DHA YURT BÜLTENİ-20

Siirt\'te yol kesen PKK\'lılar 5 iş makinesini ateşe verdi



SİİRT- Eruh karayolu üzerinde Bağlıca Köyü yakınlarında yolu kesen PKK\'lı terörist grup, yol yapım çalışmasından dönen işçilere ait 5 iş makinesini ateşe verdi. Bir süre örgüt propogandası yaptıktın sonra ormanlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Bugün saat 21.00 sıralarında bir grup PKK\'lı terörist, Siirt merkeze yaklaşık 17 kilometre mesafede bulunan Bağlıca Köyü yakınlarında yolu kesti. Teröristler bu sırada yol yapım çalışmasından konvoy halendi dönen işçilerin bulunduğu 5 iş makinesini durdurdu. Günlük çalışmalarını tamamlayarak şantiyeye dönmek üzere yola çıktıkları belirlenen işçileri araçlardan indiren teröristler, bir süre örgüt propogandası yaptı. Yaklaşık yarım saat işçileri alıkoyan teröristler, 5 iş makinesini ateşe verdikten sonra ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Asker çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yanan işmakinelerini söndürmek için müdahalede bulundu. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için sevk edilen takviye ekiplerle hava destekli operasyon başlatıldı.

Haber: Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)

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Çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İZMİR\'in Çiğli ilçesinde işçi olarak çalıştığı inşaattan henüz bilinmeyen bir nedenle düşen 23 yaşındaki Gökhan Ataoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün akşam saatlerinde 8211 sokakta bulunan inşaat halindeki bir binada gerçekleşti. İnşaatta işçi olarak çalışan 23 yaşındaki Gökhan Ataoğlu, çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle inşaattan düştü. Kanlar içerisindeki Ataoğlu\'nu görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Ataoğlu\'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Engelli vatandaşlar denize girerek gönüllerince eğlendi

İZMİR\'de, 45 engelli vatandaş ve aileleri, AK Parti İzmir İl Sosyal Politikalar Başkanlığı\'nın düzenlediği etkinlik kapsamında denizle buluştu.

AK Parti İzmir İl Sosyal Politikalar Başkanlığı, engelli vatandaşlar için geçen 11 Ağustos\'ta düzenlediği İstanbul gezisinin ardından bugün de günübirlik deniz etkinliği düzenledi. İzmir\'in Karşıyaka, Çiğli, Bornova ve Konak ilçelerindeki engelli vatandaşlar ve ailelerinin davet edildiği etkinlikte, engelli vatandaşlar İzmir\'in Gümüldür İlçesi\'nde piknik yapıp denize girerek gönüllerince eğlendi.

Etkinliği düzenleyen AK Parti İzmir İl Sosyal Politikalar Başkanı Adnan Yılmaz, engelli vatandaşların sevinçlerinden ders çıkardıklarını ve onlarla daha çok ilgilenilmesi gerektiğini söyleyerek, \"Geçtiğimiz günlerde engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini sosyal bütünlüğü sağlamak ve engelli vatandaşlarımızın evlerinde geçirdikleri zamanı farklılaştırmak adına her türlü ulaşım ve ağırlamaları karşılayarak İstanbul\'a geziye götürdük. Bu gezide çocukların ve engelli vatandaşlarımızın mutluluğunu tarif etmek imkansızdı. Onların sevinçlerinden çok ders çıkararak onlara daha çok ilgi ve alaka göstermemiz gerektiğini gördük. Bizde bunun üzerine bu etkinlikleri devam ettirme kararı alarak bugün de Gümüldür\'e denize geldik. Biz bu işi severek yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmamız noktasında zaten bizlere istikamet çizmişti. Biz de bu hedef doğrultusunda engelli vatandaşlarımızı sosyalleştirerek topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca bu etkinlikte büyük katkıları olan Hanife Özcan Erçelik\'e, Bornova Sosyal Politikalar Başkanı Rabia Koç ve Konak Sosyal Politikalar Başkanı Mustafa Vurankaya\'ya, Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Uğur Baran\'a teşekkür ederken, il başkanımızın bizlere vermiş olduğu destekten dolayı da kendisine ayrıca teşekkür ederim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Denize giren engelli çocuklardan görüntü

