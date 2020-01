DHA YURT BÜLTENİ-3 

Diyarbakır\'da 1 terörist ölü ele geçirildi

DİYARBAKIR\'ın Hani İlçesi\'ne bağlı Kırım Köyü\'nrdeki Kel Tepe Mevkii\'nde düzenlenen operasyonda, PKK\'lı 1 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte ölü ele geçirildi. Çermik ve Lice ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda ise, terör örgütüne ait mühimmat, yaşam malzemesi ve uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Hani, Lice ve Çermik ilçeleri dağlık ve kırsal alanlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla opherasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, bunun yanı sıra patlayıcı yüklü araçları bulmak, işbirlikçileriı yakalamak, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakları tespit etmek ve narko-terörizmle mücadele kapsamındaki uyuşturucu maddeleri ele geçirmek amacıyla 18 Ağustos\'ta \"Bayrak-58 Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Operasyonu\' yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, bu operasyonda, Hani İlçesi Kırım Köyü Kel Tepe Mevkii\'nde dün saat 06.50 sıralarında, çıkan çatışmada 1 terörist, M-16 Piyade Tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör, 2 el bombası, 1 el telsizi, 148 fişek ile ölü ele geçirildi. Valilik açıklamasında şöyle denildi: \"Çermik ilçesi Aşağışeyhler Köyü mülki sınırları içerisinde, 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü icra edilen temas araması neticesinde tespit edilen 4 ayrı sığınakta; 7 adet Anti-personel Roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 3 adet Anti-tank Roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 220 adet 5.56 milimetre çapında M-16 fişeği, 185 adet Kalaşnikof fişeği, 10 dolu küçük tüp, 12 dolu büyük tüp, 2 bin 260 pil, 35 muhtelif kitap, çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi, 20 kilo ttütün, 1 ocak, 84 kilo pirinç, 30 kilo kuru fasulye, 330 kilo şeker, 15 kilo kahve, 20 kilo peynir, 70 kilo bulgur, 170 kilo turşu, 10 kilo tereyağı, 65 litre sıvıyağı, 10 kilo baharat, 35 kilo tuz, 50 kilo salça, 10 kilo çerez, 20 kilo tahin pekmez, 20 kilo reçel, 500 kilo un, 1200 kumanya, 40 kilo çay, 35 kilo mercimek, 50 kilo zeytin, 250 ıslak mendil, 100 tuvalet kağıdı, 2\'şer kazma, kürek, balta, testere, çekiç ele geçirilmiştir.\"

Diyarbakır Valiliği açıklamasında, Narko-terörizmle mücadele kapsamında, Lice İlçesi Daralan Köyü mülki sınırları içerisindeki 3 bin 500 metrekarelik alan içerisinde 14 bin650 kök kenevir bitkisi, 61 bin 160 gram toz esrar ele geçirildiği ve olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındığı 1 şüphelinin arandığı belirtildi.

Yangını fark eden otobüs şoförü, 40 yolcuyu ölümden kurtardı



AMASYA\'da seyir halindeki yolcu otobüsünün içinden yanık kokusu gelmesi üzerine şüphelenen şoför, motor kısmındaki yangını fark etti. Bunun üzerine otobüsü yol kenarına çeken şoför, 40 yolcuyu tahliye etti. Ardından alevler tüm otobüsü sardı. Küle dönen otobüs kullanılamaz hale geldi.

Amasya\'nın Merzifon İlçesi Samsun- İstanbul Karayolu Kayadüzü mevkisinde, dün gece Tokat\'tan İstanbul\'a giden 52 HF 150 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Aslan Özen, seyir halindeyken birden yanık kokusu duydu. Bunun üzerine şoför Özen otobüsü yol kenarına cekerek durdurdu. Motor kısmından alevler yükseldiğini fark eden Aslan Özen, hemen kapıları açarak 40 yolcuyu tahliye etti.

ALEVLER OTOBÜSÜ SARDI

Yolcularının dışarı çıkmasının ardından alevler otobüsün tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Küle dönen otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle İstanbul\'a götürüldü.

