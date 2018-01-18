DHA YURT BÜLTENİ-20

Eskişehir şehitlerine ağlıyor

Eskişehir\'den kalktıktan sonra Isparta\'nın Yalvaç ilçesinde düşen askeri uçakta şehit olan 3 askerin Eskişehir ve Kütahya\'da oturan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit astsubay Ömer Kadir Arlı\'nın Kütahya\'daki annesi Hava Arlı, pencereden evine gelen askeri yetkililere bakıp gözyaşı döktü.

ŞEHİDİN ANNESİ PENCEREDEN BAKTI

Eskişehir 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan kalkan CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucunda şehit olan Binbaşı Ümit Karamustafa, Yüzbaşı Ali Şahin ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı\'nın yakınları gözyaşına boğuldu. Astsubay evli 2 çocuk babası Ömer Kadir Arlı\'nın şehit haberini askeri yetkililer Kütahya\'nın Meydan Mahallesi Yazar Sokak\'ta oturan ve yalnız yaşayan annesi Hava Arlı\'ya verdi. Oturduğu 3 katlı apartmandaki evinin balkonuna Türk Bayrağı asılan Hava Arlı, pencereden kapının önündeki askeri yetkililere bakıp gözyaşı döktü. Şehit Ömer Kadir Arlı\'nın Eskişehir\'in Vişnelik Mahallesi\'ndeki evinde de gözyaşları sel oldu. Askeri yetkililer astsubayın şehit haberini eşi Berna Arlı\'ya verdi. Duru (4) ve Ömer (4) adında 2 çocuğu olan anne Berna gözyaşlarına boğuldu. Duru da okul servisinden indikten sonra babasının şehit olduğunu evinin önündeki yakınlarından öğrendi. Evli bir çocuk babası Yüzbaşı Ali Şahin\'in şehit haberini de Yıldıztepe Hava Lojmanları\'nda oturan yakınlarına askeri yetkililer verdi. Binbaşı Ümit Karamustafa\'nın şehit haberini de Batıkent Mahallesi Cevizlik Sokak\'ta oturan eşi Meryem\'e Vali Yardımcısı İsmail Soykan ile askeri yetkililer verdi. Şehit binbaşının Öykü ve Masal adında 2 kızını olduğunu belirtildi. Şehitler için yarın Eskişehir 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda tören düzenlenecek. Töreni ardından Binbaşı Ümit Karamustafa ile Yüzbaşı Ali Şahin\'in toprağa verilmek üzere memleketleri Ordu\'ya götürüleceği, astsubay Ömer kadir Arlı\'nın ise Eskişehir\'de toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Şehit astsubayın eskişehir\'deki evinin dışından,

-Astsubay\'ın kızının okul servisinden inip yakınlarına sarılması,

-Binbaşı Ümit Karamustafa\'nın Eskişehir\'deki evinin dışından ve evinin bulunduğu siteden ambulansın çıkması,

-Şehit astsubay Ömer Kadir Arlı\'nın vesikalık fotoğrafı

-Şehit astsubay Ömer Kadir Arlı\'nın Kütahya\'da oturan anesini evine askeri yetkilerin gelmesi,

-Evin balkonuna Türk bayrakları asılması,

-Anne Hava Arlı\'nın görüntüsü

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ-ESKİŞEHİR-KÜTAHYA,(DHA)

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Isparta\'da askeri nakliye uçağı düştü: 3 asker şehit (7)

ŞEHİT CENAZELERİ ESKİŞEHİR’E UĞURLANDI

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’ne bağlı Yukarıkaşıkara Köyü ile Kırkbaş Köyü arasındaki Hodulluca dağlık mevkiinde düşen askeri nakliye uçağında şehit düşen Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı’nın Türk bayraklarına sarılı naaşları, Yalvaç Devlet Hastanesi morgundan alındı. Türk bayraklarının asıldığı 112 ambulanslarına konulan şehit naaşları, yüzlerce Yalvaçlının da eşlik ettiği konvoyla Yalvaç Stadyumu’na götürüldü. Siren sesleri eşliğinde uğurlanan şehitlerin cenazeleri askeri helikopterle Eskişehir’e gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1) -

