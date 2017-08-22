DHA YURT BÜLTENİ-3 

İnegöl\'de korkutan yangın

BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde, çatısının tutuşması sonucu başlayan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

İnegöl\'ün Sinanbey Mahallesi Letafet sokakta bulunan Tevfik İmeci\'ye ait müstakil tek katlı binanın çatısında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdaki alevleri fark eden sokak sakinleri durumu İnegöl İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan cayır cayır yanan evdeki alevleri söndürmeye çalışırlarken bir yandan da evin kilitli kapısını açmak için çaba harcadı. Dört bir yandan sürdürülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevler bitişiğindeki apartman ve müstakil evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangının alevli görüntüleri

İtfaiyenin kapıyı kırıp yangını söndürmesi

Yangını izleyen sokak sakinlerinin genel görüntüsü

Yangının kuş bakışı görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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(ÖZEL) İncirlik\'te \'hayalet kent\' görüntüsü

ADANA\'da bir dönem İncirlik Üssü\'nde görev yapan 20 binden fazla yabancı askere hediyelik eşya, halı, spor aletleri ve av malzemeleri satışı yapan mahalle esnafı, iş yapamayınca dükkanları boşaltıp kapatmaya başladı.

\'Küçük Amerika\' olarak adlandırılan ve halen yaklaşık 3 binin üzerinde yabancı askerin görev yaptığı üssünün de bulunduğu merkez Sarıçam İlçesi\'ndeki İncirlik Mahallesi\'nde ABD\'nin Körfez ve Irak Savaşı döneminde parlak bir ticari dönem geçiren işyeri sahipleri, asker sayısı azalıp üs dışına çıkışları da kısıtlandığı için işleri durunca dükkanlarını satmaya ve kiralamaya başladı. Uzun süredir devam eden bu durum nedeniyle üzerinde \'kiralık\' veya \'satılık\' yazılı dükkanlar, \'hayalet kent\' görüntüsü oluşturdu. İş yapamadıkları için dükkanları kapanan esnaf, alışverişin durduğunu, işyerlerini satamadıklarını, kiraya bile veremediklerini anlattı. İncirlik Üssü\'nde, 2015\'te terör olaylarında dikkatli olunması için verilen \'Charlie Alarmı\' (sarı alarm) devam ediyor. Bu nedenle yabancı askerler üs dışına zorunlu olmadıkça çıkmıyor.

Görüntü Dökümü

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- İncirlik mahallesi tabelası

- DHA Muhabiri Yusuf Baştuğ\'un anonsları

- Boş ve kiralık yazısı bulunan dükkanların görüntüsü

- Boş dükkanlardan genel ve detay

- Boş yoldan genel ve detay görüntü

Haber:Yusuf BAŞTUĞ -Kamera:Sude UÇAROĞLU/ADANA,(DHA)

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Eren Bülbül’ün horon görüntüleri duygulandırdı

TRABZON\'un Maçka İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün arkadaşlarıyla horon oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı, duygu dolu anların yaşanmasına yol açtı.

Maçka ilçesindeki terör saldırında şehit düşen Eren Bülbül’ün yaşadığı Köprüyanı Mahallesi’nde kemençe müziği eşliğinde arkadaşlarıyla horon oynarken çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran görüntüler izleyenleri yasa boğarken, Şehit Eren’in horonda gösterdiği performans ise beğeni topladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler duygu dolu anların yaşanmasına yol açarken binlerce takipçi de yorum bloğuna ‘İyi ki varsın Eren’ diyerek taziye dileklerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Eren Bülbül\'ün horon görüntüleri

HABER: FATİH TURAN / TRABZON (DHA)

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Maskeli 5 hırsız 1.5 dakikada 30 bin liralık sigara çaldı

Güvenlik kamerası görüntüleri

BURSA’da maskeli 5 kişi levye ile kapısını açtıkları marketten 1.5 dakikada 30 bin lira değerinde sigara ile içinde bozuk para olan yazar kasa ile bilgisayar çaldı. Güvenlik kamerası ile görüntülenen hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için soruşturma sürdürülüyor.

