DHA YURT BÜLTENİ 22

Rahip Brunson, serbest (ek)

DENETİMLİ SERBESTLİK GÖREVLİLERİ EVDEN AYRILDI

İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, saat 18.10\'da Alsancak semtindeki evine geldi. Denetimli serbestlik görevlileri de Brunson ile birlikte eve geldi. Evdeki elektronik kelepçe ve elektronik sinyal cihazını alan görevliler, daha sonra evden ayrıldı.

İZMİR/DHA

======================

SEZGİ KIRIT DAVASINDA TEKRAR YARGILANAN SANIKLARA 1 İLE 5 YIL ARASINDA HAPİS

ANTALYA\'da Sezgi Kırıt\'ın (16), 2009\'da cinsel istismarın ardından öldürülmesiyle ilgili İstinaf Mahkemesi\'nde görülen davada, 3 sanık 1 ile 5 yıl arasında ceza aldı.

Antalya\'da Ağustos 2009\'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sezgi Kırıt\'ın cesedi, Isparta\'nın Gönen ilçesi Koçtepe köyünde bulundu. Olayla ilgili biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Daha önce Antalya 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ve karara bağlanan davada, tutuklu sanıklar Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar\'a ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21\'er yıl hapis, Emine Karpi\'ye ise 28 yıl hapis cezası verildi. Karara davanın savcısı ve sanık avukatları \'delil yetersizliği\' gerekçesiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi\'ne itiraz etti. Sanıklar itirazdan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında adli tedbir kararı verildi.

1 İLE 5 YIL ARASINDA HAPİS

Bugün görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Mehmet Mutlu Kurtlar ve Osman Küçük ile Sezgi Kırıt\'ın annesi Hanife, babası Hasan, ablası Sevgi Kırıt ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emine Karpi\'nin ise rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadığı açıklandı. Duruşmada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.

Öldürülen Sezgi Kırıt\'ın kardeşi Sevgi Kırıt, sanıkların cezalandırılmasını isterken, Kırıt Ailesi\'nin avukatı Sibel Önder de bugün adaletin yerine getirilmesini beklediklerini söyledi. Ardından söz alan savcı, bir önceki celsede söylediği gibi sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Emine Karpi\'ye \'delilleri yok etme\' suçundan 4 yıl, \'evi terk eden çocuğu rızası ile de olsa ailesine veya yetkili makamlara haberdar etmeden yanında tutma suçu\'ndan 1 yıl hapis cezası verdi. Sanık Mehmet Mutlu Kurtlar, \'evi terk eden çocuğu rızası ile de olsa ailesine veya yetkili makamlara haberdar etmeden yanında tutma suçu\'ndan 1 yıl hapis cezası aldı. Sanık Osman Küçük ise \'evi terk eden çocuğu rızası ile de olsa ailesine veya yetkili makamlara haberdar etmeden yanında tutma suçu\'ndan 1 yıl, \'reşit olmayanla cinsel ilişki suçu\'nu işlediği için de 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sanıkların gözetim ve tutuklulukla geçen süreleri cezalardan mahsup edildi. Kararı duyan abla Sevgi Kırıt, duruşma salonunda tepki gösterdi.

\'HUKUKUN, ADALETİN ÖLDÜĞÜ BİR GÜNDEYİZ\'

Sanıklar hakkındaki karara tepki gösteren KADEM üyeleri ile Kırıt Ailesi\'nin avukatı Sibel Önder, adliye dışında \'Sezgi için adalet\' yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı. Avukat Sibel Önder, Antalya Adliyesi\'nde adaleti aradıklarını belirterek, \"Adaleti bulabildik mi, hayır. Bugün mahkeme sanıklar için 1\'er yıl verdi. Sadece 1\'er yıl. Hukukun, adaletin öldüğü bir gündeyiz. Bugün biz Sezgi Kırıt\'ın hesabını soramadık. Bu da bize dert olsun. Adalet bugün mülkün temeli olamadı. Bugün adalet yıkıldı, adalet öldü. Ben cübbemden utanıyorum. Ben aldığım hukuk eğitiminden utanıyorum. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Türk toplumu içerisindeki hassasiyetin değerlendirme altına alınması, bugün verilen kararın bir kez daha göz önünde bulundurulması ve bundan sonra ölecek olan tüm masum canların hesabının sorulabilmesi için adaletin işlemesi gerekmektedir. Cezalar var ama bu cezaları uygulacak yürekli insanlar yok. Bugün suç işleniyorsa, kanunların yürürlüğü girmemesi, işleyişin uygulamaya dökülmemesinden kaynaklanmaktadır. Tekrar ediyorum. Hukuk çoktan öldü, bugün cenazesini kaldırıyoruz. Katiller aramızda, çocuklarınıza sahip olun\" diye konuştu.

