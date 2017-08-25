DHA YURT BÜLTENİ-3

1)YEŞİL ARTVİN DERNEĞİ CERATTEPE İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURDU

ARTVİN’in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde ‘Madencilik yapıla birli’ yönünde Danıştay’ın onayladığı yerel mahkeme kararını Yeşil Artvin Derneği adil yargılama yapılmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Yeşil Artvin Derneği Avukatı Bedrettin Kalın Cerattepe mevkiinde madencilik faaliyetleri için ÇED Olumlu Raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan Türkiye’nin en büyük çevre davasında, Rize İdare Mahkemesi\'nin, \'Madencilik yapılabilir\' yönündeki kararının Danıştay tarafından onanmasının ardından hukuksal mücadeleyi sürdürmek için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı.

‘ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURDUK’

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun da destekleriyle davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını belirten Kalın “ Kaboğlu hocamızın hukuksal gerekçelerin yazılması kısmında çok önemli katkıları oldu. Yeşil Artvin Deneği adına 708 kişinin müdahilliğiyle yasal sürecin son günü olan 23 Ağustos’ta Anayasa Mahkemesine başvurdukö dedi.

‘BİZ ADALET ARIYORUZ’

Cerattepe Madenciliği konusunda adil yargılanama yapılmadığı iddiasıyla 708 kişiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını dile getiren Kalın “Anayasa Mahkemesi’ne doğrudan ÇED iptali için başvuruda bulunulamıyor. Burada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinden hareketle başvuru yapıyoruz. Mahkeme adil yargılanma hakkının ihlali yönünde bir değerlendirme yaparsa, yargılananın yeniden yapılması için dosyayı Danıştay’a gönderiyor. Hukuksal süreç işlerken Cerattepe bölgesindeki madencilik faaliyetlerinin devam ediyor olması dolayısıyla faaliyetlerin durdurulmasına dair tedbir talebimiz de var. Oldukça geniş kapsamlı 24 sayfalık bir dava dilekçesiyle başvurduk. Biz adalet arıyoruz. Adalet elbet bir gün bir yerde tecelli edecektir\"Kalın, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de başvurabilmek için öncelikle ulusal yargı yollarının tüketilmesi gerektiğini ve Anaysa Mahkemesi’nin de bu ulusal hukuk yollarından biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Kalın\'ın açıklamaları

-Detaylar

(Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR-ARTVİN-DHA)

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2)ZİHİNSEL ENGELLİ KIZA TECAVÜZE YARGITAY İNDİRİMİ

DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde, 2012 yılında zihinsel engelli 21 yaşındaki S.B.\'yi kaçırarak, tecavüz ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 33 yaşındaki İ.K. ve 36 yaşındaki M.A., 2015 yılında \'Nitelikli cinsel saldırı\' ve \'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakmak\' suçlarından15\'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatının itirazı ile dosyayı görüşen Yargıtay, mağdurun mevcut akıl hastalığının hekim olmayanlar, çevresinde yaşayanlar ve kendisini tanıyanlarca anlaşılıp anlaşılamayacağı konusunda rapor alınmadığını belirterek kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada Adli Tıp Kurumu 6\'ncı İhtisas Kurulu\'ndan alınan raporda, \'mağdurdaki zeka geriliğinin hekim olmayanlarca anlaşılamayabileceği\' belirtildi. Bunun üzerine mahkeme 2 sanığı, \'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik cinsel saldırı\' suçu yerine, \'Nitelikli cinsel saldırı\' ve \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 11\'er yıl 8\'er ay hapis cezasına çarptırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre, 6 Ekim 2012 günü Silvan ilçesindeki evinin önünde oturan 21 yaşındaki zihinsel engelli S.B., 33 yaşındaki İ.K. ve 36 yaşındaki M.A., tarafından kaçırıldı. İddianamede şüphelilerin S.B.\'yi besi çiftliği olarak kullanılan yere götürdükleri ve karşı çıkmasına rağmen S.B.\'ye defalarca tecavüz ettikleri yer aldı. İddianamede, alınan ropara göre mağdurun tecavüz olayının hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, bu nedenle bedensel ve ruhsal açıdan kendini savunamayacak düzeyde olduğu ifade edildi. İddianamede, tutuklanan iki şüphelinin, \'Nitelikli cinsel saldırı\' ve \'Kendini savunamayacak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak\' suçlarından 33\'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diyarbakır 3\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, gönderilen iddianamenin kabulüne ilişkin yapılan ilk duruşmada, tutuklu sanıklar İ.K. ve M.A.\'yı tahliye etti.