Orhangazi’de drone’lu uyuşturucu operasyonu

BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde, ormanlık alana ekili 1830 kök hint keneviri drone’la tespit edilerek ele geçirildi. Hint kenevirleri yakılarak imha edilirken ekimi yapan şüpheliler aranıyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadeli ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri orman içinde uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Havadan drone, karadan Jandarma Özel Timi (JÖH) ve uyuşturucu madde arama köpeği ‘Roket’in de katıldığı operasyonda, Bayırköy Mahallesi Suat Mevkii’nde kamu arazisine dikilen bin 830 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Piyasa değerinin 457 bin lira olduğu değerlendirilen kenevirlerden ilçe tarım müdürlüğünde inceleme için numune aldıktan sonra yakılarak imha edildi. Orman alanına kenevir eken şüphelilerin yakalanması için soruşturma sürdürülüyor.

Cinayet ormanı

ANTALYA\'nın Kepez ilçesi Varsak mevkiindeki ormanlık alanlar, son yıllarda işlenen cinayetlerle adından söz ettiriyor. 2 yılda 5 cinayetle gündeme gelen Varsak\'taki ormanlık alanlarda, doğaya karşı da cinayet işleniyor.

1 Aralık 2015\'te Varsak Kındıra mevkisindeki ormanlık alanda, bir su kuyusu içinde çürümeye yüz tutmuş erkek cesedi bulundu. DNA testi sonucu cesedin 9 Temmuz akşamı kaybolan iş takipçisi Salih Güler\'e ait olduğu belirlendi. Salih Güler\'i elektrik aboneliğiyle ilgili işini yapmadığı gerekçesiyle öldürdüğü iddia edilen Ali Tosun, 27 yıl hapse mahkum edildi.

Varsak bölgesi Kirişçiler\'deki ormanlık alanda 13 Haziran 2016\'da bir kuyudan ağır koku geldiği fark edilince, durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma, kuyuda ölü bulunan kişinin başından pompalı tüfekle vurulduğu ve yakıldığını belirledi. Yapılan incelemede cesedin Hulusi Gelişken\'e ait olduğu tespit edildi. Sanıkları arasında \'Ölümün Nefesi\' adlı cinayet romanı yazarı bir üniversite öğrencisinin bulunduğu cinayetle ilgili İbrahim Caner, Mahsum Kartal ve Murat C.\'nin yargılanmasına devam ediliyor.

2016 yılı 14 Ağustos\'ta Varsak mevkiindeki ormanlık alanda başı taşla ezilip, boğazı kesilerek öldürülen yarı çıplak bir kadına ait ceset bulundu. Tecavüz bulgusu belirlenen cesedin, kayıp başvurusu yapılan Gülizar Turan\'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Antalya Toptancı Hali\'nde hamallık yapan Cengiz Dok tutuklandı. Gülizar Turan\'a ormanlık alanda tecavüz ettikten sonra başını taşla ezip boğazını keserek öldürmekten yargılanan Cengiz Dok, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Doyran\'da 2016 yılı 14 Mayıs\'ta sırtına taşla vurulduktan sonra vücuduna elektrik verilip telle boğulan işadamı 40 yaşındaki Erdoğan Veziroğlu\'nun cesedi bir süre dolaştırıldıktan sonra Varsak\'taki ormanlık alanda bulunan bir kuyuya atıldı. 23 Mayıs günü kuyudan gelen koku üzerine cesedi bulunan Erdoğan Veziroğlu cinayetiyle ilgili olarak ikisi kadın, bir ana okulu öğretmeni, bir fen bilgibi öğretmeni ve bir polisin aralarında bulunduğu toplam 9 sanığın yargılaması devam ediyor.

Geçen yıl 24 Ekim günü tartıştığı arkadaşı İbrahim Açıkgöz\'ü öldürüp cesedini Varsak\'taki ormanlık alanda bilinmeyen bir yere gömdüğü iddia edilen 37 yaşındaki Necmettin Yavuz, cinayet suçundan tutuklandı. Necmettin Yavuz, yakın arkadaşı İbrahim Açıkgöz\'ü öldürüp eşyalarını çalmakla suçlanıyor. Ceset halen bulunamadı. Olaydan sonra tutuklanan Necmettin Yavuz hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

DOĞA CİNAYETİ DE İŞLENİYOR

Cinayetlerle adından söz ettiren Varsak\'kaki ormanlık alanlarda, doğaya karşı da cinayet işleniyor. Varsak\'taki ormanlık alanlar son yıllarda inşaat atıkları ve cam gibi atıklarla kirletilmeye başlandı. Vatandaşların piknik yaptığı alanları kullanılamaz hale getiren doğa katilleri ormanlık alanları ağaçlandırma sahalarına da zarar veriyor. Ağaçlandırma sahalarındaki fidanları korumak amacıyla dikilen tel çitlerin direklerinin sık sık çalındığı tespit edildi.