KADEM avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu ise Türkiye\'deki hukukçulara seslenerek, bu dosyanın incelenmesi ricasında bulundu. Sanıkların ceza almaması için hiçbir engel olmadığına dikkat çeken Pınar Hacıbektaşoğlu, \"Buradan herkesin vicdan, adaletine sesleniyorum. Bu sanıkların mahkumiyetine engel hiçbir şey yoktu. Biz bugün hukukun ve adaletin tecellisini istiyorsak, gelip bu adliyedeki dosyalara lütfen gelip bir bakın. Bu davada mahkumiyete engel tek bir şüphe varsa, sanıklardan özür dileyeceğiz\" dedi.

Açıklamanın ardından tekrar söz alan avukat Sibel Önder, davayı Yargıtay\'a taşıyacaklarını, buradan da sonuç alamamaları halinde AİHM\'e kadar gideceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Kadınların adliye önünde pankartlı görüntüsü,

- Avukat Sibel Önder\'in konuşması,

- Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu\'nun konuşması,

- Detaylar...

3 DK 43 SN - 412 MB

Haber- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)-

==============================================

KAYGANLAŞAN YOLDA 3 TIR ART ARDA KAZA YAPTI

Kayseri Güney Çevre Yolu\'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 TIR sürücüsü kaza yaptı. Kazada 2 tır yan yattı, 1 tır ise yoldan çıktı. Kazanın hemen ardından yaşananlar, başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayseri\'de akşam saatlerinde bazı bölgelerde etkisini gösteren yağmur, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Güney Çevreyolu\'nda Kayseri-Ankara istikametinde 3 TIR art arda kazaya karıştı.

Kazada 3 sürücü de yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cep telefonu kamerasında kaza sonrası anları

KAYSERİ (DHA)

=====================================

ÇOCUK PARKININ KALDIRILMAK İSTENMESİNE TEPKİ

SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi\'ndeki çocuk parkının kaldırılmak istenmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Olay yerine gelen Belediye Başkanı Sadık Edis, tepkiler üzerine yıkımdan vazgeçtiklerini söyledi.

Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi\'nde yer alan çocuk parkı, belediye tarafından kaldırılmak istendi. Önceki gün kamelyaları sökülen parktaki çocuk oyun aletlerinin kaldırılması için ekipler yeniden parka geldi. Parkta toplanan vatandaşlar ile görevliler arasında tartışmalar yaşandı. 1500 metrekare olan park alanının 500 metrekarelik alanında belediye hizmet binası yapılacağı belirtildi. Park alanında toplanan vatandaşlar yıkıma izin vermedi. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları ikna edemedi. Olay yerine gelen Belediye Başkanı Sadık Edis, tepkiler üzerine yıkımdan vazgeçtiklerini açıkladı. Ekipler, park alanından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kalabalık detayları

Parktaki vatandaşlar

Tepki gösterilmesi

Zabıta ve polis detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Suat PALA SAMSUN - DHA

===================================

CEPHANELİK GİBİ OTOMOBİL

UŞAK\'ta polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 32 av tüfeği, 15 şarjör, gümrük kaçağı 7 şişe viski ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde çok sayıda silah bulunduğu bilgisini alınca harekete geçti. Afyon\'dan gelen otomobil, Uşak girişinde polis tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagaja ve çeşitli yerlere yerleştirilmiş ruhsatsız 32 pompalı av tüfeği, 15 şarjör, gümrük kaçağı 7 şişe viski ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.G.(27) ve M.U. (23) gözaltına alındı. 2 şüpheli, polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otomobilin polis tarafından aranmasından görüntü

-Bagajda bulunan silahlardan görüntü

-İki zanlının adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera:Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

==========

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI KUTLU, ÇİĞKÖFTE YOĞURDU

ADIYAMAN\'da bu yıl ilki düzenlenen \'Çiğköfte Festivali\', Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu\'nun çiğköfte yoğurup vatandaşlara ikram etmesiyle başladı.

Sanat Sokağı\'nda başlayan \'Çiğköfte Festivali\' açılışına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Kutlu yoğurduğu çiğköfteleri, Adıyaman Belediyesi Harfane ekibinin Adıyaman türküleri eşliğinde, vatandaşlara ikram etti. Program, Adıyaman Belediyesi Harfane grubunun söylediği türkülerle sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Sanat Sokağı

- Saygı duruşu istiklal marşının okunması

- Açılış konuşmaları

- Harfana ekibinin sahne alması

- Başkan Kutlu çiğköfte yoğurması ve dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

