DHA YURT BÜLTENİ-20

İzmir\'de tüpgaz patlamasında Suriyeli genç yaralandı

İZMİR\'in Konak İlçesi\'ndeki bir evde ilk belirlemelere tüpgaz sızıntısından kaynaklanan patlamada Suriye uyruklu bir kişi yaralandı. Çevrede paniğe neden olan patlama nedeniyle evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, Basmane Semti 1273 sokakta Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı bir evde gerçekleşti. Tüpgazdan sızıp evin içerisinde biriken gaz, iddiaya göre trafodan çıkan kıvılcım nedeniyle patladı. Şiddetli patlamada ev harabeye dönerken odada bulunan ve soy ismi belirlenemeyen Suriye uyruklu 24 yaşındaki Omar yaralandı. Patlama, çevrede de korkuya neden oldu. Çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Omar\'ı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Omar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Bu arada İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olayın gerçekleştiği eve gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'dan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

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Yaya geçidinden geçen polis memuruna otomobil çarptı

ANTALYA\'da, iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Ceren Ekici\'ye otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ekici\'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kaza, Kepez İlçesi Dumlupınar Bulvarı yan yolda 21.30\'da meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yan yol üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde görevli istirahatte olan 29 yaşındaki Ceren Ekici\'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ekici, ağır yaralanırken sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alırken ağır yaralanan Ekici ise tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Ekici\'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından çok sayıda polis hastaneye kan vermek için gitti. Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'da hastaneye gelerek Ekici hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane acil detayı

-Polis ekiplerinden detay

-Kaza yerinden detay

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)

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Hakkari\'de terör saldırısı: 4 şehit, 4 yaralı (2)

ŞEHİTLER İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 4 asker için akşam saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi. Van Jandarma Filo Komutanlığı\'ndaki törende şehitlerin özgeçmişleri ile dualar okundu.

Basına kapalı törenin ardından uzman çavuş 45 yaşındaki Ömer Doğan\'ın cenazesi Ankara\'ya, uzman çavuş 24 yaşındaki Gökhan Topal ile sözleşmeli er 22 yaşındaki Olcay Çelik\'in cenazeleri Çankırı\'ya, uzman çavuş 26 yaşındaki Abdil Kılınç\'ın cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar\'a uğurlandı.

Haber: VAN,(DHA)

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Yerdeki kadına tekmeli coplu müdahalede bulunan polisler açığa alındı (3)

POLİSİN ŞİDDET UYGULADIĞI KADIN GAZİPAŞA\'DA BULUNDU

Antalya\'nın Alanya İlçesi\'nde 2 polis memuru tarafından saçından tutulup sürüklenen, copla dövülüp tekmelenen kadının Kırgızistanlı 40 yaşındaki R.A. olduğu belirlendi. Alanya\'ya geçen 21 Haziran\'dan geldiği ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen R.A.\'nın, önceki gece alkol aldıktan sonra sokakta yattığı, çevreyi rahatsız ettiği için polisin müdahale ettiği kaydedildi. Kadının uyarılara rağmen kalkmadığı, direndiği ve bu nedenle polisin müdahale ettiği öne sürüldü.

Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis merkezine gitmediği anlaşılan kadının Gazipaşa İlçesi\'nde olduğunu tespit etti. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan R.A. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gönderildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı yaptığı açıklamada, olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın adli soruşturma başlattığını belirterek, \"Şiddet mağduru kadını Gazipaşa\'da bulduk ve Alanya\'ya getirdik. Kadın Kırgızistan uyruklu. Akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüyoruz\" dedi. Hakkında sınır dışı kararı bulunan R.A.\'nın polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: ANTALYA,(DHA)

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Öfkeli baba tartıştığı 3 oğlunu tabanca ile yaraladı



GÜMÜŞHANE\'de 68 yaşındaki Necati Özdamar, evde tartıştığı 3 oğlunu tabancayla vurdu, ardından sağlık ekiplerine haber verdi. Vucutlarına isabet kurşunlarla yaralanan 3 kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırılırken öfkeli baba Özdamar ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay saat 22.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Turgut Yücel Sokak\'ta meydana geldi. Emekli olduğu öğrenilen Necati Özdamar, henüz bilinmeyen bir nedenle evde çocukları Recep (40), Sait (42), ve Hicabi Özdamar’la (44) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kendisini yatak odasına kilitlemek isteyen baba Özdamar, yanına gelmek isteyen çocuklarına belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. 3 kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken, baba Özdemir daha sonra 112\'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bbalarının açtığı ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla yaralanan 3 kardeş ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Evde şok geçiren baba Özdemir ise polislerce gözaltına alındı.

Olayda göğsünden yaralanan Hicabi Özdamar’ın durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer iki kardeşin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: GÜMÜŞHANE,(DHA)

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CHP\'li Başkan\'la tartışan AK Parti Belediye Meclis üyeleri meclis toplantısını terk etti



ÇANAKKALE Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısında, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde geçersiz ve imzasız oy kullanılması görüntüleri Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ile Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Tülay Ömercioğlu\'nu karşı karşıya getirdi. Başkan Gökhan ile tartışan AK Partili Belediye Meclis üyeleri, salonu terk etti.

