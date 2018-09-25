DHA YURT BÜLTENİ 24

Yıkılma tehlikesi olan 2 apartman tahliye edildi



KONYA\'da yaklaşık 150 kişinin yaşadığı 16 daireleri bitişik 2 bina, bodrum katındaki kolonlarda olaşan çatlaklıkların yıkılma tehlikesi oluşturabileceği endişesiyle tahliye edildi.

Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi Çayüstü Sokak\'ta giriş katında dükkanlar olan 4 katlı bitişik iki binada oturan apartman sakinleri, akşam saatlerinde bodrum katındaki kolonların bazılarında çatlaklıklar olduğunu fark etti. Ardından belediyeye haber verdi. Belediye, AFAD ve İnşaat Mühendisleri Odası, yaptığı incelemede binanın yıkılma tehlikesi olduğunu belirledi. Bunun üzerine yaklaşık 150 kişinin oturduğu binanın tahliye edilmesine karar verildi. Bina sakinleri valizlerini toparlayıp binayı tahliye etti. Kalacak yeri olmayanların kamu kurumlarına ait misafirhanelerde konaklayacakları belirtildi. Tahliye sırasında aynı binada oturan bir kişinin ise balkondan izlemesi dikkat çekti.

Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Kamil Akın, yaptıkları incelemede çatlaklıklara rastladıklarını ve can kaybı yaşanmaması için tahliye edilmesine karar verdiklerini belirtti. Akın, yapılacak detaylı incelemenin ardından binanın yıkımı ya da güçlendirilmesi konusunda karar verileceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Binan tahliye edilmesi

- Binadan detay

- Balkondan izleyen bina sakini

- Kamil Akın röp.

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK /KONYA,(DHA)

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Yalova’da polisten kaçan genç otomobille kalabalığın arasına daldı



YALOVA’da polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli Y.E. (24), kaldırımda yemek yiyen vatandaşların arasına daldı. Şans eseri yaralananın olmadığı olaydan sonra yine otomobille kaçan genç, daha sonra gizlendiği yerde polis tarafından yakalandı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan Y.Ü., gözaltına alınırken, gencin kalabalığın arasına daldığı dehşet görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

OTOMOBİLLE KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Bursa-Yalova karayolu üzerinde trafik uygulaması yapan polis, şüphe üzerine 10 BR 096 plakalı otomobili durdurmak istedi. polisin \'dur\' ihtarına uymayan genç, otomobille Yalova şehir merkezine kaçtı. Polisin takip ettiği genç, lokantaların bulunduğu Huzur Sokak\'ta kaldırımda kurulan masalarda yemek yiyen kalabalığın arasına daldı. Dehşet dolu dakikaların yaşandığı olayda şans eseri yaralanan olmazken, şüpheli, otomobille olay yerinden kaçtı. Otomobille İsmet Acar Caddesi\'ne giren genç, polislerin takip ettiğini anlayınca bu kez aracına term ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Burada bir fırının jeneratör odasında gizlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Otomobili kiraladığı öğrenilen Y.Ü. (24) adındaki gencin üzerinde yapılan aramada 13 gram uyuşturucu bulundu. Yapılan araştırmada hakkında çeşitli suçlardan kaybı bulunduğu belirlenen Y.Ü. gözaltına alındı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüpheli Y.Ü.\'nün otomobille yemek yiyen kalabalığın arasına daldığı dehşet dolu dakikalar, çevdredeki işyerlerinin güvenlik kameralırnca görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilin yaya yoluna girme anı güvenlik kamerası

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER /YALOVA,(DHA)

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Kamyon panelvanın üzerine devrildi: 2 yaralı



KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda lahana yüklü kamyonun kabak yüklü panelvan aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Hereke Doğu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Kenan Kara idaresindeki 33 PF 366 plakalı lahana yüklü kamyon sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Mehmet Servet Avcıoğlu idaresindeki 34 AY 9764 plakalı kabak yüklü panelvan aracın üzerine devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan kamyon sürücüsü Kenan Kara\'ya ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise panelvan aracın içerisinde sıkışan Mehmet Servet Avcıoğlu\'nu kurtardı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, ulaşım D-100 Karayolu üzerinden sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçların görüntüleri

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)

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Sapanca\'da taksici aracının yanında ölü bulundu



SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, taksici İshak Akdeniz (53) aracının yanında ölü bulundu. İshak Akdeniz\'in bir aracın çarpması sonucu mu yoksa öldürüldüğü mü araştırılıyor.