Hem doğaya, hem de insanlara karşı işlenen cinayetlerin sona ermesi için Varsak ormanlarında denetimlerin sıklaştırılmasını isteyen Antalyalılar, ormanlık alanlara atılan kamyonlarla döküldüğü iddia edilen camların da havanın ısınmasıyla birlikte orman yangınlarına neden olabileceğini belirtiyor. İnsanlara karşı işlenen cinayetler gibi doğaya karşı işlenen cinayetlerin de aydınlatılıp sorumluların yakalanıp cezalandırılmasını isteyen Varsaklılar, ormanlara korkudan gidemez olduklarını söylüyor.

Ailelerin \"Çocuklarımız hayal görüyor\" dediği cinsel istismara 62 yıl hapis

DİYARBAKIR\'da, 2014-16 yılları arasında aralarında 2 yeğeninin de bulunduğu 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, bir nakliyat firmasında işçi 34 yaşındaki Sabahattin Ataş, \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 71 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Ataş\'tan şikayetçi olan bazı çocukların aileleri, \"Çocuklarımız hayal görüyor\" diye şikayetlerinden vazgeçti. Mahkeme buna rağmen, üst sınırdan, herhangi bir indirim uygulamadan Ataş\'a 5 kez ceza artırımı yaparak, 62 yıl hapis cezası verdi.

Diyarbakır\'da, 11 Mayıs 2016 tarihinde \'155 polis imdat\' hattını arayan bir kadın, Sabahattin Ataş\'ın merkez Sur İlçesi\'nde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu ihbar etti. Polis, cinsel istismara maruz kalan 5-14 yaş arasındaki 2 erkek ve 5 kız çocuğu tespit etti. Polis bu çocuklardan 2\'sinin şüphelinin öz yeğeni olduğunu belirleyerek hepsinin ifadesini aldı. Mağdur çocuklardan 6\'sı, cinsel istismarı doğrularken, 14 yaşındaki çok ise, sorulara yanıt veremedi. Mağdur çocuklardan 8 yaşındaki E.S.C. 3 kez, 7 yaşındaki R.K. 12 kez, şüphelinin yeğeni 6 yaşındaki E.A. 2 kez, 8 yaşındaki şüphelinin yeğeni E.K. 1 kez, 10 yaşındaki E.C., 1 kez, 5 yaşındaki H.C. ise, 6 kez cinsel istismara uğradığını söyledi. Gözaltına alınan Ataş, tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarıldı. İfadesinde suçlamayı kabul eden ve çocuklara cinsel amaçla yaklaşık 13 kez dokunduğunu söyleyen Ataş, tutuklandı.

\"ÇOCUKLARIMIZIN HAYAL DÜNYALARI GENİŞ\"

Savcılar, Ataş hakkında 7 mağdura karşı \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 71 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Şüphelinin olanları kimseye anlatmamaları için bazı mağdurlara 50 kuruş ve 1 lira verdiğini belirten savcı, Ataş\'ın cinsel istismar sırasında canı yanan küçük bir çocuğa bisküvi vererek sakinleştirdiğini bildirdi. İddianamede, çocukların istismar olayını bir birlerine anlattığını ve gözleriyle şahit olduğu, 3 çocuğun anne ve babasının şüphelinin anlatılanları yaptığına ihtimal vermediklerini söyleyip, şikayetçi olmadıkları kaydedildi.

Diyarbakır 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde davaya başlanırken bazı mağdur aileleri, çocuklarının hayal dünyasının geniş olduğunu, etki altında kalarak bu ifadeleri verdiklerini söyleyip şikayetlerinden vazgeçti.

