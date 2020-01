DHA YURT BÜLTENİ-20

Rize’de 46 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Rize’de üniversite kampusunun yemekhanesiyle Kredi Yurtlar Kurumu\'na ait öğrenci yurdunda yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 46 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Fener Mahallesi’nde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampusu yemekhanesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden bazıları, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı ve ishal şikayetleri görülen 46 öğrenci, ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilere müdahale edilirken, rahatsızlanan başka öğrencilerin de hastaneye gelişi devam ediyor.

SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Rize’de üniversite öğürencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne başvurmayı sürdürüyor. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ‘Acil’ koduyla doktor, hemşire ile sağlık personellerini hastanelerde görev başına çağırdı. Rize’deki 2 hastanede artan başvurular nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

RTEÜ REKTÖRÜ: GIDA ZEHİRLENMESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kampus ve yurtta akşam yemeği yiyen öğrencilerin rahatsızlandığını ve hastanelere başvurmayı sürdürdüğünü belirterek öğrencilere müdahale edildiğini söyledi. Karaman, olayın neden kaynaklandığının araştırılmaya başlandığını da ifade etti.

Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Antalya\'da, Lütfü Atar\'ın (42) kullandığı otomobilin bariyerlere çarpıp takla attığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aksu ilçesi Serik Caddesi\'ndeki kaza, saat 18.30\'da meydana geldi. Aksu ilçesinden Alanya yönüne seyreden Lütfü Atar\'ın kullandığı 07 N 1638 plakalı otomobil, Serik Caddesi\'nde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazada, araçtaki Ali Dönek (30) yaşamını yitirdi, sürücü Lütfü Atar ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi daha yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım isterken, yaralılar ambulans beklemeden çevreden geçen araçlarla hastaneye gitti. Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Ali Dönek\'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Göynük\'te tek katlı ev yandı



Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyünde meydana gelen yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Göynük Hasanlar köyünde oturan Mehmet Emin Aytekin’in tek katlı evinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)

=====================================================

Vefat eden eşinin karikatürleriyle evini müzeye dönüştürdü



Eskişehirli emekli Almanca öğretmeni Vicdan Özer, 2011 yılında kaybettiği eşi Prof. Dr. Atila Özer\'in yaptığı yüzlerce karikatürü tüm odalara asarak, evini karikatür müzesine dönüştürdü. Sergilenen karikatürleri ziyaret etmek için çeşitli illerden sanatseverler de ziyaret geliyor.

Şeker Mahallesi\'nde oturan Vicdan Özer, Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı üniversiteye bağlı Eğitim Karikatürleri Müzesi\'nin müdürü olan eşi Prof. Dr. Atila Özer\'i 62 yaşındayken 23 Nisan 2011\'de, 2 gün sonra da kendi babası Necmettin Bulunmaz\'ı 87 yaşındayken kaybetti. 25 Nisan\'da, hem babasını, hem de eşini toprağa veren Özer, tek katlı bahçeli evin tüm odalarını eşinin yaptığı karikatür, afiş ve resimlerle donattı, evin girişine de \'Karikatür sanatçısı Prof. Dr. Atila Özer Müze Evi\' tabelası astı. Vicdan Özer, aralarında eşinin ödül aldığı karikatürlerin de yer aldığı evi, Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelen sanatseverlerin ziyaret ettiklerini söyledi. Özer, eşinin vefat ettiği 2011 yılına kadar Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi yöneticiliğini yürüttüğünü belirterek, \"Eşim resim yapar, afiş yapar, karikatür çizerdi. Tüm sanat dallarıyla ilgilenmişti. Ondan geriye karikatürler, afişler, resimler, kitaplar kaldı. Karikatürleri, afişleri ve resimleri evin duvarlarına astım. Hepsini asmaya imkan yok. Beraber geçen 36 sene var. İyi bir insandı, sakin bir insandı. Herkese bir şeyler yapmaya çalışırdı. Üniversite çevresindeki zamanda kim afiş isterse, kim kitap kapağı istediyse karşılıksız yaptı. Üniversite gazetesine 420 civarında karikatür çizdi \" diye konuştu. Vicdan Özer, eşinin ölümünden sonra Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Espark Alışveriş Merkezi yanındaki sanat galerisine \'Prof. Dr. Atila Özer\' adının verildiğini anlattı.

HER 3 NİSAN\'DA 1 SERGİ

Karikatür, afiş ve resimleri ziyarete gelenler arasında eski büyükelçilerin de olduğunu söyleyen Özer, şöyle konuştu: \"Gelenler anı defterimize de yazabiliyorlar. Herkes gelebilir. Burası sadece karikatür değil, Atila Özer\'in evi. Karikatürler, resimler, çalışmalar, afişler, her şey var. Her yıl 3 Nisan tarihinde ben Atila Özer adına bir sergi açıyorum. Geçen yıl 3 Nisan tarihinde 34 adetten oluşan Eskişehir karikatürlerini açtım. Sonra onları ben Tepebaşı Belediyesi\'ne hediye ettim. Bu yıl 82 tane ilk yaptığından son afişine kadar olan afişlerinin hepsini yine Atila Özer Karikatürlü Ev Sanat Galerisi\'nde 3 Nisan\'da sergileyeceğim. Neden 3 Nisan? Bizim için 3 Nisan\'ın birkaç tane önemi var. Atila 3 Nisan\'da doğmuş, 3 Nisan\'da profesör oldu. 2012 yılında kurduğu Dünya Karikatür Müzeleri Günü için Belçika\'da eşimin doğum günü olan 3 Nisan Dünya Karikatür Müzeleri Günü olarak kabul edildi.\"

ATİLA ÖZER KİMDİR?

Prof.Dr.Atila Özer, 3 Nisan 1949\'a doğdu. İlk karikatürü 1973 yılında yayınlandı. Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi\'ni bitirdi. Karikatür sanatı ile çizer ve araştırmacı olarak ilgilendi. Pek çok ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı, jüri üyeliği yaptı. Kurduğu Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi ile buna bağlı olarak açılan Eğitim Karikatürleri Müzesi\'nin müdürlüğünü yürüttü, 23 Nisan 2011 tarihinde vefat etti.

