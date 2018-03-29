DHA YURT BÜLTENİ-21

KYK öğrenci yurdunda 112 öğrenci yemekten zehirlendi (2)

KYK İL MÜDÜRÜ UYSAL: SORUMLULARLA İLGİLİ GEREKLİ İŞLEM YAPILACAK

KYK Bursa İl Müdürü Hüseyin Uysal, Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu\'nda gıda zehirlenmesi sonucu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde tedavi gören öğrencileri ziyaret etti, doktorlardan durumları hakkında bilgi aldı. Burada konu ile ilgili açıklama yapan Uysal, 112 öğrencinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirterek, \"Emir Sultan KYK yurdumuzda, akşam yemeğinden kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir zehirlenme olayı yaşandı. Bin 112 öğrencimizin olduğu yurtta, 112 öğrencimiz rahatsızlanarak hastanelere gönderildi. Şuan da ayakta tedavisi yapılan öğrencilerimiz yurtlarına gönderiliyor. Çok şükür ki durumu ciddi olan öğrencimiz yok. Bu işin olmamasını temenni ediyorduk, gerekli tedbirler alınacak. Akşam yemeğinden alınan numune, Gıda İl Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Kesin sonucu böylece göreceğiz. Sorumlu arkadaşlara gerekli işlem yapılacak\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hüseyin Uysal\'ın açıklaması

234 MB - 2 DK 5 SN

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

==================================================

Kaza yapan araçlar tramvay durağına çarparak durabildi



İZMİR\'in Konak ilçesinde, sürücüsü İ.O.\'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde giden Türker Yurtseven (58) yönetimindeki ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar Güzelyalı Tramvay Durağı\'na çarparak durabildi. Kazada ticari araç sürücüsü Yurtseven hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü İ.O. ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. Balçova\'dan Konak yönüne giden İ.O. idaresindeki 34 BBU 865 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı yönde giden Türker Yurtseven idaresindeki 06 BK 9266 ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar Güzelyalı Tramvay Durağı\'na çarparak durabildi. Tramvay seferlerinin bitmiş olması ve bu nedenle durakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yurtseven\'i ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yurtseven\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından kaçmaya çalıştığı iddia edilen otomobil sürücüsü İ.O. ise yakalanarak gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Tramvay durağından görüntü

- Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY-Davut CAN / İZMİR,(DHA)

=============================================

Zonguldak\'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı



ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Perşembe Beldesi Koramanlar Köyü yakınlarında meydana geldi. Bartın\'a giden İlyas Ç. idaresindeki 06 VCE 61 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı şeride geçerek Kemal M. idaresindeki 67 ZV 716 plakalı otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen araçların sürücüleri İlyas Ç. ve Kemal M. ile eşi Fatime M. yaralandı. Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Fatime M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlyas Ç. ve Kemal M.\'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Yeliz ALAGÖZ / ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)

=========================================

Salyangoz toplamak için ormana giden yaşlı adam ölü bulundu



ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde, salyangoz toplamak için ormanlık alana giden Hidayet Bıyıklı (78) ölü bulundu.

Akşam saatlerinde, Devrek Tellioğlu Köyü\'ndeki evinden çıkan Hidayet Bıyıklı, salyangoz toplamak için ormanlık alana gitti. Havanın kararmasına rağmen eve dönmeyen Hidayet Bıyıklı\'yı merak eden yakınları ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Hidayet Bıyıklı, evinin yakınındaki bir bölgede yerde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibi Hidayet Bıyıklı\'nın öldüğünü belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Bıyıklı\'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Devrek Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: DEVREK(Zonguldak),(DHA)

===========================