\"KOMPLA KURULDU\" İDDİASI

İlk ifadelerinde suçlamaları kabul eden tutuklu sanık Sabahattin Ataş ise, yargılama sırasında bunun komplo olduğunu öne sürdü. Ataş, \"İhbarda bulunan kadın bana evlilik teklif etti, kabul etmedim. Beni baskı altına almak için çocukları kullanarak, hakkımda komplo yapmış. Çocuklar bu şahıs tarafından yönlendirilmiş\" dedi.

6 MAĞDUR İFADE DEĞİŞTİRDİ

Önceki ifadelerinde cinsel istismarı doğrulayan sanığın 2 yeğeninin de aralarında olduğu 6 çocuk, duruşmada cinsel istismara uğramadıklarını söyledi. Mağdur H.C. ise, \"Emniyet\'te söylediklerim doğrudur. Bu olaydan sonra onların camını kırdık. Sonra gidip olanları anlattık. 4 kişiye de, bana yaptıklarını yaptı. Kendi ailesinden 3 kişiye yaptığını da gördüm\" dedi.

3 MAĞDURUN BABASI: KİRALIK KATİLİM, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Mağdurlardan E.C. E.S.C ve H.C.\'nin anneleri Ş.C. sanıktan şikayetçi oldu, babaları S.C. ise, şikayetçi olmadı. İfadesinde kiralık katil olduğunu söyleyen S.C., \"Ben kiralık katilim. Çocuğumu savunmazsam, kimi savunacağım? Sanığın suçsuz olduğunu tespit ettim. Akli dengesi yerinde değil. Sanık 13 yıllık kapı komşum. Ailesi mağdurdur, şikayetçi değilim\" dedi.

Mağdur çocuklardan 2\'sinin babası sanıktan şikayetçi olduğunu söylerken, 2 çocuğun ailesi de şikayetçi olmadıklarını bildirdi. İilk ihbarı yapan K.C. isimli kadın ise ifadesinde, \"12 yaşındaki mağdur, benim kardeşimdir. Bana olayı anlatınca, anneme söyledim. Kız kardeşim diğer kardeşlerime de aynı şeyin yapıldığını söyledi. Ablası olarak üzerime düşeni yaptım. Babam çok sinirli biridir. Olayın kapanması için şikayetten vazgeçtim. Kız çocukları için ileride sorun olacağını düşündüğümden kapanmasını istediğim için şikayetten vazgeçtim\" dedi.

Mahkeme, Sabahattin Ataş\'a 6 çocuğa yönelik \'Cinsel istismar\' suçundan 62 yıl hapis cezası verdi. Sanığa üst sınırdan ceza veren mahkeme, ceza oranında 5 kez artırım yaptı. Sabahattin Ataş\'a herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin de devamına karar verdi. Mahkeme sanığın bir çocuğa yönelik eyleminde ise kesin ve inandırıcı kanıt olmadığını göz ölüne alarak beraat kararı verdi.

MAHKEME:ÇOCUKLAR, BASKI ALTINDA OLABİLİR

Mahkeme gerekçeli kararda, dosyadaki mağdurlardan sadece birisinin şikayetçi olduğunu, diğer mağdurların şikayetten vazgeçtiğini, nitelikli cinsel istismarın oluşabilmesi için, eylemin cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olmasının şart olmadığını vurguladı. Gerekçeli kararda şöyle denildi: \"Çocuklar her ne kadar önceki beyanlarından dönmüş olsalar da kapalı toplum yapısı ve akrabalık durumları baz alındığında, mağdur çocukların baskı altında olabileceği ve sanığa iftira atmaları için bir sebep olmadığı anlaşılmıştır. Çocukların yaşları göz önünde alındığında cinsel davranışlardan, terimlerden bu şekilde haberdar olmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmektedir.\"

Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR

======================================

Ordu Emniyet Müdürü Çelik, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı oldu



ORDU İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı\'na atandı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü\'ne ise, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Mehmet Erduğan getirildi.

Resmi Gazete\'de bu gün yayımlanan İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik polis başmüfettişi olarak merkeze alındı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü\'ne de Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Mehmet Erduğan getirildi. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve merkeze bağlı birimlere yapılan atamada ise, polis başmüfettişi Suat Çelik, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı görevine getirildi. Çelik, geçen 23 Temmuz\'da Aybastı Perşembe Yayla Şenlikleri\'nde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz ile protokolde yer tartışması nedeniyle arbede çıkmıştı. Şenliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da arbede sırasında alanı terketmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından olayla ilgili Çelik ve Yılmaz için Ordu\'ya iki mülkiye başmüfettişi göndermişti. Bunun üzerine Çelik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevlendirilmesini talep ederek yıllık izne ayrılmıştı.