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- Hastane dış plan görüntü

- Kalabalıktan detay görüntü

- Ambulanslardan görüntü

- Şehitlerin naaşlarının ambulanslara bindirilmesi

- Ambulansların gidişi

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)



GÖRÜNTÜDÖKÜMÜ (2)

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- Cenazelerin morgdan çıkışı

- Cenazelerin ambulansa bindirilmesi

- Ambulansın konvoy halinde gitmesi

- Cenazelerin askerlerin omzunda ambulanstan indirilmesi

- Cenazelerin helikoptere bindirilmesi

- Helikopterin havalanması



HABER- KAMERA: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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Çanakkale’de 1.7 ton esrar ele geçirildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin Saroz Körfezi sahilinde, Jandarma tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton esrar ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bugün gelen bir ihbar doğrultusunda Gelibolu İlçesi Saroz Körfezine operasyon yaptı. Operasyonda deniz yoluyla yurtdışından getirildiği tahmin edilen ve Türkiye’de piyasa sürülmek istenen 51 adet valiz içinde piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan 1.7 ton esrar ele geçirildi. Öte yandan, operasyon kapsamında Jandarmayı görüp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma tarafından ele geçirilen 1.7 ton kg esrar

Görüntü süresi 5 dakika 30 saniye

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Evleri yandı,\'Kedilerimiz evsiz kaldı\' diyerek gözyaşı döktü(3)

YANGINDA KEDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Elinde hafif yanık oluştuğu için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Ali Meşe, taburcu olduktan sonra kedilerine kavuşmayı bekliyor. Kedilerine çok düşkün olduğunu ifade eden Ali Meşe, \"Yangını fark edince evde beslediğim 3 kediyi kurtarmaya çalıştım. En sevdiğim küçük sarı bir kedim vardı. Onu alıp çıkabildim. Diğerlerini bulamadım. Galiba biri daha kurtulmuş yangından ama bir kedim yanmış. Çok üzüldüm. Sarı kedimi çok severdim. Onu kurtardığım için çok mutluyum. Ben yediğim yemeği bile birini kendim yer, birini ona verirdim. Kurtardığım kediyi de Bolu\'ya getirmek istedim ama oğlum istemedi. Tavuklarım ve horozum vardı. Onlar da yanmış. Çok üzüldüm.\" dedi.

Meşe, yangın sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: \"Sabah uyandığımda evde kimse yoktu. Eşim ve çocuklarım dışarıya çıkmış. Ben de üşüdüğüm için sobayı yakmak istedim. Ev çok soğuktu. Odunlar ıslak olduğu için yanmadı. Ben de benzin dökerek yaktım. Bir anda parladı. Ben de elimdeki şişeyi attım. O sırada alevler iyice yayıldı. Kendimi dışarıya zor attım\" Olayın, kamuoyunda duyulmasının ardından birçok kişinin telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini aktardığını belirten Meşe, şöyle konuştu: \"Vali bey çok yardımcı oldu. Bize daha önceden zaten ev Kaymakamlığa başvurduğumuz için ev verilmişti. Ama beton yeni olduğu için çok soğuk olur diye gidemedik. Yaza doğru yeni evimize geçeceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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-Ali Meşe ile röportaj

-Detaylar



Süre: 04.34 Boyut: 279.3 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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8 aylık bebeğini öldürüp, intihara kalkıştı

MERSİN\'in Mut ilçesinde eşinden ayrı yaşayan Ayşe Tufan (38), 8 aylık kızını boğazını keserek öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı.

Olay, Yalnızca Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşiyle sorunlar yaşan 4 çocuk annesi Ayşe Tufan, bir süre önce 8 aylık kızı Firdevs\'i de yanına alarak evi terk edip, ailesinin yanına yerleşti. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tufan, bugün akşam saatlerinde kızı Firdevs\'in boğazını keserek öldürdü. Ayşe Turan daha sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesti. Komşusunu ziyarete giden Tufan\'ın annesi Ayşe Karayer, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Kızı ve torununu kanlar içinde bulunca şoka giren Karayer, komşularını ve 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Firdevs bebeğin öldüğü belirlendi. Çok kan kaybeden Ayşe Turan, Mut Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tufan, Adana\'daki bir hastaneye sevk edildi.

Firdevs bebeğin cesedi, yapılan incelemenin ardından ardından morga kaldırıldı.



Haber: Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)

