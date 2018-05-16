DHA YURT BÜLTENİ-20

BOLU\'DA MAÇ SONU OLAYLAR ÇIKTI: ÇOK SAYIDA TARAFTAR YARALANDI



BOLUSPOR\'un Gazişehir Gaziantep’e 3-1 yenildiği maçın ardından saha içinde ve dışında olaylar çıktı. Polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği olaylarda 10’dan fazla taraftar ve 2 özel güvenlik görevlisi yaralandı.

Spor Toto 1. Lig Play-Off rövanş maçında Boluspor, sahasında Gazişehir Gaziantep’e 3-1 mağlup oldu. Gergin geçen maç, zaman zaman sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte gerginlik daha da büyüdü. Gazişehir Gaziantepli futbolcular ve teknik heyet yaklaşık yarım saat boyunca sahadan soyunma odasına giremedi. Gazişehir Gaziantep takımı olaylara rağmen sahanın ortasında fotoğraf çekilip kutlama yaptı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Çarıkçı\'nın çabası yeterli olmadı. Tribünleri boşaltmayan taraftarlar, sahaya yabancı madde atmaya devam etti. Taraftarlardan bazıları ise stadyumdaki koltukları ateşe verdi. Gazişehir Gaziantep futbolcuları ve teknik heyeti jandarma ve polis kalkanları arasında soyunma odasına girebildi. Taraftarların attığı yabancı maddeler futbolculara isabet etti. Polis tribündeki olaylara biber gazı ve copla müdahale ederken, taraftarlar, stadyum dışına çıkarıldı.

OLAYLAR STADYUM DIŞINA TAŞTI

Boluspor’un Süper Lig şansını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, stadyum çevresinde de taşkınlık yaptı. Polisin taraftarlara müdahalesi ise sert oldu. Olayların arasında kalan bir kadın da kucağında çocuğuyla birlikte polis eşliğinde güvenli bir yere götürüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren olaylar polisin cop ve biber gazı ile müdahale etmesiyle yatıştırıldı. Saha içinde ve dışında meydana gelen olaylarda 10’dan fazla taraftar yaralandı. Saha içindeki olaylarda da 2 özel güvenlik personeli yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Gazişehir Gaziantep kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Maç sonunda çıkan olaylar

-Polisin müdahalesi

-Saha içindeki olayların fotoğrafları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

=========================================

YERİN METRELERCE ALTINDA İLK SAHUR

ZONGULDAK’ta, maden işçileri Ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yaptı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi’nde özel bir şirkete ait maden ocağında 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, ilk sahuru yerin 300 metre altında yaptı. Sahur saatinin yaklaşmasıyla işlerini bırakıp el ve yüzlerini temizleyen işçiler, ardından tahtadan kurdukları yer sofrasında toplandı. Evlerinden getirdikleri peynir, zeytin, domates, ekmek ve meyveleri kömür karası elleriyle hazırlayan işçiler, yemeklerini yedikten sonra dua etti.

DÜNYANIN EN ZENGİN SOFRASI

22 yıllık maden işçisi Satılmış Kara, kazasız ve belasız Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yer altında sahurun bir başka olduğunu söyleyen Kara, \"Tahtalar üzerine kurduğumuz sofrada sahur yapıyoruz. Yer altında çalışmak zor olsa da bu sofra bize keyif veriyor. Ailemizden uzağız. Onlar yer üstünde biz yer altındayız. Sahurdan sonra çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.

12 yıllık maden işçisi Fatih Erkut ise, \"Genelde hep sahur veya iftar denk geliyor bana. Huzurlu oluyor burada. Aileden ve çocuktan uzak olsak ta bir şekilde sahur yapıyoruz. Bunun zevki ve tadı ayrı. En zengin en lüks restorana da gitseniz bunu tadını bulamazsınız. Dünyanın en zengin sofrası\" diye konuştu.

İşçiler, sahurun ardından oruca niyetlendikten sonra işlerinin başına döndü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Madencilerin çalışması

-Sofra kurmaları

-Yemek yemeleri ve dua etmeleri

-Satılmış Kara ile röp.

-Fatih Erkut ile röp

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

=======================================

Halfeti\'de jandarma karakoluna saldırı: 2 asker yaralı (2)

VATANDAŞTAN ASKERE BAYRAKLI DESTEK

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki Yukarı Göklü Jandarma Karakolu\'na yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucu Türk bayraklarını alan vatandaşlar karakol önünde toplanarak teröre lanet okudu. Yaşanan saldırının ardından jandarma özel birliklerinde oluşan bir grup asker kaçan teröristleri yakalamak için operasyona tekbirler eşliğinde çıktı.

Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Yukarı Göklü Karakolu\'na saat 22.00 sularında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlenmesinin ardından Vali Abdullah Erin, Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, olay yerine gelerek Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak’tan bilgi aldı. Teröristlerin roketatarlı saldırı sonucu jandarma nizamiyesi kapısında küçük çaplı hasar oluşurken, yaralanan 2 asker ise Halfeti’den Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Vali Abdullah Erin, Yukarı Göklü Karakolu\'na yönelik saldırıda 2 askerin yaralandığı belirterek, \"Gerçekleştirilen hain saldırıda hafif yaralanan iki askerimiz, Halfeti Devlet Hastanesi\'nde tedavi edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırının ardından, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır\" dedi.

Yukarı Göklü Karakolu önünde toplanan aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda vatandaş, Türk bayrakları açarak tekbir getirdi. Kalabalık, \"Kahrolsun PKK\", \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları atarak askerlere destek ve moral verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ali LEYLAK (Halfeti) , (Şanlıurfa), (DHA)

========================================



