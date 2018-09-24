DHA YURT BÜLTENİ 20

EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP KAÇTI (1)

ADIYAMAN\'da, Bekir A. (70), dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Emine Orki (58) ve Enes A.\'yı (19) tabancayla öldürdükten sonra kaçtı.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. Ailenin yaşadığı evden yükselen silah sesini duyanlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri evde Emine Orki ve Enes A.\'nın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Bekir A.\'nın dini nikahla birlikte yaşadığı Emine Orki ile oğlu Enes A.\'yı öldürdükten sonra kaçtığı belirlendi. Köyde önlem alan güvenlik güçleri, Bekir A.\'nın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın meydana geldiği köy

- Önlem alan jandarma ekipleri

- Olayı duyarak gelenlerin oluşturduğu kalabalık

- Ambulans ve jandarma araçları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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HASTANEDE DARP, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

ADANA\'da Seyhan Devlet Hastanesi\'nde 4 güvenlik görevlisi ile bir hastane çalışanının darp edilmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Geçtiğimiz 3 Mayıs\'ta trafik kazasından kontrol amacıyla hastaneye getirilen Sefa U., 4 yakınıyla güvenlik görevlileri ve hastane çalışanlarıyla tartıştı. Güvenlik görevlileri ve hastane çalışanlarını darp eden Abdil U., Erol Y. ve Sefa U., Filiz U. ve Mustafa U., şikayet üzerine gözaltına alındı. İfadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Abdil U., Erol Y. ve Sefa U.\'yu tutuklarken, Filiz U. ve Mustafa U. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Haklarında \'basit yaralama, hakaret, yaralama\' suçlarından Abdil U. ve Erol Y.\'nin 17\'şer yıl, Filiz U\'nun 15 yıl, Sefa U\'nun 12 yıl 6 ay ve Mustafa U\'nun da 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde kabul edildi. Davada dosyasında hastane koridorundaki güvenlik kamerası görüntüleri eklendi. Görüntülerde hastanenin acil servis koridorunda bir yaralı sedye ile taşınırken acil servis odasının kapısında tartışma yaşanıyor. Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında kavga yaşanırken polis ve güvenlik görevlileri biber gazı sıkıyor. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Görüntü Dökümü

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- Hastanede çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri

SÜRE:02\'59\" BOYUT: 330 MB

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YAYA GEÇİDİNDE ÖLÜM

YALOVA’da meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinen karşıya geçmek isteyen 22 yaşındaki Musa Özdemir otomobilin çarpması sonucu 50 metre fırladıktan sonra yaşamını yitirdi. Aşırı hız yapan araç sürücüsü gözaltına alındı

Yalova\'da ki kaza, Şehit Ömer Faydalı Caddesi’nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan inşaatlarda çalıştığı öne sürülen Musa Özdemir\'e, aşırı hız yaptığı öne sürülen B.S.\'nin kullandığı 34 NL 4953 plakalı otomobilin çarpması sonucu meydana geldi. Korkunç kazada çarpmanın etkisi ile 50 metre fırlayan talihsiz genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü B.S. gözaltına alınırken Musa Özdemir\'in cansız bedeni cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Yalova Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü

Olay yerinden görüntü

Polisin inceleme yapması

Detaylar

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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AK Parti\'li Ünal: Hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet seyirci kalmaz (2)

\'DARBELERLE İKTİDARA GELME DÖNEMİ KAPANMIŞTIR\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinin açılış törenine katıldı. Namık Kemal Mahallesinde yapılan merkezin açılış töreninde kalabalığa hitap eden Ünal, darbelerle iktidara gelme döneminin kapandığını, CHP\' iktidara gelmek istiyorsa milleti aşkla sevmesi gerektiğini ifade etti.