\'AĞLAYINCA 20 LİRA VERİP İLÇE MERKEZİNE BIRAKTILAR\'

2013 yılında başlayan yargılama sırasında ifadesi alınan sanık M.A. ve İ.K., suçlamaları reddederek, mağdur S.B.\'ye cinsel istismarda bulunmadıklarını söyledi. Mağdur S.B. ise, iki şüphelinin de kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek şöyle dedi: \"Olay günü beni tehdit edip, zorla arabaya bindirdiler. Beni besi çiftliklerinin olduğu yere götürdüler. Burada sanıklar sırayla ve zorla benimle cinsel ilişkiye girmeye başladı. İçinde bulunduğum zor durum ve bitkin olmam nedeniyle karşılık veremedim. Ağlamaya başladıktan sonra İ.K., diğer sanığa bana vermesi için 20 lira uzattı. Sonra beni ilçe merkezinde bıraktılar.\"

ADLİ TIP: RUHSAL OLARAK CİNSEL İSTİSMARA KARŞI KOYAMAZ

Yargılama sürecinde Adli Tıp Kurumu 6\'ncı htisas Kurulu\'na sevk edilen mağdur S.B.\'de \'orta ve hafif derece zeka geriliği\' saptandı. Mağdurun zeka geriliği nedeniyle maruz kaldığı olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayacağı belirtilen raporda, zeka geriliğinin cinsel saldırı eylemine ruhsal olarak karşı çıkmasına engel olacak düzeyde olduğu ifade edildi. Raporda, mağdurun ifadelerine itibar edilebileceği belirtildi.

15 YIL CEZAYI YARGITAY BOZDU

Adli Tıp raporunun alınmasının ardından 29 Ocak 2015 tarihinde kararını açıklayan mahkeme, sanıklar İ.K. ve M.A.\'ya \'Nitelikli cinsel saldırı\' ve \'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakmak\' suçlarından 15\'er yıl hapis cezası verdi. Kararda, duruşmada hazır olmayan sanıklar hakkında, kaçma olasılığı bulunması nedeniyle yakalama kararı çıkarılmasına da hükmedildi. Yakalanan sanıklar İ.K. ve M.A. 9 Mayıs 2016 günü tutuklandı.Sanık avukatları ise kararı Yargıtay\'da temyiz etti. Dosyayı değerlendiren Yargıtay 14\'üncü Ceza Dairesi, orta ve hafif düzeyde zeka geriliği olduğu belirtilen mağdurenin bu durumunun doktor olmayanlar, çevrede yaşayanlar ve kendisini tanıyanlarca anlaşılıp anlaşılamayacağı konusunda ek rapor aldırılmadan hüküm kurulduğunu belirterek, kararı bozdu.

