DHA YURT BÜLTENİ-22

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK, GAZİANTEP\'TE BAYRAM NAMAZI KILDI (4)

1)\'TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜÇLENİYOR\'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, beraberinde milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte Ak Parti İl Başkanlığı\'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bakanlar Şimşek ve Gül, partililerle bayramlaştı, çocuklara oyuncak hediye etti. Burada konuşan Mehmet Şimşek, Türkiye’nin büyüme patikasına girdiğini ve bunun sonucu olarak da doların düşmeye başladığını belirterek, \"Türkiye ekonomisi güçleniyor, geçen yılkı sıkıntıları tamamen geride bıraktı. İnşallah bu ivmeyi reformlarla güçlendirip, kalıcı hale getirme çabasındayız. İkinci olarak Amerikan Merkez Bankası\'nın 2018 Eylül ayına kadar faiz artmayabilir beklentisi hakim olması, ekonomiye olumlu olarak yansıdı. Dolayısıyla küresel büyüme oranımız iyi, Türkiye güçlü olarak büyüyor, Türkiye’de siyasi istikrar var. Türkiye ekonomisi güçlendikçe, Türkiye’ye ve Türk lirasına olan güven artacaktırö diye konuştu. Mehmet Şimşek ve Abdülhamit Gül, daha sonra Polisevi\'nde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Arakan için Kofi Annan\'la görüşecek (EK)

2)ÇAVUŞOĞLU\'NDAN ALMANYA\'YA SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya İl Başkanlığı\'nın düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Törene Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Parti önüne kurulan stantta konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Kenetlenmeleri gerektiğini belirten Çavuşoğlu, \"Siyasette davada biz var, ben yok. Ben bakanım, ben buyum, şuyum olmaz. Paylaşacağız, yükü de paylaşacağız. Bencillikle olmaz, fitne yapmayacağız ve fitneye kanmayacağız. Birbirimizin arkasından konuşmayacağız. Samimi içten olacağız. Ak Partiliye bu yakışır. Bu milletin bizden beklentisi var\" diye konuştu.

BİZ SUSARSAK HİÇ KİMSE KONUŞMAZ

Türkiye\'de 3 milyon Suriyeli olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, \"Güçlü olmazsak onlara nasıl bakacağız? Onlar niye ülkelerini terk etti? Bombalardan, terörden kaçtılar. Onlar da sıcak yuvalarında kalmak isterlerdi ama yok. Onlar emanet, onlara o gözle bakmamız lazım\" dedi.

ALMANYA\'YA TEPKİ

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bayramlaşma töreninde yer alan Almanya\'nın Aşağı Saksonya Eyaleti Milletvekili Mustafa Erdoğan\'ın Almanya\'nın çifte standardını, iki yüzlülüğünü en iyi gören kişi olduğunu söyledi. Almanya\'da Türkiye\'ye muhalefetsen, Erdoğan\'a saldırırsan baş üstünde tutulduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'yi ve Ak Parti\'yi savunursan, Erdoğan\'ın liderliğini savunursan sen kötüsün. Hani demokrasi, hani fikir özgürlüğü nerede? Sen hep ders vermeye kalkıyorsun, hep baskı, zulüm. Ben Mustafa Erkan kardeşimle gurur duyuyorum. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Artık Türkiye ile ilişkilerinizi sürdürmek için Türkiye\'ye saygı duyacaksınız. Eşit bir ortak gibi göreceksiniz. Türkiye\'nin patronu olmadığını anlayacaksınız. Türkiye\'den bir netice alacaksınız saygı duyduğunuzu göstereceksiniz. Bunu yavaş yavaş öğreteceğiz. Hazımsızlık var doğru, ama bu problemim değil ki. Ben çalışıyorum ve kimseyi de kötülemiyorum. Türkiye\'nin düşmanca politikasını gördünüz mü diye sordum, yok. Peki siz Türkiye\'den ne istiyorsunuz, dert başka, alışacaklar. Biz yine ilişkilerimizi yoluna koyacağız. Seçimler gelir geçer yapılan popülizm geride kalır. Sağlam duracaksın, ilkelerinden vazgeçmeyeceksin. Erdoğan\'ı kıskanacağınıza örnek alın. 16 senedir neler yapmış, nasıl Türkiye\'yi güçlendirmiş, popülizm yapmadan seçim kazanmış gel örnek al.\"

Çavuşoğlu konuşmasının ardından beraberindekilerle partililerle bayramlaştı, karanfil dağıttı.

