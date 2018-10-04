DHA YURT BÜLTENİ 23

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM İZMİR\'DE



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın bir dizi açılış töreni ve sempozyuma katılmak üzere İzmir\'e geldi. Yıldırım, havalimanından dinleneceği otele hareket etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın Ege Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Töreni, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi açılışı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu\'na katılmak üzere bugün akşam saatlerinde İzmir\'e geldi. Uçakla kente gelen Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanı\'ndan dinlenmek üzere kalacağı otele hareket etti.

Haber: İZMİR, (DHA)-

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KAHRAMANMARAŞ\'TA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN (1)



KAHRAMANMARAŞ\'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrikaya sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Karacasu Mahallesi\'ndeki Terziler Sitesi içerisinde yer alan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalarda ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fabrikadan yükselen alevler

- Ekiplerin müdahalesi

- İtfaiye araçları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

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Kahramanmaraş\'ta tekstil fabrikasında yangın (2)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş\'ta tekstil fabrikasındaki yangının depo bölümünde çıktığı belirtildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlere müdahale eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı ekiplere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye aracının gelişi

- Söndürme çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

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TIR\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU



HATAY\'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yapmak isteyen bir TIR\'da detektör köpeklerle arama yapan polis, 5 milyon 400 bin captagon hap ile 72 kilo 180 gram esrar ele geçirdi.

Suriye\'den Türkiye\'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cilvegözü Sınır Kapısı\'nda çalışma yaptı. Sınır kapısından ülkeye giriş yapmak isteyen Suriye plakalı TIR\'ı durduran polisler, hasas burunlu detektör köpekler \'Dante\' ve \'Akrep\' ile arama yaptı.

YAKIT DEPOSU VE LASTİKLERDEN ÇIKTI

Arama sırasında köpekler, TIR\'ın yakıt deposu ve dorseye bağlı lastiklere tepki verdi. Bu bölümleri inceleyen polisler, yakıt deposuna ve lastikler içerisine zulalanmış 5 milyon 400 bin captagon hap ile 72 kilo 180 gram esrar ele geçirdi.

Suriye uyruklu TIR sürücüsü İ.Ş.\'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin detektör köpek ile arama yapması

- Köpeğin lastiklere tekpi vermesi

- Polislerin lastiklerden uyuşturucuları çıkartması

- Polilerin TIR\'ın yakıt deposundan uyuşturucu çıkartması

Süre: 02\'00\" Boyut: 370 MB

Haber: Hüseyin BOZOK - Kamera: HATAY (DHA)

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KASTAMONU\'DA, 8\'İNCİ AHŞAP FUARI KAPILARINI AÇTI

ULUSLARARASI Türk Kültürü Teşkilatı tarafından \'2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti\' seçilen ve Türkiye\'nin ahşap işçiliği ve oymacılık eserleriyle ünlü kenti Kastamonu\'da, 3-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan \'8\'inci Ahşap Fuarı\' düzenlenen törenle açıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından \'2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti\' seçilen ve Türkiye\'nin ahşap işçiliği ve oymacılık eserleriyle ünlü kenti Kastamonu, 3-7 Ekim tarihleri arasında \'8\'inci Kastamonu Ahşap Fuarı\'na ev sahipliği yapıyor. \'Ahşaba hayat verenler burada\' sloganıyla organize edilen fuar için Kuzeykent Fuar alanındaki açılışa Vali Yaşar Karadeniz, Ak Parti Milletvekili Hakkı Köylü, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve sektör temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

\'BEŞİĞİMİZ AHŞAP, TABUTUMUZ AHŞAP\'

Açılış öncesi konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Kastamonu deyince akla orman, ahşap geliyor. Kastamonu’nun yüzde 67’si ormanlarla kaplı. Beşikten mezara kadar ahşap. Bizim özümüz bu. Beşiğimiz ahşap, öldüğümüz zaman tabutumuz ahşap. O nedenle ahşaba karşı Kastamonu’nun ciddi bir ruh beslediğine inanıyorum. Ahşabın yanında yan sektörler de piyasada bulunmaktadır. Ama gün geçtikçe insanlarımızın doğaya karşı ilgisinin arttığını da görmekteyim. Ahşap ürün ve mamullerin gittikçe daha da değer kazanacağına inanıyorum. Biz ahşabı tanıttıkça ve sevdirdikçe bu sektörün daha da hızlanacağına inanıyorumö dedi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ise şöyle konuştu:

“Ahşap Kastamonu’ya can veren, hayat veren en önemli sektördür. Kastamonu’nun sahip olduğunu orman varlığın sonucu ahşaptır. Kastamonu’daki ahşabı öne çıkaran ve bu sektörü geliştirmek üzere düzenlenen fuarların 8’incisini birlikte yapıyoruz. Fuarımız bizim için farklı bir anlam ifade ediyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu’da fikir birlikteliği var. Bu birliktelik ile farklı konsept uyguladık. Her yıl tema belirlenecek ve bu tema öne çıkarılacak. Bu yılın teması \'Ahşaba hayat verenler burada\'. Turizmde de son birkaç yıldır gelişmeler yaşanıyor. Fuarın gelişmesi Kastamonu’daki turizmin gelişmesi açısından da önemlidir. Konserlerin olduğu, her gün dolu bir etkinlik olduğu fuar olması için birliktelik sağlandı. Kastamonu kendi sınırlarını aşma sınırlarına geldi. Sektör temsilcileri Kastamonu’ya davet edildi, birçok alanda tanıtım yaptık. Fuarın kurumsallaşması açısından da tarihin önceden belirlenmesi önemlidir. İlk defa ahşap fuarı TOBB’un takviminde yer aldı. Tanıtma Fonu’yla desteğiyle tanıtım faaliyetleri organize edildi.\"

Kentin önemli etkinlikleri arasında yer alan ve Tanıtma Fonu tarafından da desteklenen fuarda, protokol üyeleri ve katılımcılar açılış sonrası; ahşap işleri, ahşap el sanatları, ahşap oymacılık, ahşap oyuncak, ahşap masa-sandalye-sehpa, ev mobilyaları, banyo ve mutfak mobilyaları, bahçe mobilyaları, kapı, masif ve endüstriyel kapı, ahşap kaplama paneli gibi birçok ürün bir arada sergilendiği stantları da gezerek, incelemelerde bulundu.

ODUN YIĞMA YARIŞMASI NEFES KESTİ

Türkiye\'nin birçok bölgesinden sektör temsilcileri ile firmaların katıldığı fuarda, ahşap temalı yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi. Fuarda gerçekleştirilen birbirinden ilginç etkinliklerle de ziyaretçilere heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşatıldı. Fuar kapsamında düzenlenen, Ekstrem sporlar arasında yer alan \'Stihl Timbersports-Kütük Kesme\' gösterilerinin yanı sıra \'maket ev yapma\' ve \'ster odun yığma\' yarışmaları da izleyicilerden tam not aldı.

AHŞAP MOTOSİKLET İLGİ ODAĞI

Fuarda bu sezon da, el oymacılığıyla tamamı ahşaptan üretilen motosiklet de sergilendi. Kentte, makine mühendisi Celal Özcan\'ın (45) yaklaşık 3 yıllık uğraşları sonucu orijinal boyutlarda yaptığı ahşap motosikletin, fuarın en çok ilgi gören ürünü oldu. 2 binden fazla ahşap parça bulunan ve yapımında da yapıştırıcı, boya gibi kimyasal hiçbir madde kullanılmayan ahşap motosikleti görenler bol bol fotoğraf çektirdi.

Öte yandan fuarın hafta sonu programında, ünlü şarkıcı Demet Akalın\'ın sahne alacağı konser ve 7 Ekim\'de de \'oto drift\' gösterilerinin yapılacağı da duyuruldu.

Süre:03:15 boyut:101 MB

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fuarın açılışı, İstiklal Marşı

-Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş konuşması

-Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz konuşması

-Halk oyunları

-Odun kesme yarışması

-Ahşap motosiklet

-Fuar alanı

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)