Mahir Ünal, konuşmasında CHP\'lilere bir formül sunmak istediğini belirterek, şöyle dedi:

\"CHP iktidar olamıyor ve nasıl olacağız diye soruyorlar. İktidar olmanın bir tek yolu var. Milletin gönlünde iktidar olursanız bu millet sizi iktidara getirir. Artık milletin gönlünde iktidar olmadan darbeyle, muhtırayla iktidara gelme dönemi kapanmıştır. O yüzden CHP\'nin yapacağı tek bir şey var. Bu milleti aşkla sevecek. Bu milletin değerlerine, inancına, kültürüne, tarihine, medeniyetine aşkla bağlanacak. Bakın o zaman bu millet sizi nasıl iktidar yapıyor. Bu milletin gönlüne girmeden iktidar olmanın başka yolu yok.

Ünal konuşmasının ardından açılışını yaptığı merkezde gençlerle bir süre langırt oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açılışa katılanlar

- Mahir Ünal\'ın konuşması

- Açılışın yapılması

- Gençlik Merkezi\'nin gezilmesi

- Langırt oynanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 298 MB

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DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ KAMYON SÜRÜCÜSÜ VE ARKADAŞI ADLİYEDE

ESKİŞEHİR\'de nakliye kamyonuna yüklenen doğalgaz vanaları ile tekstil ürünlerini, İstanbul yerine satmak için İzmir\'e götüren kamyon sürücüsü ve arkadaşı yakalandı. Şüpheliler \'dolandırıcılık\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Firma sahibi O.S., önceki gün 500 bin lira değerindeki doğalgaz vanalarını, A.D. de 85 bin liralık tekstil ürünlerini Eskişehir\'den İstanbul\'a göndermek için bir nakliye firması ile anlaştı. Nakliye firması da ürünleri, G.I.\'nın (28) kullandığı kamyona yükleyerek İstanbul\'a gönderdi. O.S. ile A.D., ürünlerin İstanbul\'daki firmalara ulaştırılmadığını öğrenince durumu ilk olarak nakliye firması yetkililerine bildirdi. Kamyon sürücüsü G.I. ile iletişim sağlanamayınca O.S. ve A.D., polise başvurarak şikayetçi oldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, kamyon, İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde park halinde bulundu. Kamyondaki doğalgaz vanaları O.S.\'ye teslim edildi, tekstil ürünleri ise bulunamadı. Ekipler, kamyon sürücüsü G.I. ile olaya karışan arkadaşı M.E.\'yi (45) Manisa\'da yakaladı. Gözaltına alınarak Eskişehir\'e getirilen şüphelilerden M.E.\'nin benzer suçlardan poliste çok sayıda suç kaydının olduğu, 3 ayrı dolandırıcılık olayından da arandığı belirlendi. 2 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-2 şüphelinin adliyeye getirilirken çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera. ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 47.4 MB

Süre: 25 Saniye

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)-

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DARP EDİLEN ÖĞRETMEN İÇİN ‘ÖĞRETMENE ŞİDDETE HAYIRö AÇIKLAMASI

KIRIKKALE Şehit Ramazan Bekar İlkokulu\'nda iki kadın velinin kavgasını ayırmak için araya giren kadın öğretmen Gülnihal Günnük’e sopayla vurulması sonucu yaralanmasının ardından okul bahçesinde basın açıklaması yapılarak ‘Öğretmene Şiddete Hayır’ çağrısında bulunuldu. Öğretmen Gülnihal Günnük’ün geçen yıl sınıfında tehdit edildiği ve bu tehdidi gerçekleştirenlerin mahkemede yargılanarak ceza aldığı da ortaya çıktı.

Olay, 20 Eylül günü öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Şehit Ramazan Bekar İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Olaydan bir gün önce iki kadın veli arasındaki tartışma, bir gün sonra okul bahçesinde karşılaştıklarında tekrar başladı. Velilerden biri tartışma sırasında diğer velinin üzerine sopa ile saldırarak vurmaya başladı. Bu arada okulun bahçesinde bulunan Şehit Ramazan Bekar İlkokulu nöbetçi sınıf öğretmeni Gülnihan Günnük, kavgayı ayırmak isterken yüzüne gelen sopa ile yaralandı.