CEZA 11 YIL 8 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesinin ardından tutuklu sanıklar İ.K. ve M.A.\'nın yeniden yargılanmasına 2017 yılında başlandı. Yargıtay\'ın talebi üzerine yeniden Adli Tıp Kurumu\'na sevk edilen mağdur S.B.\'de bulunan zeka geriliğinin hekim olmayan kişiler tarafından anlaşılamayabileceği, ancak kendisini tanıyanlar ve tekrarlayan görüşmelerle anlaşılabileceği belirtildi. Rapor üzerine yeniden karar veren mahkeme, sanıklar M.A. ve İ.K.\'yı \'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik cinsel saldırı\' suçu yerine, \'Nitelikli cinsel saldırı\' ve \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 11\'er yıl 8\'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Görüntü Dökümü

---------------------(ARŞİV)

Diyarbakır Adliyesi\'nden görüntü

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, (DHA)

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3)TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU ÇANAKKALE\'DE



TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çanakkale\'de 2015-2016 yıllarında yüksek düzeyde ticari kazanç beyan eden ve döviz kazandıran üyeler için düzenlenen ödül törenine yaptığı konuşmada, kent topraklarının bereketli olduğunu anlatıp, \"Bunun için Çanakkale\'de ilave 5 vakit şükür namazı kılması lazım\" dedi.

Çanakkale programına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan Çanakkale TOBB Sosyal Bilimler Lisesi\'nin açılışını yaparak başlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ardından Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kongre ve Fuar Merkezi\'ndeki ödül törenine katıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanvekili Ali Uyanık, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, ÇTSO Başkanı Bülend Engin, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen ve Çanakkaleli iş adamlarına TOBB\'un çalışmalarını anlatan Hisarcıklıoğlu, Çanakkale\'nin topraklarının ne denli bereketli olduğuna dikkat çekti. Çanakkale\'nin tarih, turizm ve tarım açısından büyük bir potansiyele sahip nadide bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

\"Tarih var, deniz var. Allah size her şeyi vermiş. Müthiş topraklar vermiş. Çanakkale baktığınız zaman, Allah\'a çok şükür, huzur var, her şey var. Şimdi benim topraklara bakıyorum. Bizim Kayseri\'de inanın fidanı alıyoruz, dikiyoruz. 5 sene sonra ağaç ölüyor. Çanakkale\'de kuru dalı dik. Bir sene sonra meyve vermeye başlıyor. Allah\'tan reva mı bu? Ben diyorum ki, eğer Kayseriliye 5 vakit namaz farzsa, Çanakkale\'de ilave 5 vakit şükür namazı kılması lazım. Allah size böyle bereketli topraklar verdi diye. Çanakkale\'de 109 tane farklı ürün ekiliyor. Şu zenginliğe bakın. 109 tane farklı ürün içinde 35 ürün ve organik tarımda Türkiye\'de ilk 10 içinde Çanakkale var.\" Ardından diğer protokol üyeleri yaptıkları konuşmalarla Çanakkale\'den övgüyle bahsetti. ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezindeki ödül töreni, ÇTSO ve Ticaret Borsası\'nın 2015-2016 yıllarında yüksek düzeyde ticari kazanç beyan eden ve döviz kazandıran üyelerine ödüllerini takdim etmesiyle sona erdi. Hisarcıklıoğlu, Gelibolu ve Biga\'daki programlarına katılmak üzere kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale TOBB Sosyal Bilimler Lisesi\'nin açılış kurdelesinin kesiminden görüntü

-ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezindeki ödül töreninden genel ve detay görüntü

-TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşma görüntüsü

-Ödül töreninden görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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4)ATHENA VE APOLLON TAPINAKLARI RESTORE EDİLECEK

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde, antik Athena ve Apollon tapınaklarının ayağa kaldırması için eylül ayında restorasyon çalışması başlatılacak.Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Side turizm bölgesinde M.S 2\'nci yüzyılda yapılan Athena ve Apollon tapınaklarında restorasyon çalışması yapacaklarını açıkladı. Side Antik Kenti\'nde gazetecilere açıklama yapan Karabayram, çalışmaların Kurban Bayramı\'nda sonra Side kazı başkanı Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı başkanlığında yapılacağını belirtti. Karabayram, uygulama çalışmaları için 3 milyon TL bütçe ayrıldığını, restorasyonun ise 2019 yılında tamamlanacağını kaydetti. Side\'nin tarihsel ve arkeolojik varlığı ve korunmuşluk oranıyla günümüze en iyi şekilde gelen bölgelerden olduğunu anlatan Cemil Karabayram, tapınaklar bölgesinde yapılacak uygulama çalışmaları için 2011 yılında proje hazırlandığını hatırlattı. Bu projenin etap etap uygulandığını anlatan Karabayram, \"Son etaba geldik. Final etabı Athena ve Apollon tapınaklarının ayağa kaldırılmasıdır\" dedi.

