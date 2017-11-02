DHA YURT BÜLTENİ-20

CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'ndan şehit evine ziyaret (4)

KILIÇDAROĞLU YÖRÜK-TÜRKMEN DERNEKLERİ VE MUHTARLAR BULUŞMASI\'NA KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İnegöl ilçesi’nin ardından gittiği Orhaneli ilçesi’nde Yörük-Türkmen Dernekleri ve Muhtarlar Buluşması\'na katıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra köylü kadınların yaptığı gözlemelerden yedi.

İnegöl ilçesindeki programının ardından Orhaneli İlçesi’ne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Dr. Ceyhun İrgil, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın , CHP İl Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey eşlik etti. Kılıçdaroğlu Yörük-Türkmen Dernekleri ve Muhtarlar Buluşması\'na katıldı. Basına kapalı gerçekleşen buluşmanın ardından Kılıçdaroğlu köylü kadınların yaptığı gözlemelerden yedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Orhaneli ilçe merkezindeki bir kahvehaneye uğrayarak vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Kahvehanede bulunan 9 yaşındaki Burak Altınok’a \"büyüyünce ne olacaksın\" diye soran Kılıçdaroğlu \"Cumhurbaşkanı olacağım\" cevabı karşısında gülerek alkışladı.CHP ilçe teşkilatının ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Çöreler Mahallesi’nde bir vatandaşın evine misafir olup akşam yemeği yedikten sonra çıkışında kendisini bekleyen mahalleli çocukların ellerinden tutarak bir süre yürüdü. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu ziyaretlerinin ardından İstanbul’a gitmek için ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kılıçdaroğlu\'nun Orhaneli\'ye gelişi,

-Kılıçdaroğlu\'nun Orhaneli ziyaretinden detaylar,

-Kılıçdaroğlu\'nun Burak Altınok ile sohbeti

SÜRE: 3 dakika 40 saniye BOYUT: 224 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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Eski karısını öldüren Mert Toprak\'ın yargılanmasına devam edildi

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, boşandığı eşi 27 yaşındaki Mert Toprak tarafından çalıştığı işyerinde boğazı kesilip, defalarca bıçaklanarak öldürülen bir çocuk annesi 25 yaşındaki Gizem Olgun\'un ölümüne ilişkin davaya devam edildi.

Bodrum\'daki bir turistik tesiste bahçıvanlık yapan Mert Toprak, 9 yıl evli kaldığı ve 2017 Ocak ayında boşandığı Gizem Olgun\'u geçen Mart ayında çalıştığı mağazada boğazını keserek ve defalarca bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın üçüncü duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Mert Toprak, avukatı Behice Tuğba Yılmazer, ölen Gizem Olgun\'un babası Cenap Olgun, avukatı Funda Ekin Sümer ve Arzu Hazer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Burak Murat Bayoğlu katıldı. Ayrıca duruşmayı Gizem Olgun\'un ve Mert Toprak\'ın yakınları, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri ve basın mensupları takip etti.

