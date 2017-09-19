DHA YURT  BÜLTENİ-21

Bursa\'da \'uyuz salgını\' şüphesiyle hastaneye giden 16 kişi de \'polen alerjisi çıktı



BURSA\'nın İznik ilçesinde aynı köyden 16 kişi, vücutlarında kızarıklık ve kaşınma şikayetiyle uyuz salgını şüphesiyle hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucunda polen alerjisi teşhisi konulan köylüler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bursa\'nın İznik İlçesine bağlı Yörükler Köyü\'nde vücutlarında kızarıklık, kabarma ve kaşınma olan 16 kişi \'uyuz salgını\' şüphesiyle İznik Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Hastane yetkilileri şüphe üzerine hastanede tedbirler aldı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile Ak Parti İznik İlçe Başkanı Mahmut Hersekli de hastaneye gelerek, yetkililerinden bilgi aldı. Yapılan tetkikler sonucu uyuz hastalığı bulgularına raslanmadığı, kızarıklık, kabarma ve kaşınmanın nedeninin \'polen alerjisi\' olduğu belirlendi. Hastaneye başvuran 16 kişi yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Detaylar

Haber: Mehmet BULDU / İZNİK(Bursa),(DHA)

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Bursa\'da freni boşalan kamyonet ortalığı birbirine kattı

BURSA\'da yokuş aşağı inerken freni boşalan kamyonet bir evin doğalgaz borusuna ve park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durabildi. Dehşet dolu dakikaların yaşandığı kazada yaralanan olmazken, toplam 10 araç zarar gördü.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Hamam Caddesinde meydana geldi. Uludağ yolundan Çekirge yönüne giden 53 yaşındaki Hamza Kaya yönetimindeki 34 YN 9642 plakalı kamyonet, Hamam Caddesine geldiği sırada freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıktı. Yokuş aşağı hızla giden kamyonet, ilk önce bir hafif ticari araca, daha sonra bir binaya ait doğalgaz borusuna çarptı. Ardından yolda park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. Kamyonetin çarptığı iki araç da savrularak önlerinde park halinde bulunan diğer araçlara vurdu. Kazada toplam 10 otomobil zarar gördü. Kazada şans eseri araçlarda kimse bulunmazken, kamyon sürücüsü Hamza Kaya, kısa süreli şok yaşadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazalar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin geldiği sırada hafif ticari aracın bagajına eşya yükleyen ailenin son anda kamyonetten kaçtıkları görülüyor. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, tek yönlü olan caddeyi trafiğe kapatırken Bursagaz ekipleri caddenin doğalgaz vanasını kapattıktan sonra çalışmalara başladı. Araçların çekilmesi ve Bursagaz ekiplerinin çalışmalarının ardından cadde trafiğe tekrar açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anı güvenllik kamerası

-Olay yerinden görüntüler

-Bursagaz ekiplerinin çalışması

-Araçların çekilmesi

-Detaylar

Süre: 4 dk19 sn - Boyut: 263 mb

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

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Kuzenler cinayetinde 4 tutuklama

BALIKESİR\'İN Savaştepe İlçesi\'nde, okula giderken kaybolan ve 44 gün sonra cesetleri bulunan 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım\'ı öldürdükleri şüphesiyle 11 yıl aradan sonra gözaltına alınan 5 şüpheliden 4\'ü sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Savaştepe\'de 11 yıl önce okula giderken kaybolan 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım\'ın 44 gün sonra cesetleri bulundu. Olayın üstünden geçen 11 yılın ardından geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Seyhan Y., Ayhan Y., Yeliz E., Ahmet Ç. ve Murat E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün saat 09.30 sıralarından geniş güvenlik önlemleri altından adliyeye sevk edildi. Burada yaklaşık 12 saat ifade veren şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Seyhan Y., Ayhan Y., Yeliz E., ve Ahmet Ç. tutuklanırken, Murat E. yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlıların adliyeye getirilişinden görüntü

- Güvenlik önlemlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE(Balıkesir),(DHA)

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Van Tuşba Belediyesi\'nde \'evrakta sahtecilik\' soruşturmasında 4 tutuklama



VAN merkez Tuşba Belediyesi\'nde polisin imar planlarında sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlattığı ve uzun süredir devam eden soruşturma kapsamında 2 gün önce gözaltına alınan, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tuşba Belediyesi\'ndeki soruşturma ile ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe\'nin savcılığa 2015 yılının Aralık ayında suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi. \'Kamu kurumu aracı kılınmak suretiyle dolandırıcık, resmi evrakta sahtecilik\' iddialarıyla ilgi yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi sonucu resmi imar planlarının bir kısmının gerçeğe aykırı şekilde değiştirilmiş olduğu, imarsız alanların imarlı gösterildiği, park alanlarının ticaret, konut, ibadet gibi gösterilerek ifraz edildiği ve belediye meclis kararı alınmadan usülsüz uygulamalar yapıldığı tesbit edildi.

Dosya kapsamında halen 238 kişinin şikayetçi, 63 kişinin de şüpheli sıfatıyla yer aldığı belirtilen açıklamada, geçmiş dönemlerde İmar Müdürlüğü yapan M.E.G.\'nin yanı sırada Harita Mühendisi-Harita Teknikerleri ve Şehir plancısı olarak görev yaptıkları belirlenen A.G, S.C., A.A. ve M.Y.S.\'nin 2 gün önce gözaltına alınarak ev ve işyerlerinde arama yapıldığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye götürülen şüpheliler, Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Şüphelilerden M.E.G., A.G, S.C. ve A.A. tutuklanırken, M.Y.S ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmanın büyük bir titiklikle yürütüldüğünü bildirdi.

Haber: Orhan AŞAN / VAN,(DHA)

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