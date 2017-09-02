DHA YURT BÜLTENİ-23

Akdeniz\'de 4.8 büyüklüğünde deprem



AKDENİZ\'de bugün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı\'nın (AFAD) merkez üssünü Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'nin 60 kilometre açığı olarak belirlediği deprem, saat 19.48\'de oldu. Deprem, yerin 61.98 kilometre derinliğinde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

MUĞLA, (DHA)

=================================

Hakan Çavuşoğlu: Nerede bir mazlum ve mağdur varsa onlarla olmaya gayret ediyoruz (4)

BAŞBAKAN YARDIMCISI CAVUŞOĞLU DERNEKLERİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, kısa adı BİLFED olan Bursa İl Dernekleri Federasyonu\'nu ziyaret etti. BİLDEF\'in Anadolu\'nun çeşitli yerlerinden Bursa\'ya gelen vatandaşları bir araya getirdiğini belirten Çavuşoğlu, \"Anadolu\'dan gelen bu kardeşlerimiz, Bursa\'ya müthiş bir zenginlik kattı. Adeta bir halkın dokunan nakışlarını temsil ediyorlar\" dedi.

DAĞIN BAŞINDAN ALINIP TÜRKİYE\'DE TEDAVİ EDİLECEKLER

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu daha sonra BAL-GÖÇ\'ü ziyaret etti. Burada konuşan Çavuşoğlu, Balkanlarda yaşayan Türk vatandaşlarının sağlık sıkıntılarının çözüleceğini belirterek, \"Yunanistan, Bulgaristan komplekse girmezse, biz oradaki hacı ağabeyimizi almak üzere ambulans helikopter de gidecek, ambulans uçak da gidecek, dağın başındaki bir köye konacak ve oradan kardeşimizi almak suretiyle burada tedavisine devam edecek. Allah’ın izniyle, ama işimize devam edeceğiz, yeterki birlik olalım, beraber olalım, aynı hedefler etrafında kenetlenelim, güçlenelim, emin ol ki bu iktidar sizin taleplerinizin farkında ve gerekeni yapmaya da hazır ve amade durumda en azından ben bunun yolunda ölürüm\" diye konuştu.

DESTEK SÖZÜ VERDİ

Balkanlardan Türkiye’ye gelen vatandaşlara da seslenen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Milli ve manevi değerlerle ortaya çıkması ve büyümesi için sizlerin projelerine, sizlerin çalışma ve desteklerine çok ihtiyacımız olduğunu asla unutmamalısınız. Çünkü bu bir fırsattır. Tüm bu meselelere yakından bakan biri olarak şimdi bizim zaman kaybetme lüksümüz yok. Bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor ve bölge insanımızın bizden beklentilerine mutlaka karşılık vermemiz gerekiyor. Ben bu konuda hazırım. Sizin her türlü proje ve planlarınıza her şekilde açığım ve elimden ne geliyorsa yapacağımı bilmenizi isterim\" ifadelerini kullandı.

GÖÇMENLERE SAĞLIK MÜJDESİ

Konuşmasında, Balkanlarda yaşayanların istisnai vatandaşlık ve uzun süreli ikametgah meselesinin de yoluna girdiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Bir kanun maddesiyle Yunanistan ve Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın sağlık haritasının sınırlarını oralara kadar genişlettik. 53 liralık bir prim ödemek kaydıyla Yunanistan’da ve Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık sistemine dahil edilmiştir. Şu anda çalışmalar bürokratik anlamda yürütülüyor. İnşallah, bunlar hazır hale geldiğinde, duyurusu da yapılacak. Allah’ın izniyle bu imkanlar oradaki soydaşlarımıza sunulmuş olacak\" açıklamasını yaptı.

Ziyaretlerinin sonunda MUŞ İLDER\'i de ziyaret eden Çavuşoğlu, burada da vatandaşlarla bayramlaştı.

Görüntü dökümü

----------------------

- Hakan Çavuşoğlu\'nun dernek ziyaretlerinde konuşması

- Detaylar

- Çavuşoğlu\'nun karşılanması ve bayramlaşması

Gürkan DURAL / Bursa (DHA)

===============================

Davutoğlu: Arakan için herkesin ayağa kalkması lazım (3)

O ÖĞRETMEN SERBEST BIRAKILDI

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'nun kadın yakın koruma polisiyle tartışmasının ardından gözaltına alınan Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yakup Büyükkaragöz, kadın polisin şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.

Yaşanan olayı duyan Davutoğlu da Büyükkaragöz\'ü evine davet etti. Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Meram\'daki konutundan öğretmen Büyükkaragöz ve ailesini konuk etti.

Haber: KONYA / (DHA)

===============================

Araban\'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı



GAZİANTEP\'in Araban İlçesi\'nde, ters şeritte giden otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Araban-Gaziantep karayolu Ergen mevkinde meydana geldi. Sarıkaya Mahallesi\'nde ters şeritten ilerleyen 42 RH 548 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 31 DJ 309 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada kimliği henüz belirsiz 1 kişi öldü, sürücülerle birlikte iki otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere taşınırken, ölen kişinin cesedi ise otopsi için morga konuldu.

