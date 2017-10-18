DHA YURT BÜLTENİ-21

Mersin\'de polis servis aracına bombalı saldırı: 12 polis yaralandı (4)



SALDIRIYA İLİŞKİN YAYIN YASAĞI

Mersin\'de polis servis aracına yönelik, bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıyla ilgili mahkeme yayın yasağı karar aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yayın yasağına ilişkin talebini değerlendiren Mersin 1\'inci Sulh Ceza Hakimliği, her türlü haber, röportaj ve eleştiri gibi yayınların yasaklanmasına karar verdi.

Haber:MERSİN,(DHA)

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Soma davasında, yeni mahkeme heyeti ilk kez duruşmada /EK



TAHLİYE KARARI SALONU KARIŞTIRDI

Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6\'sı tutuklu, 51 sanıklı davanın, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmesine öğleden sonra devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıkların bilirkişi raporlarını eleştirip yeni bir rapor istemesinden sonra söz alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan\'ın avukatı Kadir Çekin de bilirkişi raporlarında tüm şirket sorumlularının kusurlu bulunduğunu anlattı. Savcılık iddianamesinin de bu doğrultuda hazırlandığını ifade eden Kadir Çekin, Şüphelilere kusur bulmak için kendilerini delil bulmada zorunlu hissettiler. Dinamit atışlarından sonra yaşanan ani karbonmonoksit gazı yükselmelerini yangın olarak kabul ettiler. Sürekli yangın varmış gibi kabul ettiler. Bilirkişi raporuna göre ocağın çalışmadığı tatil günlerinde yangın yok, ama çalışma günlerinde yangın var. Bu şekilde rapor hazırlandı\" dedi.

\'SEN ANNENE SON BAKAYIM\'

Bu sırada ölen madencilerin annesinden Elmas Kaya, avukata yönelik eleştirilerde bulundu. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu\'nun, salon dışına çıkartılmasını istediği Elmas Kaya, \"Benim yerimde sen olsan nasıl sabredersin?Annene sor. \'Anne ben ölseydim, sen ne tepki gösterirdin\', sor bakayım sana ne diyecek\" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

MANİSA SAVCILIĞININ SORŞUTURMASI BEKLENSİN

Can Gükan\'ın avukatlarından Abdurrahman Gök ise, eşi ve kızının \'Soma\'yı yaktı suçlamasında bulunduktan sonra ölü bulunan\" Şaban Yılmaz dosyasının tekrar açılmasını, MİT ve emniyetten faciayla ilgili ellerinde bulunan bilgilerin istenmesini talep etti. Bir milletvekilinin TBMM kürsüsünden kapanan bir gazetenin yazarının da köşesinden Soma\'daki kömür olayını gündeme getirmesinin ardından facianın yaşandığını ileri süren Gök, bunlarında akıllara sabotaj ihtimalini getirdiğini, bunun için de Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın bu konudaki soruşturmasının sonucunun beklenmesini istedi. Gök ayrıca, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan Manisa eski Baro Başkanı Zeynel Balkız\'ın da baktığı dosyaların incelenmesini de talep etti. Duruşmadaki diğer sanıkların avukatları da yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi. Avukatların konuşmalarını tamamlamasından sonra salonda oturanlar arasında bulunan ölen işçilerden Mahmut Akbulut\'un babası Şerafettin Akbulut, adil bir yargılama istediklerini, mahkeme başkanının bu yönde karar vermesini istedi.

VARDİYE AMİRİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, talepleri aldıktan sonra arar kararları açıkladı. Buna göre, soruşturmanın başından beri tutuklu olan vardiya amiri ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy\'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. 9 Ocak 2018 tarihine ertelenen duruşmada mahkeme yeni bilirkişi taleplerini reddetti. Ara kararlar okunduğu sırada ise Can Gürkan, kısa süreli baygınlık geçirdi. Mahkemenin tahliye kararı vermesi isi duruşma salonunu karıştırdı. Madenci aileleri hem sanıklara, hem de mahkeme heyetine tepki gösterdi. Polis aileleri, güçlükle salondan çıkardı. Bu sırada bazı madenci yakınları da baygınlık geçirdi. Duruşmadan sonra açıklama yapan avukat Selçuk Kozağaçlı da, mahkeme heyetinin değişmesine tepki gösterip, \"Bu dava tahliyeler, ailelerin içini acıtmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Ancak Mehmet Ali Günay Çelik de gereken cezayı alacaktır. Ancak bunun yanında bu yargılama devam ettiği sırada Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yeni bir soruşturma açması kanunsuzdur, arkadan dolanmadır, suçtur. Adalet Bakanına soruyoruz, bu var olan yargılamayı sürüncemede bırakmaktadır\" dedi.