Bursa’da sabaha karşı bir marketin kapı kilidini levye ile açan hırsızlar içeri girdiler. Güvenlik kamerasında eşkalleri belli olmaması için bir kişinin kadın şapkası taktığı diğerlerinin de yüzlerini hastane maskesiyle kapattığı 5 şüpheli sigara reyonunda bulanan yaklaşık 30 bin lira değerindeki sigaraları cips kolilerine doldurdu. Daha sonra marketteki bilgisayar ve içinde bozuk para olan yazar kasayı alan hırsızlar çaldıklarını bir otomobile koyarak uzaklaştılar. Hırsızların marketin kapısını açıp, hırsızlık olayını gerçekleştirmeleri 1.5 dakika sürdü.

İşyeri sahibi M.K., sabah işyerini açamaya geldiğinde hırsızlığın farkına vararak durumu polise bildirdi. Güvenlik kameraları ile kaydedilen hırsızlık olayını soruşturmaya başlayan polis, hırsızlıkta kullanılan otomobilin de çalıntı olduğunu belirledi. Hırsızların yakalanması için kapsamlı soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

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Terörden kaçan aile fındık toplayarak geçimini sağlıyor

ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesi\'nde yaşanan terör olayları nedeniyle evleri hasar gören ve TIR\'ları yakılan Uca ailesi yüzlerce kilometre uzaklıktan Düzce\'nin Akçakoca ilçesi\'ne gelerek fındık toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Cizre\'de yaşayan Uca ailesi\'nin 2015 yılında ilçede yaşanan terör olaylarında evleri hasar görürken İsmail Uca\'nın evin geçimini sağlamak için kullandığı TIR\'da terör örgütü üyeleri tarafından yakıldı. Uca çifti ilçede terör örgütü üyelerinin hendekler kazması ve çıkan çatışmalar nedeniyle 8 çocuğunu da alarak evlerini ve ilçeyi terk etmek zorunda kaldı. Uca ailesi Malatya\'ya kayısı, Akçakoca\'ya fındık ve Niğde\'ye de patates toplamaya giderek geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar.

Evlerinden hiç bir şey alamadan çıktıklarını belirten Yıldız Uca, \"Evimiz ilçede tank taburunun karşısındaydı. Çatışmalar olduğu için apar topar evimizi terk etmek zorunda kaldık. İlk önce Van\'da bulunan akrabalarımızın yanına gittik. Geriye döndüğümüzde evimiz harabeye dönünmüş tanınmayacak haldeydi. Eşimin TIR\'ını yaktılar. İşsiz kalınca buralara fındık toplamaya gelmek zorunda kaldık. Tankların topların sesleri altında psikolojimiz bozuldu. Zor günler geçirdik. Bizler ekmek parası için buralara çalışmaya geldik. Malatya\'ya kayısı, buraya fındık ve Niğde\'ye de patates toplamaya giderek geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. İki yıldır çocuklarımızla diyar diyar gezip para kazanmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fındık toplayan Uca ailesi

-İsmail ve Yıldız Uca ile röp

-Uca ailesinin yaşadığı yerden görüntü

-Ailenin ekmek yapması

-Ailenin eşyalarını taşıdığı anlar

HABER-KAMERA:Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce)(DHA)

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(ÖZEL) Üniversiteden kurbanlık satışı



ERCİYES Üniversitesine bağlı, Tarımsal Araştırma Merkezi (ERÜTAM) kurbanlık küçük ve büyükbaş hayvan satışına başladı.

ERÜ’nün Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi\'nde bulunan ERÜTAM merkezinde, arpa, buğday, yonca ve mısır silajı ile beslenen Tahirova ve Akkaraman cinsi koyunların dişilerin canlı tartı kilosu 15 TL’den, erkekleri ise 17 TL’den, büyükbaş hayvanlar ise kilosu 16 TL’den kurbanlık olarak satışa sunuldu.