Kızına tecavüz eden kişiyi öldüren baba için imza kampanyası

ADANA\'da 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım\'ı, kızı 13 yaşındaki F.N.B.\'ye tecavüz ettiği iddiasıyla öldüren 44 yaşındaki Emrah B.\'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi\'nce affedilerek serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyayı 13 binin üzerinde vatandaş imzaladı.

Adana\'nın Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi\'nde, 14 Ağustos\'ta meydana gelen olayda, bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, işyerinin kamyonetine bindiği sırada Emrah B.\'nin tabancalı saldırısına uğradı. Yıldırım, hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli Emrah B. ise kaçmaya çalışırken polisler tarafından suç aleti tabanca ile yakalandı. Emrah B.\'nin sağlık kontrolüne getirildiği sırada, \"Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim. Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum, bir kanun çıkarın bu tecavüzcülerin gereken cezasını verin\" dedi.

13 BİN 715 KİŞİ İMZALADI

Emrah B.\'nin sözlerini televizyon haberlerinde duyan İstanbul\'dan Ferhan Akay, imza platformu change.org\'da imza kampanyası başlattı. Akay kampanyada, \'Anayasanın 81\'inci ve 103\'üncü maddelerine göre af işleminin içeriği Türk milletinin milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde yaşamasını göz önünde bulundurulacaksa, kızına tecavüz eden zanlıyı öldüren Emrah B. serbest bırakılsın\' ifadelerine yer verdi. İmzanın muhatabı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi olarak gösteren Akay, kampanya için 15 bin imza istedi. Kampanyaya bugüne kadar 13 bin 715 kişi imzalarıyla destek verdi.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA

====================================================

Süte gelen zam küçük üreticiye yansımadı

ULUSAL Süt Konseyi\'nin 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren çiğ süt referans fiyatını 9 kuruş artırarak sütün litresini 1.30 liraya yükseltmesi küçük üreticiye yansımadı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, \"1 litre süte 1.5 kilo yem alınması gerekir ama şu anda 1 litre sütle 1 kilo yem alınabiliyor\" dedi.

Ulusal Süt Konseyi, 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren çiğ süt referans fiyatını 9 kuruş artırdı. 1.21 kuruş olan çiğ sütün referans fiyatı, bu artışla 1.30 lira olarak belirlendi. Konsey aynı zamanda sütün yağ oranında çıtayı yükseltti. Yüzde 3.5 yağ oranının arandığı sütte, yeni fiyatlandırmadan sonra bu oran yüzde 3.6\'ya çıkartıldı.

Ancak sütteki fiyat artışı küçük üreticiyi memnun etmedi. ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, sütte kalitenin çıtasının biraz daha yükseltildiğini söyledi. Yüzde 3.6 oranındaki yağ kalitesini sağlayabilen sütçülerin bu fiyat artışından yararlanabileceğini aktaran Simav, yağ oranındaki düşüş kaynaklı kesinti yaşanabileceğini söyledi.

1.30 LİRA ÜRETİCİNİN CEBİNE GİRMİYOR

Sütün 1.21 lira olduğu dönemde de küçük üreticilerin hiçbir zaman bu fiyatı elde edemediğine vurgu yapan Simav, “Büyük üreticiler bu fiyattan yararlanıyor. Esas bu işin sahibi olanlar, sütün kalitesinin düşüklüğü, süte su eklenmesi, yağ oranının düşüklüğü gibi nedenlerle sütün litresini 90-95 kuruşa satıyordu. 1.21 olduğu dönemde 1.10 kuruş kazanan süt üreticisi sayısı çok azdır. Yeni fiyatla birlikte 1.30 olan süt fiyatı üreticinin eline geçse o zaman kimse şikayet etmez. Süt fiyatını isterseniz 1.50 lira olarak belirleyin ama üreticinin eline 1.10 lira geçtikten sonra nasıl memnun olabilir ki\" dedi.

