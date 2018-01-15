DHA YURT BÜLTENİ-21

Sivas\'ta okul servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Sivas\'ta okul servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 öğrenci yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Tepeönü köyü yakınlarında meydana geldi. Taşımalı sistemle Sivas kent merkezinde eğitim gören lise öğrencilerini köye götüren Osman Şanlı yönetimindeki 58 M 0178 plakalı servis minibüsü, köy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yan yatarak devrildi. Kazada minibüs içinde bulunan 16 öğrenciden 6\'sı yaralandı. Devrilen minibüsün içinden öğrencileri çevreden yetişen köylüler çıkardı. Kazada yaralanan öğrenciler Samet, Rumeysa, Elif, Aleyna, Demet ve Hayriye Yılmaz olay yerine gelen ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Diğer öğrenciler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Minibisün görnütüsü

-Hastaneye götürülen öğrenciler

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Edremit\'teki ev yangınında can pazarı yaşandı

Balıkesir\'in Edremit ilçesinde, bir apartmanın 3\'üncü katında çıkan yangında, alevlerin arasında kalan iki kız çocuğu babaları Emrah Demirci tarafından balkondan sarkıtılarak kurtardı. Can pazarının yaşandığı olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yangın bugün saat 16.30 sıralarında Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi Bayramyeri mevkiindeki üç katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3\'üncü katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevlerin sardığı evde bulunan baba Emrah Demirci (32), önce eşi Reyhan Demirci (30) ile 14 yaşındaki kızı Rabia Demirci\'yi dışarı çıkardı. Ardından 2 kızını daha kurtarmak için geri dönen Emrah Demirci, alevlerin daireyi tamamen sarması nedeniyle içeride kaldı. Çocukları 2 yaşındaki Nesrin Demirci ve 10 yaşındaki Emre Demirci\'yi dışarıya çıkaramayınca evin balkonuna çıkıp yardım istedi.

MAHALLE SAKİNLERİ SEFERBER OLDU

Emre Demirci\'nin yardım çığlıkları üzerine mahalleden bir esnaf apartmanın yanına kapalı kasa kamyonetini yanaştırdı. Kamyonetin yüksek kasasının üzerine çıkan kişi, apartmanın ikinci katı hizasına ulaştı. Baba Demirci tarafından 3\'üncü katın balkonundan aşağıya sarkıtılan çocuklar Nesrin ve Emre Demirci\'yi kucaklayarak kurtardı. Ardından Emrah Demirci de alt katın balkonuna inmeyi başardı. Apartmandan güçlükle dışarı çıkan anne Reyhan Demirci ile kızı Rabia Demirci dumandan etkilendikleri için 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.Balkondan sarkıtılarak kurtarılan Nesrin ve Emre Demirci kardeşler de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir saatlik süren çalışmanın ardından alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Bu arada mahalle sakinlerinden 60 yaşındaki Çiçek Demir, olay yerine gelen itfaiye erlerine yangın hortumunu taşıyarak yardımcı oldu. Hastanede tedavi altına olan Emrah Demirci, eşi Rabia Demirci ve 3 çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından genel ve detay görüntü.

-İtfaiyenin yangına müdahale görüntüsü.

-Soğutma çalışmalarından görüntü.

-Yangın sırasında balkondan sarkıtılan çocukların cep telefonu ile çekilen görüntüsü.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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Karesi Ziraat Odası Başkanı Sözat: 2017 iki zengin yarattı

Balıkesir Karesi Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, geçen yıl ile ilgili yaptığı değerlendirmede, hükümetin yanlış politikaları ve afetler nedeniyle 2017\'nin üreticinin kayıp yılı olduğunu söyledi. Türkiye\'nin ithalatçı ülke konumuna geldiğini öne süren Sözat, \"2017 iki zengin yarattı. Biri rantçıların cep zenginliği, biri de bizim gibi gariban çiftçilerin borç zenginliği\" dedi.