ARABAN (Gaziantep), (DHA)

================================

Aksaray\'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı



AKSARAY\'da kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün merkeze bağlı Armutlu Köyü yolunda meydana geldi. Armutlu Köyü\'nden kent merkezine giden 62 yaşındaki Halil Karaman yönetimindeki 42 EKB 86 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, sürücü Halil Karaman olay yaşamını yitirdi, yanındaki 58 yaşındaki Sultan Karaman da yaralandı. Sultan Karaman, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

- Kaza yeri

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY, (DHA)

========================

İki Roman aile arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı



AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde, iki Roman aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1\'i çocuk, 7 kişi yaralandı. Polisin, olay yerinde yaptığı aramada toplam 500 adet boş av tüfeği kartuşu ve tabanca mermisi bulundu.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı İstasyon Mahallesi, Şehit Necati Avcı Caddesi\'nde meydana geldi. Kız alıp veme meselesi nedeniyle aralarında bir yıldır husumet bulunan Ergezen ve Duran ailelerinin bireyleri, bayramlaşma ziyaretine giderken karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp av tüfeği ve tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çatışan iki taraftan Halil Duran (54), Reşat Ergezer (18), Taner Azgezer (32), Songül Döner (2) Yaşar Kit (33) Yunus Azgezer (27), Kadir Çakır (26) ve Hasan Ergezen yaralandı.

Yaralılardan Halil Duran, ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise Aydın Devlet ve Aydın Atatürk Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Halil Duran\'ın cesedi ise Germencik Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.Duran\'ın hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, toplam 500 boş av tüfeği kartuşu ve tabanca mermisi bulundu.

Polis, yaralıların kaldırıldığı hastaneler ile olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay sonrası kavgaya karışan aile fertlerinin mahalleyi terkederek başka yakınlarının yanına gittikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Ölen Halil Duran\'ın hastanede ağlayan yakınlarından görüntü

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), (DHA)

=============================

Yavaş gitmeleri için kendilerini uyaran yayalara ateş açtılar



ADIYAMAN\'da, aşırı hız yaptığı öne sürülen kamyonetteki 2 kişi, kendilerini yavaş gitmeleri yönünde uyaran yayalara tabancayla ateş açıp kaçtı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olay sonrası polis, kamyonetteki biri hırsızlık suçundan aranan, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi\'nde meydana geldi. Yoldaki yayalar yanlarından hızla geçen 02 FL 922 plakalı kamyonettekilere bağırıp, yavaş gitmeleri yönünde uyardı. Bu sırada kamyoneti durduran sürücü Ramazan B. ve yanındaki Sedat A., yayalarla tartıştı. Tartışma sırasında Ramazan B. ve Sedat A. yanlarındaki tabancayla ateş açıp kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis ekipleri, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Sedat A.\'nın hırsızlık suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve sahte kimlik taşıdığı belirlendi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Şüpheli gözaltına alınması

- Polislerin önlem alması

- Tabancadan çıkan boş kovanlar

- İnceleme yapılması

- Şüpheliler götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

=======================================

Bayram tatilinin ilk 7 gününde yollar kan gölüne döndü: 70 ölü, 368 yaralı



KURBAN Bayramı tatilinin ilk 7 gününde meydana 121 kazada, 70 kişi öldü, 368 kişi de yaralandı.

Bakanlar Kurulu kararı ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde, yine yollar kan gölüne döndü. 25 Ağustos Cuma günü mesainin sona erdiği saat 18.00\'den, bayramın birinci günü olan 1 Eylül Cuma günü saat 21.00\'e kadar toplam 121 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 70 kişi öldü, 368 kişi de yaralandı.

25 Ağustos Cuma günü saat 18.00\'den sonra Bolu\'da 2, Ediren, Sakarya, Konya ve Muğla\'da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

26 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul, Bolu ve Konya\'da 2\'şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta\'da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2\'si Siirt\'te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir\'deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

28 Ağustos Pazartesi günü, 2\'si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul\'da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli\'de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu\'da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat\'ta 2\'şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul\'da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

Arefe günü olan 31 Ağustos Perşembe günü ise ölümlü kazanın en çok yaşandığı gün oldu. Samsun\'da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum, İzmir ve Kocaeli\'de 2\'şer, Sivas, Adana, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, Adıyaman, İstanbul ve Şunlıurfa\'da meydana gelen 29 kazada, 15 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

1 Eylül Cuma, Bayramın 1\'inci günü, Samsun, Bolu ve Gaziantep\'te 2\'şer, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Burdur, İzmir, Aksaray ve Adıyaman\'da meydana gelen toplam 16 kazada, 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

(DHA)

============================

Tokat\'ta silahlı kavga: 11 yaralı



TOKAT’ın Niksar İlçesi\'nde 2 grup arasında çıkan kavgada, biri polis, 11 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Niksar İlçesi Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. 17 yaşındaki T.K. ve arkadaşı A.Y., kendilerine ait oto kiralama dükkânında otururken yanlarına Ç.K., V. K., A.K., A.K. ve E.K. geldi. Burada iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kullanılan tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği A.Y., B.K., A.K. ve bu sırada dükkanın önünden geçmekte olan Nurettin D. ve Nail Ş. ile taş ve sopa darbeleriyle T.K, Ç.K., V.K., A.K. ve E.K. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Müdahale sırasında polis memuru Ali G. de başına aldığı darbeyle yaralandı. Biri polis, yaralı 11 kişi, ambulanslarla önce Niksar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Tokat Devlet ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine sevk edildi.

Tokat ve çevre ilçelerden de takviye polis ekiplerinin sevk edildiği Niksar\'da olayların büyümemesi için önlem alındı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin olay yeri incelemesi

-Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/NİKSAR(Tokat),(DHA