KDV DÜŞTÜ AMA YEM ZAMLANDI

Üreticiye cezayı sütü alan büyük firmaların kestiğini belirten Hüseyin Simav, şöyle devam etti:

“Süt büyük firmanın rampasına gittiğinde orada numune alınıyor. Numune sonrası şirket, \'Sütünde şu problem var nereye götürürsen götür\' diyebiliyor. Süt zaten çok hassas bir ürün, belli bir mesafeden nakliye ile fabrikaya gelmiş, \'Kalite tutmadı götür başka yere\' dendiği zaman kalite daha da kötüye gidiyor. Üretici 1.30 liraya satacak olduğu sütü bir başka firmaya çok daha ucuza vermek durumunda kalıyor. Girdi maliyetleri düzeltilmedikçe 3-5 kuruşluk teşvik de üreticiyi tatmin etmiyor. En güzeli üreticinin girdi maliyetlerinin düşürülmesidir. Yemde KDV düşürüldü ama KDV\'nin düştüğü ay yeme zam yapıldı. KDV\'de yüzde 7 düşüş oldu ama yüzde 7 zam geldi. Biz KDV\'den yararlanmadık.\"

SÜT VE ET FİYATLARI BAĞLANTILI

Et fiyatının yüksek olmasından dolayı vatandaşların hayvanlarını kestiği iddiasını yanıtlayan Hüseyin Simav, süt olmadan et olmayacağını vurguladı. Hayvanın doğum yaptıktan sonra süt vermeye başladığını hatırlatan Hüseyin Simav, “Hayvan doğum yaparsa kasaplık hayvan da doğacaktır. Süt sorununu çözemezsek et fiyatı sorununa da çözemeyiz\" dedi.

1 LİTRE SÜTE 1 KİLOGRAM YEM ALINABİLİYOR

Türkiye\'de süt fiyatının Avrupa\'daki fiyattan düşük olmadığına dikkati çeken Simav, ancak girdi maliyetlerinin yüksek olmasından şikayetçi oldu. Maliyetlerin Avrupa\'nın iki katı olduğunu aktaran Simav, “1 litre süte 1.5 kilo yem alınması gerekir ama şu anda 1 litre sütle 1 kilo yem alınabiliyor. Küçük üreticinin ayakta kalabilmesi gittikçe zorlaşıyor\" diye konuştu.

Kibyra\'da kazıları sürüyor

BURDUR\'un Gölhisar İlçesi\'ndeki Kibyra Antik Kenti\'nde kazı çalışmaları sürüyor.

Kibyra Antik Kenti\'nde kazı çalışmaları sürüyor. Kazıda elde edilen buluntular alandaki depoda temizlendikten sonra kayıt altına alınıyor. Eserler burada etüdlük ve envanterlik olarak ayrılıyor. Envanterlik olan eserler Burdur Arkeoloji Müzesi\'ne gönderiliyor. Geri kalan eserler ise etüdlük vasfına giriyor ve mini bir müze gibi düzenlenen depoda hem ziyaretçilere fikir vermek hem de arkeoloji öğrencielerinin çalışma yapması için sergileniyor.

Kibyra kazılarının 2006 yılından bu yana devam ettiğini ve önemli bir aşamaya geldiğini söyleyen depo sorumlusu Gölhisar Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Rstorasyon Programı Öğretim Görevlisi Seyhan Akgül Özarslan, \"Buradaki eserler etüdlük eserler. Bunları gelen ziyaretçilerinde bi fikir edinmesini sağlamak için bu yıl bu şekilde sergilemeyi uygun gördük. Hepsini sergilemek mümkün değil ama en azından pişmiş toprak, cam, metal, kemik eserlerin bir kısmını bu şekilde sergiledik\" dedi.

Haldun Dormen: İzmir Fuarı bana eski günlerimi hatırlatıyor

USTA oyuncu Haldun Dormen bu yıl Folkart Ana sponsorluğunda 86\'ncı kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın (İEF) ikinci gününde kendisinin yazdığı \'Bir Zamanlar Gazinoda\' isimli oyunuyla İzmirlilerle bir araya geldi. Oyun öncesi DHA\'ya samimi açıklamalarda bulunan Dormen, \"Eskiden Dormen Tiyatrosu\'nda her sene gelir Fuar\'ın Açıkhava Tiyatrosu\'nda 1 ay süreyle aynı oyunu oynar ve salonu doldururduk. İzmir Fuarı\'na gelmek beni her zaman çok mutlu ediyor, eski günleri anımsatıyor. Ölene kadar tiyatro yapacağım, beni ayakta tutan, genç ve dinç tutan şey tiyatro yapmak\" dedi.

