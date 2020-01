DHA YURT BÜLTENİ-20

Balkonda oturan yaşlı adama asit ile saldırdılar

ADANA\'da 80 yaşındaki Hüsnü Sabırlar, evinin balkonunda oturduğu sırada kimliği belirsiz iki kişinin asitli saldırısında yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 60061 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, zemin kattaki evinin balkonunda oturan Hüsnü Sabırlar\'ın yüzüne asit atıp kaçtı. Olay, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Saldırganlar ara sokaklarda izini kaybettirirken, Sabırlar ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yüzünden yaralanan Sabırlar\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Hüsnü Sabırlar\'ın eşi birlikte yaşadığı, çiftin tek çocuklarının ise Almanya\'da yaşadığı öğrenildi. Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kardeşinin yaralandığı kaza yerine giderken TIR çarpıp, öldü

ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde kardeşinin yaralandığı kazanın olduğu yerde yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Ayşe Kuşoğlu, TIR\'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında D-400 Karayolu Köprülü Mahallesi kavşağında meydana geldi. 60 yaşındaki Vehbi Altınbaş yönetimindeki 46 LY 103 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta sıkışan Altınbaş\'a müdahale edemeyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye erlerinin kurtarma çalışması sürerken, Altınbaş\'ın ablası Ayşe Kuşoğlu da kaza yerine geldi. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kuşoğlu\'na, Hüseyin A. yönetimindeki 16 VR 769 plakalı TIR çarptı. Olay yerinde hazır bulunan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kuşoğlu\'nun öldüğü belirlendi. Sıkıştığı yerden çıkartılan Altınbaş, ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Karabük\'te orman yangını (2)

YANGIN SÜRÜYOR

Karabük\'te kızılçam ormanında etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmalarına Karabük ile birlikte Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Bolu\'dan gelen takviye ekipler de katıldı. Geniş bir alanda etkili olan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, yangının tren yolunda raylarda demir sürtünmesinden çıkmış olabileceğini söyleyerek, \"Büyük bir ihtimalle tren yolundan çıktı yangın. Biz Eflani İlçesindeki yangına gidiyorduk. Geride bir duman görüp durduk. Tren yolunda çıktığını gördük. Bu kesin bile diyebiliriz. Raylarda demir sürtünmesinden olabilir. Sigara izmariti olduğunu sanmıyorum\" dedi.

Her noktada yangını tutmaya, kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade eden Beşel, \"Çevre illerimizden gelen arazözlerimiz ve çalışanlarımız var. Helikopterimiz sabah gün ışığıyla birlikte havadan müdahalesine devam edecek. Şu anda ne kadar bir alanın yandığını söylemek için erken. Bakmayın bu kadar geniş göründüğüne. İçinde yanmayan alan var. O daha sonra tespit edilir. İnşallah İnsan zayiatı olmaz. Çünkü çalışanlarımız var. \'Dumandan zehirleniriz\' diye endişemiz var. Ters rüzgara dikkat etmek önemli. Bu yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmaları sürecek. Her köke müdahale edeceğiz\" diye konuştu.

TCDD deposundaki yangın nedeniyle İZBAN seferleri durduruldu



İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, Hilal İZBAN istasyonu altındaki TCDD\'ye ait depolama alanında çıkan yangında kullanılmayan kablo makaraları yandı. Alevler nedeniyle İZBAN seferleri yaklaşık 1 saat durduruldu.

Yangın, bugün saat 22.30 sıralarında Hilal Mahallesi\'ndeki Hilal İZBAN istasyonu altındaki TCDD\'ye ait depolama alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın kısa süre sonra TCDD\'ye ait kablo makaralarının bulunduğu alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Can kaybının olmadığı yangında kablolar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ve yangının TCDD\'ye ait depolama alanında çıktığını belirten İZBAN Genel Müdür Yardımcısı Sönmez Alev, \"İZBAN hattında herhangi bir hasar yok. İZBAN seferi güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 1 saat durdurulduktan sonra tekrar başladı\" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak\'ta FETÖ\'den tutuklu eski emniyet müdürü tahliye edildi



ZONGULDAK\'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

2010- 2014 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapan Metin Seyfi Sazak, FETÖ soruşturması kapsamında, darbe girişiminin ardından tutuklandı. Darbe girişiminden bir gün önce kente geldiği, girişimin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilen Sazak hakkında, \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Metin Seyfi Sazak ve avukatı katıldı. Duruşmada, tanıklar otel işletmecisi A.İ., H.A. ve A.A. ifade verdi.

Ardından sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, tüm delilerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak Sazak\'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

