DHA YURT BÜLTENİ -20

YALOVA BELEDİYESİ’NE YAPILAN SALDIRI ANI KAMERADA

YALOVA Belediyesi’ne sabah yapılan saldırıyla ilgili içerisinde saldırganın yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Silahıyla ateş ettiği anlar an be an güvenlik kameralarına yansıyan şahıs, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmiş, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı.

Olay nasıl olmuştu?

Sabah saatlerinde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’la görüşmek isteyen Özcan D. isimli şahıs yetkililerden ‘Belediye başkanı burada yok’ cevabını alınca bir üst kata çıkmış ve aldığı olumsuz cevapla sinirlenerek pencereye 2 el ateş etmişti. Olay yerine gelen ekipler şahsı etkisiz hale getirerek Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürmüştü.

Aydın\'da \'jeotermal\' gerginliği 3\'üncü gününde (2)

EYLEM SONA ERDİ

Aydın\'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi\'nde 3 günden beri süren jeotermal gerginliği, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat\'ın gelmesiyle sona erdi. Öncesinde Vali Yardımcısı Arat, vatandaşları yaklaşık 2 saat ikna etmeye çalıştı. Vatandaşların avukatı Akın Yakan, Vali Yardımcı Arat\'a sorduğu bazı soruların cevabını alamayınca, \"Siz devletin valisi değil misiniz? Size söylemeyeceğiz de Sulama Birliği Başkanı\'na mı söyleyelim. Germencik\'te ÇED süreci tamamlanmadan sondaj yapıldı. Nerede bunun cevabı\" dedi. Bunun üzerine bazı vatandaşlar, Yakan\'ı alkışladı. Bunun üzerine vatandaşlara sitem eden Vali Yardımcısı Arat, şöyle dedi:

\"Söz veriyorum burada herhangi bir işlem olmayacak. Siz de şirketin tarlasına karışmayın. Bana sorunu söylediniz. Ben de cevabını verdim. Ben 1 yıl önce burada yoktum. Bu şirket zaten yasal izinlerini tamamlamadan ve çıkarmadan gelip, burada çalışma yapmayacak. Eğer yaparlarsa, zaten size gerek yok, biz izin vermeyeceğiz. İşin tadını kaçırmayın. Çokta umurumda değil, çeker giderim. Ölçüyü kaçırmayalım. Biz burada şov yapmıyoruz, tiyatro, artistlik de yok. Neyi kime karşı alkışlıyorsunuz? Bu saatten sonra şirket, ruhsat almadan burada bir çivi dahi çakamaz. Ben söyleyeceğimi söyledim\" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat\'ın sözüyle ikna olan vatandaşlar, bekleyişine son verdi. Şirket çalışanlarından da kimsenin bölgede kalmadığı görüldü.

ÖDEMİŞ DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ GENÇ FİDE ÜRETİM TESİSİ\'NDE SONA GELİNDİ

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, 110 dekar arazi üzerine yaptırılan S.S. Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Dış Mekan Süs Bitkileri ve Fide Üretim Tesisi\'nin yüzde 80\'lik bölümünün tamamlandığı, ocak ayında hizmete açılmasının planlandığı bildirildi.

Ödemiş Kaymakamlığı\'nın projesini yaptığı, finansmanını İzmir Kalkınma Ajansı\'nın (İZKA) sağladığı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu\'nun proje ortağı olduğu Dış Mekan Süs Bitkileri Genç Fide Üretim Tesisleri\'nin inşaasında yüzde 80\'lik bölüm tamamlandı. Ödemiş\'in Kayaköy Mahallesi Alabaş Mevkii\'ndeki Milli Emlak\'a ait 110 dekar alanda yaptırılan tesisin çeşitli bölümleriyle Ödemiş\'e istihdam sağlarken, bir üretim merkezi konumunda olacağı bildirildi. Tesiste 16 bin 500 metrekarelik 4 sera, arıtma tesisi, 1500 metrekarelik lojistik alanı ile toplam 20 bin metrekarelik kapalı alan olacak. Diğer bölümlerin ise bitki stok alanı ve anaçlık parseli olarak değerlendirileceği bildirildi. Bitki stok alanın üzerinin de daha sonra kapatılacağı öğrenildi.

Ocak ayında hizmet açılması planlanan tesisle ilgili bilgi veren S.S. Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Ödemiş Dış Mekan Süs Bitkileri Genç Fide Üretim Tesisi Proje Koordinatörü Hüseyin Cabbar, \"Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Tesisin yüzde 80\'i tamamlandı. Milli Emlak\'a ait arazi, yılbaşından sonra bize devredilecek. 70 ortağımız var. Bütün süs bitkisi üreticilerini buraya davet ediyoruz. Burada üreteceğimiz ürünler, uluslararası normlara uygun olacak. Buradan çıkan ürünler, hastalıklardan ari, uluslararası ticarete uygun bir ürün olacak. Bölgede bulunan üreticilerimizin bize destek vermelerini bekliyoruz. Devletimiz zaten gereken desteği veriyor. Üreticilerimizin de desteğini aldığımız takdirde, inanıyoruz ki güçlü bir şekilde ihracata yönelik sıhhatli ürünler elde edeceğiz\" dedi.

Tesiste, yılda 12 milyon çelikten fidan üretmeyi hedeflediklerini belirten Cabbar, \"Tohumdan üretilecek ürünlerde var, şu an onun için bir rakam veremiyoruz. Bu büyük tesis, toplam 8 milyon liraya mal olacak. 1 milyonunu biz veriyoruz, diğer kısmı İZKA tarafından karşılanacaktır. Çalı grubu dışında, sebze fidesi de üreteceğiz. Bu tesisin çalışmasıyla, üreticimiz bol para kazanacak ve üreticinin alın teri değerlendirilmiş olacak\" diye konuştu.