ÜRETİCİNİN BORCU 1 YIL ERTELENDİ

Karesi Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, bölgedeki üreticiler için geçen yılın kayıp bir yıl olduğunu söyledi. Sözat, sebzeden meyveye, etten süte, canlı hayvandan samana her şeyin ithal edildiğini, hükümetin bu politikadan kısa sürede vazgeçmesi gerektiğini kaydetti. Sözat, Balıkesir il merkezinde doğal afetler nedeniyle ödeme güçlüğü çeken 1100 çiftçinin bir banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını hasar tespit komisyonu raporları doğrultusunda ertelettiklerini belirtti. Ertelemenin çiftçiyi biraz rahatlattığını ifade eden Sözat, \"Türkiye son 40 yılın en büyük kuraklık dönemini yaşıyor. Güneydoğu\'da da ocak ayında yağmur duasına çıkan iller var. Rant peşinde koşan insanlar, doğayı tahrip ediyor, ormanları yok ediyor, bundan dolayı da ilkim değişikliklerinin meydana geldiği noktasında iddialar var. Birileri menfaat için doğayı bozuyor, biz gariban çiftçiler de bunların yapmış olduğu hatanın giderilmesi için Allah\'a yalvarıyoruz\" dedi.

\'TÜRKİYE İTHALATÇI KONUMA GELDİ\'

Sözat, çölleşen Türkiye\'nin maalesef kendine yeten ülke konumundan çıkarak ithalatçı konuma geldiğini belirterek, \"2017 yılı ithalatçı bir Türkiye yarattı. 2017 yılı Türkiye\'yi ithalat cenneti haline getirdi. 2017 yılında birileri çok para kazandı. 2017 yılı cep zengini yarattı. Bir zenginlik de bizlere düştü. O da borç zenginliği. 2017 yılı iki zengin yarattı: Biri rantçıların cep zenginliği, biri de bizim gibi gariban çiftçilerin borç zenginliği\" diye konuştu.

126 ÜLKEDEN İTHALAT YAPIYORUZ

Türkiye\'nin meyveyi, sebzeyi, hububatı, hatta samanı ithal eder duruma geldiğini belirten Sözat, bazı holding ve büyük çiftçilerin Romanya\'da, pamuk, mısır ekip oralarda üretim yaptığını öne sürdü. Türkiye\'nin ithalatçı bir ülke konumundan kurtulup, ihracatçı konuma geçmesini, sürdürülebilir bir tarım politikası ile yabancı ülkelerin çiftçilerinin değil, Türk çiftçisinin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Sözat, şöyle konuştu: \"126 ülkeden ithalat yapıyoruz. İthal olmayan bir şey kalmadı. İthalattan sadece çiftçi değil tüm ülke zarar görüyor, Türkiye zarar görüyor. İthalatın kesinlikle durdurulması lazım. Bazı ülkelerden ucuz, sıfır gümrükle et, buğday, bakliyat ithal etmenin ne Türkiye\'ye faydası var ne de tarıma. Gelin yurt dışındaki çiftçileri değil, Türkiye\'deki çiftçileri destekleyelim. Daha fazlasını üretelim. Söylediklerimiz kesinlikle siyasi bir eleştiri değil, tarımda yaşadığımız yanlışların yansıtılmasıdır. Bizim en büyük sıkıntımız üretim maliyetlerinin çok yüksek olması. Bir ay içerisinde beş defa mazota zam gelir mi? Avrupa\'da tarımda kullanılan mazota destek var. Türkiye\'de de kısmen uygulanmaya başlanılmıştı, hemen vazgeçildi. Şimdi milyarlık yatların, teknelerin, kullandığı mazotlar ÖTV\'siz, tarımda kullanılan traktörün mazotu ÖTV\'li. Biz vergisiyle algısıyla mazotu 5 küsur liraya alırken, onlar 1 lira 70 kuruşa alıyorlar. Yurt dışından mal getirmeyi düşüneceğinize bunu düşünün.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sami Sözat’ın açıklaması.

-Basın toplantısından detay görüntü

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)

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Tartıştığı oğlunu 7 el ateş ederek öldürdü

Ankara\'nın Altındağ ilçesinde tartıştığı babası tarafından tabancayla 7 yerinden vurulan Faruk Y. yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Güneşevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Şehit Pilot Fatih Korçam Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan evli ve 3 çocuk babası Rafet Y., kendisi ile konuşmak için evine gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Faruk Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Rafet Y., oğlunu 7 yerinden vurdu. Silah seslerini duyan apartman sakinleri, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. \'Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti\' diyerek apartmandan inen baba Rafet Y. polis ekipleri tarafından silahla birlikte gözaltına alındı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Faruk Y.\'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk babası Faruk Y.\'nin madde bağımlısı olduğu ve sık sık ailesi tartıştığı öne sürüldü. Faruk Y.\'nin cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ölen Faruk Y.\'nin fotoğrafları

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)