AĞABEYİ TANIKLIK YAPTI

Mert Toprak\'ın ağabey Haydar Toprak, olaydan 2 gün önce bir erkeğin kullandığı arabaya binerek, ıssız bir yerde arabayı kullanan kişi ile ilişkiye girdiğini belirterek, \"Olaydan 2 gün önce saat 18.00 sıralarında işten çıktım. Mert\'in iş yerine gittim, beraber eve gidecektik. Hava yağmurluydu. Mert, \'Gizem\'i iş yerinden alıp eve bırakalım\' dedi ancak ben hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini söyleyerek \'boş ver\' dedim ama beni dinlemedi. Mert\'in arabasıyla birlikte iş yerine gittik. Tam iş yerine geldiğimizde Gizem\'in beyaz renkli bir araca binerek iş yerinden ayrıldığını gördük. Mert çok sinirlendi ve aracı takip etmeye başladı. Küdür Mevkii\'nde bir yere geldi. Yaklaşık 5-10 dakika kadar orada kaldık. Mert gece dürbününü alarak arabanın içerisine bakmaya başladı. Gizem\'in kıyafetlerini çıkarttığını, aracın koltuğunu yatırdığını, seks yaptıklarını söyledi. Ben sürekli onu sakinleştirmeye çalışıyordum. Arabadan aşağıya inmek istiyordu. Ardından ben dürbünü aldım. Dürbünle baktığımda Gizem\'in aracın içerisinde takip sırasında gördüğüm erkek şahısla seks yapmakta olduğunu gördüm. Tam Mert araçtan inecekti ki bizi fark ettiler, hemen oradan uzaklaştılar. Biz de onları takip ettik, ancak daha sonra kaybettik. Mert\'e artık bu işin bittiğini söyledim\" dedi. Haydar Toprak daha sonra, Mert Toprak\'ın geçen celsede anlattığı Cennet Koy\'da tanımadığı kişilerle yaşanan tartışmayı anlatarak, olayın ardından eve gelip yattıklarını sabah kalktığında ise Mert Toprak evde olmadığını ve işe gittikten sonra cinayet haberini aldığını söyledi. Baba Cenap Olgun, Haydar Toprak\'ın beyanlarını kabul etmediğini, yalan söylediklerini ve kızı Gizem\'e iftira attıklarını söyledi. Önceki celselerde Gizem Olgun\'a ait cep telefonunun açılması konusunda ara karar verilmiş olmasına rağmen, bilirkişi raporuna göre telefonun açılamadığı mahkemeye bildirilmesiyle, Sanık Toprak ve avukatının telefonda inceleme yapılmasına yönelik taleplerin yargılamaya bir yenilik katmayacağı nedeniyle, reddine karar verdi.

SAVCI HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, iddianamede sanığın canavarca bir hisle hareket ederek, eylemini gerçekleştirdiği belirtilmiş ise de yüklenen eylemin gelişim şekli değerlendirildiğinde TCK\'nın bu maddesinin uygulamayacağı yönünde görüş bildirdi. Savcı, sanık tarafından ileri sürülen ve Gizem\'in özel hayatı ve ya üçüncü kişiler tarafından yapıldığı iddia edilen öldürme olayı iddialarının sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanabilirliği olmadığı düşüncesinde olduğunu belirterek, sanığın kasten adam öldürme (TCK 81/1, 53 ve 63 maddeleri) suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

