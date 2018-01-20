DHA YURT BÜLTENİ-22

İtalya Hava Savunma Sistemi, \'Afrin operasyonu\'na hazır

NATO bünyesinde Kahramanmaraş\'ta konuşlu İtalya Hava Savunma Sistemi, Afrin\'e yapılması beklenen operasyon kapsamında Suriye\'den gelebilecek olası saldırılara karşı hazır bekliyor.

İtalya\'dan, İskenderun Limanı\'na getirilen ve 06 Haziran 2016\'da Kahramanmaraş\'taki Gazi Kışlası\'na kurulan hava savuma sistemi, Suriye\'den gelebilecek olası tehditlere karşı 1.5 yılı aşkın süredir görev yapıyor. Suriye\'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Afrin kentine yapılması planlanan operasyon öncesi bakım ve denetimleri yapılan hava savunma sistemini, İtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza De Cristoforis da önceki gün yerinde denetledi. Sistem bünyesindeki radarlar, hava saldırılarını belirleyip anında imha etme özelliğine sahip.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gazi Kışlası

- Hava Savunma Sistemi

- Radarın çalışması

- Rampalar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Afrin\'e müdahale etmessek tarih bizi yargılar\"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Ak Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen \"Mahalle Başkanları Toplantısı\'na\" katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, \"Afrin\'den Türkiye dönük taciz atışı geliyorsa göz yumamayız. Bu duruma müdahale etmessek tarih bizi yargılar\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Kongre Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Mahalle Başkanları Toplantısı\'na\' katıldı. Toplantıya, Ak Parti Bursa Milletvekilleri, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları ve mahalle başkanları katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, \" Türkiye, özellikle 15 Temmuz\'dan sonra halinlerin, devlet kademerlinden ve kurumlarından temizlenmesi ile terör ile olan mücadelesinde başarısını gösteriyor. İnlerine giriyoruz, hareket kabiliyeti vermiyoruz. Ama yurt dışından gelen tehtitler ve riskler ile bu mücadeleye devam edemeyiz. Türkiye\'nin güneyi, Suriye\'nin kuzeyinde bir terör koridori oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye\'nin güneyini kuşatmak, ilerleyen süreçte ülkemizin huzuruna kast etmek, oldu bittilerle fırsat kollamak anlayışı ile terör gruplarını destekliyorlar. Biz bunlara göz yummayacağız. Türkiye, terörle yurtiçinde nasıl mücadele ediyorsa, Suriye\'de, Afrin\'de de gerekirse gidecek, vuracak, gelecek ve gerekeni yapacak. Bugün, PYD demek PKK demektir. PKK\'lıların, PYD\'ye yuvalandığını biliyoruz. Afrinden, Hatay\'a sızmak suretiyle, Türkiye\'de opersayon gerçekleştirecek olan teröristleri biliyoruz. Afrin\'den gelmek sureti ile Türkiye\'de eyleme tenezül ediliyorsa gereceğini yapacağız, yapmak zorundayız. Biz, çocuklarımıza bu devletin emanetçisiyiz. Gelecek nesillere sorunlu bir Türkiye bırakamayız. PKK, PYD oldu bitti ile bir terör koridoru oluşturmaya çalışıyorsa asla göz yummayacağız. Bu örgüt, oradaki kürt kardeşlerimize de soykırım uygulayan bir anlayış ile yer edinmeye çalışıyor. Kürt kardeşlerimizin çocuklarını alarak zorunlu asker yapmak istiyorlar. Afrin\'den Türkiye\'ye dönük taciz atışları geliyorsa, göz yummayız. Kenetlenmemiz gerekiyor. Biz bu duruma müdahale etmessek tarih bizi yargılar. Ne olursa olsun Türkiye\'nin güvenliğini, sınır güvenliğini o bölgeden gelecek terör unsunlarını bertaraf etmek için bu operasyonu gerçekleştireceğiz. Biz, iki bin yıllık geleneği olan bir devletiz. Bir kaç terör örgütü bir araya gelerek ayar vereceklerini zannedenler, ve terör taşeronunu kullananlar bilsinler ki, bu ülke kadim geçmişe sahiptir. Yolumuz uzun, meşakatli ama bizim kendimize olan inancımız tam. Milletimiz bizi cesaretlendiriyor. Hep birlikte Türkiye\'yi hak ettiği noktaya taşıyacağız \" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplantıdan detaylar

-Hakan Cavusoglu\'nun konuşması

SÜRE: 5 dakilka 37 saniye,BOYUT: 370 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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Villa alev alev yandı

Düzce\'de, boş olan bir villada yangın çıktı. Alev alev yanan villa itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akşam saatlerinde, Güzelbahçe Mahallesi\'nde bir villadan alevlerin yükseldiğini görenler itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Villadan yükselen alevler gökyüzünü aydınlatırken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, binaya giden elektrik akımını kesti. Villanın boş olduğu öğrenilirken, yangının nasıl çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan villadan görüntüler

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)