Gece saatlerinde, Sapanca Hacımercan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde çalışır vaziyette yol üzerinde duran 41 T 4087 plakalı taksinin yanında hareketsiz birisi olduğunu fark eden çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Çalışır haldeki aracın yanında yatan kişinin İshak Akdeniz olduğu tespit edildi.

İshak Akdeniz\'in, Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde taksicilik yaptığı bir müşterisini Sapanca\'ya getirdiği tahmin edilirken, araçtan indikten sonra bir aracın çarpması sonucu mu yoksa öldürüldüğü mü konusunda araştırma yapıldı. İshak Akdeniz\'in cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detaylar

Çalışır vaziyette taksinin görüntüsü ve çalan telefon sesi

Ekiplerin çalışması

Cesetten görüntü

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK /SAPANCA(Sakarya),(DHA)

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Uyuşturucu bağımlısı yanarak can verdi



ESKİŞEHİR\'de uyuşturucu madde bağımlısı olduğu bildirilen Ahmet Çelik (41), iddiaya göre kokladığı yanıcı maddenin üzerine dökülüp alev alması sonucu sokakta yanarak öldü.

Olay geç saatlerde Çamlıca Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57\'nci Sokak\'ta meydana geldi. Bir kişinin giysilerinin alev aldığı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiklerinde yerde yanmış bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırmada ölen kişinin uyuşturucu madde bağımlısı Ahmet Çelik olduğu belirlindi. Çelik\'in dün, yanıcı maddenin alev alması sonucu iki elinden yaralandığı ve ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Evsiz olduğu belirtilen Ahmet Çelik\'in Baksan Sanayi Sitesi civarında yatıp kalktığı, bir hafta önce de yanıcı madde koklarken bir mobilya mağazasında yangının çıkmasına neden olduğu öğrenildi.

Kokladığı yanıcı maddenin üzerine dökülüp giysilerinin sigara ateşiyle alev alması sonucunda yandığı sanılan Çelik\'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerindeki cesedin,

-Polis ekiplerinin,

-Ekiplerin incelemeleri

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

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Sinemanın ustaları ödüllendirildi



25\'inci Uluslararası Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamında Türk Sineması\'na katıda bulunan usta sanatçılar Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan\'a \'Onur Ödülü\', yönetmen Şerif Gören\'e \'Yaşam Boyu Başarı Ödülü\' ve Rus yönetmen Aleksey Fedorchenko\'ya ise \'Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü\' verildi.

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 eserin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı festivalin açılış ve onur ödülleri gecesi, Seyhan Nehri kıyısındaki bir otelde düzenlendi. Sunuculuğunu Nefise Karatay ile Oktay Kaynarca\'nın yaptığı törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivalin jürisinde görevli oyuncu ve yönetmenler, Türk Sineması\'nın tanınan yüzleri ile davetliler katıldı.

YERLİ VE MİLLİ OLMADAN EVRENSEL OLMAK MÜMKÜN DEĞİL

Törenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, yerli ve milli olmadan, evrensel olmanın mümkün olmadığını söyledi. Festivalin Türk Sineması geleneğinden aldığı güçle 1969 yılında başladığını hatırlatan Sözlü, şöyle konuştu:

\"Hem yerli sinemamıza, hem uluslararası sinemaya ev sahipliği yapıyoruz. Bugün onur ödülleri vereceğiz ama şunu ifade etmek istiyorum ki onurlu Türk Sineması\'nın zaten onurlu olan değerli sanatçılarına onur ödülü vermek tabii ki haddimize değil, bizim ki bir vefa örneğidir. Ne mutlu ki onlarla Türk sineması yücelmiş ve bugün dünya sinemasında önemli bir yer edinmiştir. Uluslararası camiaya baktığımızda kendi sineması yabancı filmlere yenilmeyen, en fazla seyirci çeken sinemalardan bir tanesi Türk sinemasıdır. İşte biz, o sinemaya, Türk Sineması\'na, Türk Sanatı\'na, Türk sanatçısına Adanalılar adına bereketli topraklardan hizmet etmekten büyük şeref duyuyoruz.\"

VİZYON SAHİBİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ RUSYA\'YA

Başkanı Sözlü, konuşmasının ardından Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü\'nü Rus yönetmen Aleksey Fedorchenko\'ya verdi. Ödülünü alan Fedorchenko, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.

