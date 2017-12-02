DHA YURT BÜLTENİ-20

Bakan Tüfenkci: Türkiye\'nin yaptığı işlemler, hukuka uygun

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ABD\'de görülen Reza Zarrab ile ilgili davanın hukukilikten uzak ve kumpas davası olduğunu söyleyerek \"Türkiye\'nin yapmış olduğu işlemler, hem uluslararası hukukta, hem Türk hukukuna, hem de bankacılık mevzuatına uygun yapılan işlemlerdir. Dolayısıyla bunun üzerinden Türkiye\'yi bir sıkıştırma ve ekonomik anlamda tedirgin etme operasyonuna dönüştürmek veya birileri tarafından yapıldığı gibi siyasi bir takım çıkarmalar yapmak doğru değildir, yanlıştır\" dedi.

Bakan Bülent Tüfenkci, Malatya\'da Türk Hava Kurumu Şubesi\'nin açılışına katıldıktan sonra Battalgazi Belediyesi\'ni ziyaret etti. Ardından muhtarlarla toplantı yapan Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezi\'ni ziyaret etti. FETÖ şüphelilerinin mahkemelerdeki savunmalarını eleştiren Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu: \"Mahkemelerde tiyatro oynasalar da, \'Bilmiyoruz, görmedik, duymadık\' deseler de bütün millet olarak esasında ellerimiz onların yakalarında. Elbette ki biz hukuk çerçevesinde adalete hesap vermelerini istiyoruz ve bu hesabı da hem adalete verecekler, hem de bu millete, hem de Cenab-ı Allah\'a verecekler. Çünkü onlar bu milletin geleceğiyle oynamaya çalıştırlar. Onlar bilemediğimiz veya bilip de ifade edemediğimiz güçlere alet olarak bu noktada gerçekten ne alçak olduklarını da bu millete göstermiş oldular.\"

\'HUKUKİLİKTEN UZAK, KUMPAS DAVASI\'

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tüfenkci, ABD\'de süren Reza Zarrab ile ilgili davanın hukukilikten uzak olduğunu ifade ederek, \"Türkiye için özellikle Reza Zarrab davasına baktığımız zaman, bir kere hukukilikten uzak bir dava, bir kumpas davası. Reza Zarrab\'ın yapmış olduğu veya ifade etmiş olduğu şeylerin eğer suç unsuru taşıyorsa, kendi şahsi olarak cezasını çekebilir, hiçbir sıkıntı yok. Türkiye\'nin yapmış olduğu işlemler, hem uluslararası hukukta, hem Türk hukukuna, hem de bankacılık mevzuatına uygun yapılan işlemlerdir. Dolayısıyla bunun üzerinden Türkiye\'yi bir sıkıştırma ve ekonomik anlamda tedirgin etme operasyonuna dönüştürmek veya birileri tarafından yapıldığı gibi siyasi birtakım çıkarmalar yapmak doğru değildir, yanlıştır. Netice itibarıyla bizim yapmış olduğumuz bütün işlemler tamamen uluslararası hukuka uygun olarak yapılmış işlemler, Birleşmiş Milletler\'in almış olduğu kararlara uygun işlemler. Eğer Reza Zarrab yanlış yapmışsa, Amerika Reza Zarrab\'ın yanlış yapmış olduğunu söylüyorsa, kendisi orada gerekli cezayı, yargılamayı yapsın. Ama bunun faturasını Türkiye\'ye kesmek veya Türkiye\'ye bunu yansıtmanın doğru olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum\" diye konuştu.

\'CHP\'YE YAKIŞMIŞYOR\'

Bakan Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, para transferlerini gösterdiğini iddia ettiği belgelerle ilgili de şunları söyledi: \"Değerli arkadaşlar yalanlarla, dolanlarla siyaset yapılmaz. Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren çok açık ve net olarak dedi ki ispat ederseniz, \'Ben bu makamı ve görevi bırakacağım gibi, siyaseti bırakacağım\' dedi ve \'hodri meydan\' dedi. Türkiye\'de kime vermek istiyorsa getirsin, o belgeyi göstersin. Eğer doğru olduğuna inanıyorsa, samimi olduğuna inanıyorsa, birilerinin kumpasına gelerek siyaset yapması gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi\'ne de yakışmıyor. Ana muhalefet partisine hiç yakışmıyor. Biz dış ülkelerin kumpasların alışmıştık, ama bunun içten de bu değirmene su taşıyanları da görünce çok üzülüyoruz. Baktığımız zaman milletimiz zaten itibar etmiyor. Bu sadece bugünkü olay değil, Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişine de baktığımızda ortaya attığı iddiaların nasıl yalan olduğu ortaya çıktı ama, yüzünün kızarmadığını görüyoruz. 2 gün veya 3 gün oldu ortaya koyabildikleri bir belge yok. Cumhuriyet savcıları harekete geçti. Samimilerse götürsünler versinler.\" Bakan Tüfenkci, Malatya\'da, Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesiyle ilgili de, \"Birileri özellikle ekonomik anlamda Türkiye\'yi yıpratmaya çalışırken, birileri de 2019\'a giderken fay hatlarını, kırılma noktalarını kaşımaya yönelik birtakım provokasyonlara girebiliyor\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezi

- Bakanın ziyareti

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

- Bakan Tüfenkci\'nin soruları yanıtlaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 117 MB, 441 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN MALATYA,(DHA)



============================================

Kavga karışan kişinin üzerinden bomba süsü verilen düzenek çıktı(Görüntü Ekiyle Yeniden)

Erzurum\'un merkez Palandöken ilçesinde iki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye giden polisler, şahıslardan 34 yaşındaki Gökhan B.\'nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenekle karşılaştı. Gözaltına alınan, üzerinden tabancayla sahte polis kimliği çıkan Gökhan B., kendisinin YouTuber olduğunu iddia etti. Olay, bugün saat 16.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Yenişehir kavşağında meydana geldi. İki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kavgaya müdahale etti. Bu sırada polisler, kavgaya karışan kişilerden Gökhan B.\'nin beline sarılı bir nesne fark etti. Ekipler, nesnenin bomba olabileceği ihtimali üzerine şüpheliyi ellerini arkadan kelepçeleyerek yere yatırdı. Polisler, şüphelinin yanından uzaklaşıp, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, ardından da bomba imha uzmanı çağırdı.

