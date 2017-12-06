DHA YURT BÜLTENİ-21

Kazada ölen göçmenlerden 9\'u toprağa verildi

HATAY\'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 11 kişiden Irak uyruklu 9\'unun cenazeleri Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

3 Aralık\'ta Altınözü ilçesinde minibüsle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 6\'sı çocuk 11 kişiden birinin Türk şoför, 9\'unun Irak, birinin ise Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Minibüs sürücüsü Mehmet Yiğit\'in cenazesi ise 2 gün önce Hatay\'da toprağa verildi. Bugün cenaze araçları ile Reyhanlı ilçesindeki Hatay Büyükşehir Mezarlık kompleksine getirilen 6\'sı çocuk 9 Iraklı cenaze namazlarının kılınmasının ardından göçmenlerin gömüldüğü alanda toprağa verildi. Kazada yaşamını yitirenlerden 1 Suriyeli göçmenin cenazesi ise Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgunda bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze aracı Reyhanlı\'ya mezarlık kompleksine gelirken

- Cenazeler araçtan alınırken

- Yıkandıktan sonra taşınırken

- Namazları kılınırken

(SÜRE: 2\'03\')(BOYUT: 65.5 MB)

HABER KAMERA: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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İranlı çobanlar tipide ölümden döndü



KARS merkez Yücelan köyünde İranlı iki çoban, hayvanlarını otlatırken aniden bastıran tipiye tutulup yollarını kaybetti. Çobanlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekibi (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

Bugün sabah saatlerinde Yücalan köyünden çıkardıkları hayvanları otlatmaya götüren İranlı iki çoban, kar yağışının duracağını düşünerek köye dönmedi. Ancak, bir süre sonra tipi başladı ve çobanlar yollarını kaybetti. Çobanlardan Ahmad Rasegh bitkin düşerken, kendisinden daha iyi durumdaki adı öğrenilemeyen arkadaşı ise köyü cep telefonuyla arayıp yardım istedi. Köy halkı da durumu AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi.

Çobanları kurtarmak için operasyon başlatan AFAD ve UMKE ekipleri, paletli ambulansla olay yerine hareket etti. Yaklaşık 3 kilometrelik kapalı yolu ambulansa aşan ekipler, Ahmad Rasegh ile arkadaşına ulaştı. Durumu ağır olan Rasegh ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan diğer çoban ise köye gönderildi.

Haber: KARS, (DHA)

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Bakan Özhaseki: Bitlis\'i tarihindeki adına yakışır hale getireceğiz/EK

YENİLENEN CADDENİN AÇILIŞINI YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bitlis\'te Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yapılan çalışmayla yenilenen Kazım Dirik Caddesi\'nin açılışını yaptı. Arifbey Çarşısı\'nda düzenlenen açılışta Bakan Özhaseki, sokakta bulunan esnafı ziyaret edip, Ulu Cami’de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Daha sonra Ak Parti il binasına geçen Bakan Özhasek, burada Aralık ayı il danışma kurulu toplantısına katıldı. Partililere konuşan Bakan Özhaseki, ülke için çok çalışacaklarını ve selamete çıkaracaklarını söyledi.

\'CHP ASLINDA ROTA DEĞİŞTİRDİ\'

Konuşmasında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı iken kendisini yolsuzluk yapmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na dava açıp, kazandığını hatırlatan Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:\"15 gündür Türkiye’yi meşgul ediyor, söylediği neydi? Man adası diye bir ada var. Neresi olduğunu biz bilmiyoruz da götürücülüğü iyi bildiği için onları biliyor. Burada 1 liralık kurulmuş bir şirket var. Buraya Cumhurbaşkanımızın yakınları, oğlu, eniştesi, kardeşi milyonlarca dolar göndermişler. Şirket kurulabilir, para gider, gelir bunları pek bilmem. Madem bunları iddia ediyorsun, bu belgeleri göster bakalım dedik, Ak Partililer olarak görelim dedik, yok dedi. Savcılığa verelim, yok dedi. Gazetecilere ver dedik. Aradan 3-5 gün geçince sıkıştılar, en sonunda şirket sözleşmeleri dağıttılar. Bu ne rezilliktir, CHP aslında bir rota değiştirdi.\" Konuşmasının ardından Bakan Özhaseki’ye, Ak Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay tarafından tablo hediye edildi. Bakan Özhaseki daha sonra karayoluyla Muş’a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Açılıştan görüntü

-Özhaseki\'nin açıklaması

-Bakana tablo hediye edilmesi

-Genel ve detay

Haber:BİTLİS,(DHA)

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Canik\'te çevreciler orman alanındaki betonlaşma durmazsa yargıya gidecek

