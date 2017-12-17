DHA YURT BÜLTENİ-22

Kastamonu\'da 50 inşaat işçisi, yemekten zehirlendi



KASTAMONU\'da 50 inşaat işçisi, yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

İhsangazi ilçesinde yapımı devam eden konut inşaatında çalışan 50 işçi, akşam yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görülen işçiler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu ve İhsangazi Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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Eskişehir\'de kasap, silahlı saldırıda öldü



ESKİŞEHİR\'de kasaplık yapan 25 yaşındaki Onur F., uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Şeker Mahallesi Hatboyu Caddesi\'nde meydana geldi. Kasap dükkanı işleten Onur F., boş arazide kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Onur F., ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Onur F., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemede 7 boş mermi kovanı bulunurken, polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinin görüntüsü

-Polisin inceleme yapması

-Olay yerindeki boş kovanların görüntüsü

-Ölen Onur F.\'nin sağlık resminin üzerinden çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera:Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

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Yaralıları taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı: 3 yaralı



SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişiyi taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. 6 yaralı, hastanede tedaviye alındı,

Gece saatlerinde, Akyazı Çengeller Mahallesi\'nde 2 grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı. Vücüdunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özgür B., Mehmet K. ve Bilal Y.\'ye olay yerine gelen 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Yaralanan 3 kişiyi alarak Akyazı Devlet Hastanesi\'ne götüren Mehmet Akçay yönetimindeki 54 E 7900 plakalı ambulans Batakköy kavşağında, Ufuk Özsoy yönetimindeki 54 E 6022 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ufuk Özsoy, Aysel Şura Özsoy ve Eren Özsoy yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla bıçaklanan 3 kişi ile kazada yaralanan 3 kişi Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri görüntüleri

-Hastane önü görüntüler

-Yaralılar

HABER-KAMERA:Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya), (DHA)

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Gaziantep\'te bakırcıda yangın

GAZİANTEP\'te, bakırcıda yaşanan ve elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında, işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Boyacı Mahallesi\'nde bulunan Bakırcılar Çarşısı’nda çıktı. Bir işyerinin çatısından çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla yangın, kontrol altına alındı. İşyerinde bulunan tüpler itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak söndürüldü.

İşyerinin kullanılmaz hale geldiği yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakırcı dükkanı

- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Şüpheli bavul Kazakistanlı ailenin çıktı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kaldırım üzerine bırakılan etrafı bandajlanmış bir valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha ekiplerinden önce gelen valizin sahibi, durumu açıklayınca gerçek ortaya çıktı.

İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminaline 50 metre mesafede etrafı bandajlanmış vaziyette bavulu gören çevredekiler, şüphelenerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, şüpheli valizin çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Bu arada Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı bomba imha ekiplerine haber verildi. Bavulun çevredekiler tarafından fark edilmesinden yaklaşık 1.5 saat sonra olay yerine gelen yabancı uyruklu vatandaşlar, bavulun kendilerine ait olduğunu söylediler. Emniyet ekipleri, Kazakistanlı oldukları öğrenilen şahısların pasaportlarını kontrol etti. Bavulun sahibi Kazakistanlı olan Elvira Asterova’nın eşi İsmail Bahrevic, olayı anlattı. 6 bavulla Kazakistan’dan hava yoluyla Atatürk Havalimanı\'na geldiklerini söyleyen Bahreviç, “Havalimanından otobüse binerek İnegöl Şehirlerarası Otobüs terminaline geldik. 6 bavulumuzu oğlumun aracına koyduğumuzu düşündük, fakat bir bavulumuzu burada unutmuşuz. Eve gidince eşim Elvira Asterova, bavulun birinin eksik olduğunu söyleyince buraya geldik. Geldiğimiz de polisleri görünce çok şaşırdık, sizlerden özür diliyoruzö dedi.

Emniyet ekiplerinden bavulu teslim alan Şah İsmail Bahrevic, evine gitti. Olayın açıklığa kavuşmasının ardından gelen bomba imha ekipleri için yapacak bir şey kalmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bavulun detay görüntüsü

Polislerin önlem alma görüntüleri

Aileye teslim edilmesi

Bavul sahibinin konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Bursa\'da kaza yapan alkollü sürücü hüngür hüngür ağladı

BURSA\'da, aşırı alkollü minibüs sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje daha sonra duvara çarptı. Kazanın ardından polis ve sağlık ekiplerini uğraştıran alkollü sürücü, cep telefonunun çalındığı iddia ederek hüngür hüngür ağladı.



Olay, Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Mahallesi\'nde gece saatlerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 S 3182 plakalı servis minibüsünü kullanan ve aşırı alkollü olduğu tespit edilen 23 yaşındaki S.Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta rejüfe daha sonra karşı şeride geçerek istinat duvarına çarpttı. Hafif yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan indirildi.

144 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerini gören sürücü S.Y., tedavi olmamak için direndi. Ekiplere zorluk çıkartan sürücü alkol metreyi de üflemek istemedi. Aracı kendisinin kullanmadığını ve şoförün kaçtığını söyleyen sürücü daha sonra sürücünün kendisinin olduğunu itiraf etti.

S.Y., cep telefonunun cebinde olmadığını kendisine yardım etmek isteyen kişiler tarafından çalındığını söyleyerek sinir krizi geçirdi. Yere yatan S.Y., hüngür hüngür ağlayarak \"Cep telefonumu çaldılar abi\" diye bağırdı. S.Y., ekiplerin uzun uğraşı sonucunda tedavi olmak için Bursa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada alkol testi yapılan S.Y.\'nin 144 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan araçtan görüntüler

- Olay yerinden detaylar

- Alkollü sürücünün ekiplere zorluk çıkartması

- Yere yatması ve ağlaması

Haber-kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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Zonguldak\'ta, Kerimcan Durmaz konserinde kavga

ZONGULDAK\'ta bir otelde sahne alan Kerimcan Durmaz\'ın konserinde çıkan kavgada ortalık karıştı. Sahneden güçlükle indirilen Kerimcan Durmaz, korumalar eşliğinde oteli terk ederken, polis, öfkeli kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Zonguldak\'ta bir otelde konser verdi. \'Yılın en iyi partisi\' sloganıyla düzenlenen konserde Kerimcan Durmaz\'ın dansçıları da sahne aldı. Durmaz\'ın şarkıları eşliğinde dansçılarının dans ettiği sırada salondaki kalabalık arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kerimcan Durmaz, korumaları tarafından sahneden indirilerek odasına götürüldü. Haber verilmesiyle gelen polis, salonda kavga eden tarafları ayırmak için büyük çaba sarf etti. Biber gazı kullanan polis, salondakileri dışarı çıkarttı. Otel dışında da bazı gençler kavga etmeyi sürdürdü. Müdahalede bulunan polis, gençleri uzaklaştırdı.

EMNİYET AMİRİNİN KOLUNA GİRDİ

Bir süre sonra otel çevresinin sakinleşmesinin ardından Kerimcan Durmaz, güvenlik önlemleri altında otelden çıkarak otomobiliyle otelden ayrıldı. Kerimcan Durmaz, otomobiline kadar kendisine eşlik eden ve koluna girdiği kadın emniyet amirine, \"Teşekkür ederim amirim, çok mersi\" dedi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Otel önünden görüntü

-Kerimcan Durmaz\'ın otelden çıkışı

-Otomobiline binerken emniyet amirine teşekkürü

-Otel önündeki kavga(cep telefonu görüntüsü)

-Polisin biber gazı kullanması(cep telefonu görüntüsü)

-Konserden görüntü(cep telefonu görüntüsü)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)