EYLEMİN CANAVARCA BİR HİSLE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ DE SABİTTİR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Burak Murat Bayoğlu, mütalaaya kısmen katıldıklarını belirterek, \"Haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağı kanaatindeyiz, ancak eylemin tasarlayarak gerçekleştirildiği sabittir. Whatsapp yazışmaları ve 1. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki tehdit ve şantaj dosyası eylemin tasarlayarak gerçekleştirildiğini göstermektedir. Hedef alınan vücut bölgesi, tanık beyanları dikkate alındığında yine eylemin canavarca bir hisle gerçekleştirildiği de sabittir. Bu hususlar dikkate alınarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz\" dedi. Mahkeme heyeti, Mert Toprak\'ın tutukluluk halinin devamına, her iki tarafın avukatlarının talepleri doğrultusunda esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine ve duruşmanın 21 Aralık saat 13.30\'a bırakılmasına karar verdi. Duruşmanın tamamlanmasının ardından Cenap Olgun\'un avukatı Funda Ekin Sümer ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri açıklama yaptı. Avukat Sümer yaşananın bir kadın cinayeti olmasına dikkat çekerek, \"Tipik bir kadın cinayeti dosyasından çıktık. Sanık oldukça bilinçli bir şekilde hem evlilik boyunca hem de evlendikten sonra Gizem\'i sürekli tehdit ederek, şiddet uygulayarak baskı altında tutmuş ve daha sonra da istedikleri olmayınca, bence, bu cinayeti gerçekleştirmiş. Kesinlikle bu dosyada işlenen suç hem politik olarak bir kadın cinayeti dosyası. Bu dosyada canavarca hisle cinayet işleme var, çünkü sanık birden çok yerinden baş bölgesinden üstelik tanıkların beyanına göre durması istenmesine rağmen başını kesmeye devam ederek bu cinayet işlemiş durumda. O yüzden bugün verilen savcı mütalaasında bu kısmın geri çekilmesini haksız buluyoruz. Bu konuda önümüzdeki celsede, beyanlarımızı hazırlayacağız. Aynı zamanda tasarlanarak işlenmiş bir cinayet. Birisiyle tartıştınız diye onu öldürme hakkınız yok, boşandınız istedikleriniz olmadı diye öldürme hakkınız yok\" dedi. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, \"Bizim için bu erkek şiddetinin en somut gösterilmiş ve en ağır şekilde bir kadının hayatını yok ederek sonuçlanmış bir dava. Bizim için savcının verdiği kararda, canavarca his olması için daha ne olması gerekiyor diye sormak çok istiyorum. Baş bölgesinden 24\'e yakın bıçak darbesi alınıyor ve boynu kesilerek daha başka canavarca ne gerekiyor. Bir tek sevindirici yönü var, haksız tahrik indiriminin uygulanmamış olması bizim için değerli. Gizem bu insanla istediği için evlenmedi, bu dosyayı biliyoruz evlenmek zorunda kaldı. Evli kaldığı sürede de bu adam tarafından işkence gördü. Boşanmasına rağmen bu davada peşini bırakmadı, o en sonunda benim değilsen öldürürüm noktasına geldi. O yüzden en ağır cezayı alması gerekir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mert Toprak\'ın adliyeye getirilişi,

- Adliye genel detay görüntüsü,

- Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan açıklama,

- Av. Funda Ekin Sümer\'in açıklaması vardır.

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Çanakkale\'de AK Parti yeniden Mecliste

ÇANAKKALE Belediye Meclisinin Ekim ayı Olağan toplantısında Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ve AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Tülay Ömercioğlu arasında yaşanan tartışmanın ardından, Kasım Ayı olağan toplantısı sakin geçti.

Çanakkale Belediye Meclisi\'nin Ekim ayı olağan toplantısı birinci oturumunda Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Tülay Ömercioğlu arasında yaşanan tartışmanın ardından AK Parti Grubu ikinci oturuma katılmamıştı. Günlerce devam eden tartışma polemiğinin ardından bugün gerçekleştirilen Kasım ayı olağan toplantısında AK Parti Grubu yeniden Meclise gelerek toplantıya katıldı. Açılış ve yoklamanın sonrası gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi.

AK PARTİ TEŞKİLATI DA MECLİS TOPLANTISINI İZLEDİ

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Gültekin Yıldız ve yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları ve partililerde Çanakkale Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan toplantısına izleyici olarak katılarak, meclis üyelerine destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- AK Parti Teşkilatının Çanakkale Belediyesi önünden görüntüsü

- AK Partililerin meclis salonuna girişinden görüntü

- Meclisten genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Şanlıurfa’da Bylock kullanan 9 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA\'da, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin gizli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme sistemi ByLock kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontörlünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye sevk edilen şüpheliler

- Polis eşliğinde götürülen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4 MB

Haber:Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Roda Liman Yönetim Kurulu Üyesi Tüzel: Bizim geminin batması ile hiç bir ilgimiz yok

RODA Liman Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Tüzel, Bursa\'nın Gemlik İlçesi\'nde bulunan şirketlerine ait Rodapart Limanı\'ndan aldığı yük ile ayrılan Bilal Bal isimli geminin batma olayı ile hiç bir ilgilerinin olmadığını söyledi. Geminin yüklenmesinin kaptanın, limandan ayrılmasının ise liman başkanlığının sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Tüzel, \"buna rağmen basında şirketimizin ve limanımızın isminin geçmesi bizleri mağdur etti\" dedi.

