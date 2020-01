DHA YURT BÜLTENİ-20 

Ordu\'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ\'nin karşısında Irak\'ın Kuzey\'inde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Sefa Kabakkaya\'nın acı haberi memleketi Ordu\'ya ulaştı.

Hakkari\'nin karşısında Irak\'ın Kuzey\'inde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Ordu Gölköy Akçalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Sefa Kabakkaya şehit oldu. Şehit Kabakkaya\'nın acı haberi Altınordu\'ya bağlı Şahincili Mahallesi\'nde oturan ailesine verildi. Acı haberi duyan 2 çocuklu Nurcan-Birol Kabakkaya çifti sinir krizi geçirdi. Şehit haberini alan komşuları da Kabakkaya ailesine taziye ziyaretine gitti.

ORADADA ÖLÜM VAR BURADADA

Şehit Sefa Kabakkaya\'nın komşusu Hasan Erkan\'da aileye taziye ziyaretinde bulunarak, \"Aileyi 10 senedir tanıyorum. Komşumuz oluyor kendileri. Benim torunlarımla birlikte okuyup büyüdüler. Torunum aradı \'Sefa şehit olmuş\' dedi. O zaman buraya geldik. Ailecek gelip gidiyorduk, çok dürüst, efendiydi. Üniversiteyi bitirenden sonra bir okul kazandı gidemedi \'Orada da ölüm var buradada ölüm var\' dedi askerliğe gitti. Babası inşaatçı, annesi ev hanımı\" dedi.

Öte yandan Altınordu Kaymakamlığı tarafından verilen talimat doğrultusunda polis ekipleri gazetecilerin şehit evinin yanından görüntü almasını izin verilmedi.

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU- (DHA)

Başbakan Yardımcısı Işık: Terör örgütü, tarihinin en fazla kayıp verdiği dönemi yaşıyor



BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, terör örgütü PKK\'nın tarihinin en zor, en fazla kayıp verdiği dönemi yaşadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Irak\'ın kuzeyinde çıkan çatışmada şehit olan Tankçı Er Suat Surki\'nin taziye ziyaretinin ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nu makamında ziyaret etti. Işık, burada yaptığı açıklamada, Van\'ın önemini belirterek, \"Selçuklu ve Osmanlı döneminde önemini kaybetmemiş Türkiye\'nin 5 önemli ilinden birindeyiz. Van\'ın gerek coğrafi konumu gerekse diğer özellikleri dolayısıyla gerçekten Türkiye açısından önemli bir il olduğunu vurgulamak durumundayım. Yatırımların ve reformların koordinasyonu ve izlenmesi Başbakan Yardımcısı olarak benim sorumluluğumda olduğu için bugün özellikle Van\'ı ziyaret etmek istedim. Arkadaşlarla bunları değerlendirmek için de burdayız\" dedi.

Şehit Tankçı Er Suat Surki\'yi bugün son yolculuğuna uğurladıklarını söyleyen Işık, şöyle konuştu: \"Dün gece Suat kardeşimizin şehadet haberi geldi. Bugün öğle namazında şehidimizin cenaze törenine katıldık. Bu vesileyle kendisine bir kez daha Allah\'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Biraz önce yine bir acı haber daha aldık. Hakkari\'de 2 askerimizin şehit olduğu, 1 askerimizin de yaralı olduğu haberini aldık. Bu 2 askerimize de Allah\'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.\"

\'TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR KAYIPLAR VERDİRİYORUZ\'

