DHA YURT BÜLTENİ-22

Soma davasında, yeni mahkeme heyeti ilk kez duruşmada /EK -YENİDEN



TAHLİYE KARARI SALONU KARIŞTIRDI

Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6\'sı tutuklu, 51 sanıklı davanın, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmesine öğleden sonra devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıkların bilirkişi raporlarını eleştirip yeni bir rapor istemesinden sonra söz alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan\'ın avukatı Kadir Çekin de bilirkişi raporlarında tüm şirket sorumlularının kusurlu bulunduğunu anlattı. Savcılık iddianamesinin de bu doğrultuda hazırlandığını ifade eden Kadir Çekin, Şüphelilere kusur bulmak için kendilerini delil bulmada zorunlu hissettiler. Dinamit atışlarından sonra yaşanan ani karbonmonoksit gazı yükselmelerini yangın olarak kabul ettiler. Sürekli yangın varmış gibi kabul ettiler. Bilirkişi raporuna göre ocağın çalışmadığı tatil günlerinde yangın yok, ama çalışma günlerinde yangın var. Bu şekilde rapor hazırlandı\" dedi.

\'SEN ANNENE SON BAKAYIM\'

Bu sırada ölen madencilerin annesinden Elmas Kaya, avukata yönelik eleştirilerde bulundu. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu\'nun, salon dışına çıkartılmasını istediği Elmas Kaya, \"Benim yerimde sen olsan nasıl sabredersin?Annene sor. \'Anne ben ölseydim, sen ne tepki gösterirdin\', sor bakayım sana ne diyecek\" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

MANİSA SAVCILIĞININ SORŞUTURMASI BEKLENSİN

Can Gükan\'ın avukatlarından Abdurrahman Gök ise, eşi ve kızının \'Soma\'yı yaktı suçlamasında bulunduktan sonra ölü bulunan\" Şaban Yılmaz dosyasının tekrar açılmasını, MİT ve emniyetten faciayla ilgili ellerinde bulunan bilgilerin istenmesini talep etti. Bir milletvekilinin TBMM kürsüsünden kapanan bir gazetenin yazarının da köşesinden Soma\'daki kömür olayını gündeme getirmesinin ardından facianın yaşandığını ileri süren Gök, bunlarında akıllara sabotaj ihtimalini getirdiğini, bunun için de Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın bu konudaki soruşturmasının sonucunun beklenmesini istedi. Gök ayrıca, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan Manisa eski Baro Başkanı Zeynel Balkız\'ın da baktığı dosyaların incelenmesini de talep etti. Duruşmadaki diğer sanıkların avukatları da yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi. Avukatların konuşmalarını tamamlamasından sonra salonda oturanlar arasında bulunan ölen işçilerden Mahmut Akbulut\'un babası Şerafettin Akbulut, adil bir yargılama istediklerini, mahkeme başkanının bu yönde karar vermesini istedi.

VARDİYE AMİRİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, talepleri aldıktan sonra arar kararları açıkladı. Buna göre, soruşturmanın başından beri tutuklu olan vardiya amiri ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy\'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. 9 Ocak 2018 tarihine ertelenen duruşmada mahkeme yeni bilirkişi taleplerini reddetti. Ara kararlar okunduğu sırada ise Can Gürkan, kısa süreli baygınlık geçirdi. Mahkemenin tahliye kararı vermesi isi duruşma salonunu karıştırdı. Madenci aileleri hem sanıklara, hem de mahkeme heyetine tepki gösterdi. Polis aileleri, güçlükle salondan çıkardı. Bu sırada bazı madenci yakınları da baygınlık geçirdi. Duruşmadan sonra açıklama yapan avukat Selçuk Kozağaçlı da, mahkeme heyetinin değişmesine tepki gösterip, \"Bu dava tahliyeler, ailelerin içini acıtmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Ancak Mehmet Ali Günay Çelik de gereken cezayı alacaktır. Ancak bunun yanında bu yargılama devam ettiği sırada Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yeni bir soruşturma açması kanunsuzdur, arkadan dolanmadır, suçtur. Adalet Bakanına soruyoruz, bu var olan yargılamayı sürüncemede bırakmaktadır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-mahkeme önü

-bağıran vatandaş

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Taylan YILDIRIM-Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA)

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Suriye\'de ateşlenen silahlarla Ceylanpınar\'da baba ve oğlu yaralandı

SURİYE Demokratik Güçleri\'nin, Rakka\'yı terör örgütü DEAŞ\'tan temizlediğini duyurmasının ardından Resulayn\'da yapılan kutlamalar sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesi\'nde 47 yaşındaki Abdulkadir Büyük ve oğlu 12 yaşındaki Yunus Büyük\'e isabet etti. Yaralanan baba ile oğlu, hastanede tedaviye alındı.