Samsun\'un Canik ilçesinde \'Meşe Tesisleri\' olarak bilinen ormanlık alana belediye tarafından çeşitli beton uygulamaların yapıldığı projeye çevrecilerin tepkisi devam etti. Canik Belediyesi\'nin beton uygulamaların bir kısmını söktüğünü ancak projenin diğer kısımlarıyla devam ettiği belirtildi. Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, ilçe belediyesinin ilgili adımları atmaması halinde proje ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Canik\'te bulunan mülkiyeti Orman İşletmesi’ne ait \'Meşe Tesisleri\' olarak bilinen ormanlık alana belediye tarafından \'Meşe Orman Park\' projesi hazırlandı. 92 dönüm alan üzerinde uygulanacak proje kapsamında geçen ay orman arazisinin içine beton yürüyüş yolları yapılırken, üzerleri ahşap malzeme ile kaplandı. Orman arazisinin bazı bölümlerinde ise toprak zeminin üzeri tamamen beton ile kaplandı. Zeminde sadece ağaçların gövdelerinin olduğu kısımlar daire şeklinde boş bırakıldı. Yapılan çalışmaları gören çevreciler ise uygulamaya tepki gösterdi. Orman arazisindeki toprak zeminin betonla kaplanmasını kabul etmeyen çevrecilerin itirazı sosyal medya üzerinde kısa sürede yayıldı. Samsun Çevre Platformu da projeye tepki göstererek ilgili ilçe belediyesinin projeyi durdurmasını istedi. Gelen tepkiler üzerine Canik Belediyesi tarafından yapılan beton uygulamaların bir kısmı iş makineleri ile söküldü. Ancak proje kapsamında yapılan çalışmalara devam edildiği. Beton yürüyüş yolların üzerlerinin ahşap malzeme ile kaplandığı, ayrıca alana, büfe, kafe, hanım konağı, restoran, açık nikah alanı gibi bazı yapıların da yapılmaya devam edildiği ifade edildi.

\'MİLLETİN MALINA SAHİP ÇIKINIZ\'

Samsun Çevre Platformu adına basın açıklaması yapan Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı İshak Memişoğlu, \"Samsun’un önemli orman alanlarından biri olan Canik Hasköy Fidanlığı\'nı savunmak için bir aradayız. Yerinde yapılan imalatlardan da anlaşılacağı üzere Canik Belediyesi, projede yer almayan detaylarla imalat yapmış, alanı doğal alanlarda olmaması gereken yoğunlukta betonla kaplamıştır. Tepkiler sonucu yapılan uyarıları dikkate alan Canik Belediyesi, yapılan beton imalatların büyük bir bölümünü sökmüş, bazı bölümlerini projeye aykırı biçimde bırakmıştır. Geçen süre içerisinde kalan olumsuzlukların giderilmesi noktasında Canik Belediyesince hiçbir adım atılmadığı gibi, beton imalatların üzeri ahşapla kaplanmak suretiyle proje dışı imalatlara devam edilmiştir. Gerek projenin içeriği, gerekse keyfi uygulama yöntemleri kentimize kalan bu doğal mirasın tahrip edilmesi anlamını taşımaktadır. Buradan devletin temsilcisi olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na, Samsun Valiliği’ne sesleniyoruz. Milletin malına sahip çıkınız. Hasköy meşe alanı doğal mirastır, tüm doğallığıyla ve en az müdahale ile halkın kullanımına bırakılmalıdır. Samsun halkının doğası ve yaşam alanları yok edilmeye devam edilmemelidir\" dedi.

\'YARGIYA BAŞVURACAĞIZ\'

Memişoğlu, sözlerine şöyle devam etti: \"Bu açıklama ile bizim amacımız belediyeye de bir mesaj vermek. Yerel irade bunu ne oranda bir tepki verecek onu bekleyeceğiz. Aslında burada yapılması gereken savcılığa suç duyurusunda bulunulması. Gerekirse onu da yapacağız. Her ne koşulda olursa olsun biz bu doğa parçasını savunmaya devam edeceğiz. Belki günümüzde hukukun üstünlüğü konusunda bazı endişelerimiz olsa dahi yine de son çaremiz hukuk ve buna da baş vurmaktan geri durmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Bakalım nasıl bir tepki alacağız yargıya başvurmak için bir hafta belki 15 gün bekleyeceğiz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Basın toplantısından detay

-Orman arazisinden detay

-İshak Memişoğlu\'nun açıklaması

(SÜRE:3.47 Dk) (BOYUT:425 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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Alacağını tahsil edemeyince ölmek istedi

ESKİŞEHİR\'den, alacağını tahsil etmek için gelen Muhterem Molacı (61), borçlusundan parayı alamayınca girdiği bunalımın etkisiyle 30 metrelik falezlerden atladı. Bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan Molacı, hastanede tedaviye alındı.