Tiyatro sahnelerinin duayen sanatçısı Haldun Dormen 86. İEF\'de sahne alırken, dünyaca ünlü caz sanatçısı Lisa Simone\'da Mogamba Caz Geceleri\'nde muhteşem bir performans sergiledi. Alice Harikalar Diyarı\'nda isimli sirk tiyatrosu da izleyenleri adeta büyüledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Folkart\'ın Ana Sponsoru olduğu 86. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 2\'nci gününde de yoğun ilgi gördü.

\"ESKİ İZMİR FUARI ÖNEMLİ OLAYDI ŞİMDİ ÖNEMLİ OLAYLARDAN BİRİ HALİNE GELDİ\"

Usta oyuncu Haldun Dormen İsmet İnönü Sanat Merkezi\'nde \'Bir Zamanlar Gazinoda\' adlı oyunuyla İzmirlilerle buluştu. İzmirlilerin oyuna ilgisi tamdı. Oyun öncesinde İzmir Fuarı\'na ilişkin DHA\'nın sorularını yanıtlayan Dormen, \"Eskiden Dormen Tiyatrosu\'yla her sene gelir Fuar\'ın Açıkhava Tiyatrosu\'nda 1 ay süreyle aynı oyunu oynar ve salonu doldururduk. Şimdi tabi öyle şeyler kalmadı, bir iki kez oyun oynanıyor ama fuara gelmek beni her zaman çok mutlu ediyor, eski günleri anımsatıyor. Bir de fuarda çok canlılık oluyor o bakımdan da çok mutluyum. Eski İzmir Fuarı önemli olaydı şimdi önemli olaylardan biri haline geldi\" diye konuştu.

\"BENİ AYAKTA TUTAN, GENÇ VE DİNÇ TUTAN ŞEY TİYATRO YAPMAK\"

Ölene kadar tiyatro yapmak istediğin belirten usta oyuncu Dormen, \"Allah bana sağlık verdiği sürece yapacağım. Şuan çok şükür sağlığım ve keyfim yerinde. Beni ayakta tutan, genç ve dinç tutan şey tiyatro yapmak. Folkart bu kadar güzel organizasyon yaptığı için onlara teşekkür etmek istiyorum. Sanatsal olayları bir araya getirebilmek gerçekten bu zamanda çok çok önemli bir şey, 60 yılını sanata veren bir sanatçı olarak Folkart\'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Enerjimi sevgiden, insanları, hayatı sevmekten ve umudumu hiçbir zaman yitirmemekten alıyorum. Bütün gençlere umutlarını yitirmemelerini tavsiye ediyorum. Hayatta kötü şeyler muhakkak ki oluyor, benim de hayatım boyunca oldu ama açıklığa çıktık sonunda. Umarım bu İzmir Fuarı, eski fuar alanında hep devam eder\" açıklamalarında bulundu.

\"3 BUÇUK YAŞINDAKİ OĞLUMLA FUARI GEZECEĞİM AYRI MUTLULUK VE HEYECAN İÇİNDEYİM\"

Usta oyuncu Haldun Dormen eşlik eden başrol oyuncusu Kerem Atabeyoğlu ise, \"Bir hayli kalabalık bir etkinlik listeyle karşılaştım fuara 1 saat önce gelebildiğim için üstün körü görebildim, bu akşam oyun oynayıp İstanbul\'a dönüyorum ama Perşembe günü 4 günlüğüne 3 buçuk yaşındaki oğlumuzla birlikte geleceğiz. Ben 3 buçuk yaşındayken İzmir Fuarı\'nda adım atmadık yer bırakmazdım, her yerini dolaşırdım bu sefer oğlumla dolaşacağım onun ayrı sevinci ve heyecanı içerisindeyimö ifadelerini kullandı.