Olay, yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri öğretmene ilk müdahaleyi okul bahçesinde yaptı. Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen öğretmen Gülnihan Günnük, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞİDDETE HAYIR, ÇAĞRISI YAPILDI

Öğretmen Gülnihal Günnük’ün yaşadığı olay sonrası bugün Şehit Ramazan Bekar İlkokulu bahçesinde bir araya gelen Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarının ortak basın açıklamasına Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ile sivil toplum örgütleri, öğretmenler ve öğrenci velileri destek verdi.

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Yücel Karabacak, burada yaptığı açıklamada, öğretmenlere şiddet vakalarının eğitim hayatının problemlerinden biri haline dönüştüğünü belirterek konuşması şöyle sürdürdü:

“Öğretmene şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının yek vücut şekilde dimdik ayakta olduğunu tüm Kırıkkale ve Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz. Velisiyle, öğrencisiyle, öğretmeniyle tüm eğitim çalışanlarıyla siyasi partileri, sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Kırıkkale burada tüm kamuoyu Gülnihal Günnük öğretmenimizin yanında, onunla birliktedir. İlim irfan yuvası okullarımızda çocuklarımıza sadece okuma yazma, matematik, fen bilimleri değil; her şeyden önce ahlaklı, erdemli insan olmayı öğreten, öğrencilerini çocuklarından ayırmayan, imkânı olmayan öğrencilere yardım eli uzatan bu öğretmenlerimiz hiç hak etmedikleri halde saldırıya uğruyor, darp ediliyor ve hatta hunharca öldürülüyor. İşte öğrencilerini kendi çocuklarından ayırmayan, tek amacı memleketine, ailesine ve çevresine faydalı, hayırlı, milli ve manevi değerlerle donatılmış bireyler yetiştirmek olan Gülnihal öğretmenimize yapılan bu saldırıyı sindirmek, kabullenmek ve üzüntümüzü kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Öğretmene uygulanan şiddet olayları vuku bulduğunda, sorumluluk makamlarını işgal edenlerin de kınama mesajlarını tabii ki olumlu buluyoruz. Ancak, yetki sahibi olanların, somut adımlar atmalarını da beklediğimizin bilinmesini istiyoruz. Artık yeter! Öğretmene ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerine ciddi idari ve hukuki tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Kaldı ki Gülnihal öğretmenimiz daha geçen sene sınıfında tehdit edilmiş, bu tehdidi gerçekleştirenler mahkemede yargılanmış ve ceza almıştı. Hatta olayın bir gün öncesinde okul çevresinde yine bir olayın gerçekleştiği de kamuoyunun bildiği bir gerçektir. Bu hadiselere rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması bir ihmal ve güvenlik zafiyeti ihtimalini de düşündürmektedir.ö

ÖĞRETMEN GÜNNÜK: AYAĞIMA TAKILAN DİKENLER BENİ YILDIRMAYACAK

Sınıf öğretmeni Gülnihal Günnük ise, yaptığı açıklamada, “Çok çirkin bir olay bu. Ayağıma takılan dikenler beni asla yıldırmayacak. Ben vatanıma, milletime, çocuklarıma canım pahasına hizmet etmeye devam edeceğim. Bu sadece bana kalkmış bir el değil, bütün öğretmen arkadaşlarıma kalkan bir eldir. Ben öğrencilerimin yanındayım benim için önemli olan yetiştirdiğim çiçeklerdirö dedi.

Görüntü Dökümü:

Detay görüntüler

Pankartdan görüntü

Yücel karabacak ın açıklaması

Okul etrafından görüntü

Öğretmen gülnihal Günnük ile röportaj

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

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PORSUK BARAJI\'NDA BALIK VE KEREVİT ÖLÜMLERİ

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'daki Porsuk Barajı içerisinde toplu balık ve kerevit ölümleri tedirginlik yarattı.

