DHA YURT BÜLTENİ-23

Gebze\'de kadın yazar intihar etti



KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde yayınlanan altıncı kitabı için geçen pazar günü imza günü etkinliğine katılan yazar 46 yaşındaki Ayşe Altan evinde kendini asarak intihar etti.

Gebze Yenikent Mahallesi Fırat Caddesi\'nde oturan Ayşe Altan\'dan haber alamayan arkadaşları polisi aradı. Eve gelen polis çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri girdi. Ayşe Altan banyoda ipe asılı halde bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ayşe Altan\'ın öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ayşe Altan\'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Muhasebeci olan 1 çocuk annesi Ayşe Altan\'ın, yayınlanan 6 kitabı bulunuyor. Ayşe Altan en son yayınlanan \'Eksik Şiir\' isimli kitabını geçen pazar günü düzenlenen etkinlikle okurları için imzalamıştı. Ayşe Altan\'ın ölümü büyük üzüntü yarattı.

Haber: Mesut IŞIK /GEBZE(Kocaeli),(DHA)

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Pancar yüklü traktöre arkadan çarptı: 1 ölü

ELAZIĞ\'da traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Turan Turhan (32), olay yerinde hayatını kaybetti.

Bingöl\'den Elazığ istikametine gelmekte olan Turan Turhan yönetimindeki 34 DT 20202 plakalı özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden pancar yüklü traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü Turhan, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü Turan Turhan, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Traktöre arkadan çarpan otomobil

-Sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılması çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)

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Sevgilisini öldürüp, cesedini otomobille 5 saat dolaştırdı



GAZİANTEP\'te işadamı 38 yaşındaki Cuma Pancar, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi 31 yaşındaki Arzu Gültekin\'i lüks otomobilde tabancayla başına 2 el ateş edip, öldürdü. Yanındaki cesetle birlikte otomobille yaklaşık 5 saat kentte dolaşan Pancar, görgü tanıklarının ihbarının ardından polislerin 2 saatlik çalışmasıyla yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi\'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi\'nde elyaf ve pamuk atölyesi bulunan Cuma Pancar, öğle saatlerinde buluştuğu ve uzun süredir birlikte olduğu Arzu Gültekin ile Alleben Göleti\'ndeki bir kafeteryada yemek yedi. Cuma Pancar, kendisinden ayrılmak isteyen Arzu Gültekin\'i 27 RS 101 plakalı lüks otomobiline zorla bindirdi. Araçta çıkan tartışmada Pancar, ruhsatsız tabancayla Arzu Gültekin\'in başına ateş etti. Gültekin, başına isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybetti, otomobilin ön kapı camı da kırıldı. Pancar, olaydan sonra yanındaki cesetle birlikte otomobille kentte dolaşırken kanlı ve camı kırık aracı görenler, polise haber verdi.

OTOMOBİLDE CESETLE DOLAŞTI

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın görüldüğü son bölgelerde geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, MOBESE kameralarının kayıtlarından plakasını tespit ettikleri aracı son olarak Burç yolunda görüldüğünü saptadı. Bunun üzerine bölgede dar alan uygulaması yapan ekipler, Cuma Pancar ile yanında Arzu Gültekin\'in cesedinin bulunduğu lüks otomobili, ihbardan 2 saat sonra Kale Mahallesi yakınlarında fark etti. Durdurulan araçta, yanındaki cesetle yaklaşık 5 saat boyunca kentte dolaştığı belirlenen Cuma Pancar, gözaltına alındı. Gültekin\'in cesedi ise, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Emniyette ilk ifadesi alınan Cuma Pancar\'ın, yemek yedikten sonra kendisinden ayrılmak isteyen Arzu Gültekin\'e otomobilde tabancayla ateş ettiğini, ancak sonrasını hatırlamadığını söylediği belirtildi. Emniyette sorgusu devam eden Cuma Pancar\'ın, \'Mala zarar verme, tehdit, ruhsat silah taşıma ve yaralama\' gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yakalanan Cuma Pancarlı (özel)

- Öldürülen Arzu Gültekin\'in fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Eyyüp BURUN /GAZİANTEP,(DHA)

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Lokantada tartıştığı 2 kişiyi bacaklarından vurdu



İZMİT\'te, O.D. lokantada tartıştığı 2 kişiyi tabanca ile bacaklarından vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde, Doğan Mahallesi Lozan Caddesi\'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantaya gelen O.D. ile burada yemek yiyen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında O.D., tabancasını çıkartıp 27 yaşındaki D.A. ile 25 yaşındaki D.K.\'ya eteş ederek bacaklarından vurdu. O.D. olay yerinden kaçarken, lokantada bulunanlar 112 Acil ve polise haber verdi.

Olay yerine sevk edilen ambulansla 2 yaralı, Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, O.D.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin olay yerinde inceleme yapması

Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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