kaunos Altın Aslan Film Festivali tarafından her yıl verilen \'Yaşam Boyu Onur Ödülleri\', Türkiye sinemasına yıllar boyu emek vermiş Nesli Çölgeçen, Cihat Tamer, Bulut Aras ve Suna Yıldızoğlu\'na verildi. Konuşmalar sonrasında keman virtiyözü Ceren Aksan\'ın keman gösterisi büyük ilgi topladı.

Festival organizatör Taha Feyizli ,\"Türkiye\'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Köyceğiz, gerek coğrafi konumu gerekse barındırdığı tarih, çevre ve turizm zenginlikleriyle yurtiçi ve yurtdışında bir cazibe merkezi olarak değerlendirilmekte ve her yıl yerli yabancı çok sayıda ziyaretçisini ağırlamaktadır. Bu nedenle, Köyceğiz\'de düzenlenen kültür sanat etkinlikleri Türkiye\'nin tanıtımında etkin bir rol oynamakta, kültür ve sanat dünyamıza hareketlilik ve üretkenlik kazandırmakta. Bu etkinlik vesilesiyle, sektör içerisinde bir devinim yaratılması ve yurtiçinden sinema sanatına gönül vermiş sanatçılar ile sinemaseverleri bir araya getirerek nitelikli filmleri izleme imkanının sunulması amaçlanmaktadır. Festival, Türk Sinemasına katkı sağlamasının yanı sıra Köyceğiz\'in yalnızca turizm merkezi değil bir kültür kenti olarak anılmasına katkıda bulunacaktır\"

Kaymakam Gürkan Demirkale ise \"İlçemizde 11\'ıncısı gerçekleşen Kaunos Altın Aslan Türk Filmleri Festivali, katılan tüm sanatçılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Organizasyonda emeği geçen başta belediyemize ve katkı sağlayan tüm kurumlarımıza çok teşekkür ederim. Herkese bol sinemalı günler diliyorum\" dedi

Açılış töreninin ardından 11. Köyceğiz Kaunos Altın Aslan Film Festivali, Ozan Açıktan\'ın yönettiği \'Annemin Yarası\' gösterimiyle başladı. Festival \'Görümce\', \'Olanlar oldu\', \'Babamın kanatları\', \'Tatlım tatlım\' \'Sen benim herşeyimsin\' \'Dağ 2\' ve kapanış filmi \'Bordo Bereliler Suriye\' filmlerinin gösterimiyle son bulacak.

Zeytinli Rock Festivali dolu dolu sürüyor

BALIKESİR\'in Edremit İlçesi Altınkum Sahilinde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, ülkenin dört bir yanından gelen gençlerin katılımıyla coşkuyla sürüyor.

Ülkenin en büyük festivallerden biri haline gelen Zeytinli Rock Festivali ile Edremit, en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. 17 bin kampçı çadırlarda kalırken, otellerin yüzde 100 doluluk oranında olduğu belirtildi. Her sene yeniliklerin getirildiği festivalde, bu yıl gençler için oyun alanı oluşturulduğu görüldü. En çok yakınılan konuların başında gelen tuvaletler ise bu yıl ücretsiz olduğu ve 2 katına çıkarıldığı gözlendi. Alandaki yiyecek ve içecek satışları da gıda mühendisleri tarafından incelendiği belirtildi.

\"GELMİŞ GEÇMİŞ, EN İYİ YERLİ FESTİVAL\"

Zeytinli Rock Festivali 2014 yılından buyana sürdürdüklerini kaydeden Umut Kuzey, 2014 yılında 32 bin, 2015\'te 90 bin, 2016 yılında 150 binlik rekor bir katılımcıyla Türkiye\'nin gelmiş geçmiş en iyi yerli festivali unvanını herhangi bir kurumdan değil, kendiliğinden, halk tarafından alındığını belirtti. 2017 yılına bir yıl boyunca iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Kuzey, \"2 sahnemiz var. Ana sahnemiz ve yüzde 100 müzik keşif sahnemizde toplam 75 sanatçımız çıkıyor. Şu ana kadar festivalimize yaklaşık 17 bin kampçı katıldı. Bu sayı hafta sonu 20 bini bulacaktır. Yaklaşık 7 bin kombine izleyicimiz var. Türkiye\'nin her yerinden insanlar geliyorlar. Hepsi pırıl pırıl gençler. Her sene çıtayı biraz daha yükseltmek için temizlik, yiyecek ve içecek alanlarını daha iyi konuma getirmeye gayret ettik. Oyun alanlarımız mevcut. Gelen insanlarımız hoşça vakit geçirebiliyorlar. Bütün arzumuz 5 gün boyunca her şey bir kenara bırakılıp müzikle dostlukla eğlenen genç arkadaşlarımızı buradan hoş anılarla göndermek. Çünkü onlar buradan gittikten sonra bütün bir yıl boyunca gerek sosyal medyada, gerek okullarında gerek arkadaşlarına Edremit\'ten ve Zeytinli Rock Festivali\'nden bahsediyorlar. Bu bizim için, bölgenin tanıtımı için Türkiye\'den dünyaya burada da festival yapılıyor demek için çok önemli\" dedi.

Festivale katılanlar genel olarak organizasyondan mutlu olduklarını belirtirken, bu sene festivale gelen çok sayıda aile olduğu da dikkat çekti. Festival de dün gece Selda Bağcan ve Ceylan Ertem, Pinhani, Adamlar, Pera ve Çamur grupları sahne aldı. Bugün ise Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Mabel Maiz, Umut kuzey, Melis Danişmend, Sattas ve TNK sahne alırken festivalin son günü yarın ise Bulutsuzluk özlemi, Pentegram, Mavisakal, Kurban, Kurtalan Ekspres, Baba zula ve Yedinci ev grupları rock severlerle buluşacak.