YÖNETMEN GÖREN\'E \'YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ\'

Yaşam Boyu Başarı Ödülü\'nü almak için sahneye gelen Şerif Gören, ilk filmini Adana\'da çektiğini belirtip, bunun kendisine çok uğurluğunu geldiğini söyledi. Adana\'nın kendisine ustası Yılmaz Güney\'i hatırlattığını dile getiren Gören, \"O bana \'Şerif kardeş\', ben ona \'Yılmaz ağabey\' derdim. Beraberliğimiz yaklaşık 10 yıl sürmüştür. Tabii ki Yaşar Kemal ile sohbetlerimizi, Orhan Kemal\'in tavla oynayışını, tespihini hiçbir zaman unutmadım. 25\'inci yılda bu ödül önemli bir şey. Bu ödülle de beni onurlandırdınız, gururlandırdınız ve bu ödülü şerefle saygıyla taşıyacağım\" dedi. Konuşmanın ardından Başkan Sözlü, Gören\'e ödülünü takdim etti.

CÜNEYT ARKIN KATILAMADI

Gören\'in ardından Türk Sineması\'nın usta oyuncuları Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan\'a Onur Ödülleri verildi. Cüneyt Arkın, sağlık sorunları nedeniyle geceye katılamazken, ödülü ise eşi Betül Cüreklibatur ile oğlu Murat Arkın\'a takdim edildi. Törene görüntü kaydı ile mesaj gönderen Arkın, güzel Adana\'dan çok anlamlı bir davet aldığını ancak gelemediği için çok üzgün olduğunu söyledi.

KONUŞMASI ALKIŞ TOPLADI

Babası adına aldığı ödülü, kendi almış gibi heyecanlı olduğunu belirten Murat Arkın, konuşmasıyla alkış topladı. Babasının 51 yılını Türk Sineması\'na adadığını aktaran Arkın, şöyle devam etti:

\"Çok ter döktü yetmedi, kanını döktü. Vücudunda kırılmadık kemik kalmadı. Ölümlerden döndü ama yine de hiç kimseden bir şey istemedi. Artık 82 yaşında, istediği bir tek şey var. Mümkünse telif haklarını, hakkını istiyor. Bunu niye istiyor. Bunu Yeşilçam emekçileri ve aileleri için istiyor. Çünkü o sadece filmlerinde değil, gerçek hayatta da bir Battal Gazi, bir Kara Murat, Malkoçoğlu. Aslına baksanız o Vatandaş Rıza\'nın ta kendisi, Öğretmen Kemal, Komiser Cemil. İnsanlığıyla adamlığıyla 82 yaşında olmasına rağmen delikanlılığıyla milliyetçiliğiyle vatanseverliğiyle, halkına olan aşkıyla, askerine olan saygısıyla ve daha da önemlisi bütün bu değerleri bağrında barındıran gerçek Atatürkçülüğüyle Cüneyt Arkın.\"

DELLA MİLES\'TEN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ŞARKILAR

Ödül törenin ardından ABD\'li pop müzik sanatçısı Della Miles, Türkçe ve İngilizce seslendirdiği şarkılarla davetlileri coşturdu. Dansları ve sesiyle izleyenleri büyüleyen Miles, unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 15, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 9, Uluslararası Kısa Film Yarışması kategorisinde 45, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması kategorisinde 28 film yarışacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sunucular Nefise Karatay ve Oktay Kaynarca\'dan görüntü

- Rus yönetmen Aleksey Fedorchenko\'ya \'Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü\'nün verilmesi

- Yönetmen Şerif Gören\'e Yaşam Boyu Başarı Ödülü\'nün verilmesi

- Usta oyuncu Ahmet Mekin\'e Onur Ödülü verilmesi

- Usta oyuncu Muhterem Nur\'a Onur Ödülü verilmesi

- Usta oyuncu Cüney Arkın adına oğlu ve eşine Onur Ödülü\'nün verilmesi

- Usta oyuncu Süleyman Turan\'a Onur Ödülü\'nün verilmesi

- Ödül alan sanatçıların sahnede birlikte poz vermesi

- Della Miles\'in konseri

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 13\'39\" BOYUT: 2,46 GB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ- Can ÇELİK /ADANA,(DHA)

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Meteoroloji\'den Batı Karadeniz için sağanak yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz\'de kuvvetli sağanak yağoşların görüleceğini duyurarak, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlıuklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak yağışların; Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu\'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.\"

Haber: ANKARA,(DHA)

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