Konyaaltı Varyantı\'ndaki olay, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Eskişehir\'de oturan Muhterem Molacı, iddiaya göre alacağını tahsil etmek üzere Antalya\'ya geldi. Borçlusundan parasını alamayan Molacı, bunalıma girdi. Konyaaltı Varyantı\'na gelen Molacı, falezlerin kıyısında oturup bir süre alkol aldı. Görgü tanıklarının iddiasına göre Muhterem Molacı daha sonra 30 metrelik falezlerden kendisini boşluğa bıraktı. Dikey düşmeyen ve falezlerden yaklaşık 15 metre yuvarlanan Molacı, ağaçlara takılarak kayalıklara düşmekten kurtuldu. Bu sırada balık tutan Celil Demircan, Molacı\'nın yardımına koştu. Demircan, düştüğü yerde ilk yardımda bulunduğu Molacı\'yı güvenli bir noktaya taşıyarak 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri gelene kadar Molacı\'nın bilincini açık tutmak için sohbet eden Demircan, aralarında geçen diyalogları da cep telefonuyla kaydetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Molacı\'yı bulunduğu yerden kurtarmak için uzun süre çaba gösterdi. Falezlere kurtarma istasyonu kuran ekipler daha sonra yaralının yanına indi. Önce sedyeye alınan Muhterem Molacı, uzatılan halata bağlanarak yukarı çekildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Molacı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kollarında kırık bulunan Molacı\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Muhterem Molacı\'ya ilk yardımda bulunan Celil Demircan, \"Aşağıda balık tutuyordum. Bir andan şahıs kendini aşağıya attı.Eskişehir\'den alacaklarını tahsil etmek için geldiğini söyledi. Bana bırakmam için yalvardı. Kurtarma ekipleri gelinceye kadar konuşturdum. Hatta bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydettim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yerde yatan Muhterem Molacı\'dan detay (falezler ve deniz kadrajlı)

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Kurtarma çalışmaları

-Muhterem Molacı yakın plan detaylar

-Muhterem Molacı\'nın sedyeye alınıp yukarı çekilmesi

-Muhterem Molacı\'nın ambulansa alınması

-Celil Demircan ve Molacı\'nın cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri

-İki arasında geçen diyaloglar(cep telefonu)

-Celil Demircan röp

263 mb/4.19 Dk

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Nihat Özdemir: İnsanlar 3. Havalimanı\'ndan uçuş yapacaklar

İŞADAMI Nihat Özdemir, TÜGİAD Bursa Şubesi\'nin üye buluşmaları toplantısına konuk konuşmacı olarak katıldı. Özdemir, 3. Havalimanı\'na ilişkin \"Artık Türkiye\'deki insanlar ve yabancı insanlar 3. Havalimanı\'ndan uçuş yapacaklar\" dedi.

Ünlü işadamı Nihat Özdemir, Türkiye Genç İşadamları Derneği, (TÜGİAD) Bursa şubesinin üye buluşmaları toplantısına katıldı. Özdemir, bir otelde gerçekleşen toplantı öncesinde TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Onur Özkul\'un evsahipliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TÜGİAD Bursa Şubesi içerisindeki genç arkadaşlarımızla birlikte olacaklarını kaydeden Özdemir, \"Sağolsunlar, beni şereflendirdiler davet ettiler. Arkadaşlarımızla geçmişten bugüne tecrübelerimizi paylaşacağımız, görüşler bildireceğimiz bir toplantı olacak. İyi bir toplantı oalcağını ümit ediyorum\" dedi. Bursa\'nın her şeyini takip ettiğini dile getiren Nihat Özdemir, \"Medyasını, çalışmalarını takip ediyorum. Çünkü Bursa bizim için önemli bir il ve bizim genel müdürlüğümüzün merkezi burada. Hem enerji dağıtımının hem perakente ticaret şirketimizin. Türkiye\'nin de en büyük bölgelerinden bir tanesi. Onun için ben yalnız Bursa\'yı Balıkesir\'i Çanakkale\'yi ve Yalova\'yı da gelişmeleri de her bir taraftan takip ediyorum\" diye konuştu. İstanbul\'da devam eden 3. Havalimanı\'na ilişkin de son durumu paylaşan Nihat Özdemir, \"3. Havalimanı\'nda çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Son 1 yılımız kaldı. İnşallah 2018\'in bugünlerinde 3. Havalimanı açılmış olacak. Artık Türkiye\'deki insanlar ve yabancı insanlar 3ç Havalimanı\'ndan uçuş yapacaklar\" ifadelerini kullandı. Daha sonra toplantıya geçen Nihat Özdemir, burada kendi iş hayatı yaşamından da örnekler vererek tecrübelerini genç iş adamlarına aktardı.TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Onur Özkul da önemli isimleri üyeleriyle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Nihat Özdemir\'in açıklamaları,

-salondan detaylar

1 dakika 59 saniye, 121 MB

Haber: Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)