Terörle mücadele yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başbakan Yardımcısı Fikri Işık konuşmasını şunları kaydetti: \"Şu anda tarihin en yoğun terörle mücadele dönemindeyiz. Terör örgütüne ardı ardına ağır kayıplar verdiriyoruz. Terör örgütü tarihinin en sıkıntılı, en zor, en fazla kayıp verdiği dönemi yaşıyor. Artık sezonluk terörle mücadele yok. Terörle mücadele bütün yıl boyunca, özellikle kış sezonunda da devam edecek. Artık teröristler hangi inde olurlarsa olsunlar, o inlerinde bulup onları kesinlikle etkisiz hale getirmek noktasında mücadele kararlılığımız sürüyor. Bu konuda hem askerimizle hem jandarmamızla hem polisimizle hem tüm güvenlik ve istihbarat birimlerimizle ciddi bir koordinasyon ve güçlü bir kararlılığının olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kendilerine başarılar diliyoruz. Biz bölgemizde yaşayan her bir insanımızın asayişini, huzurunu ve güvenliğini sağlamak durumundayız. Bu noktada da hiçbir şekilde en küçük bir geri adım, en küçük bir taviz kimse beklemesin. Terör örgütünün beli kırılana kadar mücadele sürecek. Terör örgütü bu topraklardan tamamen defedilene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunu başta bölge insanımız için yapıyoruz ve ülkemizin esenliği ve güvenliği için yapıyoruz.\"

Başbakan Yardımcısı Işık, Büyükşehir Belediyesi\'ndeki ziyaretinin ardından Van Ticaret Borsası\'nı ziyaret edip, esnafla bir araya geldi.

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

Cep telefonu hırsızlığından aranan kişi, cep telefonu çalarken yakalandı

DİYARBAKIR\'da yankesicilik yöntemiyle vatandaşların cep telefonlarını ceplerinden çalan yankesici M.M., son işinde suçüstü yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte vatandaşların yankesicilik yönetimiyle cep telefonlarını çalan 43 yaşındaki M.M.\'yi arama çalışmaları yaptıkları esnada suç üstü yakaladı. Merkez Yenişehir İlçesi\'ndeki Şair Sırrı Hanım Sokak\'ta bir vatandaşın cep telefonunu çaldığı sırada M.M., bölgede bulunan güven timleri tarafından yakalandı. Zanlının daha önce 2 cep telefonu çalma suçundan arandığı tespit edildi. M.M.\'nin cep telefonu çalma anı ise mobese kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güven timleri tarafından gözaltına alınan M.M., polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)-

Seyislik eğitimi alan kadınlar, sektör temsilcileriyle buluştu

İZMİR\'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın projesi kapsamında farklı mesleklerden olan, ancak içlerinde at sevgisiyle seyislik eğitimi alan kadınlar, sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Kursun bitiminden sonra sınavda başarılı olan kadınlara, yeni istihdam imkanı da sağlanmış olacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın öncülüğünde, Türkiye Jokey Kulubü ve İŞKUR\'un desteğiyle sürdürülen proje kapsamında, erkek çalışanların egemen olduğu haralara, artık kadınlar da girdi. Bakanlık hem bu alanda farkındalık yaratmak hem de istihdam sağlamak için kadın seyis projesini hayata geçirdi. İzmir ve ilçelerinde, 18 ila 40 yaş arasında olmak, 80 kiloyu geçmemek gibi kriterlere uyan 36 kadın seyis adayı belirlendi. Bu kadınlar, geçen 2 Ekim\'den itibaren eğitime alındı. 15 Aralık 2017 tarihine kadar sürecek olan eğitimlerde, kadınlar uygulamalı ve teorik olarak eğitimi almaya devam edecek. Kursları bir ay sonra bitecek olan kadın seyis adayları, proje kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Kursu bitirecek olan kadınlar, sınavda başarılı oldukları takdirde at çiftlikleri ve at hastanelerinde görev alacak.

Sektör temsilcileriyle buluşmada konuşan kursiyerlerden Merve Manav ile Işık Özken, işlerinin ve aldıkları eğitimini kendileri için önemini anlattı. Projeyle ilgili eğitim alan kadınlarla buluşmaya katılıp destek veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Musa Bakan da, kursta toplam 360 saat ders verileceğini, bunun 80 saatinin uygulamalı, 280 teorik eğitim olacağı açıkladı. Musa Bakan ayrıca, projeyle kadınlara yeni istihdam alanları da yaratacaklarını ifade etti.

Konuşmalardan sonra seyis adayı kadınlara çiçek verildi.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)