\"FOLKART\'A TİYATROCU OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUM\"

Folkart\'a bir tiyatrocu olarak teşekkür etmenin boynumun borcu olduğunu aktaran Atabeyoğlu, \"Fuar Folkart\'ın ana sponsorluğunda gerçekleşiyor, Folkart bir yandan sponsorluk yaparak çok önemli bir destek verirken bir yandan da organizasyon anlamında özellikle Volkan Severcan ve Bora Severcan\'ın önderliğinde seçtikleri harika isimleri bir araya getirerek fuara müthiş bir zenginlik katıyorlar bunun için Folkart\'a bir tiyatrocu olarak teşekkür etmek hakikaten boynumun borcudur\" diyerek sözlerinin tamamladı.

BİR ZAMANLAR GAZİNODA

İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nde duayen tiyatro sanatçısı Haldun Dormen\'in yazıp başrolünü oynadığı Bir Zamanlar Gazinoda isimli oyun sahnelendi. Yoğun ilgi gören oyunda Haldun Dormen\'in yanı sıra Kerem Atabeyoğlu, Ruhsar Öcal gibi ünlü isimler yer aldı. Yıllar önce yaptıkları tüm oyunlarla izleyenleri gülmekten adeta kırıp geçiren, herkesin gönlünde taht kurmuş iki eski komedyenin şöhretlerinin bitmesi konu alınan oyun izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

ALİCE HARİKALAR DİYARINDA

Fuar alanında bir diğer etkinlik alanı ise Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu\'ydu. Açıkhava Tiyatrosu\'nda Alice Harikalar Diyarında isimli sirk tiyatrosu sahnelendi. Işık, müzik ve dansların yanı sıra akrobatik sirk gösterileri ile sahnelenen Alice Harikalar Diyarında fuar ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Lewis Carrol\'un yazdığı Alice Harikalar Diyarında adlı eseri; teknolojiyle yaratılan muhteşem görüntüler, ışık ve renkler arasındaki dans gösterileriyle İEF\'de yeniden can buldu.Alice Harikalar Diyarında Sirk Tiyatrosu Bugün Pazartesi ve Salı günü de izlenebilecek.

Alice Harikalar Diyarında Sirk Tiyatrosu\'nu izlemek isteyenler Biletix\'ten 3 TL karşılığında numaralı biletlerini alabilecekler. Ayrıca internetten bilet alamayanlar için Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu\'nda numarasız koltuklarda gösteriyi izleyebilmelerine imkan sağlanacak.

MOGAMBO CAZ GECELERİ

Geçmiş yıllarda İEF\'nin efsaneleri arasında yer alan ve geçtiğimiz yıl yeniden müziklerle canlanan Mogambo, bu yılda fuara renk katıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Folkart\'ınsponsorluğunu üstlendiği Mogambo Caz Gecelerinin dün akşamki konuğu Lisa Simone oldu. \'TheGaffers\' Grubu\'nun performansıyla başlayan gece, dünyaca ünlü sanatçı Lisa Simone ile devam etti. Grammy ödülüne aday gösterilen sanatçı Lisa Simone, eşsiz sesinin yanı sıra sahne performansıyla unutulmaz anlar yaşattı.

FUARDA PAZAR GÜNÜ

Bugün İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nde saat 20.00 Ahududu, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu\'nda saat 20.45 Alice Harikalar Diyarında sirk tiyatrosu ve Mogambo Caz Geceleri\'nde saat 23.00\'da Bülent Ortaçgil İzmirlilerle bir araya gelecek.

BİLETİX ÜZERİNDEN BİLET ALANLAR AYRICA FUAR ALANINA GİRİŞ ÜCRETİ ÖDEMİYOR

İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın giriş saatleri 16.00-23.00, Fuar Çarşısı giriş saatleri 12.00- 23.00 olarak belirlendi. Fuar\'a giriş İzmirim Kart ile tam 3 TL, öğrenci 2 TL. Sadece engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri ücretsiz olarak Kültürpark\'a girebilecek. Kartla girişlerin yanı sıra bu yıl Biletix ile girişler de var.Mogambo Caz Geceleri, Açıkhava Tiyatrosu, İsmet İnönü Sanat Merkezi ve Sinema Burada Festivali biletleri Biletix\'te satışta. Biletix üzerinden bilet alanlar ayrıca fuar alanına giriş ücreti ödemiyor.