3)DAVUTOĞLU:HEPİMİZİN MUHASEBEYE İHTİYACI VAR

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin bir otelde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Bayramların bir muhasebe mevsimi olduğunu ifade eden Davutoğlu, partililerine şunları söyledi:

\"Hepimizin muhasebeye ihtiyacı var. Ama en fazla muhasebeye ihtiyacı olanlar, bir davayı üstlendiğini iddia edenlerdir. Her insanın, her gününü değerlendirmeye ihtiyacı var. Esas değerlendirme yapıp, tekrar tekrar üzerinde düşünmesi gerekenler sizler, bizler, gibi bir davanın sorumluluğunu omuzlarında hissettiğini iddia edenlerdir. İddia, mutlak suretle o iddianın gereğini yapma sorumluğunu getirir. İddia sahibi değilseniz, sıradan bir insan gibi hayat sürersiniz ve kimse de size bir şey sormaz. Muhtardan başlayarak, Cumhurbaşkanlığı\'na kadar giden süreçte, her hangi bir yerde başkan diye anılmak, üye olarak anılmak ve itibar görmek istediğiniz zaman, biliniz ki rabbimiz o itibarın karşılığında terazinin öbür kefesine de bir hesap sorma günü koyar. O zaman bu muhasebeyi hep birlikte tek tek yapmak zorundayız.\"

\"MAKAMLAR, MEVKİLER İÇİN YOLA ÇIKMADIK\"

Arakan\'da yaşananlara tepki gösteren Davutoğlu, Türkiye\'nin her zaman mazlumun yanında olduğunu belirtti. Türkiye\'ye bir çınar ağacına benzeten Davutoğlu, makamlar ve mevkiler için yola çıkmadıklarını ifade ederek, \"Türkiye Cumhuriyeti devletini, biz çınar ağacı semboli haline getirmek için yola çıktık. Nefsimiz için değil, makamlar, mevkiler için değil, daha fazla servet, daha fazla güç için değil, ya-rabb bize çınar ağacı kudreti ver ki, bütün mazlumları çınar ağacı altında toplayalım diye yola çıktık. Ak Parti\'nin özü, esası budur.\" dedi.

Davutoğlu, \"Kendi özünüzde bir sapma yaşarsanız, niyetleriniz bozulmaya başlarsa, şahsi hesaplarınızı, davanızın önünüze alırsanız, başkalarına el ulaştırmak yerine kendi elinizi güçlendirmek için siyaseti kullanmaya başlarsınız, kadirşinaslık, yerine sadece ve sadece belirli makamlarda, yerlerde başkan olalım, il başkanları, ilçe başkanları her düzeyi kastederek söylüyorum, bunları düşünürsek kaybetmeye başlarsınız. Yaklaşan kongrede bunu düşünmemiz lazım. Küçük hesapların olduğu yerde büyük davalar olmaz, makamların büyük görüldüğü yerlerde davalar büyük görülemez, makam ancak davayla dahildir.\" diye konuştu.