Merkeze bağlı Sofça Köyü yakınlarındaki barajda yüzlerce ölü balık ve kereviz kıyıya vurdu. Sofça köyü sakinleri, yetkililerden toplu balık ölümlerinin neden kaynaklandığını belirlenmesini istedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin ise baraj suyundan ve ölü balıklardan numuneler alarak inceleme başlattıkları öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Cep telefonuyla çekilmiş görüntüde ölen balıkların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:KÜTAHYA / DHA

Boyut: 185.47 MB

Süre: 1 Dakika 39 saniye

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TIRNAKÇININ OYUNUNA GELMEDİ

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, cep telefonu mağazasında 200 lira vererek para üstünü aldığı sırada 100 lirayı avucunun içinde saklayıp 100 lira daha isteyen kişi, mağaza çalışanı tarafından fark edildi. Mağaza çalışanı tırnakçının avucunun içine sakladığı parayı çıkarırken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce İstanbul Caddesi\'nde bulunan bir cep telefonu mağazasına gelen kişi 200 TL vererek cep telefonuna 20 TL yükletti. 180 lira para üstü alan kişi el çabukluğu ile 100 TL\'yi avucunun içine saklayarak, 100 TL daha istedi. Mağaza çalışanı Emre Uyanık kasaya gelerek duruma müdahale etti. Emre Uyanık, tırnakçının avucunu açarak 100 liranın olduğunu gördü. Tırnakçıyı yakalamaya çalışan Emre Uyanık polise haber verdi. Ancak, kadın mağazadan çıkarak gözden kayboldu. Yaşanan olay ise mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayı anlatan Emre Uyanık, \"Arkada oturuyordum o sırada kasada bir para alışverişinin hareketliliği olduğunu gördüm. Daha sonra cüzdanını fark ettim. Cüzdanı almaya çalıştığımda para avucunun içerisindeydi. Kasada olsam daha önceden anlardım, ancak sonradan geldim. Ama parayı kurtardık. Burada daha önce çok tırnakçı yakaladık. Tabi daha kasaya gelmeden anlıyorduk ama bu sefer ki çok farklıydı. Giyim ve kuşamı farklıydı. Onun tepkisi ise almadım demeye çalıştı. Ancak ben parayı avucundan çıkardım. Dışarıda kalabalıklardı. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verdik ama yetişemedik. Kalabalığa getirip kaçtılar. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Özellikle kasada duran arkadaşlar aldıklarını, verdiklerini iyi kontrol etmeleri lazım. Çok hızlı hareket ediyorlar. Paraları masaların üzerine bırakıp açıyorlar, dağıtıyorlar ve kafa karıştırıyorlar\" dedi.

Polis şikayet üzerine soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüsü

Tırnakçının para vermesi

Kasadan para üstü alarak diğer parayı avucuna saklaması

Tekrar kasiyerden para istemesi

Emre Uyanık\'ın tırnakçının elinden parayı alması

Emre Uyanık ile röp

Mağazadan görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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EŞLERİ, GÖREV BAŞINDAKİ POLİSLERE AŞURE DAĞITTI

TEKİRDAĞ\'da Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Polis Eşleri Derneği Şubesi üyesi kadınlar, görev başındaki polislere aşure ikramında bulundu.

Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın ile dernek üyesi kadınlar, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğü, karakollar ve uygulama noktalarında görev başında olan eşleri polislere aşure ikramında bulundu. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yardımcıları TÜGVA Tekirdağ il temsilcisi Emrah Hekim, Emniyet Hizmetleri Yardımlaşma ve Güçlendirme Derneği Başkanı Barış Bilge ile şube müdürleri katıldı. Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Gökşen Aydın, bu ayın güzelliğini vatandaşlarla paylaşmak istediklerini ifade ederek, \"Muharrem ayı dolayısıyla böyle güzel bir etkinlik düzenlemek istedik. İl emniyet müdürlüğümüz personeline ve noktalarda görev yapan polislerimize aşure ikramında bulunduk. Daha sonra dernek olarak vatandaşlarımıza ikramda bulunmaya kara verdik. Halkla iç içe olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis merkezi önünde polis eşlerinin vatandaşa aşure dağıtımı

-İl Emniyet müdürünün vatandaşlara aşure vermesi

-Çevik kuvvet ve özel harekat polislerine aşure dağıtımı

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-



