DHA YURT BÜLTENİ 22

TİCARET BAKANI PEKCAN\'DAN DEMİR ÇELİK İHRACATÇILARINA MÜJDE (GENİŞ HABER)

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, demir-çelik üreticisi ve ihracatçısı firmalarına Fas tarafından 12 Ağustos 2014 tarihinden beri uygulanan yüzde 11 nispetindeki anti-damping vergisinin, dün akşam saatlerinde yayımlanan Panel kararı ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından haksız bulunduğunu söyledi. Pekcan, bu kararla Türkiye\'nin haklılığının tescil edildiğini söyledi.

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından bir otelde düzenlenen \'Ekonomi ve Kadın Zirvesi\'ne katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın istihdamı ve girişimcilikleri konusunda Bakanlık olarak verdikleri desteğe dikkat çekti. Bakan Pekcan, bugüne kadar 172 kadın kooperatifine destek verdiklerini belirterek, kooperatif kurmak isteyen kadınlardan Ticaret İl Müdürlüklerini ziyaret etmelerini istedi. Bakan Pekcan sözlerini şöyle sürdürdü:

\'KADINLARIN EĞİTİMİNE DE, GİRİŞİMCİLİĞİNE DE ÖNEM VERİYORUZ\'

\"Kadınların iş hayatına katılım oranı Avrupa\'da yüzde 52\'lerde, dünya ortalaması yüzde 50\'lilerde, Türkiye\'de son Temmuz 2018 verisi yüzde 34.7, Bu da son 5-10 senede yüzde 54 artışla buraya gelmişiz. Ama, bu rakamlar yeterli değil, bu arttırmamız lazım, bizim orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine çıkmak için teknolojiye yatırım yapmamız lazım, ihracatı arttırmamız lazım. İhracatı, kobileri, esnafa yaymamız lazım ve kadın girişimci sayımızı, dünya ortalamasına en azından çıkarmamız lazım. Burada alacağımız çok yol var ve yapacağımız çok şey var. Bu doğrultuda kadınların eğitimine de, girişimciliğine de son derece önem veriyoruz.\"

DEMİR-ÇELİK İHRACAKÇILARINA MÜJDE

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Demir-çelik üreticisi ve ihracatçısı firmalarına Fas tarafından 12 Ağustos 2014 tarihinden beri haksız bir şekilde uygulanan yüzde 11 nispetindeki anti-damping vergisinin, dün akşam saatlerinde yayımlanan Panel kararı ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından haksız bulunduğunu söyledi. Bakan Pekcan, \"Dünya Ticaret Örgütü çatısı altında kurulan Panel, ülkemizin bu konudaki haklılığını tescil etmiş ve Fas\'ın, önlemini DTÖ yükümlülükleriyle uyumlu hale getirmesini istemiştir\" dedi.

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)-

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: BU TEKER BU TÜMSEKTE KALMAZ

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin içinden geçtiği durumla ilgili asla karamsar olmadığını belirterek, “Bu teker bu tümsekte kalmaz. Yeter ki enseyi karartmayalım, safları sıklaştıralımö dedi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından yaptırılan hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Törene Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, diğer oda ve borsa başkanlarıyla siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

‘BU DÖNEM, ELDEKİNİ MUHAFAZA ETME DÖNEMİ’

Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu günlerde herkesin merak ettiği, konuştuğu asıl konunun piyasaların durumu olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Bir süredir ekonomide bir çalkantı yaşanıyor. Türk iş dünyası olarak zor günlerden geçiyoruz. TOBB olarak oda ve borsalarımız vasıtasıyla, piyasanın ve sizlerin nabzını ilk elden tutuyor, sıkıntıları tek tek topluyoruz. Sonra tüm bunları, hükümetimize iletiyor ve acilen önlem alınmasını talep ediyoruz. 2 gün önce yine Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlarımızla bir araya geldik. Her 2 bakanımıza da gündemde olan hal yasası ile ilgili özel sektörün görüşlerinin mutlaka alınması gerektiğini ilettik. Yaptığımız tüm toplantılarda ayrıntılı şekilde sizlerden gelen tüm talep ve çözüm önerilerini bakanlarımıza ilettik. Her bir bakanımıza şunu özellikle vurguladık. Bu dönem, eldekini muhafaza etme dönemi. Üretici, tüccar ve sanayicimizin, ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimini durduran her bir fabrika, 81 milyonun servetinin kaybıdırö dedi.

‘YETER Kİ BİRBİRİMİZİ ÖTEKİLEŞTİRMEYELİM’

Bu dönemde devletten tek istediklerinin kendilerini yalnız bırakmamak olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, “Dün ekonomimiz açısından 2 önemli gelişme oldu. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut gibi sektörler için vergi indirimi yapılacağı açıklandı. İşte el ele verince, kamu- özel sektör birlikte çalışınca, istişare ve ortak akıl hakim olunca başaramayacağımız şey yok. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelimö diye konuştu.

‘BU TEKER BU TÜMSEKTE KALMAZ’

İçinden geçilen süreçle ilgili asla karamsar olmadığını, son 25 senede, iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşandığını, hepsinin de üstesinden gelindiğine dikkati çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu teker bu tümsekte kalmaz. Yeter ki enseyi karartmayalım, safları sıklaştıralım. İnşallah ülkemizi Türk özel sektörü olarak, hak ettiği yere getireceğiz. Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesini istiyoruzö dedi.

KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay da KUTSO’nun gücünü bölgenin tüm dinamiklerini oluşturan 5 bin üyesinden aldığını ve açılışı yapılan görkemli binanın da bu gücü simgelediğini anlattı.

İngiltere\'ye dönemeden yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLİP TUTUKLANDI

İngiltere\'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK lehine faaliyet gösteren derneklerde aktif olarak görev aldığı belirlenen ve İzmir\'in Çiğli ilçesinde İngiltere\'ye dönemeden yakalanan M.H.\'ni emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.H., tutuklandı.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

EDREMİT’TE KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ

BALIKESİR’in Edremit Körfezi\'nde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girip, güneşlendi. Hafta başından itibaren hava sıcaklığının 24 ile 28 derece ölçüldüğü ilçede Kasım ayının ilk gününde deniz keyfi yaşandı.

Türkiye’nin birçok ilinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterirken, Edremit Körfezi\'nde yazdan kalma günler yaşanıyor. Vatandaşlar, Kasım ayına rağmen güneşli havayı fırsat bilip, denize girdi. Vatandaşlar, Altınkum sahilinde denize girerek güneşlenmenin de keyfini çıkardı. Güneşlendikten sonra kendilerini mavi sulara atan vatandaşlar bol bol yüzdü. Güneşin keyfini çıkaran emekli Bahattin Çetin, “Valla şu an Kasım’ın 1\'i ve hala denize girenler var. Ben giremiyorum, çünkü yüzme bilmiyorum. Sadece güneşten istifade etmeye çalışıyorum“dedi.

Kasım ayında olmalarına rağmen denizin harika olduğunu belirten Hamit Diler ise, \"Böyle bir zamanda muhteşem bir hava ve çok güzel bir su var. Ağustos ayından güzel. Deniz, Ağustos ayında bile bu kadar sıcak olmuyor. Şu anda hem deniz, hem de hava açısından muhteşem bir ortam yaşıyoruz\" diye konuştu.

Kasım ayında denizin keyfinin yaşayan Nail Dereli suyun güzel olduğunu söyledi. Süleyman Keleş ise, bu mevsimde güneşli havalarda her gün denize girdiklerini belirtti.