Roda Liman Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Tüzel, DHA Muhabirine, limanlarından aldığı yük ile ayrıldıktan sonra Şile açıklarında batan Bilal Bal isimli gemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geminin batması ile hiç bir ilgilerinin olmamasına rağmen basında yer almalarının kendilerini üzdüğünü belirten Neşe Tüzel, şunları söyledi: \"Kazaya mağruz kalan gemi 26 Ekim perşembe akşamı saat 21.15\'de limana yanaştı. Bir gün sonra, yani 27 Ekim cuma akşamı \'tufal\' denen demir tozu yüklendikten sonra limanı terk ediyor. Geminin yüklenmesi, ulusal ve uluslararası kurallar gereği kaptanın sorumluluğunda gerçekleşmiştir. Kalkış izni ise yine aynı şekilde, kamu otoritesinin yani Liman Başkanlığının \'oluru\' ile gerçekleşmiştir. Kaptanın istemediği yükleme gemiye yapılamaz. Liman Başkanı ise izin vermezse gemi hareket edemez. Geminin, sorunsuz bir şekilde iskeleden ayrıldığını arkadaşlarımdan öğrendim. Daha sonra ise geminin, 1 Kasım tarihinde Şile açıklarında battığını bizde basından öğrendik. Bu gemide otomotik tanımlama sistemleri bulunuyor. Limandan ayrıldıktan sonra battığı tarihe kadar geçen süre içersinde ne yaptığı rahatlıkla ortaya çıkabilir. Bu olayın ardından, limanımız ve şirketimizin ismi ve markası ile görsellerinin basında yer alması bizleri üzdü ve mağdur etti\"

Haber:BURSA (DHA)

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Hayırsever işadamından engelli derneğine yer tahsisi

BİLECİK\'te tepelik alanda bulunduğu için engellilerin gidemediği \'Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği\'ne hayırsever işadamı Ramazan Kurtulmuş yardım elini uzattı. Kurtulmuş, kent merkezindeki bir pasajda bulunan kendisine ait büroyu engelliler derneğine tahsis etti.

Bilecik\'te 2014 yılında kurulan Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği, engellilere yönelik çeşitli faaliyetlerde bulundu. Kent merkezindeki bir iş merkezinde bulunan dernek yöneticileri kirayı ödemede sıkıntı çekmeye başladı. 60 üyeli Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Halit Altıntaş, ekonomik sıkıntı nedeniyle geçen yıl kent merkezindeki derneği Refik Öztürk Caddesi\'ndeki bulunan evinin bodrumuna taşıdı. Şeyh Edebali Türbesi\'ne giden yol üzerindeki tepelik alanda bulunan dernek binasına merdiven basamaklarını kullanarak çıkıldığını için bedensel engellilerin buraya gitmeleri imkansızlaştı. Bilecikli hayırsever işadamı Ramazan Kurtulmuş, İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi\'ndeki Kurtulmuşlar Pasajı\'nın bodrum katında bulunan kendisine ait büroyu Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği\'ne tahsis etti. Kurtulmuş, dernek yetkililerinden kira almayacağını belirtti. Derneği hayırsever işadamının tahsis ettiği büroya taşıyan Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Altıntaş, \"Yeni dernek binasının olduğu binada asansör var. Bedensel engelli üyelerimiz artık derneğimize rahatlıkla gelebilecekler. Hayırsever işadamı Ramazan Kurtulmuş\'a teşekkür ediyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Dernek Başkanı Halit Altıntaş\'ın tekerlekli sandalyedeki bir engelliyle birlikte yeni dernek binasının olduğu pasaja gelişi,

-Altıntaş\'ın asansöre binip alt kata inmesi ve dernek bürosuna girmeleri,

-Altıntaş\'ın konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA)



