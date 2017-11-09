DHA YURT BÜLTENİ-20 

Yeni aldığı tüfeği denerken canından oldu



ADANA\'da yeni aldığı av tüfeğini denemek üzere atış yaparken kazara kendini vuran 51 yaşındaki Mehmet Fatih Özdemir, hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Koyuncu Mahallesi 8001 Sokak\'ta meydana geldi. Birkaç gün önce İstanbul\'dan ziyarete gelen Mehmet Fatih Özdemir, bir arkadaşının evinde oturuken, yeni aldığı pompalı av tüfeğini denemek için dışarı çıktı. Arkadaşının otomobilindeki av tüfeğini ambalajından çıkartan Özdemir, fişekleri doldurup, havaya ateş etti. Bir el ateş alan silah, tutukluk yaptı. Özdemir, tutukluluk nedenini bulmaya çalışırken, silah birden ateş aldı, saçmalar yüzüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mehmet Fatih Özdemir\'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİLAHI İNTERNETTEN ALMIŞ

Yakınları tarafından profesyonel avcı olduğu belirtilen Mehmet Fatih Özdemir\'in kazara kendini vurduğu pompalı av tüfeğini, bir süre önce internetten satın aldığı öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü

- Olay yerindeki vatandaşlardan görüntü

- Mehmit Fatih Özer\'in üzeri örtülü cesedinden görüntü

- Cesedin yanında duran tüfeğin kutusundan görüntü

- Cesedin, tabuda konulması

- Tabudun, cenaze aracına yerleştirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'46\" Boyut: 108 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,(DHA)

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Yelkenciler ödüllerini aldı

MUĞLA\'NIN Fethiye ilçesinde bu yıl 15\'incisi düzenlenen Sonbahar Göcek Yarış Haftası\'nda, dereceye giren yelkenciler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Göcek Mahallesi\'nde Göcek Yat Kulübü ve D-Marin Göcek Marina tarafından organize edilen, 15\'inci Sonbahar Göcek Yarış Haftası\'nın ilk iki gününde gerçekleştirilen 4 yarışta, klasmanlarında birinci olan ekiplere ödülleri verildi. D-Marin Göcek Marina etkinlik alanında gerçekleştirilen törende yelkenciler Power FM\'in müzikleri eşliğinde bir araya geldi.

IRC kategorisindeki 7 grupta mücadele eden yelkencilere verilen dünya şeklindeki seramik ödüller de beğeni topladı. 12 ülkeden 500\'ü aşkın yelkencinin katılımıyla gerçekleşen yarışların ara ödül töreninde renkli görüntüler de oluştu. Ödül almak için sahneye çıkan ekiplerden bazıları özel pankartlarla çıktı. Awarennes teknesi ile yarışan Levent Baktır ve ekibinin, \"Atam İzindeyiz\" ve \"Be your master\" yazılı pankart açması yelkencilerden alkış aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ödül töreninden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR /FETHİYE(Muğla),(DHA)

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Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam öldü

AYDIN\'IN Kuyucak ilçesinde yolun kaşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 82 yaşındaki Mehmet Ayan yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Horsunlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Denizli yönüne giden 45 yaşnıdaki Ali Helvacı yönetimindeki 09 L 996 plakalı otomobil, yolun karyısına geçmek isteyen Mehmet Ayan\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yere yığılan Mehmet Ayan, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Ayan\'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı adam Aydın Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Ayan, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

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Bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi

ANKARA\'nın Beypazarı ilçesinde Ziraat Bankası\'na gelen yaşlı bir kadın, çamurlu ayakkabılarını dışarı çıkardıktan sonra şubeye girdi. Yaşlı kadının bu hareketi, geçtiğimiz yıl Kırıkkale\'nin Sulakyurt ilçesinde çamurlu ayakkabIsı ile girmediği hastaneye adı verilen 84 yaşındaki Şerife Cesur\'u hatırlattı.

Ankara\'nın Beypazarı ilçesinde Ziraat Bankası şubesine gelen yaşlı bir kadın, ayakkabılarının çamurlu olması nedeniyle içeri girmedi. İddiaya göre, bir süre kapıda bekleyen yaşlı kadın, daha sonra çamurlu ayakkabılarını dışarıda bıraktıktan sonra içeri girdi. Yaşlı kadının bu hareketi bankada sıra bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, yaşlı kadın işlemlerini bitirdikten sonra dışarıda bıraktığı ayakkabılarını giyerek bölgeden uzaklaştı.

Yaşlı kadının bu hareketi geçtiğimiz yıl Kırıkkale\'nin Sulakyurt ilçesinde yaşanan Şerife Cesur olayını hatırlattı. Gece saatlerinde ilçedeki hastaneye götürülen 84 yaşındaki Şerife Cesur\'un ayakkabılarını acil servis girişinde çıkarması güvenlik kameralarına yansımış ve daha sonra eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu\'nun katıldığı törenle hastanenin ismi \'Şerife Cesur İlçe Devlet Hastanesi\' olarak değiştirilmişti.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gökhan CEYLAN /ANKARA,(DHA)

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