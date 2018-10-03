DHA YURT BÜLTENİ 20

ZAP\'TA, 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak kuzeyi Zap bölgesinde, saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili olarak TSK\'dan yapılan açıklama şöyle: \"Irak kuzeyi Zap bölgesine 03 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.\"

ANKARA (DHA)

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KEDİYİ KURTARAN İTFAİYE ERİ O ANLARI ANLATTI

Yangında nefessiz kalan kedi, kalp masajıyla hayata döndürüldü (2)

Çorum\'da apartmanın 3\'üncü katında çıkan yangında ev sahibi Mustafa Çetin Duran\'ın nefesi kesilen kedisini kalp masajı yaparak hayata döndüren itfaiye erini ve yangına müdahale eden ekibi, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ziyaret etti.

Başkan Gül, kediye kalp masajı yapan itfaiye eri Ali Öremiş\'i tebrik edip, teşekkürlerini iletti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Başkan Gül, \"Ali bey kardeşimiz bir insanlık ve hayvanseverlik örneği sergilemiştir\" dedi.

Olay anını anlatan itfaiye eri Ali Öremiş ise \"Kediyi bulduğumuzda hareketsizdi ve nefes almıyordu. \'Kedi öldü\' dediler, hemen burun ve ağızdan sunni teneffüs yaptım, kalp masajı yaptım. Hayata döndürdüm. İtfaiyeci olarak bizde can önde gelir. Bu hayvan da olsa insan da olsa farketmez\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül itfaiyeciyi tebrik etti

-İtfaiye eri Ali Öremiş\'un açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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215 JAPON\'UN TÜRK UÇAĞI İLE KURTARILMASININ HİKAYESİNİ ANLATAN KONSERE, UÇAKTAKİ YOLCU UNİCHİ DE KATILDI

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Türk-Japon Dostluğu Dünya Barışına Çağrı Konseri büyük ilgi gördü ve katılımcılara duygusal anlar yaşattı. 1985 yılında İran-Irak Savaşı sırasında ölümle burun buruna kalan 215 Japon\'un Türkiye tarafından gönderilen uçakla kurtarılmasının hikayesini anlatan konserin ilk bölümünde uçakta bulunan yolculardan Japon Numata Unichi konserde duygularını anlatan mektubu okudu.

Gerçek Fedakarlık ve Dostluğun Hikayesi temalı konser, Japon Şef Seiji Mukaıyama yönetiminde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ile Bodrum Özel Marmara Koleji Salonu\'nda iki gün sahnelendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası 50 kişilik bir kadro ile Muğla Güzel Sanatlar Lisesi 32 kişilik bir kadro ile konserde yer aldı. Konser iki ülke milli marşlarının okunması ile başladı. Konserde Japon Şefin Kii No Kuni Senfonik Suiti 1. Bölüm Kılpayı Tahran\'dan Kaçış ve 2. Bölüm Ertuğrul Firkateyni\'nin yolculuğu seslendirildi.

1985 yılında İran-Irak Savaşı sırasında ölümle burun buruna kalan 215 Japon\'un Türkiye tarafından kurtarılmasının hikayesini anlatan konserin ilk bölümünde uçakta bulunan yolculardan Japon Numata Unichi konserde duygularını anlatan mektubu okudu. Sözlerine Türkçe \'iyi akşamlar\' diye başlayan Unichi, \"Bu mektubu şükran duygularımı ifade etmek için yazdım. Benimle beraber kurtulan diğer arkadaşlar adına kalbimin en derinliklerinden teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 1985 yılında Türkiye bir uçak göndererek bizleri kurtardı. Peki bunu neden yaptı. Doğrusunu söylemek gerekirse o zaman hiçbir fikrim yoktu. Daha sonra öğrendim ki 1890 yılında bir Türk gemisi Japonya\'da batmış, 500\'den fazla denizci hayatını kaybetmişti. Japon köylüler kendi hayatlarını hiçe sayarak 69 denizciyi kurtarmıştı. Bu hikaye ağızdan ağıza yayıldı ve Türkler bunu hiç unutmadı. Ben de yapılan iyilikleri hiç unutmayacağım\" dedi.

Bu etkinlik için Japonya\'dan gelen Numata Unichi konser sonunda verdiği röportajında, \"1985\'in Mart ayıydı. İran-Irak Savaşı\'nda Saddam Hüseyin hava sahasını kapatacağını söyleyip havadaki her uçağın düşürüleceğini söylüyordu. Bizler de Tahran\'da yaşayan yabancılar olarak bir an önce kaçmak istiyorduk. Saddam 48 saat süre verdi. Havaalanına doluşmuştuk ama bilet bulamıyorduk. Ve sonra 19 Mart\'ta Türk Hava Yolları\'nın bir uçak göndereceği haberini aldık. Sonuçta THY geldi ve bizi o savaş ortamından kurtardı. O uçağı kullanan rahmetli kaptan pilot Orhan Suyolcu ve hostesler Manolya Komutan ve Ayşe Özalp\'e hayatımı borçluyum. Kendilerine ve Türk milletine nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum\" diye konuştu.

Konserin Bodrum ayağında 2013 yılında vefat eden kaptan pilot Orhan Suyolcu\'nun eşi Helga Suyolcu ve oğlu Attila Suyolcu da katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı konser alkışlarla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konserden görüntü

-Numata Unichi tarafından mektup okunması

-Konser sonrası Numata Unichi\'nin açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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