BÜTÜN PARÇALAR BİRLEŞTİRİLECEK

Athena Tapınağı bölümünde belli parçaların bulunduğu ve bunların tekrar birleştirilerek eski orijinal ve dokusal malzemelerin yerine konulması için bir uygulama çalışmasına başlayacaklarını aktaran Karabayram, şunları söyledi:

\"Çalışmanın içeriğinde, 1947 yılında başlayan kazılarda bulunan tapınağın taşları tek tek numaralandırıldı. Restorasyon ve koruma projeleri doğrultusunda bunları birleştirip tapınağı ayağa kaldıracağız. Şunu çok açık ve net söyleyelim, kesinlikle yeni bir malzeme yok, kesinlikle eklenti malzemesi söz konusu değil. Sadece bunlarının birleşmesini sağlayacak harç bağlayıcı olarak kullanılabilecek. Bütün taş bloklar özenle Sayın Prof. Dr. Hüseyin Alanyalı başkanlığında tek tek seçildi. Numara verilerek ayrıldı. Şu anda bu disiplinize edilmiş, sıralanmış ve numara verilmiş malzemeler vinç yardımıyla yerlerine getirilecek. Yeni bir malzeme kullanılsa bile tamamlama ve bütünlemeye girmeden, dönemlere ayrılarak, o dönemlerde belli renk dokusu verilerek yeniden bütünleşmiş bir çalışma olacaktır.\"

Cemil Karabayram, restorasyon çalışmalarının betonarme bina yapmak gibi hızlı bir şekilde yapılamadığını, süreç ve emek gerektiren bir iş olduğunu söyledi. Kurban Bayramı\'ndan sonra yer teslimi yapıp çalışmaları başlatmayı hedeflediklerini kaydeden Karabayram, \"2019 yılında hem Athena Tapınağı hem de Apollon Tapınağı\'nı inşallah bitirmiş olacağız\" dedi.

Projenin uygulanması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun büyük katkılarının olduğunu belirten Karabayram, \"Side\'de bu çalışmanın yanı sıra Sayın Valimizin desteği ve himayesinde cadde ve sokakların iyileştirilmesi için yaklaşık 8 milyon lira ayrıldı. Tamamen özel malzemeden oluşan, dokuya aykırı olmayan, cephelerle bütünleşmiş, mimari disiplinize edilmiş, bütün o bileşimleri kendi içinde gören bir çalışma var önümüzde\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Side Apollon Tapınağı\'ndan genel görüntü

Tatilcilerin Apollon tapınağına gelişleri

Detay görüntüler

Tapınaklar bölgesinde Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı\'nın ayağa kaldırılacak sütunlarla ilgili Cemil Karabayram\'a bilgi vermesi.

Tatilcilerin ayağa kaldırılacak sütunları incelemeleri

Cemil Karabayram\'ın bugüne kadar yapılan çalışmaları incelemesi

Cemil Karabayram açıklaması

Detay görüntüler

02:19 - 74 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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5)UŞAK\'TA 3. TARIM VE HAYVANCILIK TEKNOLOJİLERİ FUARI

UŞAK 3. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı, yoğun katılımla açıldı. Sektörde kullanılan son teknoloji zirai tarım aletleri, fuarda çiftçilere sunuldu. Uşak Belediyesi\'nin tahsis ettiği 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip Kemalöz Mahallesi Fuar Alanı\'nda düzenlenen fuara; Uşak Valisi Salim Demir, AK Parti Uşak milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, tarım ve hayvancılıkla ilgili odalar ve sivil toplum örgütü temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Tarım ve zirai alet stantların yer aldığı fuarda, Uşak Belediyesi tarihi Uşak halılarını ön plana çıkardı.

