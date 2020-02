DHA YURT BÜLTENİ-20

Bodrum\'da silahlı saldırı: 1\'i şarkıcı 2 ölü, 4 yaralı (3)

YAKALANAN 4 KİŞİ BODRUM\'A GETİRİLDİ

Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanında düzenlenen, 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili Manisa\'da yakalanan S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O. adlı 4 kişi kente getirildi. Şüphelilerin güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası belirlenerek yakalandığı kaydedildi. Şüphelilerin olayla ilgililerinin bulunmadığını, sadece eğlenmek için mekana gittiklerini söyledikleri öğrenildi.

Karamollaoğlu: Dolar kuruyla, soğan kuru karıştı

SAADET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, soğanın fiyatının yükselmesini eleştirerek, \'\'Dolar kuruyla, soğan kuru karışınca, şimdi sıra soğan ithalatına geldi. Allah akıl fikir versin. Bizim memleketimizi hiç kimse soğana muhtaç hala getiremez. Bu önemli bir iş. Pehlivanlık gerekir. Bu halimizin perişanlığını gösteren en açık delildir. Soğan ithal edecek.\'\' dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Konya\'da partisinin Kılıçarslan Şehir Meydanı\'nda düzenlenen mitinge katıldı. Karamollağlu, teknik arıza nedeniyle 1 saat 45 dakika kürsüye geç çıktı. Kürsünün bulunduğu platformda ise son günlerde fiyatı yükselen patates ve soğan çuvalları dikkat çekti.

Konuşmasında tarım ve besiciliğin sorunlarına değinen Karamollaoğlu,\'\' Sen çiftçinin mazottaki vergisini indirmezsen, gübreden, ilaçtan vergi alırsan, hasat zamanı geldiğinde çiftçinin ürününü yerde kalsın istemezsen başka türlü tedbirler almak zorundasın.\'\' dedi.

1 milyona yakın hayvan ile yaklaşık 500 bin ton et ithal edildiğini belirten Karamollaoğlu, sıra soğanın ithal edilmesine geldiğini kaydetti. Soğanın fiyatının yükselmesine değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

\'\'Dolar kuruyla, soğan kuru karışınca, şimdi sıra soğan ithalatına geldi. Allah akıl fikir versin. Bizim memleketimizi hiç kimse soğana muhtaç hala getiremez. Bu önemli bir iş. Pehlivanlık gerekir. Bu halimizin perişanlığını gösteren en açık delildir. Soğan ithal edecek. Yakında buna patates de gelecek. 3 ay önce en büyük dert neydi? Patatesti. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Şimdi ne noktaya geldik ? Patates çıktı 6 liraya. Al bakayım çöz çözebilirsen. Bizim Türkiye\'mizde; buğday, patates, soğan, incir, tütün, pamuk, meyveler sebzeler envayi çeşit. Her ürün için hükümetlerin bir politikası olması icap eder. Bir, biz bu ürünün yetişmesini hangi desteklerle sağlayabiliriz. İki, ucuza mal olması için ne yapmamız, kalitenin ve gerektiğinde ihracat yapmamız için ne icap eder. Her ürün ayrı bir politika gerektirir. Bunu söylediğimizde, bu adamlar karşımıza geçiyor; \'Ne demek istiyorsun, tarım bakanlığı bu kadar basit yer mi? Ben soğan için politika mı oluşturacağım\' diyor. Elbette oluşturacaksın. Oluşturamazsan bu hala düşer, soğan ithal etmeye mahkum olursun. Niye? Beceriksizliğinden. Bir politikanın olmadığından yapıyorsun sen. Allah rızası için bir kerede otur düşün.\'\'

Doların da yükselmesine değinen Karamollaoğlu, yükselmesinin temel nedeninin de Türkiye\'nin dövize muhtaç olduğunu, her türlü yatırım döviz borcuyla yapıldığını belirtti.

Dış politikanın da iflas ettiğini ifade eden Karamolaoğlu, ilk hatanın Amerika Birleşik Devletleri\'nin Irak\'a müdahalesine destek olunmakla yapıldığını söyledi. Türkiye\'nin Suriye politikasında da yanlış yapıldığını ifade eden Karamollaoğlu, \'\' Suriye politikasında, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. \'Hadi bakalım, Esad\'a karşı ayaklanın. Bize ihtiyacınız olursa, sabah abdestimizi burada alır, cumayı Şam\'da kılarız\'. Bu cuma ne gelmezmiş. Bizi şimdi Afrinle, Menbicle oyalamaya kalkıyorlar. Hani Şam nerde kaldı? Yapamayacakları işleri vaat ediyorlar. Çünkü sırtlarını başka mercilere dayamışlar. Libya ne oldu? Perişan oldu. Şu an dünyanın en az 10 yerinde Müslümanlar birbirini katlediyor. Biz sadece seyirci kalıyoruz. Hiçbir gücümüz yok müdahale etmeye. Siz bunların \'eyy\' demelerine bakmayın. \'Eyy Merkel\'. Merkel yerinde duruyor, bir yere gittiği yok. \'Amerika ikinci stratejik müttefikimiz.\' Hala Amerika, Suriye\'de ve İsrail\'in en büyük destekçisi.\'\' diye konuştu

İmamı öldürdü, mahalleli saldırganı linç etmek istedi

SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde cami imamlığı yapan 54 yaşındaki Ahmet Güldü, evine gittiği akli dengesi yerinde olmayan 40 yaşındaki İ.T tarafından tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Olay yerinde gözyaşı dökerek şüpheliyi linç etmek isteyen mahalleliyi polis engelledi.