Büyük çoğunluğunun terör örgütü PYD\'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri\'nin Rakka kentinin DEAŞ\'tan temizlediğini duyurmasının ardından Türkiye sınırındaki Ceylanpınar İlçesi\'ne komşu Resulayn ve Akçakale İlçesi\'ne komşu Telabyad İlçesi\'nde de kutlamalar yapıldı. Resulayn\'daki kutlamalar sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, Ceylanpınar\'da evlerinin damında oturan Abdulkadir Büyük\'ün parmağına ve oğlu Yunus Büyük\'ün bacağına isabet etti. Yaralanan baba ve oğlu, Ceylanpınar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Abdulkadir Büyük, evinin damında oğluyla oturdukları sırada önce ses geldiğini, ardından yaralandıklarını belirterek, \"Oğlumun yaralandığını görünce hemen hastaneye geldik. Çok şükür durumumuz iyi\" dedi.

KORKUYA NEDEN OLDU

Kutlamalar sırasında ateşlenen silah sesleri, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde paniğe yol açtı. Sınır hattındaki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ilçelerde, belediye hoparlörlerinden vatandaşların sınır hattından uzak durmaları istendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sokaktan detay

- Suriye\'deki silah sesleri

- İzli mermiler

- Yaralanan çocuk

- Abdulkadir Büyük ile röp.

- Belediye hopörlerinden anons

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 337 MB, 292 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ, Hadi KURT-ŞANLIURFA,(DHA)

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TIR’ın çarptığı kadın öldü

NİĞDE’de yaya geçidinden yolun karşısına geçerken TIR\'ın çarptığı 28 yaşındaki Rukiye Eren, öldü.

Kaza, akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Abdulkerim Gültekin yönetimindeki 33 CNB 74 plakalı TIR, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 1 çocuk annesi Rukiye Eren\'e çarptı. Kazada, TIR\'ın altında kalan Eren, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eren\'in cenazesi Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Polis, TIR şoförü Gültekin\'i gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- TIR\'ın altında kalan kadının üzeri örtülü görüntüsü

- Polislerden görüntü

- Ambulansın gidişinden görüntü

Süre: 02\'09\" Boyut: 139 MB

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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Bursa\'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

BURSA\'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri tarafından 4 farklı adrese uyuşturucu opersayonu düzenlendi. Özel Harekat ve zırhlı araçların da destek verdiği opersayonda 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, Mudanya ilçesi Karadere Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Mudanya ilçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat ekipleri ve zırhlı arçaların da desteği ile mahallede bulunan 4 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Özel Harekat ekipleri, koçbaşı ve levyeler ile kapıları kırarak içeriye girdi. Zırhlı araçlar ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Narkotik Madde Arama Köpeği\'de sobanın içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi buldu. Evlerde yapılan aramalarda 50 gram bonzai, 150 gram esrar, 30 adet extacy hap, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

4 FARKLI NOKTADA DİDİK DİDİK ARADILAR

Ekipler, Mudanya ilçe merkezinde 4 farklı noktada arama noktası kurdu. Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçlar burada da geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli kişiler üzerine arama ve GBT sorguları yapıldı. Arama noktalarına giren otomobillerde arama yapıldı. Arama ve sorgular sonucunda, farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Otomobilin birinden silah çıkarken başka bir otomobilde ise bir miktar esrar ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Özel harekatın evlere girmesi

-Koçbaşı ile kapıyı kırması

-Zırhlı araçlardan görüntü

-Ekiplerin ve narkotik köpeğinin arama yapması

SURE: 2 dakika 47 saniye,BOYUT: 314 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)