TARIM VE HAYVANCILIKTA TEKNOLOJİ ÖNEMLİ

Sanayide olduğu gibi tarım ve besiciliğinde bir üretim sektörü olduğunu belirten Vali Demir, \"Sanayide olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da bilim ve teknolojiyi mutlaka kullanmalıyız. Bunu üretimi artırmak için söylemiyoruz. Aynı zamanda ecdadımızdan bize miras kalan vatanımızın güzel toprağını, havasını ve çevresini korumak ve torunlarımıza da sağlam teslim etmek için bilim ve teknoloji tarım ve hayvancılıkta da lazım. Bu fuarda bu nedenle çok önemlidir. Tarım, hayvancılık sektörüne bugüne kadar 65 milyon lira teşvik verildi. Çiftçimizi destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Tarımın gelişmesi ülkelerin geleceği için önemlidir\" dedi.

FUARLARA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, \"Uşak olarak böyle bir ortamı oluşturduğumuz için çok mutluyuz. İki yıldır bu fuara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye olarak fuar alanı için 10 bin metrekare genişliğinde kapalı alan tahsis ettik. Fuara ciddi anlamda yoğun bir katılım oldu. Geçen yıl 37 bin kişinin ziyaret ettiği fuarı ilk günden binlerce kişi ziyaret etti. Bu yıl katılım sayısı 70 bin civarında bekleniyor. Fuarda 143 tarım aleti üreten firma stant açtı. Fuara Ege Bölgesi\'nden ciddi bir katılım oldu. Belediye olarak çiftçilerimizle tarım teknolojilerini buluşturmaya devam edeceğiz\" diye konuştu. Uşak Valisi Salim Demir, AK Parti Uşak milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran\'ın açılışını yaptığı fuar, 3 gün açık kalacak.

Görüntü Dökümü

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- Fuarda açılan stantlardan detaylar

- Vali Salim Demir\'in konuşması

- Belediye Başkanı Nurullah Cahan\'ın konuşması

- Açılıştan görüntü

- Uşak Belediyesi\'nin açtığı tarihi Uşak Halısı standı ve halı dokuyan kadından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, (DHA)

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6)FETÖ\'NÜN YURDUNU DİYANET VAKFI AÇTI

Erzurum\'un Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde, Fetullah Gülen\'in babasının adına yaptırılan Ramiz Efendi Camisinin adı Millet Cami olarak değiştirilmesinin ardından külliyede bulunan öğrenci yurdu da Türk Diyanet Vakfı tarafından yenilendi ve hizmete açıldı.Vakıf tarafından yenilenen yurtta 140 öğrenci yararlanacak. Öğrenciler aylık 550 TL karşılığında 4\'er kişilik odalarda kalacak. Öğrencilere mesai günlerinde sabah kahvaltısı ve akşam yşemeği, tatil günlerinde ise 3 öğün yemek verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Camiden detay

-Yurdun girişi

-Yurt müdürünün yurdu gezdirmesi

-Odalardan detay

-Mescit,Kütüphane,yemekhane,spor salonu,konferans salonundan detay

-Yurt Müdürü Lokman Çakmak ile röp

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 05.32 BOYUT:338 MB)

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6)SİMGE ŞARKILARIYLA COŞTURDU

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde konser veren Simge, yeni albüm çalışması yaptığını belirterek, \"Öyle bir albüm geliyor ki, mendilleri hazırlayın. Çok büyük gözyaşı akacak\" dedi.