Olay saat 18.00 sıralarında, Erenler Bekirpaşa Mahallesi 65. Sokak\'ta meydana geldi. Bekirpaşa Camii\'nde imamlık yapan Ahmet Güldü, ikindi namazını kıldırdıktan sonra İ.T.\'nin camiye 100 metre mesafedeki evine gitti. Evin önünde bekleyen İ.T. ile imam, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen İ.T evden aldığı tüfekle, imama ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden imam kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ahmet Güldü\'nün öldüğünü belirledi.

Sesler üzerine koştuklarında gördükleri manzarayla şok olan mahalleli, sinir krizleri geçirdi. Saldırıdan sonra evde saklanan İ.T., polis ekiplerince çıkarılarak \'Akrep\' olarak bilinen zırhlı polis aracına konuldu. Olay yerinde toplanan yaklaşık 150 kişi saldırganı linç etmek istedi. Şüpheli, araçla olay yerinden çıkarılırken öfkeli kalabalık araca tekme ve yumruklar atarak \'Nasıl yaparsın bunu, şerefsiz\' diye bağırdı. Ölen imamın yakınları, olay yerinde gözyaşları dökerek feryat etti.

Polis olay yerinde incelemede bulunarak, vatandaşların ifadesine başvurdu. Bazı vatandaşlar gözyaşları dökerek polislere, \"O çok iyi bir insandı, ne yaptı da öldürdü?\' diye sordu. Saldırgan sorguya alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Bolu\'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi(2)

150 DÖNÜMDE ETKİLİ OLDU

İncelemeler için köye gelen Seben Kaymakamı İdil Özdemir, “Şiddetli yağış ve dolu sebebiyle Susuz Köyü Çatak Mahallesi’nde 15 vatandaşımızın 150 dönüm tarlası, sebze-meyve bahçesi ve hububat tarlası zarar görmüştür. 5 adet su motoru, 2 adet gübre tankı, 5 adet sulama kuyusu, 100 metre 70’lik su borusu hasar görmüştür. Gerekli incelemeler yapılmış olup, vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir. Şu anda hasar tespit çalışmaları başlamıştır. En kısa sürede vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir.ö dedi.

Sel sularından kışa yakacak odun topladılar

MERSİN’de Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışta, sel sularının sahile kadar sürüklediği ağaç parçaları ve kütükler, vatandaşlar tarafından kışın yakılmak üzere toplandı.

Dün akşam saatlerinden itibaren Toros Dağları\'nın zirvesinde etkili olan sağanak yağışın oluşturduğu sel suları Alata Deresi üzerinden Akdeniz’e ulaştı. Suyun getirdiği kütük ve ağaç parçaları ise vatandaşlar tarafından toplandı. Kimi denize girerek küçük parçaları topladı, kimi ise elektrikli testereyle devasa büyüklükteki kütükleri parçalayarak kışın ısınmak amacıyla yakmak için evine götürdü.

Sel sularının getirdiği odunları toplayan vatandaşlardan Mehmet Şahin, “Kışlık yakacağımız odunları, Allah’ım sel suları ile birlikte bize yazın getirdi. Bizler de kısmetimizi topluyoruz. Bazı seneler böyle sel suları geldiğinde odun topluyoruz. İnşallah denizde odun kalmayıncaya kadar toplayacağızö dedi.

Yağışların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığını belirten Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar da sel sularının herhangi bir tehlikeye yol açmaması için 5 köprüde önlem alındığını söyledi.

Niğde’de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

NİĞDE’de akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağmur, kent merkezinde etkili oldu. Sele dönüşen yağmur nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanan vatandaşlar, esnafın tahtadan oluşturduğu köprüyle hedeflerine ulaştı.

Sabah normal seyrinde giden hava sıcaklıkları, akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Kent merkezinde aniden başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalan vatandaşlar, otobüs duraklarında bekledi. Kimi vatandaşlar suya aldırmadan geçerken, kimileri ise çocuklarını kucağında taşıdı. Yaklaşık 30 dakika durmaksızın yağan yağmurdan sonra oluşan sel sularından karşıya geçemeyen vatandaşlara bir esnaf, tahta koydu. Suda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar tahta köprüyü kullandı.

Niğde\'de Irak\'tan getirilen 85 kilogram eroin ele geçirildi

NİĞDE\'de Irak\'tan geldiği belirlenen bir cipteki gizli bölmede saklanan 85 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şırnak Emniyet Müdürlüğüyle yapılan ortak çalışma neticesinde, Irak plakalı bir cipe operasyon düzenledi.

Erbil\'den yola çıktığı öğrenilen otomobil, Adana-Niğde Otoyolu\'nda durduruldu.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON LİRA

İçinde 2\'si çocuk 4 kişinin bulunduğu araçta yapılan arama sırasında detektör köpeğin bagaj kısmına tepki vermesi sonucu özel bir bölme tespit edildi. Özel bölmeyi keserek açan ekipler, paketler halinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtilen 85 kilogram eroin ele geçirdi. Yakalanmamak için kendilerine aile görünümü vermeye çalıştıkları belirlenen 2 Iraklı gözaltına alındı, 2 çocuk ise çocuk şubeye teslim edildi.

Kamyonet şarampole yuvarlandı, 2 polis yaralandı

BURDUR’da kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Antalya’dan Ankara’ya görevli giden Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Fatih Onaral yönetimindeki 07 GHZ 38 plakalı kamyonet Erenardıç mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Fatih Onaral ile kamyonette bulunan polis memuru Ömer Demiralay yaralandı.

Kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Burdur İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, hastaneye gelerek yaralı polis memurlarını ziyaret etti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

