DHA YURT BÜLTENİ-21

Hastanede dehşet; Doktor, tartıştığı temizlik şefini tabancayla vurdu (Ek)

TEMİZLİK PERSONELİ ŞEFİNİ YARALAYAN DOKTOR SERBEST BIRAKILDI

Manisa\'nın Soma ilçesinde, Devlet Hastanesi\'nde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top\'u acil serviste tabancayla peşpeşe 3 el ateş edarak ağır yaraladı. Top ayrı hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Dr. L.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Serkan ÖZDEMİR / SOMA(Manisa),(DHA)

Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (4)

KAR KALINLIĞI 10 SANTİM YÜKSELDİ

Edirne\'de akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santime yükseldi. Karayolları ve Edirne Belediye Başkanlığı\'na bağlı ekipler aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinde yolların kapanmaması için mücadele veren Edirne Belediye Başkanlığı 4 bobcat, kar küreme ekipmanlı 1 grayder, 2 kepçe, kar küremeli 4 yükleyici, 7 kamyon, 4 traktör ve 70 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan kar küreme yapılırken, diğer yandan ise granürlü üre, tuz ve solüsyon serme çalışmasıyla yolların tuz tutmasını engelleniyor. Edirne\'de gece yarısından itibaren kar yağışı etkisini yitirirken, sabah saatlerine kadar aralıkla yağış olabileceği belirtildi.

7 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Edirne Özel İdare verilerine göre, Edirne\'nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç, Küçükaltıağaç, Küpdere, Rahmanca, Nasuhbey, Alibey ve Yenicegörece köylerinde yoğun kar yağışı yol kapandı. Ekipler, köylere ulaşımı sağlamak için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Trakya Belediyeler Birliği Alpullu\'ya talip oldu



TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak\'ın daveti üzerine kente gelen Trakya Belediyeler Birliğine üye belediye başkanları, belirledikleri beş kişilik bir komisyonla özelleştirme listesine alınan Alpullu Şeker Fabrikası\'na talip olacaklarını ortak bir deklarasyonla ilan etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu\'nda düzenlenen toplantıya, Sosyal Politikalardan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trakya Bölgesi\'nde görev yapan belediye başkanları katıldı.

Trakya Belediyeler Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti\'nin ilk şeker fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikası\'nın Trakya Belediyeler Birliği tarafından korunması amacıyla belediye başkanları tarafından görüşlerin belirtildiği toplantıda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, özelleştirme sürecinden örnekler vererek, \"Alpullu gibi bir fabrikanın satılması Trakya\'daki bütün belediye başkanlarının ortak üzüntüsüdür. Bu nedenle bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Özelleştirme sürecini yakından yaşayan biri olarak Tekel\'in özelleştirilmesini kısaca anlatmak istiyorum. 17 fabrika, içindeki tüm ham madde, şişelik ürün, yarı ürün hatta çalıştığım masanın üzerindeki kalem dahil özelleşti. Özelleşme ile bu bölgede yaklaşık 70 bin dekar olan bağ sahası 10 sene içerisinde 40\'a kadar düştü. Bu bölgenin en hakim çeşidi olan semillon üzümü, özelleşmeden bir sene önce devlet olarak 30 kuruşa alındı. Özelleşmeden sonra bu üzüm çeşitleri hiç zam görmeden 2008 yılında 28 kuruşa alındı. Buna bağcılığın, üreticinin dayanma şansı yoktu. Bugün bağcılığın geldiği noktayı yakından görüyoruz. Alpullu Şeker Fabrikası\'nın satılması ve özelleştirilmesi gündeme gelince yaşadığım bu süreç gözlerimin önünden geçti. Umarım bugün biz Trakya Belediye Başkanları olarak bu konuyu masaya yatıracağız ve bu konuda da güzel bir karar alacağız\" dedi.

\'BİZİMDE BİR CEVABIMIZ OLACAK\'

Sosyal Politikalardan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ise şeker fabrikasının devletin elinde kalması gerektiğini ifade ederek, \"Bu işte milletimizin umutsuzluğa düşmemesi için başka çözüm yollarının da olduğunu gösterdi. Bu kurumun halk sağlığı açısından, çiftçi açısından devletin elinde kalması lazım. Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkılması açısından bu fabrikaların devletin elinde kalması lazım. Türkiye\'de 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor bu konu. Bu açıdan da bu işin özelleştirilmeden çözülmesinin de büyük önemi var. Özelleştirilecekse de bizim de bir cevabımız olacak\" diye konuştu.

Toplantının sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Alpullu Belediye Başkanı Saim Kırcı ve Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen\'in kurulan komisyonda yer alarak Alpullu Şeker Fabrikası\'nın alım şartları araştırılması ve Alpullu Şeker Fabrikası\'nın alınması için Trakyakent Belediyeler Birliği tarafından teklif sunulması kararı alındı.

Adana\'da kaçak at kesimi baskını: İki atı kesilmekten polis kurtardı



ADANA\'da bir ihbarı değerlendiren polis, tarla ortasında kesilmiş iki adet at ele geçirdi. Kesilmeyi bekleyen iki at ise, polislerin sayesinde kurtuldu.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarla ortasında at kesildiğine ilişkin gelen ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yağmurdan dolayı balçık haline gelen boş tarlada arama yapan polis ekipleri, kesilmiş iki at ve poşetler içinde paketlenmiş etler ele geçirdi. Kaçak at kesimini gerçekleştiren şüphelilerin izini bulmak için bölgede inceleme yapan polisler, kesilmiş hayvanların yaklaşık 50 metre uzağında da kesilmeyi bekleyen iki at buldu. Canlı iki at ile kesilmiş yaklaşık bir tona yakın at eti, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kesim sırasında polisi fark edip kaçtıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