Kızılağaç bölgesindeki Starlight Resort Hotel\'de \'Yıldızlı Geceler\' adıyla düzenlenen programda şarkıcı Simge konser verdi. Plajda kurulan platformda sahneye çıkan Simge\'ye tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Simge, söylediği birbirinden hareketli ve romantik parçalarla dinleyenleri mest etti Konser sırasında tatilcilerle sohbet eden Simge, albüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Albümünün çok yakında hazırlanacağını anlatan Simge, \"Ama öyle bir albüm geliyor ki bence mendiller hazırlayın. Çok büyük gözyaşı akacak. Çok da güzel oynayacağız. Hem \'Mişmiş\' gibi hem de \'Yankı\' gibi şarkılar var. Herhalde son 10 yılın en iyi albümünü biz hazırlıyoruz gibi gözüküyor\" dedi.

Geç saatlere kadar devam eden konserde Simge, tatilcilere eğlenceli ve hareketli bir gece yaşattı.

Görüntü Dökümü

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Konser alanından genel görüntü

Simge\'nin şarkı söylemesi

Simge\'nin tatilcilerle sahneden sohbet etmesi

Simgenin şarkı söylemesi

Detay görüntüler

02:24 - 76 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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7)BAHÇEŞEHİR KOLEJİ TRABZON KAMPÜSÜ AÇILDI.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen ve Teknoloji Lisesi kademeleriyle, 2017–2018 eğitim öğretim yılına hazır olan Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü için açılış töreni düzenlendi. Kireçhane Mahallesi, Güzeltepe Küme Evleri\'nde, 11 bin metrekarelik alanda kurulan Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü’nün açılış törenine Bahçeşehir Koleji Kurucusu Enver Yücel, Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Özlem Dağ, Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, Bahçeşehir Koleji Dragos Kampüsü Okul Müdürü Ayşenur Blgicioğlu, Kurumsal Medya İletişim Yöneticisi Pelin Aydar, Bahçeşehir Trabzon Fen ve Teknolojileri Kurucu Okul Müdürü Aziz Sonkaya, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, çok sayıda eğitimci, veli ve öğrenci katıldı.

Törende Bahçeşehir Koleji halk oyunları ekibince davul zurna eşliğinde sergilenen halk oyunları gösterisi davetli ve konukların beğenisi topladı.

\'GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ\'

Açılış töreninde konuşan kurucu Okul Müdürü Aziz Sonkaya Türkiye\'de kaliteli eğitimde öncü olduklarını belirterek \"120 günde bu kurumun inşası bitti. Bahçeşehir inşaat bir teşekkürü hak etti. Bu bir inşaat efsanesidir. Ülkemizin geleceğine yön verecek olan çocuklarımızın yetiştirildiği Bahçeşehir Koleji\'ne Trabzon kampüsü olarak dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitimin kalitesini içeriğini belirler anlayışıyla Türkiye’de eğitimin öncülüğünü yapıyoruz. Çocuklarımızın gelecekte söz sahibi bireyler olması için Bahçeşehir Koleji\'nde geleceğin eğitimini bugün uyguluyoruz. Eğitimin öncüsü olma misyonumuzla yabancı dil eğitimi, STEM, Robotik ve Kodlama eğitimini çocuklarımızla buluşturuyoruz. Tüm bu öncü çalışmalarımızı akademik başarımızla taçlandırıyoruz. Bahçeşehir Koljei Trabzon kampüsü dünyanın önde gelen okullarının tüm imkânlarına ülkemizin en iyi öğretmenlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğini temsil eden pırıl pırıl öğrencilere sahip. Tüm bunlar bir araya geldiğinde geleceğe güvenle bakıyoruz. Okulumuzun hayırlı olmasını diliyoruzö dedi.