Haber: Taylan YILDIRIM-Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA)

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Bodrum terör propagandası iddiasına tutuklama

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen bir kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen V.Ö.\'yü, Gümbet Mahallesi\'nde kaldığı otelde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bodrum Adliyesi\'ne sevk edilen V.Ö., tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bodrum Devlet Hastanesi Acilden görüntü

- V.Ö\'nün hastaneye getirilişinden ve götürülüşünden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Hülya ELTEŞ - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Kaza sonrası çıkan kavgaya polis müdahale etti

ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde biçerdöver ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından taraflar arasında çıkan ve çevredekilerin de katıldığı kavgaya müdaha eden polis ekibi yetersiz kalınca destek istendi. Takviye ekiplerin müdahalesiyle olay büyümeden önlenirken, 10\'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Kaza saat 18.00 sıralarında D400 karayolunun Serik\'e bağlı Cumalı mevkiindeki sinyalize kavşakta meydana geldi. Şehir dışından çalışmak için gelen tarım işçilerini taşıyan 34 yaşındaki Mehmet İmam Özcan\'ın kullandığı 07 MVM 52 plakalı minibüs, kavşaktan dönüş yapmaya çalışan 46 yaşındaki Rakip Kökçe\'nin kullandığı plakasız biçerdöver ile çarpıştı. Kazada minibüs ve biçerdöverde hasar meydana geldi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Kazanın ardından minibüsten inen tarım işçileriyle biçerdöver şoförü Rakip Kökçe arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre işçiler Rakip Kökçe\'ye saldırdı. Olayı gören çevredekiler de işçilere müdahale edince olay büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİSE SALDIRI GİRİŞİMİ

Kavganın ardından işçilerden bazıları olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki akaryakıt istasyonunun önünde toplandı. Haber vermeleri üzerine yakınları da buraya geldi. İstasyon önünde toplanan kalabalık yanlarına gelen polis ekiplerine çevredekilerin saldırısına uğradıklarını anlattı. Bu sırada gruptan bazıları polislerin üzerine yürüyünce ortam gerildi. Takviye polis ekipleri gruba müdahale ederek dağıttı. Çıkan kargaşanın ardından polis gruptan 10\'dan fazla kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar ifadeleri için Serik Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Olay sırasında yaralanan 3 kişi ise sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Biçerdöver şoförü Rakip Kökçe, olay yerinde polise verdiği ilk ifadede, \"Antalya\'dan Serik istikametine doğru geliyordum. Cumalı kavşağından sapacaktım, yeşil ışık yandı, birkaç saniye bekledim. Ondan sonra hareket ettik. Karşıdan gelen minibüsle çarpıştık. Sonra da bana saldırdılar. Çevredekiler yetişmeseydi halim ne olurdu bilemiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kalabalıkla polis arasındaki arbede

- Gözaltına alınanların polis aracına bindirilmesi

- Olay yerinden görüntüler

- Polis ekiplerinden detay

119 MB /// 01.35

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçirdi

İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde, gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırarak ağır yaralanan 66 yaşındaki Hüseyin Avcı\'nın ağabeyi Ekrem Avcı, kardeşinin cenazesini beklerken üzüntüye bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Foseptik çukuru boşaltırken gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırarak ağır yaralanan ve Ege Üniversitesi Hastanesi\'ndeki 20 günlük tedavisi sonrasında dün yaşamını yitiren Hüseyin Avcı\'nın cenazesi İzmir\'in Kınık İlçesi\'ne getirildi. Cenaze için gelenleri karşılayan Hüseyin Avcı\'nın ağabeyi Ekrem Avcı (74), taziyeleri kabul ederken bugün saat 15.00 sıralarında aniden fenalaştı. Yere yığılan Ekrem Avcı, yakınları tarafından otomobille Kınık Toplum Sağlığı Merkezi\'ne getirildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Ekrem Avcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekrem ve Hüseyin Avcı kardeşler, bugün Kocaömer Camii\'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kocaömer Kabristanı\'na getirilerek yan yana defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazelerin getirilmesinden görüntü

- Evin önünde helallik alınmasından görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- Ölen 2 kardeşin fotoğrafı

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)

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Kestane toplarken ormanda kaybolan çift, 3 saat sonra bulundu

ZONGULDAK\'ta kestane toplamak için gittikleri ormanda kaybolan Recep ve Sevgi Tetiker çifti, yaklaşık 3 saat sonra jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince bulundu.

Çaydamar Mahallesi\'nde oturan 54 yaşındaki Recep ve eşi 51 yaşındaki Sevgi Tetiker, sabah saatlerinde kestane toplamak için Kumtarla Köyü yakınlarındaki ormana gitti. Kestane topladıktan sonra dönüşe geçen Tetiker çifti, hava kararınca yönlerini kaybetti, cep telefonuyla jandarmayı arayıp haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Bağırarak yardım isteyen Recep Tetiker\'in yerini tespit eden ekipler, çifti kaybolduktan 3 saat sonra buldu. Ana yola çıkarılan Tetiker çiftinin topladığı kestaneyi de bir asker sırtında taşıdı. Recep Tetiker ekiplere teşekkür ederek, \"İlk defa buraya kestane toplamaya geldik. Sabah geldik. Kestane toplarken yolumuzu kaybettik. Telefonla ekiplere haber verdik. Onlarda sağolsunlar hemen geldi\" dedi. Tetiker çifti, jandarmanın tuttuğu tutanağın ardından kendi araçlarıyla evine gitti.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin arama çalışması

-Bulunan çiftin yürümesi

-Konuşmaları

-Jandarma aracına binmeleri

Süre: (3.38) Boyut: (236 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)