- Otobüste dans eden çocuklardan görüntü

- Piknik alanından görüntü

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) - Kamera: Cep telefonu)

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Aleyna Tilki: Gençliğin beklediği şarkıyı yapmışım

EDİRNE\'de sahne alan şarkıcı Aleyna Tilki, \'sen olsan bari\' isimli şarkısının hiç beklemediği bir başarı gösterdiğini ifade ederek, \"ddSon dönemlerde ki şarkılardan bıktım artık\' gibi bir fikirle bir baktım zaten tüm gençlik böyle bir şarkı bekliyormuş. Bu yüzden hislerimde yanılmamışım dedim. Şarkı şuanda biliyorsunuz ki bir ayda 135 milyona ulaştı\" dedi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Edirne Belediyesi tarafından 657\'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri yapılması gereken ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen konser için Edirne\'ye geldi. Kentte açık havada yapılması planlanan Aleyna Tilki konseri, Edirne Belediyesi tarafından yeni yağmurlu hava nedeniyle Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu\'na alındı. Yaklaşık 3 bin kapasitesi olan salona Aleyna Tilki\'yi izlemek için çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Sahneye mini kısa etekle çıkan Aleyna Tilki, konserine \'Cevapsız çınlama\' şarkısıyla başladı. Kendi şarkılarını yanı sıra popüler şarkılarda seslendiren Aleyna Tilki, hit olan \'sen olsan bari\' isimli şarkısı için \'beklemediğim başarı\' yorumu yaparken, şuanda 135 milyon kez izlendiğini söyledi. Gençliğin beklediği bir şarkı yaptığı için çok mutlu ve dünya listelerinde yer aldığı içinde gururlu olduğunu anlatan genç şarkıcı Tilki, \"Ülkemizi temsilen 5\'nci sıraya kadar yükselen bir şarkı çıktı. Hala o listede şuanda 5\'nci sırada olmasa da hala listede bir şarkı var. Şöyle Selena Gomez\'i geçtiğimiz bir şarkı. Şaka bir yana ülkemi temsilen büyük bir listede 5\'nci sırada olmak, orada olmak benim için çok büyük bir gururdu. Ben ülkem adına bir şey yaptığım için kendim ve hepimiz adına çok gurur verici bir şey. Aslında şarkının bu kadar olacağını sanmıyordum. Dedim ki Türkiye\'ye yeni bir tarz getiriyorum. Bir kaç defa dinlerseler anlarlar, belki severler, belki bir 40 milyon tıklanır. Ama en azından kaliteli bir şey getirmiş olurum. \'Son dönemlerde ki şarkılardan bıktım artık\' gibi bir fikirle bir baktım zaten tüm gençlik böyle bir şarkı bekliyormuş. Bu yüzden hislerimde yanılmamışım dedim. Şarkı şuanda biliyorsunuz ki bir ayda 135 milyona ulaştı. Hollanda, Avusturya, Almanya, Rusya\'da bir numara olmuş. İlk önce minnetim Allah\'a takibi sonra da buraya gelen yüzlere hepinize çok teşekkür ederim\" şeklinde konuştu. Çoğunluğu aileleriyle gelen çocuklara söylediği şarkılarla ve sahnedeki kıvrak danslarıyla dikkat çeken Aleyna Tilki, yaklaşık 2 saat süren konserinde eğlenceli dakikalar yaşatırken, çocuklar konseri cep telefonlarına kaydettti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salonu dolduran kalabalık

-Çocukların bağrışları

-Aleyna Tilki\'nin sahneye gelmesi

-Kalabalık ve Aleyna Tilki

-Konserden görüntüler

-Söylediği şarkılar

-Ön sıradaki çocukların şarkı söylemesi

-Aleyna Tilki\'nin açıklaması

-Salondan genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)