DHA YURT BÜLTENİ-21

Kütahya\'da zincirleme kaza: 4 yaralı



KÜTAHYA\'da TIR, önünde giden pancar yüklü kamyona çarptı, arkadan gelen otomobil de TIR\'ın dorsesinin altına girdi. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolunun 27\'nci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir\'den Kütahya yönüne giden Barış Şirin (38) yönetimindeki 41 R 4193 plakalı TIR, aynı yöne giden Burhan Bostan (30) yönetimindeki 06 NND 79 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı. Çapramanın etkisiyle pancar yüklü kamyon devrildi. Arkadan gelen Süleyman Ayhan (53) yönetimindeki 43 LR 824 plakalı otomobil de TIR\'ın dorsesinin altına girdi.

Kazada araç içerisinde sıkışan TIR şoförü Barış Şirin ile kamyonda bulunan Asım İmre (39) ve otomobildeki Zehra Ayhan (47) ve kızı Hasibe Nur Ayhan (19) yaralandı. TIR şoförü Barış Şirin, AFAD ve Kütahya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan karayolunun Kütahya istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerindeki araçların,

-Sıkışan TIR şoförünün kurtarma çalışması,

-Yaralı olarak kurtarılan TIR şoförünün vatandaşların yardımı ile ambulansa taşınması,

-Kazada yara almadan kurtulan otomobil sürücüsünün konuşması

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)

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Koltuk döşeme atölyesi kül oldu

İZMİR\'İN Ödemiş İlçesi\'ndeki bir koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangında, işyeri tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi, 2 araçta maddi hasar oluştu. Dumanlardan etkilenen 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Anafartalar Mahallesi Yurt Sokak\'ta bulunan bir koltuk döşeme atölyesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden çıktı. İşyerindeki alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sokağa 4 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Koltuk döşeme atölyesinin tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği yangında, işyerinin bulunduğu binada da alevler nedeniyle maddi oluştu. Alevlerin sıçradığı 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Yanan işyerinin bulunduğu binada oturan Müesser Dedeoğlu (80) ile Filiz Belen (46) dumandan etkilenmeleri nedeniyle ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Ödemiş Belediye Başkanı A. Mahmut Badem yanan işyerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alevlerden görüntü

- Ekiplerin çaışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)