ERÜTAM merkezi yetkililerinden ziraat teknikeri Reha Yıldız, üniversiteye bağlı Ziraat ve Veteriner Fakültesi ile Safiye Çıkrıkçı Meslek Yüksek Okulunun yetki alanındaki Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma Merkezi\'nde bu yıl 115 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvanın kurbanlık olarak belirlendiğini söyledi. Reha Yıldız, \"İncesu ilçesinde üretilen küçükbaş hayvanlar, merkezimize getirilerek kurbanlık olarak satılıyor. Büyükbaş hayvanların büyük bölümünü süt üretiminde kullanıldığından 2’si kurbanlığa ayrıldı. Merkezimizdeki kurbanlıkların tümü gebelik, aşı, tırnak bakımı gibi rutin muayenelerden geçiriliyor. Tamamen doğal yemlerle besleniyor. Tahirova cinsi kuyruksuz koyunlar adeta kapışıldı. Kurbanlıklarda öncelik üniversite personelinde oluyor’’ dedi

ERÜTAM’da bayram sırasında kurbanlıklar hijyen şartların çok uygun olduğu alanda 50 TL karşılığında kesilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kurbanlık hayvanlar ve yedikleri yemden görüntü

-Ziraat Teknikeri Reha Yıldız\'ın hayvanlarla ilgilenmesi

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)

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Ankara\'da aşiret düğünü

HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'ndeki Pinyanişi aşireti lideri eski Milletvekili Macit Pirozbeyoğlu\'nun Maliye Bakanlığı\'nda gelir uzmanı oğlu, 31 yaşındaki Ahmet Pirozbeyoğlu ile Pınar Çallı, Ankara\'da yapılan düğünle dünya evine girdi. Çifte yaklaşık 400 bin TL değerinde para ve altın takıldı.

Hakkari\'nin Çukurca İlçesi\'ndeki Pinyanişi aşiretinin önde gelen ismi, eski milletvekili Macit Pirozbeyoğlu\'nun gelir uzmanı oğlu Ahmet Pirozbeyoğlu ile işadamı Naif Çallı\'nın kızı Pınar Çallı evlendi. Gelin ve damadın sağdıçlığını Slehi aşiretinin önde gelenlerinden Alayı Atlı yaptı. Ankara Mayra Plas Oteli\'ndeki düğüne eski bakanlar; Mehmet Salih Yıldırım, Hikmet Sami Türk, Şanlıurfa eski Milletvekili Mahmut Güneş, Bingöl eski Milletvekili Hüsamettin Korkutata,Hakkari eski Milletvekili Dr. Rüstem Zeydan, Pinyanişi aşiretinin Lideri Osman Zeydan\'ın oğlu Necip Zeydan, işadamı Teoman Zeydan\'ın yanı sıra Van, Hakkari ve Ankara\'dan yüzlerce kişi katıldı. Düğüne katılan davetliler, damat Ahmet Pirozbeyoğluna 270 bin TL para , gelin Pınar Çallı\'ya ise130 bin TL değerinde altın taktı. Düğüne katılan davetliler Kürtçe ve Türkçe müzik eşliğinde halay çekti.

Sağdıç Alayı Atlı, düğünde eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra Hakkari, Van ve Ankara\'dan çok sayıda davetillinin katıldığını belirterek, düğüne katılan bütün davetlilere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON GÖRÜNTÜSÜ

-Halay çeken gelin ve damat

-Atılan dolarları yerde toplayan görevli

-Halaylardan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/ANKARA, (DHA)-

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Hadise yürek hoplattı, izleyenler cep telefonuna sarıldı

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde konser veren Hadise dantelli, transparan elbisesi ve dans şovuyla yürek hoplattı. Cep telefonuna sarılan izleyiciler, konser boyunca kayıttan çıkmadı.

Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki Belceğiz Plajı\'nda düzenlenen Babadağ Teleferik Projesi\'nin temel atma töreninde ilk olarak Kolpa grubu sahneye çıktı. Grubun solisti Barış Yurtçu, hareketli şarkılarla plajı dolduranları coşturdu. Kolpa\'nın ardından alkış ve tezahüratlar eşliğinde Hadise sahnede göründü. Dantelli, transparan elbisesiyle yürek hoplatan Hadise, dans şovlarıyla izleyenleri keyiflendirdi. Plajı dolduran yaklaşık 5 bin seyirci, konser boyunca cep telefonlarını sahneye doğrultarak biran olsun kayıttan çıkmadı. Hadise, şarkıları ve sahne performansıyla, izleyenlerden yoğun alkış aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hadise\'nin sahne performansından görüntü

- İzleyenlerin görüntüsü

- Kolpa konserinden görüntü

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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