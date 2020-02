DHA YURT BÜLTENİ-20

8 ilde yapılan FETÖ operasyonda gözaltı sayısı 12\'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'mahrem askeri öğrenci yapılanmasının sorumluları\'na yönelik operasyonda gözaltı sayısı 12\'ye yükseldi. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 8 ilde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY\'nin \'mahrem askeri öğrenci yapılanmasının sorumlusu\' oldukları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler, operasyonun devamında bugün 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Polis minibüsü

- Şüphelilerin minibüsten inişi

- Hastaneye götürülmeleri

- Hastaneden çıkışları

- Polis minibüsüne binmeleri

- Minibüsün gidişi



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

======================================

Akşener şehit astsubayın ailesini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afrin\'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, dua etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışı için Karabük\'e gelirken önce Safranbolu\'ya geçerek şehidin mezarını ziyaret edip dua etti. Akşener daha sonra şehidin Emek Mahallesi\'ndeki baba evinde aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin annesi Ülker, babası İsmail, eşi Hafize Nur, kız kardeşi Beyza Akpınar ile sohbet eden Akşener, başsağlığı diledi. Kendisinin uzun yıllar şehit aileleriyle ilgili bir vakıf yönettiğini ifade eden Akşener, ailenin acısını anladığını ifade etti. Ablasının da selam gönderdiğini onun da oğlunu 16 yaşında geçirdiği bir trafik kazasında kaybettiğini anlatan Akşener, ecelin ne bir nefes evveli ne de bir nefes sonra olduğunu, Ömer Bilal Akpınar\'ın şerefli şehadete eriştiğini belirtti. Oğluyla gurur duyduğunu aktaran Ülker Akpınar, \"Ne yar, ne evlat, ne anne, ne baba dedi. Vasiyetinde dediği gibi \'önce vatan\' dedi. Biz ailecek öyleyiz, elhamdülillah öyle bir çocuk doğurduğum için. Üzgün müyüm? Üzgünüm ama çok şükür gururluyum. Çok şerefli gitti. Bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Birliğimizi, beraberliğimizi gösterdi. Vatan savunmasının ne demek olduğunu herkese gösterdi, rabbime şükürler olsun. Kimseye isyan etmiyorum, vatanım milletim sağ olsun, ülkemi, bayrağımı seven insanlar sağ olsun. Şehadetlik herkese yakışmaz benim paşama yakıştı şehadetlik\" dedi. Oğlunun eşini emanet bıraktığını vurgulayan Akpınar, şöyle devam etti: \"Ömrümün sonuna kadar babasıyla her zaman kızlarımın arkasındayım. Allah\'ım devletim için çalışan hepinizden razı olsun. Vatanım, bayrağım, milletim için kim iyilik düşünüyorsa; dili, dini, ırkı, siyasi görüşü ne olursa olsun, \'tek vatan\' diyorsa hepinizden razı olsun. Sizlerin de işleri rast gitsin. Çok şükür, elhamdülillah rabbim bana bu günleri gösterdi. Düğün gibiydi, büyük düğün gibiydi. O kadar güzel düğün oldu ki, anlatamam size, çok güzeldi paşam. Bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Türk milleti nasıl olurmuş gösterdi, hainlere, şerefsiz itlere. Öyle güzel gösterdi ki, birlik beraberlik nasıl oluyormuş. Türkiye\'yi yıkacaklarını zannediyorlar. Türkiye mi yıkılacak? Bir Ömer ölür, bin Ömer dirilir. İyi ki, Allah bizi Türkiye\'de büyütmüş, bu vatanın evladı yapmış. Hem Türkiye\'de yaşamaktan hem Müslüman olmaktan gurur duyuyorum elhamdülillah\" Şehit annesi daha sonra evinin her yerine yerleştirdiği oğlunun fotoğraflarından bir tanesini Akşener\'e göstererek, \"Benim çocuğum Afrine\'e giderken güler yüzle gitti. Vatan savunmasına gidiyor. Niçin oraya gidiyor diyenlere bir tokat atıyor. Benim oğlum gülerek gidiyor. bana ağlamak yakışır mı? Ömer Bilal Türkiye\'yi ayağıma getirdi. Benim akrabam olupta Ömer\'i hiç tanımayanlar, Kaç yıl önce görev yaptığımız yerden arkadaşlar, bebekliğini görenler yavrum Türkiye\'yi kaldırdı getirdi. Ben hepsine para versem \'Ne olursunuz bir ziyaretime gelin\' desem gelmeyecek insanlar. Bunlardan biri de sizsiniz. Bak Ömer\'im kavuşturdu bizi\" Daha sonra şehit astsubay için dualar okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Meral Aşener şehitlik ziyareti