\'BEN YOUTUBER\'İM\'

Bu sırada polis ekipleri Gökhan B.\'ye \"Üzerindeki saati kim yaptı\" diye sordu. Gökhan B. ise \"İnternette satılıyor\" diye cevap verdi. Polisin \"Hangi amaçla yaptın\" sorusuna ise \"Ben YouTuber\'ım\" diye yanıt verdi. Gelen bomba imha uzmanı polislerin yaptığı incelemede, Gökhan B\'nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenek olduğunu belirledi. Üzerinden bir tabanca ile sahte polis kimliği çıkan Gökhan B., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Canlı bomba şüphelisi şahsın yerde yatması

-Polislerin çevrede aldığı güvenlik önlemleri

-Canlı bomba şüphelisi ile polislerin arasında geçen diyalog

-Şüpheli çantadan detay

-Polislerin çevredeki vatandaşları uzaklaştırması

-Yerde yatan canlı bomba şüphelisine polislerin yaklaşması

-Elleri kelepçeli şahsın yerden kaldırılarak polis otosuna bindirilmesi

601 MB

Haber: Turgay İPEK - Kamera: ERZURUM,(DHA)

===========================================

Eşini öldüren Tuğba: Bana vurunca dayanamadım

ADANA\'da boşanma aşamasında olan eşi Uğur Seviner\'i (41)bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Tuğba Seviner (32) ifadesinde, \"Bana vurunca dayanamadım\" dedi.

Olay, dün akşam merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri mahallesinde meydana geldi. Uğur Seviner, ayrılma aşamasında olduğu eşi Tuğba Seviner\'in iddiaya göre kendisini Ali Kavran (29)ile aldattığını öğrendi. Eşiyle, Kavran\'ın aynı evde birlikte olduğunu öğrenen Seviner, alkol alıp yanındaki Özen Özaltunoğlu ile birlikte eşinin yanına gitti.

DAYAK YEDİ, BIÇAKLADI

Apartmana arkadaşıyla birlikte giren Uğur Seviner, eşiyle Kavran\'ı birlikte görünce tartışmaya başladı. Daha sonra Tuğba Seviner\'i döven Uğur Seviner, arkadaşıyla evden ayrıldı. Apartmanın girişinde Tuğba Seviner tarafından durdurulan Uğur Seviner tekrar tartışmaya başladı. İddiaya göre Uğur Seviner eşini burada bir kez daha dövdü. Bunun üzerine eve çıkarak bıçak alan Tuğba Seviner, apartman girişinde arkadaşıyla beklemeye devam eden Uğur Seviner\'i boğazından ve sol bacağından, araya girmeye çalışan Özen Özaltunoğlu\'nu ise kolundan yaraladı. Boğazına aldığı bıçak darbesiyle aşırı kan kaybeden Uğur Seviner, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı Özaltunoğlu ise çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, Tuğba Seviner\'i kısa sürede yakaladı. Cinayet zanlısı kadın ise sağlık kontrolüne elleri kanlı bir şekilde getirildi.

BU HAFTA BOŞANMA DAVALARI VARDI

İşlemlerinin ardından, sorguya alınan Tuğba Seviner ifadesinde, \"Bana vurunca dayanamadım. Cinayeti ben işledim\" dedi. Tuğba Seviner\'in sevgilisi olduğu iddia edilen Ali Kavran da gözaltına alındı. 6 yıllık evli olan çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 aydır ayrı yaşadığı, bu hafta içerisinde de boşanma davalarının olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana\'da boşanma aşamasında olan eşi Uğur Seviner bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Tuğba Seviner ve erkek arkadaşı Ali Kavran, adli tıp birimine sağlık kontrolüne getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Seviner ve Kavran daha sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Gözaltına alınan Tuğba Seviner ve erkek arkadaşının adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)



===========================================

Hareket halindeyken alev alan otomobil, yandı



Konya\'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Bugün saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Veled Caddesi üzerinde seyir halindeki Yusuf Sarı yönetimindeki 42 ANL 68 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü sarı ve yanındaki iki arkadaşı, aracı terk edip, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. LPG\'li olduğu belirtilen aracın kullanılmaz hale geldiği yangını, bir vatandaş, cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla paylaştı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

--------------------------------

- Aracın yanması

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Aracın söndürülmesi

- Canlı yayın yapmaya çalışan vatandaş

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

===========================================

Şanlıurfa’da hırsızlığa 3 gözaltı

ŞANLIURFA’da ev ve işyerlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusufpaşa, Akabe, Yavuz Selim ve Cengiz Topel mahallelerinde yaşanan 8 ayrı hırsızlık olaylarıyla ilgili bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini saptayan polis, düzenlediği baskında A.G., S.D. ve R.K.\'yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından dliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Şubeden çıkarılan şüpheli

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB

Haber:Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)