Çanakkale Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısına, geçtiğimiz günlerde İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde kamuoyuna yansıyan olaylar damgasını vurdu. Açılış ve yoklamanın ardından Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, gündem dışı konuşmasını yaptı. Ardından gruplar adına gündem dışı konuşmalara geçildi. İlk olarak AK Parti Grubu adına Çanakkale Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu söz aldı. Ömercioğlu\'nun, İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde bir partilinin sandığa geçersiz ve imzasız oy atması görüntüleriyle ilgili konuşmasına tepki gösteren Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, \"İsterseniz bu konuya girmezseniz çok memnun olurum. Bu konu Belediye Meclisinin konusu değil. Bir siyasi parti konusudur. Bunu dışarıda eleştirebilirsiniz. Dışarıda konuşabilirsiniz. Partinizde eleştirin. Rica ediyorum, sözünüzü kesmek için değil. Gidin, siyasi partinizde istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. Rica ediyorum, mümkünse bu konuyu açmayalım. Başka yerlere gitmesin. Bakın güzel gidiyor. Ben de bazı şeyleri hatırlamış olmayayım\" dedi.

Gökhan, konuşmasına devam eden Tülay Ömercioğlu\'na, \"Mikrofonu kapattırmayın bana\" sözleri ile tepki gösterdi. Konuşmaların ve tartışmanın devam etmesi üzerine Başkan Gökhan, ses düzeneğini kontrol eden görevlilere, \'mikrofonu kesin\' talimatı verdi. Bunun üzerine, AK Parti Belediye Meclis üyeleri ile Başkan Gökhan arasında kısa süreli tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından, AK Partili üyeler toplantıyı terk etti.

Yaşanan olayın ardından devam eden toplantıda konuşan Başkan Gökhan, \"Burada Çanakkale\'nin konuları konuşulur. Partilerin iç konuları konuşulmaz. Bunun yeri burası değil, ama bu konuyu açarsan, yani bir komşunun iç kavgasına müdahil olursan, ayıptır. Bunu örtmek için mücadele edeceksin. Burada İlçe Başkanı var, orada İl Başkanı var. Onun söylediklerini burada gündeme taşımaktansa, ya arkadaşlar demokratik süreçte çözün demesi lazım. Çanakkale böyle bir kent\" dedi.

Çanakkale Belediye Meclisi toplantısını, AK Partili Belediye Meclis üyeleri ile birlikte terk eden Ömercioğlu, meclis toplantısında Başkan Ülgür Gökhan\'ın tehdit ve hakaretine uğradıklarını iddia ederek, AK Parti İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Tülay Ömercioğlu basın açıklamasında, \"Çanakkale Belediyesi Ekim Ayı toplantısında bugün biz AK Parti Grubu olarak, Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan tarafından hakarete uğradık. Burada tüm Türkiye\'nin gündemine düşmüş, CHP\'nin kendi iç siyasetinde bizzat Belediye Başkanının, Belediye Başkan Yardımcılarının, belediye işçilerinin yer aldığı ancak AK Parti\'nin bunları ortaya çıkartmadığı doğrudan doğruya birbirleriyle bu çatışmaların basına, medyaya, Türkiye medyasına yansıdığı ortamda, kendisi gündem maddelerini anlattıktan sonra söz sırası bana geldiğinde bunlarla ilgili söyleme geçtiğimde, kendisi öncelikle barışın kenti, özgürlüklerin kenti söylemine uymayacak şekilde doğrudan doğruya mikrofonumu kestirtmeye kalkmış. Ben konuşmama devam ettiğimde, doğrudan doğruya kendi il başkanlarının vermiş olduğu beyanı söylememle birlikte kendisi direkt olarak, \'Kestirtiyorum, ahlaksızlar, ahlaksızlık ve ahlaksızlar\', bu bir hakarettir. Bunu söyleyerek mikrofonumu kestirtmiştir. Mikrofona baktığımda, mikrofonun sesinin kesik olduğunu anlayıp devam edememem üzerine arkadaşlarımızdan Ethem Hırçın\'ı, \"Sen ne söylüyorsun\" gibisinden çıkışıyla,\"Sus, otur yerine\" gibisinden bir ilkokul çocuğu muamelesiyle kendisini yerine oturtturmaya kalkmıştır. Oradan arkadaşımız Huriye Hanım\'ın bir şeyler söylemek için kalkmasıyla,\"Sus, kes sesini\" gibisinden sözlerle ona hakaret etmiştir. Biz Çanakkale\'nin seçilmiş Belediye Meclis üyeleriyiz. Bu şekildeki tavrıyla artık daha fazla hakaretlerine maruz kalmamak, bu çirkin söylemlerini duymamak amacıyla sesimizin çıkmadığı, söylemlerimizin duyulmadığı, bir ortamda biz salonu terk etmeye kalktığımızda ise, \"Konuşmayın, konuşmadan çıkın\" gibisinden de, bir söz söylemiştir. Bu nedenle bugün biz kendimiz salonu terk ettik. Daha fazla hakaretler duymak niyetinde değiliz\" diye konuştu.

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Haber: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

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Bursa\'da 3 farklı adrese silah ve uyuşturucu baskını



BURSA\'da polisin 3 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlarda çok sayıda silah, yüklü miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Demetevler ve Anadolu Mahallesi, Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi\'nde, birbiri ile bağlantılı olan 3 şüphelinin silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, gece saatlerinde 3 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 11 adet pompalı tüfek, 6 adet tabanca, 65 gram esrar, 110 gram metamfetamin, 20 adet extacy hap, 4 bin lira nakit para ve hassas terazi ele geçirilirken, E.Ö., A.K. ve S.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

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