\'TRABZON EĞİTİM MERKEZİDİR\'

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar da böyle bir eğitim kurumunu kente kazandırdıkları için Bahçeşehir Koleji ailesine teşekkür etti. Sanat, turizm ve spor kenti Trabzon\'un eğitim kenti de olduğunu kaydeden Günnar \"Bahçeşehir ailesine bu anlamlı yatırımları için şükranlarımı sunuyorum. Trabzon bir sağlık merkezidir, bir spor merkezidir, bir turizm merkezdir. Yüzyıllardır Trabzon Türkiye\'nin önemli bir merkezinden bir tanesidir. Trabzon’un aynı zamanda eğitim merkezi olduğunu da biliyor ve bunu katlayarak yükseltmek için de gayret ediyoruz. Trabzon’a KTÜ ve Avrasya’dan sonra 3\'üncü üniversiteyi de kazandırmak istiyoruz. En yakın zamanda kazandırmış olacağız\" diye konuştu.

\'50 YILDIR TÜRK EĞİTİMİNE HİZMET VERİYORUZ\'

Bahçeşehir Koleji Kurucusu Enver Yücel ise Bahçeşehir eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerinin yurt dışında birçok seçkin üniversitece kabul gördüğünü vurgulayarak şunları söyledi: \"Dünyanın her okullarını biliyorum. Ama Bahçeşehir\'in Trabzon kampüsü projesi büyük bir heyecan duyduğum projedir burası. Aynı zamanda kolejin yanı sıra Fen ve Teknoloji lisesini de açıyoruz. Fen ve Teknoloji liselerimiz kurulalı 11 yıl oldu. Benim en büyük projem ve hayalim Bahçeşehir Fen ve Teknoloji lisesidir. Şu anda mezun vermeye başladı. Hatta üniversitelerden de mezun oldular. Öğrencilerimiz dünyanı güçlü eğitim kurumlarından kabul alıyorlar. Hem de burslu gidiyorlar. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları bu yıl 50\'nci yılını kutlayacak. 50 yıldır Türk eğitimine hizmet veriyoruz. 42 yıldır eğitim ve öğretimle ilgileniyorum\"

\'AVRUPA’NIN EN BÜYÜK EĞİTİM GURUBUYUZ\'

Üniversitelerinin Türkiye\'nin sayılı üniversitelerinden biri olduğunu kaydeden Yücel şöyle devam etti:

\"Şuanda Türkiye’nin her bölgesinde 150 bine yakın öğrenciye hizmet veriyoruz. Üniversitemiz Türkiye’nin artık sayılı üniversitelerinden birisi oldu. Bahçeşehir Üniversitesi 30 bin öğrenci, bin 200 tane akademisyeniyle Türk eğitimine hizmet verecek. Avrupa’nın en büyük eğitim gurubuyuz. Sadece Türkiye\'deki yatırımlarla yetinmedik, yetinemeyiz de. Mazimize baktığımızda bu topraklarda eğitim ve öğretim adına çok iyi işler yapıldı. Yaptığımız bu eğitim-öğretim faaliyetini bütün dünyaya açalım istedik. ABD\'de Washington\'a en yakın üniversite bizim üniversitedir. Berlin’de Almanya\'da bir üniversitemiz, Batum’da bir Tıp Üniversitemiz ve bu sene eğitim-öğretime başlayacak Kıbrıs’taki üniversitemiz; yine Toronta\'da ve Kanada’da okullarımız, diğer bölgelerde merkezlerimiz dünyanın 25 noktasında eğitim-öğretim kurumlarıyla hizmete başlıyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah İngiltere’de de bir lise bünyemize katarak faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Türkiye\'nin hizmetindeyiz. 50 yıldır çalışıyoruz. 50 yılda çok şeyler değişti. Neler olamadı ki, darbeler, devrimler. Bu değişime karşı bizde bir şey değişmedi. Değişmeyen şey 50 yıl önce nerdeyse, nasıl duruyorsa bugün de öyle duruyoruz. Hedefimiz muhasır medeniyetler seviyesidir. Cumhuriyetimizin kurucusunun hedef gösterdiği yolda 50 yıldır gayret gösteriyoruz\"