KONYASPOR ESKİ BAŞKANI OLAYI

Atiker Konyaspor eski başkanı Ahmet Şan\'ın, \'By-lock\' kullandığı iddiasıyla ifade verip, serbest bırakılmasının ardından Konya ile ilgili yapılan eleştirilere tepki gösteren Davutoğlu, \"

Konya için, bir takım fitnelerle tuzak kurmaya kalkışabilirler. Kim bu millete hainlik yapmışsa ,15 Temmuz FETÖ darbesi gibi, o hainlerin karşısındaki en önemli direnç noktası Konya\'dır. Kim bunlara bulaşmışsa, istisna olmaksızın, öz kardeşimiz olsa gereken cevabın verilmesi ve gereken cezanın verilmesi için önce Konya\'ya ayağa kalkar. Kimsenin de bu konuda tereddüttü olmasın.\" dedi.

Davutoğlu, \"Niye Konya son haftalarla birçok vesileyle olumsuz şekilde anılmaya çalışılıyor? Bunun arkasında Türkiye Cumhuriyeti\'ne kurulan tuzaklar neyse, davamıza kurulan tuzakları da Konya ile irtibatlandırmaya çabası içinde olan hain odaklar vardır.\" dedi.

Bir şehirde makam ve mevkiye önem verilmemesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, \"Şehir geleneği kuvvetli olan ahenkte yer, makamla, mevkiyle ölçülmez. Makam ve mevkiyle o şehirde itibar inip çıkıyorsa, borsa gibi o şehrin kültürü yoktur. Bir gün il başkanı olursunuz, ertesin gün olmazsınız. Ama değerli bir şahsiyetseniz aynı itibarı korursunuz. Bir gün başbakan olursunuz, diğer gün olmazsınız. Her makam için bu geçerli. Hiçbir şekilde yanlış anlamanızı istemem. Ama o şehrin iç ahengini şehir korumazsa kendisi, o şehri korumak mümkün olmaz, o şehir öncülükte yapamaz bizim en öncelikle görevimiz o şehrin ahengini korumaktır. \"diye konuştu.

\"MÜSLÜMANIN, MÜSLÜMANA GÜVENİNİ YOK ETTİLER\"

Fetullahçı Terör Örgütü\'ne de değinen Davutoğlu, \"Bu FETÖ örgütü var ya, devletimize büyük zarar verdi. Hepimize zarar verdiler. Benim odamı dinlediler, Cumhurbaşkanımızın odasını dinlediler. Ama en büyük zararı neye verdiler biliyor musunuz? Müslümanı, müslümana güvenini yok ettiler. İnsanların bu dine olan güvenini sarstılar. Bunu sebebi takiye denilen pis ahlaktır Öyle bir virüs gibi girdi ki, bu en saygın çevreler de bile takiye yapmak nerdeyse yaygın kültür haline gelebiliyor. 28 Şubat\'ta hem o darbecilerle işbirliği yaptılar, nem halka dönüp takiye yaptılar.\" dedi.

Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesiyle ilgili kendisine yönelik eleştirilerle ilgili de \" 15 Temmuz gecesi sabaha kadar ulusal ve uluslararası kanallarda konuştuğumuz halde o gece konuşmadı, diye iftira atmaya kalkıyorlar. Niçin yapıyorlar biliyor musunuz? Bu davanın odak şehrini sarsmak istiyorlar, sarsamayacaklar. Görevler alınır, verilir, devredilir. Yakında kongre yapılacak, bazı görev değişiklikleri olabilir ama herkesin hakkını teslim edeceğiz.\" dedi.

Bazı çevrelerin 15 Temmuz gecesini Türkiye için karanlık bir gece olarak gördüklerini ancak 250 şehidin o geceyi aydınlattığını ifade eden Davutoğlu, \" Konya o şehitlerin her bir kanının takipçisidir. Bırakın FETÖ\'ye bu şehirde yer açmak, bırakın FETÖ ile ilişkilendirilmiş kişileri himaye altına almak, korumak, devlet sormadan önce biz hesap sorarız. Kendi küçük hesaplarını Konya üzerinden oynamak ve o küçük hesaplarında Konya\'nın maneviyatını yıpratmak isterlerse, onlara aynı şekilde mukabelede bulunuruz.\" dedi.

Davutoğlu, konuşmasının ardından solan çıkışında partilileriyle tek tek bayramlaştı.

