DHA YURT BÜLTENİ-23

El Bab\'da bombalı saldırı: 1ölü, 5 yaralı

TERÖR Örgütü PKK/PYD/YPG\'nin, Suriye\'nin Afrin kentinden El Bab\'daki sivillere yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Afrin\'deki terör örgütü PKK/PYD/YPG bölgesinden, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan El Bab\'da bulunan sivillere yönelik akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Sivillerin yaşadığı çadırlara isabet eden bombanın patlamasıyla 1 çocuk öldü, 5 sivil de yaralandı. Yaralılar, bölgedeki sahra hastanelerine götürülerek tedaviye alındı.

Haber: GAZİANTEP, (DHA)

=============================

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Düzce\'de kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında, Düzce Cumhuriyet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Şerif Serdaroğlu idaresindeki 81 FH 772 plakalı otomobil ile Ömer Dal idaresindeki 81 KC 883 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Şerif Serdaroğlu ve Ömer Dal ile birlikte otomobillerde bulunan Selma Taşkaya, Gülhanım Serdaroğlu, Nursel Dal, Hüseyin Varlık ve Songül Varlık yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-yaralılara müdahale edilmesi,

-araçlardan görüntü

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

================================

Bakan Tüfenkci: Ülkemizde gözü olanların, gözlerini oyarız

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye\'nin kimsenin toprak bütünlüğünde gözü olmadığını belirterek, \"Ama bizim ülkemizde gözü olanların da Allah\'ın izniyle gözlerini oyarız\" dedi.

Malatya\'da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezi tarafından \'100 anne, 1000 asker\' projesi kapsamında Nikah Sarayı\'nda \'Ülkem İçin Birlik Gecesi düzenlendi. Geceye, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Müftüsü Ümit Çimen, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, milletin 15 Temmuz\'da sadece FETÖ\'ye değil, benzer heveslere sahip herkese mesajını net olarak verdiğini belirtti. Kimsenin milleti bölemeyeceğini ve Türkiye\'yi parçalayamacağını kaydeden Bakan Tüfenki, \"Bu hainlerin darbe girişimi altında sergiledikleri terör, Türkiye\'nin işgal provokasyonundan başka bir şey değildi\" dedi.

Tüfenkci, devlet ve millet olarak 15 Temmuz darbe girişiminin çok iyi analiz edilmesi gerektiğine ifade ederek, \"Sadece bu ihaneti gerçekleştirenleri değil, onların arkasındaki güçleri, onları harekete geçirenleri de çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu FETÖ\'cüler, ülkemize yönelik tehdittin maşalarıdır. Görüyoruzki bu oyun, senaryo, onların boyunu çok aşar. Elbetteki bu örgütü tüm mensuplarıyla ortaya çıkarmak ve hukuk dairesinde imha etmek mecburiyetindeyiz\" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, terör örgütlerinin hareket kabiliyetlerini yok ettiklerini belirterek, \"Sınırlarımızın dibinde Türkiye\'ye karşı terör yuvalanmaları varsa; şunu, bunu hesaplamadan, \'Kim ne derse desin\' diyerek, biz ülkemizin sınırlarını koruma adına, gereğini de Allah\'ın izniyle yapacağız. Oraları da terör örgütü yuvalanmalarından temizleyeceğiz. Bizim Türkiye olarak hiç kimsenin ne toprağında, ne toprak bütünlüğünde gözümüz yok. Ama bizim ülkemizde gözü olanların da Allah\'ın izniyle gözlerini oyarız\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Bakan Tüfenkci\'nin gelişi

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Katılanlardan detaylar

- Bakan Bülent Tüfenkci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

=====================================

Adıyaman\'da kar maskeli market soygunu

ADIYAMAN\'da, yüzü maskeli bir kişi, girdiği markette çalışanları tüfekle tehdit edip, kasalardaki paraları alarak kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir zinci marketin şubesine giren yüzü maskeli kimliği belirsiz kişi, elindeki tüfeği doğrulttuğu 2 çalışanı tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Paraları alan soyguncu, kaçtı. Market çalışanların ihbarıyla gelen polisler, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek soyguncunun yakalanması için çalışma yaptı. Kasadaki paraların miktarının ise yapılacak sayımdan sonra belirleneceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Olay yeri

- Güvenlik önlemi alınması

- Polislerin inceleme yapması

- Güvelik kamera kayıtları incelenmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

=====================================

Market soyguncuları tutuklandı

MERSİN\'in Tarsus ilçesinde girdikleri marketin çalışanını silahla tehdit edip, kasadaki bin 40 lirayı alarak kaçan kar maskeli A.K. (17) ile C.B. (21), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, Duatepe Mahallesi Sait Polar Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir market zincirinin şubesine gelen kar maskeli 2 kişi, silahla tehdit ettikleri market çalışanından kasadaki paraları vermesini istedi. Dışarı çıkmaya çalışan müşterilere engel olan soyguncular, kasadaki bin 40 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkalini ve kaçış güzergahını belirleyen polis, bölgeyi ablukaya aldı. Kaçacak alanı kalmayan şüpheliler A.K. ve C.B., Caminur Mahallesi’nde metruk binada saklanırken çaldıkları paralarla birlikte yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.K. ve C.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Marketin içinden görüntü

-Kapıya yönelen bir kadın müşterinin görüntüsü

-Silahlı soyguncunun onların çıkışına izin vermemesi

-Anne ile kızın yeniden marketin iç kısımlarına panikle çekilmeleri

-Kar maskeli şüphelinin elinde silahla talimatlar vermesi

-Şüphelinin siyah bir çantayı kasiyere uzatması

-Kasiyerin paraları çantaya koyması

-Şüphelinin dışarıyı kontrol etmesi

-Şüphelinin arkasındaki diğer şüpheli ile koşarak marketten kaçması

SÜRE: 01\'03\" - BOYUT: 64 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN /TARSUS(Mersin),(DHA)

============================================