\'EĞİTİM DÜNYANIN EN BÜYÜK SORUNU\'

Eğitimsiz kalkınmanın mümkün olmadığını ve eğitime daha büyük yatırımların yapılması gerektiğinin altını çizen Yücel \"Gün oldu başka başka konular oldu 15 Temmuz’da nelerin yaşandığını İstanbullu olarak biz daha iyi biliyoruz. 10 bin öğretmenimizin içinde çok şükür içlerinde 1 tane bile fire yok. Yok, olamazda, olmayacakta. Bundan sonra bir 50 yıl daha gitsek olmayacak. Türkiye hak ettiği yerde olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama acelemiz var. Daha önceden \'Harvard olmak için 250 yıl beklemeyeceğiz\' demiştim. En önemli konun da eğitim olduğu biliniyor. Eğitim geleceğe yatırımdır. Eğitimsiz hiç bir toplumun kalkındığı söylenemez, gösterilemez. Bütün ülkelere bakın Japonya, Almanya’ya bakın temelinde kalkınmanın iyi ve kaliteli bir eğitim vardır. Eğitimsiz kalkınmak mümkün değil. Onun için eğitime daha büyük yatırımlar yapmamız lazım. \'Eğitim sadece devletin işidir\' anlayışından da çıkmamız lazım. Bugün 15 yıldır ülkemizde eğitimde çok değişimler oldu. Hatta \'eğitim yap boz tahtası haline geldi\' denildi. Eğitim dünyanın en büyük sorunu. ABD de, Afrika da \'ne olacak bu eğitimin hali\' diyor. Eğitimde neler yapabileceklerini araştırıyorlar. Yani eğitimsiz toplum kalkınmaz tezi var. İyi ve zengin bir Türkiye istiyorsak iyi ve düzgün bir eğitim yapmamız lazım. 4\'üncü sanayi devrimini yakalamalıyız. Tek çözüm: iyi eğitim\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü’nün açılışını yaptı. Davetli ve konuklar daha sonra okuldaki sınıf, laboratuar ve çalışma alanlarını da inceledi.

ÜST DÜZEY SOSYAL AKTİVİTE ALANLARI

Türkiye’nin önemli eğitim markalarından biri olan, eğitimde dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen ve yeni eğitim-öğretim döneminde kapılarını öğrencilerine açacak olan Bahçeşehir Koleji, kentte 4 ay gibi kısa sürede yapımı tamamlanan 52 derslikli kampüsünde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen ve Fen Teknolojileri gibi birimler yer alacak. Akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal hayatlarının gelişmesi için de fiziksel alt yapılar sunan Trabzon Fen ve Teknoloji Lisesi\'nde eğitim-öğretim gören öğrenciler çok amaçlı spor salonu, masa tenisi, havuz, kort ve konferans salonu gibi aktivite alanlarından da faydalanabilecek. Türkiye genelinde 48 ilde 101 kampüsü olan ve güçlenerek büyümeyi hedefleyen Bahçeşehir Koleji\'nin tüm kampüslerinde disiplinler arasında ilişki kurarak öğrenmenin bütüncül bir yaklaşımı ile teorik olan bilgileri pratikte bir ürüne dönüştürmeyi amaçlayan STEM+A eğitim modeliyle de öğrencilerini, geleceğin sanayi devrimi olarak anılan Endüstri Devrimi 4.0\'a da hazırlayacak.

Görüntü Dökümü

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Açılıştan genel görüntüler

Aziz Sonkaya konuşma

Adnan Günnar konuşma

Enver Yücel konuşma

Kurdele kesimi

Okul içi ve dışından görüntüler

Detaylar

HABER: FATİH TURAN KAMERA: OSMAN ŞİŞKO/DHA

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