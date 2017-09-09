DHA YURT BÜLTENİ-20

Kayseri\'de kaza: 1’i ağır, 4 yaralı



KAYSERİ’de, aynı yöne giden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Melikgazi İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Sivas karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Aynı yöne giden 27 yaşındaki İlyas Çekim yönetimindeki 38 RV 306 plakalı otomobil ile 23 yaşındaki Onur Aydoğan yönetimindeki 58 HD 488 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada sürücüler Çekim ve Aydoğan ile 26 yaşındaki Erdoğan Şaşmaz ve 27 yaşındaki Tuncay Akman yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Hasar gören araçlar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ (DHA)

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MUĞLA MİLAS\'TA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre Mugla Milas\'ta saat 02:23\'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.93 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0 olarak ölçerken, derinliğini ise 8 kilometre olarak belirledi.

Haber: Muğla (DHA)

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Köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü

İZMİR\'in Gaziemir İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 20 metrelik köprüden düşen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Gaziemir Köprüsü\'nde meydana geldi. Balçova\'dan Gaziemir yönüne giden Tayhan Çelik (23) yönetimindeki 07 MIC 08 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerleri aşıp yaklaşık 20 metre aşağıdaki Akçay Caddesi\'ne düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Yıldırım\'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, 19 yaşındaki Çağan Duran\'ı ise ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Talihsiz genç de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Tayhan Çelik ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan araçtan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Aşırı dozda uyuşturucudan öldü iddiası

KONYA\'da kullanılmayan metruk bir evde, aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen 30 yaşlarındaki bir erkek şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 01:15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle Saz Bey Sokaktaki kullanılmayan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre 6-7 kişilik bir arkadaş grubu, metruk eve gelerek uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Aşırı dozda uyuşturucu aldığı belirtilen bir kişi aniden baygınlık geçirerek yere yığıldı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cebinde bir miktar eroin maddesi bulunduğu belirtildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, evde şırınga başlığı ile uyuşturucu içerken kullanılan folyo kağıtlarına rastladı. Kimlik tespiti için şahsın parmak izi alınırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detay

- Polis ekiplerinin incelemeleri

- Olay yerinde bulunan malzemeler

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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Manisa\'da saman yüklü 2 kamyon yandı

MANİSA\'nın Kula İlçesinde, iki farklı adreste park halindeki saman yüklü kamyonlarda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında tamamen yanan iki kamyon da kullanılamaz hale geldi.

Divlit Caddesi ve 4 Eylül Mahallesi Şehit Durmuş Güçlü Caddesi üzerindeki 2 saman yüklü kamyonda, bugün saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kamyonlardan alevler yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye ekipleri, her iki yangına da müdahale etti. Divlit Caddesi üzerinde yanan Mehmet Deniz\'e ait kamyonla, Şehit Durmuş Güçlü Caddesi üzerinde yanan Mustafa Diren\'e ait kamyon kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Söndürme çalışmalarından görüntü

- Alevlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hasah YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)