DHA YURT BÜLTENİ-21

Kartepe beyaza büründü

Kocaeli\'nde, Samanlı Dağları zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezi kar yağışı ile beyaza büründü.

Türkiye\'nin önde gelen kayak merkezlerinden olan Kartepe\'de akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı kar yağışına döndü. Kar yağışı ile birlikte kayak merkezi beyaza büründü. Kayak merkezine giden yolda bulunan restoranlara uğrayanlar kar yağışını izlemenin keyfini çıkardı. Kar lastiği bulunmayan ve otel bölgesine gitmek isteyen bazı araç sürücüleri, karla kaplı yolda güçlükle ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kartepe\'de beyaza bürünen yerlerden görüntü

HABER: Ergün AYAZ/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)

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AB büyükelçilerine Şanlıurfa\'da sıra gecesi

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, başkanlığında AB\'nin 24 ülke büyükelçisinin yer aldığı heyet, Şanlıurfa\'ya geldi. Büyükelçiler onuruna bir otelde gecesi düzenlendi.

AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger başkanlığındaki büyükelçi heyeti, bir dizi temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. AB heyeti ilk olarak Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onurlarına bir otelde düzenlenen sıra gecesine katıldı. Sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türküler eşliğinde yöresel yemek yiyip acılı çiğköfte ikram edilen heyet, oldukça neşeli dakikalar geçirdi. Şanlıurfa’da bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını tercüman aracılığına anlatan Delegasyon Başkanı Berger, organize edilen sıra gecesi için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'ye teşekkür etti. Organizasyona hayran kaldığını ifade eden Berger, \"Bizi bu kadar muhteşem bir yerde misafir ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Yarın bu kenti yakından tanıyabilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hem modern bir kent göreceğiz, hem de binlerce yıllık geçmişe yolculuk yapabileceğimiz bir kent görebileceğiz. Bu akşam için bir kez daha size teşekkür ediyorum\" dedi.

Şanlıurfa Valisi Erin ise, heyeti Şanlıurfa’da ağırlamakta mutluk duyduğunu belirterek, \"Şanlıurfa, dünyanın sayılı kültür ve hoşgörü kentlerinden birisidir. Şanlıurfa, farklı kültürlerin, inançların ve düşüncelerin binlerce yıldır harmanlandığı nadir şehirlerden birisidir. Şanlıurfa son 5 yılda 550 bine yakın Suriyeli sığınmacıyı da bağrına basarak her türlü ihtiyacını karşılıyor. Şanlıurfa seve seve bu ev sahipliğini ve hoşgörü özelliğini sığınmacılar için de göstermeye devam ediyor. Türkiye’nin AB ile ilişkileri konusunda zaten sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkanımız söylemesi gereken her şeyi ifade ediyorlarö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şanlıurfa’ya gelen AB heyeti

- Mağarada düzenlenen sıra gecesi

- Vali Abdullah Erin ve Berger\'in konuşma yapması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 476 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Yolcu otobüsünde 17 kilo esrar ele geçti



Şanlıurfa\'da polisin durdurarak arama yaptığı yolcu otobüsünün bagajındaki bavul ve çanta içerisinde 17 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda yaptıkları yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, otobüste yaptıkları aramada bagajda bulunan bavul ve çanta içerisine gizlenmiş 17 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Bavul ve çantanın sahibi olduğu belirlenen bir yolcu gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeye el koyan polisin gözaltına aldığı ismi açıklanmayan yolcu, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: ŞANLIURFA, (DHA)