-Meral Akşener\'in şehit evini ziyareti

Süre:(07.13) Boyutu:(801 MB)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

=======================================

Oğlunun doğum gününde annesini öldürdü

Kars\'ta boşanma davası süren 19 yaşındaki eşi Gizem Eşit\'i öldüren, kayınpederi Vilayet Serbest\'i yaralayan 20 yaşındaki Ruhşan Eşit tutuklandı. Ruhşan Eşit\'in eşi Gizem\'i bir yaşına giren oğlunun doğum gününü kutlama bahanesi ile çağırdığı ortaya çıktı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Arif Taşçı Caddesi, Vilayetler Birliği Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Ruhşan Eşit, boşanma davası süren ve 1 aydır ailesinin yanında yaşayan Gizem Eşit ile kayınpederi Vilayet Çiftçi\'nin üzerine 36 FF 299 plakalı otomobilin içerisinde ateş açtı. Av tüfeği ile vurduktan sonra kaçan Ruhşan Eşit, polise giderek teslim oldu. Ambulansla Harakani Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve 12 yerine saçma isabet eden Gizem Eşit yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamazken, babanın el parmağı koptu. Gizem Eşit\'in Kars Fethiye Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Gizem Eşit\'in ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken baba Vilayet Çiftçi\'nin ayakkabılarındaki kendi ve kızının kan izleri dikkatlerden kaçmadı. Olay anında kızını koruyamadığını ve \"Kızım bana sığınmıştı, onu koruyamadım. Kendi ellerimle öldürttüm. Kızım bana hakkını helal etsin. Ona babalık yapamadım, bana sığınan kızımı kendi ellerimle oraya götürdüm. Her şey benim yüzümden oldu. Olay birkaç dakika önce yaşansaydı torunum ve diğer kızlarım da ölebilirdi ama ne fark eder ki benim canım gitti, şimdi adalet isterse onu assın benim için önemi yok\" diye göz yaşı döktü. diyerek acılarını dile getirdi. Eşit\'in kız kardeşleri ve annesi, \"Kınalı kuzum, bizi bırakıp nereye gidiyorsun\" diye feryat etti. Genç yaşta hayatını kaybeden Gizem Eşit gözyaşları arasında Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan cani koca ise Ruhşan Eşit’in mahkeme sırasında, öldürdüğü eşi Gizem Eşit’in ise cenaze töreni vardı. Ruhşan Eşit, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle yaklaşık bir aydır babasının evinde olan Gizem Çiftçi, bir yaşındaki oğlunun doğum günü nedeniyle eşinin ailesi tarafından hazırlanan doğum günü partisi için ailesiyle birlikte kayınvalidesinin evinde davet edildiği ortaya çıktı. Gizem Eşit, oğlu, iki kız kardeşi ve baba Vilayet Çiftçi Ruhşat Eşit\'in evinin önüne geldi. Araç park edildikten sonra, Gizem Eşit\'in kız kardeşlerinden biri doğum günü olan yeğenini kucağına alarak binaya girdi, diğer kız kardeşte araçtan inip ilerlediği esnada, araç içerisindeki Gizem Eşit ve baba Vilayet Çiftçi\'ye tüfekle Ruhşan Eşit tarafından ateş açıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

Zanlının emniyetten çıkarılarak zırhlı araca bindirilişi

Gizem Eşit\'in cenaze namazının kılınması

Gizem Eşit\'in annesi ve kardeşlerinin feryatları

Gizem Eşit\'in babası Vilayet Çiftçi\'nin konuşması

Vilayet Çiftçi\'nin ayakkabılarındaki kan izleri

(494 MB - 4 DK 25 SN)

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

=============================================

Evine gelip para isteyen 2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı



Eskişehir\'de, evine gelip alacaklarını istediklerini öne sürdüğü Erdal Özdemir (31) ile Mustafa Döymaz\'ı (27) ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldüren Arif Şenses (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Emek Mahallesi Pembe Sokak\'taki Barış Apartmanı\'nda meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan Arif Şenses, iddiaya göre evine gelip borcunu ödemesini isteyen Erdal Özdemir ve Mustafa Döymaz ile tartıştı. Arif Şenses tartışmanın ardından evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle Döymaz ve Özdemir\'e ateş etti. Mustafa Döymaz apartman içerisinde, Erdal Özdemir ise apartmanın karşısındaki boş arsada öldü. Polis, Arif Şenses\'i olayda kullandığı ruhsatsız av tüfeği ile birlikte evinde gözaltına aldı. Arif Şenses, yapılan sorgulamasının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altına adliyeye sevk edildi. Şenses, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Zanlının polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-Adliye binasının dışından çekilen görüntü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)